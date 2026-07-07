Đế quốc Mặt trời không lặn

Cột mốc 1492: Kết thúc Tái chinh phục (Reconquista)

Thời kỳ hoàng kim: Đế quốc toàn cầu đầu tiên

Dân chủ hóa: Khôi phục nền dân chủ năm 1978

Lịch sử Tây Ban Nha là sự giao thoa của nhiều nền văn minh: Đế quốc La Mã, người Visigoth và hơn 700 năm dưới ách cai trị Hồi giáo Moor, trước khi vươn mình trở thành đế quốc vĩ đại sở hữu các thuộc địa khắp châu Mỹ và châu Á.