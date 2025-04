Tối 4-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, ngụ TP HCM).



Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với hoa hậu Thùy Tiên kể từ ngày 15-3 đến ngày 15-5-2025.



Theo nguồn tin, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra.