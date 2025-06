Từ lâu, Tây Hồ Tây đã được biết đến như “tâm điểm thượng lưu” của Hà Nội – nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa đến từ hơn 70 quốc gia. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, khu vực này còn mang trên mình tầm nhìn chiến lược khi được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, hành chính và văn hóa mới của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh trụ sở các Bộ, ngành Trung ương đang dịch chuyển về đây theo quy hoạch đến năm 2030. Vượt lên vai trò của một khu đô thị cao cấp, Tây Hồ Tây đang chuyển mình thành cửa ngõ quốc tế - nơi đón dòng khách du lịch cao cấp và kết nối những giá trị thương mại, nghệ thuật, văn hóa toàn cầu.

Nhưng để bức tranh thịnh vượng ấy thực sự trọn vẹn, Tây Hồ Tây vẫn đang khao khát một "mảnh ghép quan trọng". Đó là một không gian thương mại phồn hoa, nơi không chỉ để ở, mà còn để tận hưởng, để kết nối và khơi nguồn cảm hứng, với những boutique thời thượng, những màn trình diễn nghệ thuật đường phố, lễ hội ánh sáng, đêm nhạc ngoài trời… như giữa lòng Champs-Elysées thời thượng của Paris hay Regent Street hào hoa của London. Nơi thương mại giao hòa cùng văn hóa và mỗi bước chân đều là một khoảnh khắc sống đích thực.

Hiện thực hóa giấc mơ ấy, Sunshine Group kiến tạo The Boutique Mansion - một phân khu thuộc dự án thấp tầng hàng hiệu Noble Palace Tay Ho. Lấy cảm hứng từ các đại lộ lừng danh châu Âu, nơi đây quy tụ những shop villas bề thế tái hiện những thánh đường mua sắm sầm uất, những lễ hội đa sắc màu hay trình diễn 3D Mapping bất tận. Và ở đó, mỗi sản phẩm là một giải pháp công năng hoàn hảo đáp ứng đa nhu cầu, tích hợp cùng hệ thống giao thông ngầm không khói và tầng hầm riêng tư đa năng, mang đến những đặc quyền sống, kinh doanh, đầu tư đích thực dành cho giới tinh hoa.

Tựa như những “đại lộ vàng” của các thành phố sầm uất toàn cầu, shop villas tại The Boutique Mansion sở hữu vị trí chiến lược hiếm có trong khu đô thị Noble Palace Tay Ho. Tọa lạc ngay sát trục đường huyết mạch rộng 40m kết nối cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân dọc sông Hồng, đồng thời tiếp giáp trực tiếp đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, các dãy shop villas kết nối liền mạch với hai phân khu The River Mansion và The Golf Mansion của cùng dự án Noble Palace Tay Ho. Vị trí đắc địa này biến The Boutique Mansion thành tâm điểm giao thương sôi động, hứa hẹn mang lại giá trị đầu tư vượt trội và cơ hội kinh doanh thịnh vượng tại khu vực.

Được xây dựng với diện tích từ gần 110m² đến hơn 463m², quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, các shop villas ghi dấu ấn với mặt đứng đối xứng, hàng cột xuyên tầng thanh thoát kết hợp hệ mái Mansard đặc trưng. Mặt tiền được chăm chút tỉ mỉ với phù điêu tinh xảo, gờ phào chỉ đắp nổi công phu, ban công sắt rèn uốn hoa văn cổ điển và hệ cửa kính vòm cao rộng, tạo nên diện mạo vừa bề thế, vừa sang trọng vượt thời gian.

Tầng 1 và tầng 2 thiết kế tối ưu cho hoạt động kinh doanh với mặt tiền rộng từ 6–7m, lý tưởng để trưng bày sản phẩm, quảng bá thương hiệu và đón tiếp khách hàng trong một không gian sang trọng, chuẩn mực. Đặc biệt hệ cửa kính lớn xuyên suốt mặt tiền, kết hợp cùng mái hiên phong cách Parisian café tạo nên không gian thanh lịch để vận hành các cửa hàng flagship, boutique thời trang, nhà hàng fine dining hay phòng trưng bày nghệ thuật cao cấp.

Từ tầng 3 đến tầng 5, các shop villas có thể được sử dụng như không gian sinh sống riêng tư của gia chủ với đầy đủ các tiện nghi như phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc... được thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng và thẩm mỹ. Việc phân tầng hợp lý giúp đảm bảo sự tách biệt giữa nhịp sống gia đình và hoạt động kinh doanh, mang đến trải nghiệm sống biệt lập, đẳng cấp giữa lòng khu phố thương mại phồn hoa.

Bên cạnh các shop villas với tiềm năng thương mại đắt giá, The Boutique Mansion còn có các villas bề thế sở hữu diện tích lớn với vị trí đắc địa hướng quảng trường trung tâm, đặc biệt phù hợp với mô hình mini hotel, boutique hotel trong bối cảnh nơi đây đang ngày càng thu hút dòng khách khổng lồ từ du lịch, thương mại, đến giới chuyên gia và doanh nhân quốc tế. Mô hình này không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn mở ra cơ hội sinh lời bền vững, nhờ dòng khách ổn định và sức hút từ hệ sinh thái thương mại – giải trí sầm uất toàn khu.

Lấy cảm hứng từ những đại lộ trứ danh như Champs-Elysées (Pháp) hay Regent Street (Anh), tuyến phố thương mại liên hoàn tại The Boutique Mansion sẽ là nơi giao thoa của tinh hoa thời trang, ẩm thực và nghệ thuật thế giới trong một không gian kiến trúc đậm chất châu Âu cổ điển.

Được quy hoạch bài bản và chuyên biệt cho các thương hiệu xa xỉ, đây sẽ là nơi cư dân và du khách cảm nhận được niềm kiêu hãnh như đang dạo bước giữa những kinh đô thời trang quốc tế, nơi mỗi góc phố đều toát lên chuẩn mực thẩm mỹ vượt thời gian.

Tích hợp các công nghệ mua sắm tiên tiến bậc nhất từ hệ sinh thái công nghệ của Sunshine Group, phố hàng hiệu còn mang đến trải nghiệm hi-tech thời thượng dành cho giới thượng lưu - từ nhận diện thông minh đến trải nghiệm tương tác cá nhân hóa. Chính điều này góp phần đưa Noble Palace Tay Ho, đặc biệt là The Boutique Mansion trở thành điểm nhấn xa xỉ mới, định hình lại diện mạo và chuẩn mực sống tại khu vực Tây Hồ Tây.

Đến với The Boutique Mansion, du khách còn bị cuốn hút bởi không khí lễ hội rộn ràng, sôi động suốt bốn mùa. Trên những con phố lát đá và quảng trường mang đậm dấu ấn cổ điển, các sự kiện đặc sắc sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm: từ những đêm violin ngoài trời giữa ánh đèn vàng lãng mạn, những show diễn thời trang haute couture dành cho giới mộ điệu, cho đến lễ hội ánh sáng hay carnaval rực rỡ sắc màu…

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ không gian bừng sáng như một sân khấu nghệ thuật đỉnh cao – nơi ánh sáng, âm nhạc và công nghệ giao hòa. Những màn trình diễn nhạc nước, pháo hoa, LED 3D Mapping, Hologram sẽ biến mỗi khoảnh khắc tại đây thành một trải nghiệm đa giác quan sống động và đáng nhớ.

Tựa như một góc trời châu Âu giữa lòng Hà Nội, quảng trường trung tâm tại The Boutique Mansion tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp cổ điển với ngôn ngữ kiến trúc đậm chất nghệ thuật. Nổi bật là hệ mái vòm đối xứng được nâng đỡ bởi các hàng cột thanh thoát, uy nghi, uốn cong mềm mại như những dải lụa vẽ nên đường chân trời duy mỹ, kết hợp với các tác phẩm điêu khắc bằng đá nguyên khối, gợi nhắc đến các công trình biểu tượng tại Rome hay Vienna. Quảng trường được thiết kế mở rộng như một sân khấu thị giác sống động, nơi từng bước chân đều có thể trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ. Đây không chỉ là không gian công cộng, mà là trái tim của dự án, nơi hội tụ dòng chảy thương mại, văn hóa và nghệ thuật giữa lòng đô thị Tây Hồ Tây.

Tựa như một viên ngọc cổ điển giữa lòng quảng trường, nhà vọng cảnh mái vòm kính với các đường cong thanh thoát, khung sắt uốn nghệ thuật và những ô kính trong suốt đón trọn ánh nắng nhẹ buổi chiều. Không gian này được thiết kế lý tưởng để phát triển thành Lady Club sang trọng, nhà hàng phong vị quốc tế hoặc quán café nghệ thuật.

Đây sẽ là một điểm hẹn thanh lịch dành riêng cho các quý bà, nơi những buổi trà chiều tinh tế được nâng tầm thành nghệ thuật sống, những màn trình diễn riêng tư từ các ngôi sao hạng A trở thành trải nghiệm độc quyền, và mọi cuộc trò chuyện đều là sự kết nối đầy cảm hứng giữa những tâm hồn đồng điệu.

Ngay phía sau, hai hồ bơi song song được bố trí đối xứng mang đến một không gian nghỉ dưỡng yên bình, nơi các quý bà có thể chăm sóc sức khỏe, làm đẹp hay đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc thư giãn trong làn nước trong xanh giữa không gian chan hòa thiên nhiên.

The Boutique Mansion không chỉ là nơi hội tụ của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu, các đại lộ rực rỡ và phong cách sống thượng lưu đỉnh cao, mà còn được kỳ vọng là tác nhân quan trọng tái định hình bản đồ thương mại dịch vụ từ khu vực lõi nội đô truyền thống về với Tây Hồ Tây – nơi đang vươn mình trở thành một “châu Âu thu nhỏ” giữa lòng Hà Nội.

Điều này sẽ càng được hiện thực hoá khi The Boutique Mansion hòa quyện cùng hệ sinh thái bất động sản thương mại đẳng cấp đang được Sunshine Group phát triển tại Tây Hồ Tây: với hệ thống shop villas trải dài toàn dự án Noble Palace Tay Ho; các tuyến shophouse sầm uất tại Sunshine Riverside, Sunshine City, Sunshine Golden River; cùng dự án phức hợp Sunshine Empire - tổ hợp 5 tòa tháp quy mô từ 35-47 tầng với trung tâm tài chính và trung tâm R&D chuyên về AI, khách sạn 6 sao, văn phòng 4.0 và các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí 5 sao hiện đại bậc nhất khu vực.

Giá trị điểm đến ấy càng bùng nổ khi hạ tầng khu vực hoàn thiện đồng bộ: trục giao thông Võ Chí Công - cầu Nhật Tân kết nối thẳng tới sân bay Nội Bài; tuyến Hoàng Hoa Thám mở rộng liên kết Tây Hồ với Ba Đình; và đặc biệt là đường Nguyễn Văn Huyên 8 làn xe nối thẳng tới ga Depot tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo). Sự phát triển hạ tầng này không chỉ đảm bảo tính kết nối vượt trội mà còn trở thành lực hấp dẫn mạnh mẽ, lôi kéo dòng khách từ phố cổ về phố mới, nơi không gian sống, thương mại và trải nghiệm giải trí được nâng tầm theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa và các doanh nghiệp hàng đầu.

Trái ngược với nhịp sống sôi động của tuyến phố mua sắm hay không khí lễ hội rộn ràng trên mặt đất, tầng hầm tại mỗi shop villas lại mở ra một thế giới riêng tư tuyệt đối – biểu tượng mới của sự tiện nghi, linh hoạt và đẳng cấp.

Vượt lên vai trò của một không gian phụ trợ đơn thuần, tầng hầm được thiết kế theo tư duy hiện đại và cá nhân hóa tối đa, mang đến khả năng tùy biến linh hoạt theo phong cách sống của từng gia chủ. Từ kho lưu trữ thông minh, khu vực hậu cần phục vụ hoạt động kinh doanh, đến phòng chiếu phim riêng tư, hầm rượu phong cách cổ điển hay thậm chí là boutique showroom riêng biệt – mọi ý tưởng đều có thể được hiện thực hóa tại đây.

Chính sự linh hoạt, riêng tư và khả năng nâng tầm trải nghiệm sống này đã biến tầng hầm trở thành giá trị gia tăng độc bản, không chỉ tối ưu công năng, mà còn khẳng định đẳng cấp cá nhân, tạo nên dấu ấn khác biệt khó sao chép trong từng căn shop villas tại The Boutique Mansion.

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong quy hoạch đô thị của Noble Palace Tay Ho nói chung và phân khu The Boutique Mansion nói riêng là hệ thống giao thông ngầm được kết nối trực tiếp với tầng hầm của từng căn biệt thự. Nhờ đó, gia chủ có thể di chuyển xe vào gara riêng ngay bên dưới tư dinh, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối khi về nhà hay khi rời đi – một trải nghiệm sống đậm chất cá nhân và đẳng cấp. Hệ thống camera an ninh tiên tiến với nhận diện khuôn mặt và biển số xe, hoạt động hiệu quả cả trong đêm, tăng cường an toàn và cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thiết kế này giúp nội khu biệt lập khỏi khói bụi, tiếng ồn, mang đến không gian sống xanh, thư thái, và an toàn tuyệt đối cho các cư dân.

Tọa lạc tại Tây Hồ Tây, The Boutique Mansion kế cận những dự án đẳng cấp, cùng 100+ tiện ích high living dành cho giới thượng lưu, từ trường học quốc tế, bể bơi vô cực, vườn dạo bộ, những khu vực vui chơi, giả trí, những công viên rợp bóng cây xanh...

Ứng dụng công nghệ thời thượng và dự kiến được quản lý vận hành bởi một thương hiệu khách sạn 5 sao danh tiếng, The Boutique Mansion mang đến những trải nghiệm chuẩn quốc tế, nơi thương mại, phong cách sống và công nghệ hội tụ trong một không gian được vận hành như một “resort thương mại” cao cấp giữa lòng đô thị.

Đón đầu xu thế số hóa toàn diện trong lĩnh vực bất động sản, Sunshine Group tiên phong phát triển Noble App – nền tảng công nghệ thông minh tích hợp AI, đóng vai trò là kênh thông tin chính thống từ chủ đầu tư đến khách hàng và nhà đầu tư. Với giao diện thân thiện cùng hệ thống dữ liệu được đồng bộ hóa toàn diện, Noble App cho phép người dùng tra cứu dễ dàng mọi thông tin quan trọng như quy hoạch, thiết kế, tiến độ thi công, pháp lý, bảng hàng và các chính sách bán hàng mới nhất chỉ với vài thao tác chạm.

Đặc biệt, toàn bộ thông tin của dự án The Boutique Mansion đã được cập nhật đầy đủ trên nền tảng này. Khách hàng có thể đặt mua trực tiếp các sản phẩm hàng hiệu thông qua tính năng House For Sales, hoặc trải nghiệm mô hình “đặt giá mua nhà” theo thời gian thực lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam – NobleGo, ứng dụng công nghệ AI để mang đến trải nghiệm tương tác minh bạch, linh hoạt và cá nhân hóa trong từng giao dịch.

Ánh Dương Thanh Niên Việt