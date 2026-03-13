Sáng kiến triệu đô tại BSR

Một ví dụ tiêu biểu để cho thấy cách BSR cải tiến NMLD Dung Quất là sáng kiến “Tối đa công suất cụm phân xưởng Naphtha (NHT-CCR-ISOM)” của tác giả Đinh Văn Nhân và cộng sự.

Cụm phân xưởng Naphtha bao gồm phân xưởng NHT-CCR-ISOM có nhiệm vụ chính là xử lý và chuyển hóa nguồn nguyên liệu Naphtha có RON thấp từ phân xưởng CDU để tạo ra cấu tử có RON cao, dùng để phối trộn xăng thương phẩm MG92 và MG95. Theo cấu hình của nhà máy, dầu thô Bạch Hổ (dầu thô cơ sở) có ít Naphtha nên công suất thiết kế cụm NHT-CCR-ISOM không cao.

Với thực trạng thị trường xăng dịch chuyển theo hướng tăng MG95 và giảm MG92, nguồn dầu thô Bạch Hổ trong nước giảm dần, yêu cầu nhà máy phải nhập bổ sung các dầu thô ngoại có nhiều Naphtha.

Sau quá trình nghiên cứu, mô phỏng, thử nghiệm, triển khai các giải pháp tối ưu chế độ vận hành, cải tiến thiết bị, cải tiến xúc tác để nâng cao công suất cụm Naphtha, anh Nhân và đồng nghiệp đã nâng công suất cụm phân xưởng NHT lên 135%, CCR lên 110% và ISOM lên 150% so với thiết kế, góp phần tăng sản lượng sản phẩm xăng của NMLD Dung Quất, đặc biệt là xăng MG95.