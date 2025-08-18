Đất nước Việt Nam có vùng trù phú bởi phù sa, có vùng lấp lánh ánh vàng bởi khoáng sản, nhưng có một nơi được dệt từ nắng, gió và di sản văn hoá đã kiến tạo nên bản sắc không thể hòa lẫn: Ninh Thuận.

Tọa lạc giữa dải đất duyên hải miền Trung, Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) giống như một "thung lũng" được bao bọc bởi ba mặt núi và một mặt biển, nơi mà thiên nhiên hào phóng ban tặng địa hình phong phú: núi cao, đồng bằng, biển xanh và đồi gò bán sơn địa.

Xưa kia, vùng đất này là trung tâm phồn thịnh của vương quốc Chăm Pa. Hơn ngàn năm lịch sử lặng lẽ chảy qua những tòa tháp cổ như Po Klong Garai, Po Rome đã để lại dấu ấn văn hóa độc đáo trong từng nếp nhà, tiếng trống Paranưng, điệu múa Apsara và cả vị mặn nồng của nước mắm Cà Ná, của rượu nho Phan Rang.

Trong vòng xoáy hiện đại, khi nhiều nơi tất bật đô thị hóa, Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) vẫn giữ được nhịp sống riêng, bình dị và chân thành. Người dân sống bằng nghề nông với cừu, nho, táo và lúa chịu hạn; nghề biển với mắm, muối, rong sụn; và giờ đây bằng cả nắng và gió - nguồn tài nguyên mới của thế kỷ 21.

Theo Quy hoạch phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) được xác định là một trong những cực tăng trưởng mới về đô thị biển, năng lượng tái tạo và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Ngành du lịch của Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) đang "bừng sáng" từng ngày từ chính vẻ đẹp nguyên bản hiếm có: những bãi biển trong xanh như Vĩnh Hy, Bình Tiên, Cà Ná; những cánh đồng muối trải dài trắng xóa; những vườn nho lấp lánh dưới nắng; và các khu resort nghỉ dưỡng đang ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch miền duyên hải.

Chỉ riêng năm 2024, Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) đã đón hơn 3,4 triệu lượt khách – tăng trưởng ấn tượng hơn 17% theo năm và đón 2,29 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2025, theo thống kê từ Sở Du lịch.

Đáng chú ý, việc sáp nhập Ninh Thuận và Khánh Hòa đang mở ra những hành trình du lịch liên vùng hấp dẫn du khách. Ninh Thuận vừa được thừa hưởng thương hiệu du lịch quốc tế của Khánh Hòa, vừa kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy chi tiêu cho những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo và giàu bản sắc.

Theo Quy hoạch đến năm 20230, Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) đặt mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp khoảng 15% GRDP, tập trung theo hướng bền vững – chất lượng cao – độc đáo, với chuỗi sản phẩm đặc thù từ di sản, trải nghiệm đến nghỉ dưỡng cao cấp .

Bên cạnh lợi thế về du lịch - nghỉ dưỡng, Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) hiện là trung tâm năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước với các dự án điện mặt trời và điện gió. Đây là nơi mà mặt trời không chỉ chiếu sáng mà còn "sinh lời", và gió không chỉ thổi qua mà còn phát điện.

Đặc biệt, việc khởi động lại hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 vào năm 2026 đã mở ra một chương mới cho Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) – nơi được quy hoạch thành trung tâm năng lượng quốc gia, đặc biệt là năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

"Việc tái khởi động các dự án năng lượng lớn cũng sẽ thu hút hàng nghìn kỹ sư và chuyên gia đến sinh sống và làm việc lâu dài, tạo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ" - ông Nguyễn Xuân Thành, giảng viên Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam nhận định.

Vào đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành vận hành hai nhà máy này trong vòng 5 năm với tổng công suất dự kiến đạt 4.800 MW. Theo đó sẽ cần tới gần 4.000 nhân lực tinh hoa, bao gồm kỹ sư, chuyên gia, quản lý và giảng viên đào tạo chuyên ngành.

Đây không chỉ là cơ hội nâng cấp lực lượng lao động chất lượng cao mà còn mở ra nhu cầu về nhà ở chất lượng cao, cộng đồng chuyên gia và môi trường sống tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh du lịch và năng lượng, định hướng phát triển Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) trong tương lai còn được hậu thuẫn mạnh mẽ từ bức tranh quy hoạch vùng mang tầm chiến lược. Dấu mốc sáp nhập hành chính Ninh Thuận và Khánh Hòa - trung tâm kinh tế - cảng biển - du lịch trọng điểm quốc gia - được xem là "cú hích" quan trọng về không gian phát triển vùng, kết nối hạ tầng và chuỗi cung ứng dịch vụ.

Nhờ vậy, Ninh Thuận (Nam Khánh Hoà) sẽ được thừa hưởng lợi thế về hạ tầng hoàn chỉnh của Khánh Hòa từ sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng nước sâu Vân Phong cho đến tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, nơi đây không chỉ mở rộng kết nối mà còn tăng tốc thu hút đầu tư FDI, phát triển dịch vụ hậu cần, logistics, công nghiệp phụ trợ và thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xác định đô thị Phan Rang sẽ phát triển theo mô hình "đô thị thông minh – sinh thái – năng lượng sạch", gắn với vùng du lịch Vĩnh Hy – Bình Tiên và các khu kinh tế ven biển, tạo nên tam giác tăng trưởng mới cho toàn vùng Nam Trung Bộ.

Trong bức tranh phát triển của Phan Rang (Nam Khánh Hoà), phân khúc căn hộ cao tầng và căn hộ dịch vụ không chỉ là sản phẩm bất động sản mà còn là nền móng cho sự chuyển mình của đô thị hội nhập, tri thức.

Khi làn sóng chuyên gia đổ về ngày một đông trong các ngành năng lượng, công nghiệp hỗ trợ và hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu về không gian sống văn minh càng trở nên cấp thiết.

Song song, nhiều người dân Ninh Thuận – nhất là thế hệ trẻ cũng có mong muốn "ly nông bất ly hương": không rời bỏ quê nhà nhưng vẫn được sống trong những khu dân cư hiện đại, có đầy đủ tiện nghi phục vụ cuộc sống như thang máy, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, không gian xanh thoáng đãng và môi trường sống an toàn.

Bên cạnh đó, dòng khách du lịch mới cũng đang âm thầm tạo sóng cho thị trường căn hộ ven biển – nơi có thể trở về mỗi cuối tuần hoặc đầu tư vào mô hình homestay, airbnb.

Trong bức tranh chuyển động ấy, phân khúc căn hộ cao cấp tại trung tâm Phan Rang (Nam Khánh Hoà) đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho chuyên gia, kỹ sư, nhà đầu tư hoặc người dân bản địa có nhu cầu an cư lâu dài.

Với ưu thế giá bất động sản còn ở ngưỡng thấp – chỉ bằng 1/2 so với Quy Nhơn, ⅙ so với Nha Trang, Đà Nẵng, Ninh Thuận đang trở thành điểm đến mới cho làn sóng đầu tư vào phân khúc căn hộ chuyên biệt.

Khi Phan Rang bước vào kỷ nguyên hội nhập và đô thị hóa, thị trường bất động sản nơi đây được ví như "mỏ vàng" còn bỏ ngỏ chờ được khai phá. Tại đây, Hacom Tower là cột mốc đầu tiên đánh dấu hành trình đô thị vươn cao.

Nằm tại trái tim Phan Rang - giữa trục phát triển đô thị, dòng dịch chuyển chuyên gia và làn sóng đầu tư đang lên, Hacom Tower của chủ đầu tư Hacom Holdings được xem là dự án tiên phong kiến tạo chuẩn sống căn hộ hiện đại đầu tiên tại khu vực.

Với chiến lược phát triển bài bản, tầm nhìn dài hạn và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án hạ tầng – nhà ở tại địa phương, Hacom Holdings hướng tới sứ mệnh góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho Ninh Thuận (Nam Khánh Hòa).

Từ các khu nhà ở xã hội đến tổ hợp căn hộ thương mại như Hacom Tower, Hacom Holdings đang từng bước hiện thực hoá tầm nhìn đưa Phan Rang trở thành một đô thị trẻ trung, năng động – nơi không chỉ thu hút đầu tư mà còn giữ chân được nguồn nhân lực chất lượng cao.

Là tổ hợp căn hộ cao cấp tiên phong của khu vực, Hacom Tower được xem như "nước cờ" sáng suốt dành cho những ai nhìn xa hơn một khoản lợi nhuận, mơ xa hơn một chốn để về.

