Theo báo cáo từ các ngân hàng niêm yết, tổng lợi nhuận trước thuế của ngành trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 172.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã CK: CTG) trở thành "ngôi sao" sáng nhất quý II/2025.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của VietinBank trong quý II đạt 12.097 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này không chỉ giúp VietinBank dẫn đầu ngành ngân hàng về lợi nhuận trước thuế trong quý mà còn vượt qua tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 18.900 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ, củng cố vững chắc vị thế "số 2" toàn ngành, chỉ đứng sau Vietcombank – ngân hàng dẫn đầu với lợi nhuận 6 tháng gần 21.900 tỷ đồng. So với các "ông lớn" khác trong nhóm Big 4, VietinBank vượt trội hơn BIDV (lợi nhuận quý II khoảng 10.000 tỷ đồng) và Agribank, đồng thời bỏ xa các ngân hàng tư nhân như Techcombank (7.899 tỷ đồng quý II).

Thành tựu này càng đáng chú ý khi VietinBank là ngân hàng đi đầu trong các chương trình ưu đãi lãi suất và giảm phí dịch vụ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận sản phẩm ngân hàng hiện đại và khôi phục sản xuất kinh doanh. Những biện pháp này phù hợp với định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Vậy đâu là những yếu tố nền tảng giúp lợi nhuận của VietinBank tăng trưởng bứt phá trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025?

Một trong những trụ cột chính thúc đẩy lợi nhuận bứt phá của VietinBank chính là sự tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và an toàn. Trong 6 tháng đầu năm 2025, dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng thêm khoảng 180 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng 10,3% – cao hơn mức trung bình ngành ngân hàng (9,9%) và dẫn đầu trong nhóm Big 4. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ này phản ánh khả năng tận dụng tốt dòng vốn dồi dào từ chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước và đà tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong nước.

Tuy nhiên, không phải tốc độ mà cơ cấu tín dụng mới là yếu tố then chốt giúp VietinBank tạo lợi thế vững chắc về tăng trưởng lợi nhuận so với các ngân hàng khác. Cụ thể, VietinBank đang tăng trưởng tín dụng đồng đều ở tất cả các phân khúc, không phụ thuộc vào một nhóm khách hàng cụ thể. Chiến lược phân bổ vốn này vừa phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, vừa giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro từ các biến động cục bộ từ một vài phân khúc.

Bên cạnh đó, 85% dòng vốn tín dụng của VietinBank tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đóng góp giá trị thực cho nền kinh tế, giúp VietinBank cân bằng giữa tăng trưởng, quản trị rủi ro và kiểm soát chi phí. Kết quả từ báo cáo tài chính các năm gần đây đã mình chứng cho hướng đi đúng này của VietinBank, mặc dù NIM quý II giảm nhẹ do triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất nhưng Thu nhập lãi thuần vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhờ danh mục tín dụng mở rộng và chi phí vốn được kiểm soát tốt.

Trong chiến lược tăng trưởng tín dụng của mình, VietinBank chú trọng đến phát huy, khai thác thế mạnh kinh tế của từng vùng miền, tăng cường tiếp cận các dự án mới, có dòng tiền ổn định; kết nối cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh triển khai các gói ưu đãi lãi suất, phí dịch vụ theo từng đối tượng, ngành nghề kinh doanh của khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các nhóm ngành nghề có sự tăng trưởng tín dụng của VietinBank gồm: năng lượng điện, linh kiện điện tử, nông nghiệp lúa gạo, bất động sản khu công nghiệp, vận tải, khoáng sản, thủy hải sản, dệt may...

Động lực hỗ trợ và giúp VietinBank tăng trưởng dư nợ đến từ việc tiên phong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động cho vay, dẫn đầu xu thế cho vay online ở các phân khúc khách hàng. Ngân hàng đã đầu tư mạnh vào nền tảng kỹ thuật số, cho phép đánh giá rủi ro nhanh chóng, phê duyệt vay trực tuyến và theo dõi dòng tiền thời gian thực. Điều này không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn mở rộng tiếp cận đến các dự án mới với dòng tiền ổn định, đặc biệt ở khu vực nông thôn và doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân.

Sự kết hợp giữa công nghệ và chiến lược cấp tín dụng hợp lý giúp ngân hàng tăng trưởng dư nợ vượt kế hoạch, đồng thời nâng cao hiệu quả tín dụng tổng thể. Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chuyển đổi số mạnh mẽ, VietinBank đang dẫn đầu, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Tiếp nối đà từ năm 2024, VietinBank đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ xử lý rủi ro (XLRR) trong quý II/2025, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị tín dụng. Ngân hàng không chỉ giám sát chặt chẽ dòng tiền và tình hình tài chính của khách hàng mà còn chủ động phối hợp với các bên liên quan để thiết kế phương án trả nợ phù hợp, đồng thời xử lý tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật để thu hồi tối đa giá trị.

Kết quả, thu hồi nợ XLRR chiếm tỷ trọng cao nhất trong lãi thuần từ hoạt động khác, góp phần quan trọng vào tổng thu nhập hoạt động tăng 6,5% so với cùng kỳ. Số liệu cộng dồn qua các quý cho thấy sự nhất quán, với thu hồi nợ tăng mạnh nhờ các giải pháp linh hoạt nhưng quyết liệt. So với ngành, tỷ lệ thu hồi nợ xấu của VietinBank cao hơn trung bình, giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng một cách bền vững.

Song hành với công tác xử lý nợ xấu, VietinBank cũng đẩy mạnh hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng thể hiện rõ nét qua việc nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu giảm so với quý I/2025, dẫn đến chi phí trích lập dự phòng rủi ro giảm mạnh 62% so với cùng kỳ – yếu tố trực tiếp thúc đẩy lợi nhuận trước thuế tăng vọt. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 135% cuối quý II, cao hơn mức khuyến nghị, chứng tỏ khả năng chống chịu rủi ro mạnh mẽ.

Để đạt được điều này, VietinBank đã hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II, đồng thời chủ động nghiên cứu Basel III, tích hợp rủi ro vào kế hoạch kinh doanh, phân bổ vốn và tài chính. Ngân hàng tăng cường kiểm soát chất lượng nợ từ hội sở đến chi nhánh, với cơ chế phân quyền thẩm định tín dụng rõ ràng, phù hợp khẩu vị rủi ro. Đặc biệt, ban kiểm soát chất lượng nợ phối hợp chặt chẽ với đơn vị kinh doanh, tập trung vào phân khúc bán lẻ.

Đáng chú ý là ứng dụng công nghệ tiên tiến như mô hình cảnh báo sớm (EWS) sử dụng thống kê và trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các công cụ đo lường rủi ro xuyên suốt chu trình tín dụng. Những giải pháp này giúp phát hiện sớm vấn đề, giảm áp lực dự phòng và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống, VietinBank đã ghi nhận sự cải thiện vượt bậc trong thu nhập ngoài lãi, đặc biệt từ mảng kinh doanh và đầu tư chứng khoán – lĩnh vực đang hưởng lợi từ thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động đầu năm 2025. Trong quý II, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng gấp 8,6 lần so với cùng kỳ, trong khi danh mục chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ sang lãi, phản ánh khả năng quản lý danh mục tài sản hiệu quả và tận dụng tốt diễn biến thị trường.

Tổng thu nhập ngoài lãi trong 6 tháng đầu năm tăng 18%, giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần (chiếm tỷ trọng lớn ở nhiều ngân hàng khác). Điều này đặc biệt quan trọng khi NIM chịu áp lực từ các chương trình ưu đãi lãi suất.

Sự đa dạng hóa này không chỉ thúc đẩy lợi nhuận quý II mà còn tạo động lực cho cả năm, với dự báo của giới phân tích lợi nhuận VietinBank có thể tăng khoảng 30 - 40% nhờ động lực từ thu nhập phi tín dụng. Với việc đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn thu, VietinBank sẽ giảm được các rủi ro từ biến động lãi suất và tăng cường sức bền tài chính trong dài hạn.

Sự bứt phá lợi nhuận của VietinBank trong quý II/2025 – đạt 12.097 tỷ đồng, tăng gần 80% – không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của chiến lược toàn diện: tăng trưởng tín dụng mạnh và đồng đều, xử lý nợ xấu hiệu quả, cùng đa dạng hóa nguồn thu. Những yếu tố này, kết hợp ứng dụng công nghệ AI và số hóa, đã giúp ngân hàng vượt qua thách thức, vươn lên dẫn đầu toàn ngành.

Nhìn về tương lai, với đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và NHNN, VietinBank được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2025. Có thể nói, VietinBank không chỉ là "người khổng lồ" trong lĩnh vực tài chính mà còn là hình mẫu cho ngành ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Ánh Dương Phụ nữ số