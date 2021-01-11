Nhà máy 60 năm tuổi độc nhất tại Việt Nam:Nơi làm ra hàng triệu giàn pháo hoa, doanh thu nghìn tỷ mỗi năm

Đầu tháng 5/1975, chỉ ít ngày sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Nguyễn Khắc Tích, Chính ủy Nhà máy V121 và ông Phan Thượng Trí, Phó giám đốc kỹ thuật, được triệu tập về Hà Nội để nhận một nhiệm vụ đặc biệt: sản xuất 1.000 quả pháo hoa phục vụ ngày 2/9/1975, kỷ niệm 30 năm Quốc khánh, mừng đất nước thống nhất và khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà máy khi đó chưa từng tổ chức sản xuất pháo hoa, thời gian chỉ còn khoảng ba tháng, còn 1.000 quả pháo hoa viện trợ trong kho đã xuống cấp nghiêm trọng. Những quả pháo được tháo rời để nghiên cứu kết cấu, thuốc nhồi và viên màu. Sau mẻ sấy thử đầu tiên thất bại vì quá nhiệt, đội ngũ kỹ thuật thay đổi phương pháp, tách riêng từng bộ phận để xử lý.

Tư liệu sản xuất tại Nhà máy Z121

Khoảng hai tháng vừa làm vừa thử nghiệm, 1.000 quả pháo hoa được bàn giao về Hà Nội, kịp xuất hiện trên bầu trời dịp Quốc khánh 2/9/1975. Gần nửa thế kỷ sau, V121 đã trở thành Nhà máy Z121 — Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, doanh nghiệp đứng sau những giàn pháo hoa dân dụng trên thị trường Việt Nam.

Phía sau những màn pháo hoa rực rỡ là một nhà máy có quy mô sản xuất hàng nghìn tỷ đồng, bề dày lịch sử gần 60 năm và thị trường xuất khẩu tới Mỹ, Singapore cùng nhiều quốc gia khác. Trước khi người Việt được mua pháo hoa Z121 rộng rãi theo cơ chế mới từ năm 2021, sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang Nhật Bản từ hơn hai thập kỷ trước.