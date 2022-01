Nằm giữa tâm dịch Bình Dương, Tân Hiệp Phát là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi duy trì an toàn trong suốt những tháng thực hiện 3 tại chỗ. Người Tân Hiệp Phát vẫn gọi đó là sự "may mắn" nhưng để có được may mắn đó, họ đã phải làm những việc chưa từng có trong lịch sử.



Chia sẻ những câu chuyện được mô tả là có một không hai, Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương lần đầu cởi mở về những câu chuyện chống dịch chưa từng có tiền lệ của công ty, cũng như những giá trị cốt lõi giúp một doanh nghiệp gia đình có thể vượt qua khó khăn, khủng hoảng. Đó là những giải pháp đậm chất Tân Hiệp Phát nhưng cũng là bài học kinh nghiệm để các doanh nghiệp gia đình khác tham khảo.

Chia sẻ về những giai đoạn khó khăn, thách thức chưa từng có, Trần Uyên Phương nhấn mạnh Tân Hiệp Phát luôn luôn truyền thông cho nhân viên và tạo cho mọi người nền tảng là công ty là một gia đình thứ hai. Tuy nhiên, công ty xây dựng mô hình chuyên nghiệp, điều có lợi cho cả sự phát triển của doanh nghiệp lẫn phù hợp với mong muốn người lao động.

"Đối với Tân Hiệp Phát, chúng tôi đã rất nhiều lần thay da đổi thịt, xé rất nhiều những lớp áo để hiểu và xây dựng được mô hình, tạo ra được cơ chế mà ở đó, nhân viên có thể được tự do đề xuất, được kiểm soát, được quản lý và được ghi nhận. Mặc dù họ không phải máu mủ của gia đình của nhà sáng lập nhưng đó là yếu tố đó cực kỳ quan trọng", Trần Uyên Phương chia sẻ.

Phó TGĐ của Tân Hiệp Phát cũng thừa nhận điều khiến cho một doanh nghiệp trưởng thành hơn chính là khủng hoảng. Thậm chí, Trần Uyên Phương còn nói rằng khi nhắc tới Tân Hiệp Phát, mọi người thường hay nhắc tới những khủng hoảng. Tuy nhiên, điểm quan trọng là sau mỗi khủng hoảng doanh nghiệp đã thay đổi và giúp nội lực của chính mình mạnh hơn để phát triển.

Trải qua 3 thập niên hình thành và phát triển, Trần Uyên Phương nói rằng Tân Hiệp Phát vẫn là doanh nghiệp trẻ nhưng nằm trong số 3-4% doanh nghiệp "vừa và lớn" theo định nghĩa của VCCI. Thành tựu đó đòi đòi hỏi rất nhiều thay đổi trong tư duy, cách quản lý, tạo cơ hội cho nhên viên phát triển và thể hiện khả năng của họ đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay.

"Điểm quan trọng nhất của Tân Hiệp Phát chính là hai chữ gia đình. Tuy nhiên, nó có cả ưu điểm và nhược điểm. Với công ty gia đình, tôi nhận thấy cứ sung sướng thì lại dễ tan rã, nhưng mà cứ khó khăn thì lại nắm tay nhau đoàn kết với nhau và dựa lưng vào nhau. Chính sự đoàn kết ấy là sức mạnh. Lịch sử cũng đã chứng minh dân tộc Việt Nam thường đoàn kết, chung sức đồng lòng, sẻ chia gắn kết mỗi khi đối mặt khó khăn, thách thức", Trần Uyên Phương nhấn mạnh.

Chính những giá trị đó cũng đã giúp Tân Hiệp Phát thực hiện an toàn quá trình 3 tại chỗ. Theo chia sẻ của chị Phương, Tân Hiệp phát bắt đầu thực hiện 3T vào ngày 19/7 tại Bình Dương, một trong những tâm dịch lớn nhất cả nước, trước khi thực hiện ở Hậu Giang và Hà Nam. Điểm chung của quá trình này là thời gian chuẩn bị rất ngắn.

"Có địa điểm, chúng tôi tiến hành 3 tại chỗ chỉ sau đúng 24 giờ kể từ khi thông báo. Nhờ kinh nghiệm ở Bình Dương nhưng thành thực mà nói, sự lúng túng là điều không thể tránh khỏi, nhất là với những anh chị em công nhân tại các địa điểm sản xuất", Trần Uyên Phương chia sẻ.

Tuy nhiên, chính những sự lúng túng ấy cũng để lại những câu chuyện thú vị nhưng đầy xúc cảm, thể hiện được giá trị cốt lõi của Tân Hiệp Phát. Theo chia sẻ của Uyên Phương, trong giai đoạn đầu thực hiện 3T, rất nhiều anh chị em công nhân ở Tân Hiệp Phát không nghĩ mình sẽ phải ở lại công ty tới hơn 120 ngày.

Rất nhiều người đi vào nhà máy thực hiện 3T với vẻn vẹn 3 bộ đồ. Những ngày trời nắng ráo, số quần áo này là đủ. Tuy nhiên, quãng thời gian hơn 120 ngày thực hiện 3 tại chỗ khiến số đồ này nhanh chóng bị "thiếu". Bên cạnh nỗi lo chống dịch, nhiều người lao động của Tân Hiệp Phát có thêm nỗi lo quần áo không khô đủ nhanh để có đồ mặc.

Chia sẻ về những câu chuyện đó là "buồn cười" nhưng cũng là kỷ niệm "vô cùng đáng nhớ", Trần Uyên Phương cho biết: "Có một bạn nhắn tin cho Phương là ‘chị ơi em đem có 2 cái quần, nhưng mà bây giờ em cũng không biết là ai lấy nhầm của em một cái rồi, bây giờ em chỉ sợ là em mặc mà nó không có khô kịp thì không có quần để thay nữa’".

Trước khi đại dịch xảy ra, có lẽ chẳng vị Phó Tổng giám đốc một tập đoàn tỷ đô nào nghĩ rằng mình có thể nhận một tin nhắn như vậy. Và có lẽ, sau đại dịch, cũng sẽ không có những tin nhắn như thế. Đại dịch không chỉ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của thế giới mà ở một phương diện nào đó, nó tạo ra những tình huống khác biệt và đòi hỏi cách giải quyết cũng khác biệt.

"Tôi hỏi rằng ‘em bao nhiêu ký’ và khi nhận thấy bạn ấy có thể mặc vừa size quần với mình, tôi đề nghị cho bạn ấy ‘mượn đỡ cái quần’", Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương chia sẻ. Sau đó, chiếc quần bị bạn nào đó lấy nhầm đã được chính bạn ấy hoàn về với chủ….

"Đó là những kỷ niệm rất là đáng nhớ, cho thấy sự gắn kết trong gia đình Tân Hiệp Phát. Chúng tôi luôn nỗ lực để mọi người cảm thấy sự hiện diện của ban lãnh đạo. Đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng, là kim chỉ nam để xây dựng niềm tin", Trần Uyên Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc nhà sáng lập Trần Quí Thanh và vợ cũng ở ngay trong khuôn viên nhà máy tại Bình Dương trong những ngày thực hiện 3 tại chỗ tiếp tục thể hiện sự cam kết với những người lao động.

"Phương hay gọi là sếp Thanh, sếp Nụ. Hai người đó giống như những người anh, người chị hay giống như người làm cha, làm mẹ với Tân Hiệp Phát. Chắc chắn, họ không nghĩ đến an toàn của bản thân khi mà Tân Hiệp Phát không an toàn", Trần Uyên Phương chia sẻ.

Đây cũng là một phần trong văn hóa của Tân Hiệp Phát, nơi người lãnh đạo luôn hiểu rõ vị trí, trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, sự hiện diện của những người lãnh đạo với người lao động trong giai đoạn khó khăn nhất cũng mang lại nhiều giá trị về niềm tin, trở thành chỗ dựa tinh thần, mang lại sự yên tâm cho người lao động.

"Bản thân Phương và những người lãnh đạo cũng khá ngạc nhiên khi có tới trên dưới 1.000 người sẵn sàng ở lại thực hiện 3T với Tân Hiệp Phát tại nhà máy ở Bình Dương. Con số này lớn gấp nhiều lần ở các doanh nghiệp khác", Trần Uyên Phương chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn cho hơn 1.000 con người giữa tâm dịch Bình Dương là một nhiệm vụ khó khăn về giải pháp và tốn kém về kinh tế. Tuy nhiên, Tân Hiệp Phát đã chọn cho mình được lối đi riêng, chấp nhận hy sinh những gì có thể đong đếm để đổi lại những điều to lớn mà không thể lượng hóa tại chính thời điểm đó.

"Thật ra, nếu đặt lợi nhuận lên hàng đầu, thì chúng tôi đã không làm. Ở Tân Hiệp Phát, chúng tôi luôn cố gắng để mọi người hiểu rằng phải duy trì thì mới nghĩ được tới khôi phục. Nếu chấp nhận dừng toàn bộ, ngưng trệ sản xuất thì việc khôi phục trở lại sau này sẽ vô cùng khó khăn", Trần Uyên Phương chia sẻ.

Chính bởi lý do đó, Tân Hiệp Phát quyết tâm duy trì hoạt động sản xuất của công ty để ngăn chặn chuỗi sản xuất bị đứt gãy và đảo bảo đời sống cho người lao động, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đòi hỏi người lao động tuân thủ kỷ luật để đảm bảo công sức, cố gắng không bị đổ xuống sông xuống biển.

"Nói kỷ luật thì nghe rất đơn giản nhưng thực sự có những nhu cầu rất cơ bản, chẳng hạn như hút thuốc, sẽ buộc phải thay đổi. Thông thường, mọi người không được hút thuốc khi đi làm nhưng đó chỉ là trong giờ. Ngoài giờ họ vẫn có thể hút thuốc, uống rượu, bia… Tuy nhiên, thực hiện 3T thì mọi người cũng cần quyết tâm vượt qua được những cám dỗ đó hay cả nỗi thèm cơm vợ nấu", Trần Uyên Phương chia sẻ.

Bản thân vị Phó Tổng giám đốc cũng nói rằng những điều vừa nêu ra, đối với nhiều người thì chúng dường như rất nhỏ nhưng đối với nhiều người khác, đó là nhu cầu lớn trong cuộc sống. Chữ kỷ luật cũng vậy. Trong hoàn cảnh này, người quản lý đôi khi phải đưa ra những quyết định rất khó khăn nhưng là quyết định không thể làm khác để đảm bảo nhà máy an toàn.

"Chúng tôi ghi nhận nỗ lực của toàn thể anh chị em của Tân Hiệp Phát. Những việc tưởng như đơn giản nhưng để duy trì kỷ luật cho cả nghìn người thì không phải điều dễ dàng. Nhiều anh chị em, vi phạm dù rất nhỏ nhưng buộc phải rời khỏi nhà máy cho dù công việc lúc đó rất quan trọng với gia đình họ. Tuy nhiên, nếu không, đó có thể là một sự nguy hiểm cho cả nhà máy", Trần Uyên Phương chia sẻ.

Không chỉ đảm bảo nhà máy an toàn giữa tâm dịch, việc duy trì công ăn, việc làm và thu nhập cho người lao động còn đảm bảo cho Tân Hiệp Phát một lực lượng lao động để có thể phục hồi ngay lập tức sau đỉnh dịch. Làn sóng người lao động rời các trung tâm công nghiệp để hồi hương trong giai đoạn vừa qua khiến tình trạng thiếu lao động không chỉ còn là cảnh báo.

Khi nhiều doanh nghiệp chọn cách thu hút lao động bằng việc tăng lương gấp 3-5 lần, Tân Hiệp Phát không lựa chọn cách làm đó. Với thành công trong quá trình chống dịch kết hợp với văn hóa của Tân Hiệp Phát mang lại tiềm năng phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp.

Giống như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, Tân Hiệp Phát cũng đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình phục hồi như năng suất lao động, cạnh tranh trên thị trường lao động cũng như sự phục hồi của thị trường….

Với năng suất lao động, Trần Uyên Phương cho rằng một trong những yếu tố mà tạo nên năng suất đó là sự học hỏi và Tân Hiệp Phát thì giải quyết cái bài toán này bằng cách đưa sự cải tiến bản thân, sự học hỏi, nuôi dưỡng nó thành văn hóa - một trong những tiêu chí của những người lãnh đạo.

Nâng cao trình độ, năng suất cho người lao động không chỉ gắn với phát triển mà còn phát triển bền vững. Các mối quan hệ giữa công sự, đồng nghiệp bên cạnh các quy trình văn hóa, chính sách tạo nên một chuỗi gắn kết, thúc đẩy phát triển của một tổ chức qua từng năm.

"Với người lao động, không chỉ là lương mà các yếu tố như cơ hội phát triển sự nghiệp, nền tảng để họ phát triển… cũng đóng góp rất nhiều vào việc gắn bó của một cá nhân với tổ chức. Và tất cả những kiến thức, những năng lực là cũng phải qua cả một quá trình, có cả cơ hội, có cơ chế để được thể hiện, được học hỏi, sai và sửa thì họ mới có thể phát triển", Trần Uyên Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tân Hiệp Pháp cũng đang đẩy nhanh áp dụng công nghệ vào hoạt động, không chỉ là sản xuất mà còn cả trong lĩnh vực quản trị. Thay đổi, dù là khó khăn, nhưng cũng rất được người lao động đón nhận bởi họ hiểu đó là những thay đổi bắt buộc nhưng cần thiết cho sự phát triển của chính từng cá nhân và cả tổ chức.

Ngoài khó khăn, Tân Hiệp Phát cũng biến đại dịch Covid-19 thành động lực để đẩy thúc đẩy nhanh sự chuyển đổi số trong hoạt động của mình. Rất nhiều quy trình được rút ngắn khi sự cần thiết của chúng được lãnh đạo công ty nhận ra và tạo điều kiện thực hiện.

Tuy nhiên, Trần Uyên Phương lại không quá kỳ vọng vào sự "bùng nổ" sau đại dịch. Bên cạnh những khó khăn, thách thức chung vẫn đang còn tồn tại, kinh nghiệm của Tân Hiệp Phát cho thấy đây không phải lúc để có những thay đổi bước ngoặt trong mục tiêu của doanh nghiệp.

"Ai cũng có tâm lý là cần phải làm gì đó khác, lớn lao hơn vì đã 4-5 tháng ở nhà rồi. Nhưng với một công ty đã đi qua quá nhiều khủng hoảng thì chính bản thân Phương cũng hiểu ra một việc là trong lúc mà mình căng thẳng đó là những lúc mình không nên đưa ra quyết định thay đổi", Trần Uyên Phương nói.

Theo Phó Chủ tịch Tân Hiệp Phát, những thay đổi ở lúc này sẽ đến từ những cái bức xúc, căng thẳng chứ không phải là những cái yếu tố mà mình đã được cân nhắc cẩn thận.

"Một trong những cái thách thức của Tân Hiệp Phát hiện nay vẫn là tiếp tục làm sao để duy trì được sự ổn định của tổ chức", Trần Uyên Phương chia sẻ.