Là quốc gia rộng lớn nhất vùng Nam Âu và đứng thứ nhì tại Tây Âu cũng như EU. Tây Ban Nha giáp Địa Trung Hải, Pháp, Bồ Đào Nha và sở hữu nhiều quần đảo ngoài khơi.
Tây Ban Nha là quốc gia đông dân thứ 6 tại châu Âu. Quốc vương hiện nay là Felipe VI, với quyền hành pháp được điều hành bởi Thủ tướng Pedro Sánchez.
Là một quốc gia công nghiệp phát triển, Tây Ban Nha không chỉ thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm mà còn đang dẫn đầu thế giới về quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.
Giữa bối cảnh phân hóa của Eurozone, nền kinh tế Tây Ban Nha bứt phá ngoạn mục, vượt qua cả các đầu tàu truyền thống như Đức và Pháp để trở thành điểm sáng lớn nhất khu vực.
CẬP NHẬT TRỰC TIẾP: Những chú "Bò tót" không chỉ tỏa sáng trên mặt trận kinh tế mà vừa xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử World Cup khi đánh bại láng diễn Bồ Đào Nha, hiên ngang bước vào Tứ kết.
Nền văn hóa đậm đà bản sắc với vũ điệu Flamenco quyến rũ, văn hóa đấu bò tót truyền thống và nền ẩm thực phong phú nổi danh toàn cầu như món cơm thập cẩm Paella hay đùi heo muối Jamón Ibérico.
Lịch sử Tây Ban Nha là sự giao thoa của nhiều nền văn minh: Đế quốc La Mã, người Visigoth và hơn 700 năm dưới ách cai trị Hồi giáo Moor, trước khi vươn mình trở thành đế quốc vĩ đại sở hữu các thuộc địa khắp châu Mỹ và châu Á.