Vương quốc Tây Ban Nha
Ngôi sao kinh tế & Thể thao Châu Âu

TỌA ĐỘ: 40°25'N 3°43'W
Vị trí & Diện tích[SYS.01]

Vương quốc Tây Ban Nha

Vị trí:Bán đảo Iberia, Tây Nam châu Âu
Diện tích:~ 505.990 km²
Địa hình:Cao nguyên Meseta Central & Dãy núi

Là quốc gia rộng lớn nhất vùng Nam Âu và đứng thứ nhì tại Tây Âu cũng như EU. Tây Ban Nha giáp Địa Trung Hải, Pháp, Bồ Đào Nha và sở hữu nhiều quần đảo ngoài khơi.

Nhân khẩu & Chính trị[SYS.02]

Trung tâm quyền lực Madrid

Dân số:> 49 triệu người (2024)
Thể chế:Quân chủ lập hiến & Dân chủ nghị viện
Hành chính:17 cộng đồng tự trị có mức tự quản cao

Tây Ban Nha là quốc gia đông dân thứ 6 tại châu Âu. Quốc vương hiện nay là Felipe VI, với quyền hành pháp được điều hành bởi Thủ tướng Pedro Sánchez.

Tổng quan Kinh tế[SYS.03]

Những điểm nổi bật

Quy mô:Lớn thứ 5 trong Liên minh châu Âu (EU)
Mũi nhọn:Du lịch (~11% GDP)
Tiên phong:Năng lượng tái tạo (Mặt trời & Gió)

Là một quốc gia công nghiệp phát triển, Tây Ban Nha không chỉ thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm mà còn đang dẫn đầu thế giới về quá trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Phân tích Tăng trưởng[SYS.04]

Ngôi sao kinh tế Châu Âu

Tăng trưởng 2025:Đạt 2.8% (Dẫn đầu Eurozone)
Quý 4/2025:0.8% (Cao gấp đôi TB khu vực)
Động lực chính:Nhu cầu nội địa, Du lịch & Xây dựng

Giữa bối cảnh phân hóa của Eurozone, nền kinh tế Tây Ban Nha bứt phá ngoạn mục, vượt qua cả các đầu tàu truyền thống như Đức và Pháp để trở thành điểm sáng lớn nhất khu vực.

TIN NÓNG THỂ THAO - WORLD CUP 2026[SYS.ALERT]

Tiễn Ronaldo về nước

Kết quả vòng 1/8:Tây Ban Nha 1 - 0 Bồ Đào Nha
Kỷ lục đội tuyển:6 trận liên tiếp không thủng lưới
Kỷ lục cá nhân:Unai Simón (Chuỗi sạch lưới dài nhất)

CẬP NHẬT TRỰC TIẾP: Những chú "Bò tót" không chỉ tỏa sáng trên mặt trận kinh tế mà vừa xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử World Cup khi đánh bại láng diễn Bồ Đào Nha, hiên ngang bước vào Tứ kết.

Văn hóa & Xã hội[SYS.06]

Di sản của Flamenco

Ngôn ngữ:Tiếng Tây Ban Nha (Castilla)
Tôn giáo:Công giáo La Mã (68%)
Di sản UNESCO:46 di sản (Đứng thứ 3 thế giới)

Nền văn hóa đậm đà bản sắc với vũ điệu Flamenco quyến rũ, văn hóa đấu bò tót truyền thống và nền ẩm thực phong phú nổi danh toàn cầu như món cơm thập cẩm Paella hay đùi heo muối Jamón Ibérico.

Hồ sơ Lịch sử[SYS.07]

Đế quốc Mặt trời không lặn

Cột mốc 1492:Kết thúc Tái chinh phục (Reconquista)
Thời kỳ hoàng kim:Đế quốc toàn cầu đầu tiên
Dân chủ hóa:Khôi phục nền dân chủ năm 1978

Lịch sử Tây Ban Nha là sự giao thoa của nhiều nền văn minh: Đế quốc La Mã, người Visigoth và hơn 700 năm dưới ách cai trị Hồi giáo Moor, trước khi vươn mình trở thành đế quốc vĩ đại sở hữu các thuộc địa khắp châu Mỹ và châu Á.