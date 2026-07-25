Những “gã khổng lồ” chiếm ¼, thậm chí gần một nửa thu ngân sách tỉnh

Nếu phải tìm một địa phương minh họa rõ nhất cho sức ảnh hưởng của một doanh nghiệp đối với ngân sách và tăng trưởng kinh tế, Quảng Ngãi có lẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Gần hai thập kỷ trước, tỉnh ven biển miền Trung này vẫn chủ yếu được biết đến là một địa phương thuần nông, quy mô công nghiệp còn khiêm tốn. Năm 2007, tổng thu ngân sách trên địa bàn mới đạt khoảng 1.310 tỷ đồng.

Chỉ vài năm sau, bức tranh ấy thay đổi gần như hoàn toàn khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam - chính thức vận hành thương mại. Năm 2010, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đóng góp hơn 14.300 tỷ đồng, tương đương hơn 92% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.