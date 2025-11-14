Một tấm thẻ tín dụng kiến tạo nhiều đặc quyền đẳng cấp, hay bữa tiệc nghệ thuật tinh tuyển chỉ phô diễn cho số lượng khách vô cùng ít ỏi, đó là một trong những cách mà thế giới xa xỉ đang vận hành để chiều lòng giới siêu giàu.

Chuyên cơ, du thuyền 6 sao, sở hữu hòn đảo riêng hay những món hàng hiệu phiên bản giới hạn… đó không phải là tất cả khi nói về đặc quyền của giới siêu giàu.

Trong những năm gần đây, một xu hướng đang được giới thượng lưu toàn cầu quan tâm đặc biệt là các trải nghiệm mang tính "private" nơi mọi dịch vụ, cảm xúc và không gian đều được tinh tế cá nhân hóa đến từng chi tiết, cùng với những biệt quyền riêng có.

Các "private club" là một ví dụ điển hình. Sở hữu những cơ chế tuyển chọn thành viên cực kỳ khắt khe, private club là nơi mà dù bạn có giàu có thuộc hàng top thế giới cũng chưa chắc được tham gia, nếu không có người giới thiệu đủ uy tín và vượt qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt bởi hội đồng là các nhân vật có tên tuổi trong các lĩnh vực sáng tạo, tài chính, nghệ thuật hoặc giới quý tộc. Và đương nhiên những biệt quyền của của các "private club" cũng là điều mà "người thường" không thể chạm tới. Ví dụ như quyền xem trước và đấu giá kín cho tác phẩm nghệ thuật, bữa tối thân mật cùng ngôi sao Hollywood, tận hưởng trải nghiệm ẩm thực Michelin được cá nhân hóa tại biệt thự riêng, hay làm khách VIP của một triển lãm nghệ thuật giới hạn từ nghệ sĩ lừng danh toàn cầu… Có thể nói, đây là những biệt quyền được tạo ra bởi mọi trải nghiệm xa xỉ nhất có thể nghĩ ra, và quan trọng hơn, là được cá nhân hoá một cách gần như tuyệt đối.

"Trải nghiệm private" đã trở thành chuẩn mực đỉnh cao của dịch vụ dành cho giới thượng lưu — một thế giới được "may đo" riêng cho từng chủ nhân. Và triết lý ấy cũng đang được tái hiện một cách hoàn hảo trong lĩnh vực tài chính, với dịch vụ Private Banking dành riêng cho những khách hàng sở hữu tài sản triệu đô, nơi mỗi trải nghiệm đều phản chiếu phong cách sống và tầm vóc của những khách hàng đặc biệt này.

Private Banking đã trở thành một khái niệm khá quen thuộc tại các nền kinh tế phát triển trên thế giới và giờ đây đang bước vào giai đoạn "cực thịnh" tại Việt Nam khi số lượng người sở hữu tài sản hơn 10 triệu USD đang tăng lên chóng mặt, bằng ½ so với Singapore và cao ngang ngửa với New Zealand.

Nếu trong ngành công nghiệp thời trang xa xỉ, có những Bespoke Tailor tạo ra những bộ tuxedo, suit jacket được kiến tạo riêng cho từng khách hàng, thì trong lĩnh vực tài chính, hệ thống ngân hàng cũng đang "may đo" cho các khách hàng VIP những dịch vụ chuyên biệt, từ các giải pháp tài chính như bảo hiểm, đầu tư, quản lý tài sản, kế hoạch thừa kế cho đến các hoạch định về cư trú, du lịch, giải trí và chăm sóc sức khoẻ…

"Tầm nhìn của giới tinh hoa đã vượt xa khỏi việc tích luỹ tài sản vật chất thông thường" – Ông Phùng Duy Khương – Phó Tổng giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank cho biết. Và đó cũng là lý do các ngân hàng không thể chỉ là két sắt của các tỷ phú, mà phải trở thành người thấu hiểu các vị khách VIP để có thể cung cấp đúng, trúng và chất các dịch vụ theo nhu cầu cá nhân. Đó là cách mà dịch vụ tài chính Private Banking ra đời.

"Sự ưu việt của dịch vụ VPBank Private chính là cách tiếp cận tư vấn, hoạch định và quản lý tài sản một cách toàn diện, dựa theo tầm nhìn, khẩu vị và nhu cầu thực tế của từng vị khách" - đại diện VPBank khẳng định. Tất cả những dịch vụ trên đều được thiết kế bởi các chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng – những người liên tục cập nhật xu hướng và thông tin thị trường để cung cấp các ý tưởng đầu tư sáng tạo cho các vị khách tinh hoa.

Quan trọng hơn, ngoài các giải pháp chuyên biệt về tài chính và giao dịch hiệu quả, thì các dịch vụ tài chính cá nhân hoá như VPBank Private còn mang đến những đặc quyền thượng lưu không dành cho số đông.

Đó là khi một cá nhân sở hữu bộ đôi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Private, họ đang cầm trên tay một tấm thẻ quyền lực, để có thể "quẹt" và mở ra một loạt các đặc quyền đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực như du lịch, sức khoẻ, giáo dục, nghệ thuật trên toàn cầu. Những khách hàng này khi đi công cán xuyên quốc gia, có thể thoải mái sử dụng hơn 1.300 phòng chờ thương gia tại 130 quốc gia trên thế giới. Họ cũng được tận hưởng những dịch vụ thuận tiện nhất và tiết kiệm thời gian nhất – thứ vốn quý như vàng đối với giới siêu giàu - như hỗ trợ làm thủ tục sân bay toàn cầu, xe đưa đón sân bay thế giới trong phạm vi 100km, nâng cấp vé máy bay lên hạng thương gia, thậm chí luôn có một trợ lý cá nhân sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu khó khăn nhất.

Với tấm thẻ VPBank Private trên tay, các vị khách thượng lưu còn thường xuyên được nhận các món quà tri ân như các đêm nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort 5 sao trên toàn quốc dành cho 2 người. 10 khách hàng chi tiêu cao nhất mỗi năm sẽ được trải nghiệm du thuyền phục vụ riêng cho 2 người với đầu bếp 5 sao tại TP Hồ Chí Minh hoặc Hạ Long…

Mặc dù tất cả những đặc quyền kể trên đều rất đẳng cấp, nhưng với giới siêu giàu, họ cần nhiều hơn thế. Các tỷ phú, đặc biệt là tỷ phú châu Á ngày nay, bên cạnh siêu xe hay đồng hồ xa xỉ, đang có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho những giá trị vô hình như tham gia các sự kiện văn hóa, triển lãm nghệ thuật giới hạn hay các phiên kín đấu giá cổ vật.

Nắm bắt tinh thần ấy, các ngân hàng ngày nay không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn trở thành những "kiến trúc sư" của trải nghiệm – lặng lẽ kiến tạo nên những đặc quyền phi vật chất, tinh tế và riêng biệt, đúng với khẩu vị của giới thượng lưu. Mới đây, tại TP.HCM, triển lãm hoa nghệ thuật "Tinh Tuyển Phương Hoa" do VPBank tổ chức nhân dịp ra mắt dịch vụ VPBank Private chính là minh chứng sống động cho điều đó.

Ba từ khoá khiến triển lãm này trở thành hiện thân của đặc quyền phi vật chất đó là: riêng tư, giới hạn và xa xỉ. Triển lãm chỉ mở cửa cho những vị khách VIP được mời đích danh, với số lượng vô cùng giới hạn. Quan trọng hơn, "Tinh tuyển phương hoa" đã định nghĩa xa xỉ theo một cách hoàn toàn khác biệt. Tại đây, các khách mời sẽ là những người đầu tiên trên toàn châu lục được chiêm ngưỡng những kiệt tác pha lê phiên bản giới hạn toàn cầu trong triển lãm The Art of Craftsmanship của thương hiệu pha lê xa xỉ có tuổi đời gần 260 năm Baccarat. Mỗi tác phẩm đều là một huyền thoại – từ chiếc ly pha lê từng làm say đắm Sa hoàng Nga, chiếc đèn chùm Printemp Bleu giao thoa giữa văn hóa phương Tây và phương Đông, đến chiếc gương gắn liền với biểu tượng màn bạc Marilyn Monroe.

Không chỉ có pha lê, hành trình cảm xúc "tinh tuyển" còn được nối dài khi các khách mời trở thành những người đầu tiên tại châu Á trải nghiệm phiên bản kỷ niệm của nốt hương huyền thoại Shalimar đến từ Guerlain - thương hiệu gắn liền với giới hoàng gia và tinh hoa thế giới.

Cũng tại đây, một không gian nghệ thuật sắp đặt hoa đương đại đẹp siêu thực được kiến tạo bởi những nghệ sĩ lừng danh thế giới như Harijanto Setiawan (Singapore) hay Hanneke Frankema (Hà Lan). Để tạo nên triển lãm này, hàng nghìn cành hoa được tinh tuyển từ khắp nơi trên thế giới, vận chuyển về Việt Nam trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và thời gian nở. Khi đến nơi, từng bông hoa được chăm sóc bằng dung dịch dưỡng chuyên biệt và cắm thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo giữ trọn độ tươi cũng như phản ứng hài hòa với khí hậu nhiệt đới trước khi chính thức phô diễn vẻ đẹp trước các vị khách VIP. "Chúng tôi thậm chí phải thử ánh sáng nhiều lần để màu sắc hoa không bị "cháy" khi kết hợp với hệ thống đèn LED" - Harijanto Setiawan, nghệ sĩ bậc thầy về nghệ thuật cắm hoa đương đại với loạt giải thưởng danh giá trên thế giới, cha đẻ của tác phẩm "Khu vườn Vô Cực" đầy mê hoặc trong triển lãm cho biết.

Và khi mọi chi tiết đã đạt đến độ hoàn mỹ, các vị khách tinh hoa được đắm mình trong một bữa tiệc thị giác hiếm có, nơi nghệ thuật và tự nhiên hòa quyện trong từng hơi thở. Giữa không gian ấy, những quả cầu hoa tựa như hạt mầm khởi nguyên của vạn vật khẽ bung nở; những ngôi nhà hoa kết từ hàng ngàn nhánh hoa tinh tuyển vươn mình kiêu hãnh; những vũ công khoác lên mình trang phục từ hoa lá như đang ngân lên vũ khúc của thiên nhiên; và những bức ảnh nghệ thuật soi chiếu vẻ đẹp đa tầng của từng cánh hoa.

Tất cả hòa lại, tạo nên một thánh đường nghệ thuật, nơi cái đẹp được tôn vinh ở tầng sâu nhất của cảm xúc – và chỉ những thượng khách mới có đặc quyền chạm đến.

Như ngài Dirk Boll, chủ tịch nhà đấu giá Christie's lừng danh đã từng nói: "Khi nghệ thuật đạt đến mức được "phong thánh", nó sẽ tiếp tục mang lại giá trị lâu dài, về cả mặt văn hóa và tài chính"; những gì mà VPBank Private mang lại cho các vị khách VIP trong triển lãm "Tinh tuyển phương hoa" không dừng lại ở những đặc quyền về tài chính, mà được nâng tầm với những trải nghiệm độc bản bắt nguồn từ những rung động trước cái đẹp và nghệ thuật đỉnh cao.

Khi được liên hệ để chia sẻ về những ý tưởng VPBank muốn làm với triển lãm, nhà thiết kế hoa Harijanto Setiawan đã lập tức cảm thấy đồng điệu. "Ngân hàng này không chỉ nói về tài chính hay tài sản, mà còn truyền tải một triết lý sống – nơi phong cách, sự tinh tế và những giá trị bền vững của con người được tôn vinh. Tôi nghĩ, đó cũng chính là điều tôi luôn kiếm tìm trong nghệ thuật".

Nghệ thuật tinh hoa chính là đỉnh cao của xa xỉ. Và các dịch vụ ngân hàng được thiết kế riêng cho các vị khách thượng lưu như VPBank Private cũng chính là một nghệ thuật – nơi các đặc quyền về tài chính với các con số khô khan hoàn toàn đồng điệu với những rung cảm mãnh liệt trước cái đẹp.

Ánh Dương Phụ nữ số