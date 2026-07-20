Một Crystal Lagoon kéo dài gần 500m với dừa xanh cát trắng. Một thánh đường mua sắm sôi động chạy xuyên 5 tòa tháp để tạo thành tuyến phố trên không dài bậc nhất Tây Hồ Tây. Một Clubhouse riêng tư giữa tầng không tầng 20. Và một tổ hợp nhà hàng - hồ bơi chân mây phong cách Dubai trên đỉnh tầng 39- 40 với dáng dấp như một siêu du thuyền khổng lồ lơ lửng. Bốn toạ độ khác nhau, bốn trải nghiệm khác nhau nay được nén chung vào một trục duy nhất: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - "thành phố nghỉ dưỡng" theo chiều thẳng đứng giữa tâm điểm thượng lưu Ciputra.

Tại dự án hàng hiệu đang tăng tốc về đích của Sunshine Group, những tiện ích đặc quyền được quy hoạch và sắp xếp đa lớp đa tầng để vừa mang đến sự sôi động thăng hoa với những trải nghiệm vui chơi giải trí cao cấp bậc nhất; vừa thư giãn, riêng tư đến tận cùng để gia chủ có thể “sống như nghỉ dưỡng" ngay giữa lòng phố thị.

Trên thế giới, những dự án Branded Residences danh tiếng luôn có một điểm chung: cư dân không mua một căn hộ đơn thuần, mà sở hữu toàn bộ hệ sinh thái đa trải nghiệm, được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế. Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences cũng không phải ngoại lệ.

Với mật độ xây dựng thấp, Sunshine Group đã ưu tiên phần lớn không gian cho cảnh quan, mặt nước và hơn 50 đặc quyền mang tính cá nhân hóa, mang đến cả một hệ sinh thái đa tầng trải dài từ mặt đất lên đến tầng không.

Bỏ lại sau lưng nhịp sống hối hả của một thành phố đang chuyển mình rộn rã, bước chân vào nội khu Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là bước chân vào một không gian yên bình, nơi những trải nghiệm của một kỳ nghỉ dưỡng ven biển luôn sẵn sàng đón đợi. Một Crystal Lagoon trong xanh kéo dài gần 500m, được ôm trọn với cát trắng và những rặng dừa rợp bóng, khẽ khàng đón đưa chủ nhân bằng tiếng nhạc nước du dương, tách biệt hoàn toàn khỏi những ồn ã phố thị.

Mỗi buổi sớm mai, chủ nhân có thể dạo bước bên bờ cát, lắng nghe tiếng thác nước từ quảng trường trung tâm Crystal Square vang vọng cùng hiệu ứng ánh sáng đỉnh cao trên màn hình LED rộng hơn 200m². Đó không chỉ là câu chuyện của những tiện ích giải trí, mà là đặc quyền sở hữu những khoảng lặng quý giá để tái tạo năng lượng sau một ngày dài bận rộn.

Từ trục cảnh quan mặt nước trung tâm, hành trình thư giãn tiếp tục được nối dài qua chuỗi tiện ích được bố trí đan xen theo từng điểm dừng trải nghiệm. Một buổi chiều tại quầy bar nổi bên làn nước xanh, những bước chân trẻ nhỏ tại khu vui chơi ngoài trời, vài phút nghỉ ngơi bên điểm check in dưới chòi ven hồ hay tản bộ giữa vườn hoa bốn mùa… tất cả tạo nên một nhịp sống chậm rãi, nơi mỗi thành viên trong gia đình đều tìm thấy không gian tận hưởng theo cách riêng.

Xuyên suốt 5 tầng khối đế nối liền 5 tòa tháp là một thánh đường mua sắm, ẩm thực và giải trí sầm uất, được bao bọc trong một vành đai xanh cỏ cây rợp bóng, trong đó riêng tầng 4 và 5 sẽ được quy hoạch thông tầng để tạo thành một tuyến phố thương mại trên không kéo dài gần 0,5km. Tại đây, một thế giới mua sắm giải trí sôi động sẽ được tô điểm với các thương hiệu 5 sao danh tiếng, nối dài sự thịnh vượng từ Châu Âu sang đến Châu Á, từ các mặt hàng tên tuổi cho đến những sản phẩm mang đậm giá trị truyền thống…

Cư dân có thể thỏa sức mua sắm hàng hiệu tại không gian thương mại cao cấp, tìm thấy chút hoài niệm tại phố cổ Hội An giữa lòng Hà Nội, thưởng thức hương vị Việt Nam hay chạm đến tinh hoa ẩm thực 5 châu. Đan xen giữa đó là các không gian nghệ thuật, khu fitness, yoga, spa, game center, nhà sách và khu vui chơi trẻ em…

Giữa không gian phồn hoa ấy, chất sống Wellness vẫn hiện hữu như một nốt nhạc cân bằng đầy tinh tế. Đó là khoảnh khắc bạn thả mình trong làn nước ấm của bể bơi bốn mùa Plaza Aquatics có diện tích rộng hơn 230m2 hay trải nghiệm những liệu trình chuyên sâu tại hệ thống Gym, Yoga và Spa cao cấp tại tầng 4 và 5. Mọi nhu cầu của cuộc sống thường nhật được tích hợp trọn vẹn trong một hệ sinh thái, giúp cư dân tận hưởng sự tiện nghi tột bậc mà không cần rời khỏi khuôn viên dự án.

Một trong những yếu tố hiếm gặp ở thị trường căn hộ hàng hiệu Hà Nội là khái niệm Clubhouse đặt giữa thân tháp. Nằm ở độ cao hoàn hảo để tách biệt khỏi nhịp sống ồn ã bên dưới nhưng vẫn ôm trọn tầm nhìn khoáng đạt, không gian này được "may đo" một cách riêng tư để dành riêng cho cộng đồng cư dân.

Từ không gian tập gym đẳng cấp; đến khu Yoga yên bình; thư viện, kids club, phòng chiếu phim tại gia ấm cúng…tổ hợp Clubhouse này không chỉ thỏa mãn các đam mê cao cấp, mà còn là nơi hội tụ, kết nối và giao lưu của một cộng đồng tinh hoa cùng chia sẻ những sở thích cũng như trải nghiệm đặc quyền.

Clubhouse không chỉ là một tầng tiện ích, mà là nơi nhịp sống cộng đồng được nuôi dưỡng mỗi ngày. Từ những buổi tập sáng, ly cà phê cuối tuần hay những cuộc gặp gỡ tình cờ, các mối kết nối được hình thành một cách tự nhiên. Theo thời gian, chính cộng đồng cư dân cùng gu sống ấy sẽ tạo nên bản sắc riêng biệt và giá trị bền vững cho tổ hợp Branded Residences tiên phong tại Ciputra.

Trải nghiệm xa xỉ bậc nhất của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được dành trọn cho tầng 39 và 40 - tầng cao nhất của các tòa tháp. Lấy cảm hứng từ những siêu du thuyền xa hoa lướt giữa ngàn mây, hai tầng cao nhất này kiến tạo nên một phong cách sống "Life on top" đầy ngưỡng vọng. Tại đây, tổ hợp nhà hàng và bể bơi chân mây 6 sao mang thương hiệu YAMA DUBAI hiện ra như một dải kim cương xanh vắt ngang mây trời với tổng diện tích mặt nước lên tới 1120m2.

Được vận hành trực tiếp bởi tập đoàn danh tiếng Sunset Hospitality Group (Dubai) – thương hiệu đứng sau gần 90 mô hình ẩm thực, giải trí lừng lẫy tại hơn 25 quốc gia, YAMA DUBAI mang trọn vẹn những tiêu chuẩn phục vụ khắt khe và tinh hoa ẩm thực thượng hạng từ Dubai về giữa lòng Hà Nội.

Hãy tưởng tượng cảm giác được thả mình vào làn nước vô cực giữa tầng không, nhâm nhi ly cocktail lúc hoàng hôn buông xuống, và phóng tầm mắt thu trọn vẻ đẹp lộng lẫy của Hồ Tây cùng dòng sông Hồng huyền thoại.

Hoặc đơn giản là thưởng thức những món ăn được chế tác tinh xảo tại sky lounge; tái tạo năng lượng cùng các hoạt động phục hồi thể chất như yoga, thiền, pilates…. Đó là những đặc quyền vốn chỉ thuộc về những khách sạn hạng sang thế giới, nay trở thành một phần thói quen mỗi ngày của những chủ nhân tinh hoa.

Khi thành phố lên đèn, YAMA DUBAI khoác lên mình một nhịp điệu mới đầy năng lượng. Không gian trình diễn được khuấy động bởi những lớp âm thanh tuyển chọn, từ jazz du dương, acoustic giàu cảm xúc đến electronic giàu nhịp điệu, đưa du khách bước vào bầu không khí của một sky lounge sôi động giữa tầng không. Tại đây, bạn có thể thưởng thức món ăn nhẹ, trà thảo mộc hay cocktail mang tinh thần wellness, hoặc chọn một sofa hướng ra đường chân trời để cảm nhận âm nhạc, ánh sáng đô thị và làn gió cao tầng hòa quyện thành một trải nghiệm đêm đậm chất YAMA.

Bên cạnh không gian sống được chăm chút đến từng chi tiết, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences còn được tận hưởng chuẩn dịch vụ 5 sao từ WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất thuộc BWH Hotels, một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 4.300 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. WorldHotels cũng là thương hiệu đứng sau nhiều khách sạn độc lập danh tiếng toàn cầu như như Hotel Alhambra Palace (Granada, Tây Ban Nha), Grand Hotel Victoria Concept & Spa (hồ Como, Italy) hay Hotel Ambassador Zürich (Thụy Sĩ) - những địa chỉ được biết đến bởi nghệ thuật hiếu khách, dịch vụ cá nhân hóa và trải nghiệm mang đậm dấu ấn bản địa.

Tinh thần ấy sẽ hiện diện trong từng khoảnh khắc đời sống thường nhật của cư dân: từ dịch vụ lễ tân, concierge, quản gia, đặt chỗ nhà hàng, chăm sóc căn hộ đến những trải nghiệm được thiết kế riêng cho từng gia đình. Để mỗi lần trở về không chỉ là trở về nhà, mà là trở về một không gian nghỉ dưỡng được phục vụ theo chuẩn mực của những khách sạn hàng đầu thế giới.

Giá trị của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences còn được củng cố bởi vị trí hiếm có tại Tây Hồ Tây, khu vực đang định hình trở thành trung tâm tài chính, hành chính và ngoại giao mới của Thủ đô. Đây là nơi hội tụ của các trụ sở bộ, ngành Trung ương cùng hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như vành đai 2, 2.5 và 3, Metro số 2, hầm vượt sông Hồng hai tầng và hệ thống các cây cầu mới, tạo nên một cực tăng trưởng mới của Hà Nội.

Dự án sở hữu 4 mặt tiền quyền lực với tầm nhìn panorama khoáng đạt vươn tới đường chân trời, bao quát hai mạch nguồn sinh thái của Hà Nội là Hồ Tây và sông Hồng, cùng tọa độ kết nối tới hệ sinh thái hàng trăm tiện ích bao quanh: từ công viên 65ha lớn bậc nhất nội đô tại trung tâm Ciputra, đến hệ thống cơ sở y tế hiện đại như Bệnh viện quốc tế Mặt trời, Bệnh viện Phương Đông, Thu Cúc; mạng lưới giáo dục chuẩn toàn cầu như UNIS, SIS. Điểm nhấn của hệ sinh thái giáo dục là Cranleigh School Hanoi - ngôi trường liên cấp Anh quốc quy mô gần 5 ha, tổng diện tích sàn hơn 100.000 m², được kiến tạo từ sự hợp tác giữa Sunshine Group và Cranleigh School, một trong những thương hiệu giáo dục lâu đời và uy tín bậc nhất Vương quốc Anh với hơn 160 năm di sản. Đây không chỉ là nơi nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu tương lai, mà còn là mảnh ghép hoàn thiện chuẩn sống quốc tế của cộng đồng cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences.

Hiện tại, 3 trong 5 tòa tháp đã cất nóc. Cùng pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài và tiến độ hướng tới bàn giao vào Quý II/2027, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences đang dần hiện hữu như một tài sản hàng hiệu hiếm có - nơi giá trị được bảo chứng bởi vị trí không thể tái tạo, chuẩn vận hành quốc tế và chất lượng sống đủ sức đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Ánh Dương Thanh Niên Việt