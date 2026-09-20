PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA · HẠ TẦNG NGẦM 2026

Cuộc chiến dưới đáy biển

bảo vệ huyết mạch toàn cầu Cuộn xuống để lặn

Đêm tháng 9 năm 2022, đáy Biển Baltic rung chuyển. Không có tiếng còi báo động, không có máy bay chiến đấu nào xuất hiện trên bầu trời — chỉ có những cột bọt khí khổng lồ trồi lên giữa mặt biển lặng và các trạm địa chấn ở Bắc Âu ghi lại một chấn động không rõ nguồn gốc. Ở thời điểm đó, chẳng mấy ai nhận ra rằng thế giới vừa chứng kiến phát súng mở màn cho một cuộc chiến âm thầm sẽ định nhiều năm sau đó: Cuộc chiến giành quyền kiểm soát đáy đại dương.

Thụy Điển Đan Mạch Đức Vùng biển Nga Biển Baltic "Không ai nhìn thấy điều gì đã xảy ra." SƠ ĐỒ MINH HỌA · KHÔNG THEO TỶ LỆ BALTIC SEA · 54°N 14°E (XẤP XỈ) 01 · Vết nứt dưới lòng biển Vết nứt dưới lòng biển Đường ống Nord Stream — công trình dẫn khí đốt khổng lồ nằm sâu dưới lòng Biển Baltic, huyết mạch năng lượng nối Nga với Đức — bị xé toạc bởi những vụ nổ có chủ đích. Các nhà điều tra sau đó xác nhận: Đây là một hành động phá hoại, được tính toán và thực hiện dưới lớp nước lạnh giá, nơi không camera nào dõi theo, không radar nào phát hiện. Nord Stream không phải sự cố đơn lẻ. Ở Bắc Cực, ở vùng biển gần Đài Loan, những hư hại tương tự đối với hạ tầng ngầm đã âm thầm xảy ra, mỗi lần lại xé thêm một vết nứt vào cảm giác an toàn mà thế giới từng mặc định dành cho đáy biển.

Ghi chú: bản đồ trên là sơ đồ minh họa vị trí tương đối của tuyến Nord Stream tại Biển Baltic, không phải bản đồ địa lý chính xác.

Ảnh minh họa: một đường ống và thiết bị khảo sát dưới đáy biển sâu.

"Lĩnh vực này đã bị bỏ bê một thời gian khá dài, vì vậy hiện tại có rất nhiều việc phải làm để bắt kịp." Katja Bego — Nghiên cứu viên cấp cao, Chatham House Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đáy đại dương gần như bị lãng quên trong các chiến lược an ninh quốc gia. Không phải vì nó không quan trọng — mà vì nó vô hình. Nhưng vô hình không có nghĩa là không thiết yếu. Tính đến đầu năm 2026, hơn 1,5 triệu km cáp viễn thông đang nằm dưới đáy các đại dương trên thế giới. Cộng thêm vào đó là mạng lưới đường ống dầu khí, và một hệ thống cáp điện ngầm đang mở rộng từng ngày — kết nối các thị trường điện, tải dòng điện từ những trang trại gió ngoài khơi vào đất liền.

Ảnh minh họa: tàu và thiết bị dùng để lắp đặt cáp ngầm.

0 Triệu km cáp ngầm 1 vòng Trái Đất 37+ vòng MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU MINH HỌA QUY MÔ 02 · Quy mô ẩn dưới mặt nước 1,5 triệu km cáp viễn thông nằm dưới đáy các đại dương. Cộng thêm vào đó là mạng lưới đường ống dầu khí, và một hệ thống cáp điện ngầm đang mở rộng từng ngày — kết nối các thị trường điện, tải dòng điện từ những trang trại gió ngoài khơi vào đất liền. Đủ để quấn quanh Trái Đất hơn 37 lần. "Toàn bộ nền kinh tế của chúng ta được xây dựng dựa trên nền tảng này," bà Bego nhấn mạnh. Nhưng gần như không ai canh giữ nó.

Ghi chú: minh họa quy mô, không phải bản đồ đầy đủ các tuyến cáp thực tế. Con số "hơn 37 lần" là phép quy đổi tương đối (1,5 triệu km ÷ chu vi Trái Đất ≈ 40.075 km).

Bản đồ minh họa mạng lưới cáp viễn thông ngầm trên toàn thế giới.

Trong khi các chính phủ còn đang chật vật tìm cách vá lại lỗ hổng nhận thức kéo dài hàng thập kỷ, một thứ khác đã âm thầm thay đổi cục diện: drone. Bầu trời Ukraine đã cho cả thế giới thấy một điều — chiến tranh không còn cần con người có mặt tại chiến trường. Máy bay không người lái, điều khiển từ xa, rẻ, linh hoạt, và có thể triển khai với số lượng lớn, đã viết lại toàn bộ logic tác chiến trên không. Câu hỏi tiếp theo là: điều gì sẽ xảy ra nếu logic đó được đưa xuống dưới mặt nước? Bà Bego gọi môi trường hàng hải là "mặt trận logic tiếp theo". Đó không phải một phép ẩn dụ ngẫu nhiên — nó là kết luận tất yếu của một phép tính đơn giản: khi hạ tầng trọng yếu nằm dưới nước, và công nghệ tự hành đã đủ trưởng thành để hoạt động dưới nước, thì cuộc đua sẽ phải diễn ra ở đó. Và giới công nghiệp quốc phòng đã nghe thấy tiếng súng lệnh.

CUỘC ĐUA CÔNG NGHỆ Cuộc chạy đua thầm lặng

Tháng 7 vừa qua, tại một phòng họp ở Ý, tập đoàn đóng tàu Fincantieri công bố một quyết định trị giá 600 triệu euro — khoảng 689 triệu USD — để mua lại cổ phần chi phối tại bốn công ty. Mục tiêu: mở rộng năng lực về drone ngầm và trên mặt nước, khảo sát hàng hải, và viễn thông dưới đáy biển.

"Chúng tôi đang phát triển từ thế giới 'ngầm thông thường' sang một thế giới 'phi truyền thống'." Pierroberto Folgiero — CEO, Fincantieri

Trong hình dung của ông, viễn thông ngầm chính là "nhân tố kích hoạt thực sự của hệ sinh thái mới này" — nơi tàu mặt nước không còn là chiến hạm đơn lẻ, mà trở thành những "tàu mẹ", điều phối cả một mạng lưới phương tiện hoạt động trên đáy biển và xuyên suốt các tầng nước. Fincantieri không đi một mình. Thales của Pháp — một trong những tên tuổi lớn nhất ngành quốc phòng châu Âu — cũng đã âm thầm xây dựng mảng kinh doanh riêng cho sonar, tác chiến chống ngầm, dò mìn và các hệ thống tự hành dưới nước. Cuộc đua vũ trang lần này không có tiếng nổ, không có hình ảnh trên mặt báo. Nó diễn ra trong các bản hợp đồng, các thương vụ mua lại cổ phần, và trong những phòng thí nghiệm nơi không ai chụp ảnh. Ở Đức, một công ty công nghệ quốc phòng tên Euroatlas đang theo đuổi một tầm nhìn khác — không phải chiến hạm, không phải tàu ngầm, mà là hàng đàn phương tiện nhỏ, im lặng, không cần con người điều khiển liên tục. Họ gọi nó là GrayShark.

Ảnh minh họa: một thiết bị cảm biến kết nối với hệ thống cáp dưới đáy biển.

Đó là một phương tiện ngầm tự hành (AUV), có khả năng tự di chuyển đến khu vực được chỉ định và thực hiện nhiệm vụ mà không cần ai cầm lái.

Object detected · Classification required Stop · Report · Wait for human decision Con người vẫn nằm trong vòng quyết định × Cáp ngầm Một phần trong mạng lưới hơn 1,5 triệu km cáp viễn thông và năng lượng nằm dưới đáy các đại dương. × AUV — GrayShark Phương tiện ngầm tự hành — có thể hoạt động theo nhiệm vụ được lập trình trước, không cần con người điều khiển liên tục. × Vật thể bất thường Vật thể bất thường — hệ thống cần phân loại trước khi hành động. GRAYSHARKAutonomous Underwater Vehicle ĐỘ SÂU MÔ PHỎNG · KHÔNG CÓ SỐ LIỆU THẬT 03 · Đội quân tuần tra không ngủ GrayShark Đó là một phương tiện ngầm tự hành (AUV), có khả năng tự di chuyển đến khu vực được chỉ định và thực hiện nhiệm vụ mà không cần ai cầm lái. Nó được lập trình để tránh chướng ngại vật, tuân theo kịch bản định sẵn khi gặp điều bất ngờ. Phát hiện bất thường Hệ thống bắt đầu quét và phân loại mục tiêu phía trước. Nếu trong lúc kiểm tra một đường ống, nó bắt gặp thứ gì đó trông giống thủy lôi — nó không hoảng loạn, không tự ý hành động. Nó dừng lại, gửi tín hiệu về đất liền, và chờ.

Ghi chú: hình ảnh minh họa mang tính khái niệm, không mô tả thông tin chiến thuật hay hệ thống cụ thể nào.

"Về cơ bản là không thể bao phủ toàn bộ đại dương." Verineia Codrean — Giám đốc đối tác & chiến lược, Euroatlas Tàu khinh hạm, tàu ngầm, máy bay tuần tra hàng hải do con người điều khiển — tất cả đều quá đắt đỏ, quá khan hiếm để duy trì sự hiện diện liên tục trên những vùng biển mênh mông. Vậy nên bà hình dung một tương lai khác: không phải một chiến hạm tuần tra một đoạn cáp, mà là những đội hình phương tiện tự hành âm thầm rà soát khắp các khu vực chiến lược, ngày này qua ngày khác — và khi một trong số chúng phát hiện điều bất thường, cả đội tập hợp lại. Không mỏi mệt. Không cần ngủ. Không cần được trả lương.

MÁY MÓC ĐỐI ĐẦU MÁY MÓC Khi máy móc đối đầu máy móc

Nhưng GrayShark và những phương tiện cùng loại không chỉ được sinh ra để canh gác. Chúng còn được huấn luyện để săn lùng lẫn nhau. Bà Codrean gọi đó là nhiệm vụ "chống phương tiện ngầm tự hành" — anti-AUV. Phát hiện. Theo dõi. Nhận diện. Phân loại đâu là bạn, đâu là thù, trong một môi trường mà tầm nhìn gần như bằng không. "Những gì chúng ta đang chế tạo thì các quốc gia không liên minh hoặc đối thủ của chúng ta cũng đang chế tạo." Verineia Codrean — Euroatlas Đó là một câu nói ngắn, nhưng nó vẽ ra toàn bộ viễn cảnh: dưới lớp nước tối, nơi con người gần như không thể quan sát trực tiếp, những cỗ máy không người lái của các phe khác nhau đang bắt đầu chạm mặt nhau. Không phải trong khoa học viễn tưởng. Ngay bây giờ. Dù vậy, không ai trong giới chuyên gia tin rằng các phương tiện tự hành sẽ thay thế hoàn toàn tàu ngầm và tàu chiến truyền thống. Tương lai nhiều khả năng là một thế giới lai — nơi hệ thống có người lái và không người lái buộc phải phối hợp nhịp nhàng với nhau, và khả năng đó, chứ không phải bản thân công nghệ, mới là thứ quyết định ai thắng ai thua.

Những cỗ máy này không mang vũ khí. Nhiệm vụ của chúng chỉ có ba từ: giám sát, phát hiện, răn đe. Nhưng dù công nghệ có tiến xa đến đâu, một sự thật trần trụi vẫn còn nguyên đó: không ai có thể bảo vệ mọi dặm hạ tầng dưới đáy biển một cách thực tế.

MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG NGẦM TOÀN CẦU · SƠ ĐỒ MINH HỌA 04 · Không ai canh giữ được cả đại dương Phạm vi mà một phương tiện có thể quan sát. Vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ. Nó nằm ở một câu hỏi cũ hơn nhiều: trách nhiệm thuộc về ai? Phần lớn hạ tầng ngầm trên thế giới do các công ty tư nhân sở hữu và vận hành — những công ty vốn chỉ quen giải quyết chuyện bảo trì định kỳ hoặc sự cố do tai nạn. Bảo vệ hạ tầng ấy khỏi một hành động phá hoại có chủ đích, hay tệ hơn, trong một kịch bản chiến tranh thực sự, lại là chuyện hoàn toàn khác — một chuyện đòi hỏi sự vào cuộc của chính phủ và quân đội. Các chính phủ đang thúc đẩy giám sát bằng cảm biến nhiều hơn, chôn cáp sâu hơn. Nhưng mỗi biện pháp đều đi kèm một hóa đơn khổng lồ, và không ai thực sự trả lời được câu hỏi: ai sẽ trả tiền, và khi sự cố xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng? Theo bà Bego, câu trả lời không nằm ở thêm luật lệ, mà ở một điều khó hơn nhiều: sự hợp tác thực chất giữa chính phủ và các chủ sở hữu hạ tầng. Và ngay cả khi có tiền, có ý chí chính trị, công nghệ vẫn chưa sẵn sàng cho một giấc mơ hoàn hảo. Vận hành tự hành dưới nước khó hơn nhiều so với trên không — tầm nhìn kém, liên lạc khó khăn, tín hiệu không truyền đi dưới nước theo cách chúng truyền qua không khí. "Đây không phải là công nghệ có thể đạt tới mức độ của các loại drone mà chúng ta thấy ở Ukraine. Những rào cản công nghệ thực sự rất lớn." Katja Bego — Chatham House

Ghi chú: các sơ đồ trên minh họa quy mô và khái niệm mạng lưới hạ tầng ngầm, không phải bản đồ địa lý hay bản đồ tuyến cáp chính xác.

Ánh đèn le lói dưới đại dương sâu thẳm Ở đâu đó dưới lòng đại dương, một chiếc GrayShark đang lặng lẽ trôi qua một đoạn cáp quang, ánh đèn pha nhỏ bé của nó là nguồn sáng duy nhất trong hàng trăm mét nước tối. Nó không mang vũ khí. Nó không thể bảo vệ toàn bộ 1,5 triệu km cáp ngầm đang gánh trên vai nền kinh tế toàn cầu. Nó chỉ có thể nhìn, ghi nhận, và báo động. Và có lẽ, trong một thế giới nơi Nord Stream có thể vỡ toang chỉ trong một đêm mà không ai kịp trở tay, một ánh đèn le lói dưới đáy biển — dù nhỏ bé — vẫn còn hơn là bóng tối hoàn toàn. "Nó có ích, nhưng chủ yếu mang ý nghĩa răn đe và phát tín hiệu. Phát triển vào lĩnh vực này là một hướng đi đúng — nhưng nó không phải là giải pháp toàn năng có thể giải quyết triệt để mọi vấn đề." — Một chuyên gia trong ngành