Công bố kết quả kinh doanh mới đây, Techcombank cho biết lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 đạt hơn 5.800 tỷ đồng, tăng 3,4% so với quý 2/2023. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ngân hàng đạt hơn 17.100 tỷ đồng, đi đúng kế hoạch khi hoàn thành được hơn 3/4 mục tiêu lợi nhuận cả năm. Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế trên hệ thống với tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) hàng đầu thị trường.



Đi sâu vào báo cáo tài chính, hoạt động Techcombank có nhiều điểm sáng trong quý 3/2023, cho thấy tín hiệu phục hồi sau giai đoạn thách thức.

Điểm ấn tượng đầu tiên trong kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Techcombank là thu nhập từ hoạt động dịch vụ tiếp tục tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, dù 9 tháng đầu năm 2022 nguồn thu này cũng đã tăng trưởng rất ấn mạnh (tăng 36,3%). Theo đó, thu từ hoạt động dịch vụ đến cuối quý 3 đã đạt hơn 7.100 tỷ đồng.

Trong đó, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 3.218 tỷ đồng, tăng tới 109% so với cùng kỳ. Đà tăng trưởng này có được do ngân hàng tăng cường cung cấp, mở rộng và tinh chỉnh các giải pháp thanh toán và thu tiền. Chẳng hạn Techcombank cung cấp dịch vụ QR247 cho cửa hàng tiện lợi, chuỗi nhà hàng và dịch vụ giao hàng,… Bên cạnh đó còn có các dịch vụ tài khoản định danh, chữ ký số tức thì, giải pháp quản lý tiền mặt và thanh khoản (C-Cash với Kyriba, CD Bảo Lộc trên nền tảng số).

Thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 1.526 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 38,7% so với cùng kỳ nhờ khối lượng giao dịch tăng 29,4% và khối lượng trả góp của thẻ tín dụng tăng 36,2%, dẫn đầu thị trường. Theo ông Phùng Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank, ngân hàng đang đứng đầu thị trường về hoạt động thanh toán, trên nhiều khía cạnh. Trong đó, Techcombank đang đứng đầu về thanh toán thẻ hay gần đây nhất là đứng đầu thị trường về doanh số giao dịch qua Apple Pay.

Đáng chú ý, 2 trụ cột quan trọng trong cơ cấu thu phí dịch vụ của Techcombank là Bảo hiểm và Dịch vụ ngân hàng đầu tư đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong quý 3. Trong đó, thu dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 607 tỷ đồng trong quý 3, tăng 93% so với quý 2. Thu hoạt động bảo hiểm cũng đạt 167 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 2.

Trước đó, 2 mảng kinh doanh này đã chịu nhiều áp lực do những biến động trên thị trường bảo hiểm và trái phiếu doanh nghiệp khiến niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Sự tăng trưởng trở lại này phần nào phản ánh thị trường đã bắt đầu có các diễn biến tích cực.

Trong 9 tháng đầu năm, thị phần tư vấn phát hành trái phiếu của TCBS ước tính đạt 61% toàn thị trường. Theo ông Alex Macaire, Giám đốc tài chính Ngân hàng, trong bối cảnh thị trường vẫn đang gặp khó khăn do niềm tin nhà đầu tư chưa hồi phục hoàn toàn, đây chính là thời điểm để thấy rõ những đơn vị nào có đủ năng lực, uy tín để tư vấn phát hành trái phiếu và TCBS đã chứng minh được điều này. Điều này đã được thị trường ghi nhận, tin tưởng, cũng là động lực để Techcombank tiếp tục phát triển lĩnh vực này. Ngoài ra, cùng với việc tăng tốc thị phần môi giới của công ty Kỹ Thương, đạt 6,8% trong quý 3, từ mức 5,5% trong quý 2, Ngân hàng đã ghi nhận phí dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 607 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý trước.

Thu nhập từ mảng kinh doanh cốt lõi cũng đang có tín hiệu hồi phục sau 3 quý liên tiếp chịu áp lực. Trong quý 3/2023, chi phí vốn của Techcombank đã giảm xuống còn 4,7%, thấp hơn so với mức 5,4% của quý 2/2023. Thu nhập lãi thuần trong quý 3/2023 giảm 3,9% so với quý 3/2022, tuy nhiên đã chậm lại so với mức giảm khoảng 19% trong 2 quý trước.

Trong 9 tháng, tăng trưởng tín dụng của Techcombank đạt 11,4%, cao hơn nhiều so với tăng trưởng chung của toàn ngành (hơn 6,9%). Trong khi nhu cầu tín dụng của thị trường suy yếu do bối cảnh kinh tế khó khăn, các khách hàng doanh nghiệp lớn của Techcombank vẫn có nhu cầu cho vay, các dự án vẫn được triển khai tích cực. Tín dụng doanh nghiệp (bao gồm cho vay và trái phiếu cho các khách hàng SME và doanh nghiệp lớn) tăng 5,1% so với quý 2 và tăng 33,7% so với đầu năm.

Theo ông Alexandre Macaire, Giám đốc tài chính tập đoàn – Techcombank, các khoản cho vay cá nhân sau 2 quý chững lại đang cho thấy những dấu hiệu cải thiện, ở cả cho vay mua nhà sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể, nhu cầu và giao dịch nhà ở đã tăng trưởng đáng kể với ước tính số lượng căn hộ giao dịch tại hai thành phố Hà Nội và Tp.HCM tăng khoảng 30% trong quý 3, so với quý trước, và hơn gấp 3 lần quý đầu năm. Bên cạnh đó, cho vay thẻ tín dụng cũng tiếp tục khả quan, với tăng trưởng đạt 37% so với cùng kỳ. Theo đó, dư nợ cho vay bán lẻ cuối quý 3 đạt 210 nghìn tỷ đồng, nhỉnh hơn khoảng 2.000 tỷ so với cuối quý 2. Đặc biệt, số tiền giải ngân mới hàng tháng trong quý 3 tăng khoảng 70% so với quý 2 và cao hơn khoảng 4 lần so với quý 1.

Theo lãnh đạo Techcombank, ngân hàng vẫn tiếp tục áp dụng chính sách giá linh hoạt cho khách hàng, đầu tư nhiều nguồn lực để sản phẩm tín dụng trở nên dễ tiếp cận hơn. Đặc biệt, yếu tố công nghệ đang hỗ trợ rất nhiều cho quá trình đánh giá và phê duyệt tín dụng, diễn ra một cách nhanh chóng.



Ông Phùng Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank nhận định, mặt bằng lãi suất đã giảm mạnh trong thời gian qua, sẽ hỗ trợ rất lớn cho Techcombank trong câu chuyện giảm chi phí vốn thời gian tới. Ngoài ra, ngân hàng cũng đang nỗ lực tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn, nâng CASA trở lại. Theo đó, trên nền kinh tế diễn biến thuận lợi, ngân hàng có cơ sở tin tưởng vào triển vọng tích cực của biên lãi thuần (NIM) trong thời gian tới.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Techcombank cuối tháng 9 duy trì ở mức 15,0%, tiếp tục dẫn đầu thị trường và cao hơn nhiều so với mức yêu cầu tối thiểu 8% của Trụ cột I Basel II. Ngân hàng cũng đáp ứng tốt các tỷ lệ an toàn hoạt động khác do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trong đó, từ tháng 10/2023, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, mức trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn áp dụng cho các ngân hàng thương mại đã giảm từ 34% về 30%. Tại Techcombank, tỷ lệ này cuối tháng 9 là 30,5% và trong lộ trình giảm về dưới mức quy định, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

Tỷ lệ cho vay cho vay/huy động ở mức 76,7%, cũng thấp hơn nhiều so với quy định tối đa 85,0%. Thanh khoản ngân hàng ổn định mặc dù vẫn tăng trưởng tín dụng tích cực.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 3/2023 tiếp tục nằm trong nhóm thấp nhất ngành, ở mức 1,4%. Trong đó, tỷ lệ nợ nhóm 2 đã giảm mạnh từ 2,1% (quý 2/2023) xuống còn 1,3%. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu tăng nhưng chi phí tín dụng ổn định ở mức 0,7% cho thấy chất lượng tài sản đảm bảo tốt giúp chi phí dự phòng tăng không đáng kể.

Nhận định về chất lượng tài sản của Techcombank, Bộ phận phân tích Công ty chứng khoán HSC cho rằng, Techcombank chịu áp lực, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của ngân hàng.

Dù trong mảng kinh doanh nào, việc mở rộng tệp khách hàng đều đóng vai trò then chốt để đạt hiệu quả hoạt động cao. Năm 2023 là năm Techcombank chứng kiến số lượng khách hàng bứt phá mạnh và điều này đã đóng góp rất nhiều vào kết quả kinh doanh. Kết thúc quý 3/2023, số lượng khách hàng đã tiến sát mốc 13 triệu, tăng thêm khoảng 2,2 triệu khách hàng được thu hút mới (tăng gấp 3 lần so với lũy kế 9 tháng 2022), trong đó 44,4% gia nhập qua các kênh kỹ thuật số và 42,9% thông qua hệ sinh thái của các đối tác.

Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 577,6 triệu trong quý 3/ 2023, tăng 15,6% so với quý trước và 49,4% so với cùng kỳ.

Techcombank chuẩn bị cán mốc 13 triệu khách hàng trong năm 2023.



Techcombank đang tiến đến là ngân hàng giao dịch chính khi liên tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm, cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện. Chẳng hạn ở sản phẩm bảo hiểm, Techcombank đã có sự cải tổ toàn bộ chiến lược cho sản phẩm Bancassurance, tập trung vào "bán theo nhu cầu" cho những khách hàng có nhu cầu thực sự. Ngân hàng cũng tiên phong triển khai các sản phẩm bảo hiểm số hóa bao gồm TechCare+ và An Gia Như Ý. Techcombank cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng dành riêng cho sản phẩm Bancassurance. Nhờ vậy, dù thị trường vẫn còn khó khăn, Techcombank đã ghi nhận doanh thu khai thác mới (APE) ở mức hơn 100 tỷ đồng trong tháng 9, đứng thứ 1 toàn ngành.



Đối với mảng thẻ, Techcombank tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường về khối lượng giao dịch nhờ sự vượt trội của sản phẩm. Đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua, Techcombank đã chính thức giới thiệu đến các chủ thẻ phương thức thanh toán mới Apple Pay, tiện lợi, bảo mật và riêng tư hơn. Song song với đó, Techcombank cũng triển khai nhiều ưu đãi, tiện ích trên các dòng thẻ tín dụng nhằm mang đến trải nghiệm chi tiêu, mua sắm hàng đầu thị trường.

Năm 2023 sắp kết thúc và đây là một năm đặc biệt của Techcombank khi ngân hàng kỷ niệm 30 năm thành lập. Đây cũng là năm Techcombank chứng minh được sự vững vàng và vượt trội của mình trong bối cảnh thị trường nhiều khó khăn, thách thức, sẵn sàng để đón những cơ hội tăng trưởng vượt bậc những năm tới. Tổng Giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner cho biết: "Kết quả kinh doanh trong quý 3 vừa qua cho thấy kế hoạch kinh doanh của chúng tôi đã được triển khai một cách hiệu quả. Từ nay đến cuối năm, chúng ta có thể thấy nhiều động lực để thúc đẩy hơn nữa và Techcombank tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận và chất lượng tài sản đề ra cho cả năm".

Bài: An An Thiết kế: Hương Xuân





