Những “gã khổng lồ” chiếm ¼, thậm chí gần một nửa thu ngân sách tỉnh

Nếu phải tìm một địa phương minh họa rõ nhất cho sức ảnh hưởng của một doanh nghiệp đối với ngân sách và tăng trưởng kinh tế, Quảng Ngãi có lẽ là cái tên được nhắc đến đầu tiên.
Gần hai thập kỷ trước, tỉnh ven biển miền Trung này vẫn chủ yếu được biết đến là một địa phương thuần nông, quy mô công nghiệp còn khiêm tốn. Năm 2007, tổng thu ngân sách trên địa bàn mới đạt khoảng 1.310 tỷ đồng.
Chỉ vài năm sau, bức tranh ấy thay đổi gần như hoàn toàn khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam - chính thức vận hành thương mại. Năm 2010, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đóng góp hơn 14.300 tỷ đồng, tương đương hơn 92% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, dù cơ cấu kinh tế của tỉnh đã đa dạng hơn, vai trò của BSR vẫn đặc biệt quan trọng. Theo thông tin của UBND tỉnh Quảng Ngãi, 8 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này đóng góp khoảng 9.589 tỷ đồng, tương đương 44,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn.
Không chỉ đóng góp ngân sách, sự hiện diện của BSR cũng tạo ra hiệu ứng lan tỏa vượt xa những con số nộp ngân sách. Quá trình xây dựng và vận hành nhà máy kéo theo sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, dịch vụ kỹ thuật và các ngành công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành một không gian công nghiệp mới tại Dung Quất.
Tại Quảng Ngãi, ngoài BSR, một “người khổng lồ” khác cũng đang góp phần định hình diện mạo công nghiệp của tỉnh là Hòa Phát Dung Quất. Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát công bố đã nộp hơn 8.153 tỷ đồng ngân sách trên địa bàn, tương đương khoảng 23% tổng thu NSNN trên địa bàn của tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2026, con số này tiếp tục đạt hơn 4.500 tỷ đồng, chiếm 24% nguồn thu ngân sách địa phương.