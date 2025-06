Trên bản đồ bất động sản hạng sang toàn cầu, bất động sản view sân golf luôn được xem là “biểu tượng thượng lưu” - định danh dành riêng cho giới siêu giàu. Từ Emirates Hills - “Beverly Hills của Dubai” với các biệt thự sát sân golf Montgomerie danh giá, đến Pebble Beach (California) với villa sân golf có giá hàng chục triệu USD, hay Wentworth Estate (Anh) - khu biệt thự quý tộc liền kề sân golf Wentworth huyền thoại, thiên đường nghỉ dưỡng của giới tài phiệt và hoàng gia Châu Âu.

Tại Việt Nam, khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp và yêu cầu sống xanh, riêng tư, đẳng cấp ngày càng lên ngôi, những bất động sản hàng hiệu view sân golf như phân khu The Golf Mansion của dự án Noble Palace Tay Ho đang dần trở thành chuẩn mực sống mới của giới thượng lưu. Với vị trí đắc địa liền kề tổ hợp công viên 65 ha lớn bậc nhất Hà Nội, The Golf Mansion hưởng trọn tầm view sân golf đắt giá ngay giữa trung tâm Tây Hồ Tây; vừa thư thái an lành giữa không gian xanh mát của cỏ cây hoa lá; vừa riêng tư tuyệt đối giữa một vùng phong thuỷ sinh khí dồi dào, được bảo vệ bởi lớp cảnh quan đa tầng và tầm nhìn mở khoáng đạt.

Đặc biệt, sự hiện diện của golf - môn thể thao quý tộc chỉ cách vài bước chân, cho phép gia chủ tận hưởng trải nghiệm thể thao thượng lưu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển. Một đặc quyền xa xỉ hiếm hoi đối với dòng biệt thự nội đô hiện nay của Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ những cung điện hoàng gia Châu Âu hoa lệ, The Golf Mansion được mệnh danh là "tuyệt tác mang phong cách đế vương", với chất phong lưu được thể hiện qua hình hài của những đại lộ duyên dáng và những tổ hợp dinh thự view sân golf vừa quyền uy vừa lịch lãm, thanh tao.

Ngôn ngữ kiến trúc cổ điển được tái hiện một cách chuẩn mực qua tỷ lệ đối xứng hoàn hảo, trục trung tâm uy nghi và các lớp hình khối đăng đối liên hoàn. Mái Mansard đặc trưng lợp đá, kết hợp cùng mặt đứng được tạo tác cầu kỳ với hệ cột Corinthian, phào chỉ chạm khắc tinh xảo và cửa sổ mái vòm duyên dáng, góp phần tạo nên chiều sâu thị giác và hiệu ứng ánh sáng tự nhiên tinh tế. Tất cả hòa quyện trong một tổng thể đăng đối, trang nghiêm mà vẫn đầy thi vị, nơi kiến trúc không chỉ phô bày vẻ đẹp hình khối, mà còn truyền tải tinh thần vương giả vượt thời gian.

Bên cạnh những dinh thự hướng sân golf quyền uy, The Golf Mansion còn sở hữu bộ sưu tập biệt thự vườn duyên dáng, được kiến tạo dành riêng cho những chủ nhân yêu mến phong cách sống hòa quyện cùng thiên nhiên. Ẩn mình giữa những hàng cây rợp bóng, mỗi căn biệt thự là một không gian đầy chất thơ cùng khoảng sân ngập tràn nắng gió và các lối dạo bộ yên tĩnh, mang đến trải nghiệm sống thanh bình như một khu vườn bí ẩn giữa lòng đô thị.

Tại The Golf Mansion, điểm giao thoa nổi bật giữa các dòng sản phẩm chính là nghệ thuật chế tác không gian tinh xảo. Từ những không gian tận hưởng riêng tư như bể bơi tư gia, sàn tắm nắng, vườn sinh thái xanh mát ngay bên hiên nhà, đến những không gian thư giãn, nghỉ ngơi, giải trí đa dạng được phân chia khoa học trong 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, không những thoả mãn “gout sống chất” của chủ nhân, mà còn là điểm hẹn lý tưởng cho các buổi tiệc tại gia cùng bạn bè, đối tác.

Những dinh thự và biệt thự vườn tại The Golf Mansion được nâng niu giữa hệ thống phố dạo bộ nội khu dài hàng km. Không chỉ là nơi kết nối con người với thiên nhiên một cách thanh nhã, các tuyến phố đi bộ này còn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khi vui chơi hay thư giãn, nơi mỗi bước chân đều được bao bọc bởi sự tĩnh lặng, trong lành và cảm giác an yên hiếm có giữa lòng phố thị.

Sở hữu vị trí đắc địa chạy dọc trục đường 30m - một trong những tuyến đường thương mại sầm uất nhất của dự án Noble Palace Tay Ho, shop villas tại The Golf Mansion có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, thiết kế 2 mặt tiền đáp ứng được cả nhu cầu an cư và kinh doanh của gia chủ - thương chủ.

Với mặt tiền thoáng rộng lên tới 6m, không gian kinh doanh tại tầng 1-2 của shophouse linh hoạt khai thác làm showroom, F&B nhượng quyền, văn phòng đại diện hoặc đầu tư cho thuê sinh lời bền vững. Tầng 3 - 4 được sắp xếp là không gian nghỉ ngơi, thư giãn cho gia chủ - thương thủ. Tầng 5 được sắp xếp dành cho không gian chung, nơi vừa tận dụng tầm view thoáng mát cũng như tạo thoải mái tối đa cho gia chủ.

Nằm trong dự án hàng hiệu Noble Palace Tay Ho, The Golf Mansion cũng mang những đặc quyền riêng tư tối thượng, trong đó có hệ thống giao thông ngầm liên kết trực tiếp với hầm riêng của từng dinh thự, được thiết kế như một “chốn riêng xa xỉ” trong những tư dinh của giới tỷ phú, tài phiệt trên thế giới.

Tại đây, chủ nhân có thể tự do sắp đặt quầy bar sang trọng, phòng chiếu phim hiện đại, phòng trưng bày nghệ thuật, phòng karaoke giải trí, đến hầm rượu đẳng cấp… mang đến cho gia chủ cảm giác hưởng thụ tuyệt đối.

Còn với các thương chủ, tầng hầm của shop villas có thể tuỳ biến thành một “showroom mini”, nơi trưng bày các sản phẩm cùng hiệu ứng công nghệ ánh sáng độc đáo hay đảm nhận vai trò kho vận để việc giao nhận hàng hóa được xuyên suốt qua hệ thống đường hầm, không ảnh hưởng tới không gian kinh doanh phía trên.

The Golf Mansion còn sở hữu mạng lưới giao thông ngầm liên kết trực tiếp với hầm riêng của từng biệt thự, thiết kế hiện đại và độc đáo bậc nhất Thủ đô. Từ hầm đỗ xe, chủ nhân có thể di chuyển lên biệt thự của mình một cách an toàn theo lối riêng của mình, trả lại sự trong lành và yên tĩnh cho không gian sống trên mặt đất.

Tại đây, công nghệ AI hiện đại được triển khai đồng bộ, từ camera cảm biến hồng ngoại cùng hệ thống check-in tự động nhận diện giọng nói trong hệ thống giao thông… tạo ra hệ thống an ninh đa lớp, đảm bảo sự kín đáo và bảo mật cho cư dân.

Mang đến trải nghiệm thực thụ về bất động sản phiên bản giới hạn, tại The Golf Mansion, nội thất trong những căn dinh thự, biệt thự là một định nghĩa hoàn mỹ về tinh thần bespoke của giới thượng lưu, nơi mỗi chi tiết, đặc biệt là nội thất sẽ ngầm phô diễn gu thẩm mỹ và sự quyền quý của gia chủ.

Để thỏa mãn cá tính riêng của người dùng cuối, Sunshine Group cung cấp những gói giải pháp nội thất đa dạng, từ nội thất “hàng thửa” của những thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới tới hoàn thiện mặt ngoài để gia chủ có thể tùy biến không gian theo sở thích.

Tại trung tâm của The Golf Mansion, Sunshine Group kiến tạo một tuyệt tác không gian lấy cảm hứng từ kiến trúc La Mã cổ đại với hình thái của đấu trường Colosseum, hoà quyện cùng tinh thần xa hoa của Dubai đương đại. Đây không chỉ là công viên nghệ thuật, mà còn là một tổ hợp giải trí và trình diễn đa tầng hiếm có, với cấu trúc hai lớp: không gian mặt đất và không gian ngầm, trong đó không gian ngầm được kết nối liền mạch với hệ giao thông ngầm toàn khu, mở ra một thế giới riêng tư, biệt lập và đầy tinh tế.

Tại không gian ngầm, một sân khấu chìm được bố trí giữa lòng hồ, vận hành theo cơ chế nâng hạ thông minh: ban ngày chìm dưới mặt nước như một phần cảnh quan, ban đêm vươn mình trở thành tâm điểm của các buổi biểu diễn đỉnh cao, kết hợp cùng hệ thống nhạc nước, ánh sáng và khu vực bãi cát nhân tạo rực rỡ. Còn không gian mặt đất được thiết kế như khán đài vòng cung, bao bọc sân khấu trong một bố cục đối xứng cổ điển - nơi diễn ra các buổi hòa nhạc ngoài trời, concert riêng tư và sự kiện nghệ thuật thượng lưu, dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Đặc biệt, tại khu vực này sẽ được bố trí một không gian biệt lập dành riêng cho câu lạc bộ quý ông - nơi giao lưu, thư giãn hay bàn luận những thương vụ đắt giá trong một bầu không khí riêng tư, tinh tế và đậm chất thượng lưu. Không gian này quy tụ chuỗi nhà hàng ẩm thực Á Âu tinh tuyển, từ phong vị Pháp tinh tế đến ẩm thực Hong Kong hiện đại, kết hợp cùng hệ thống bar lounge và nightclub sang trọng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự kiến, Sunshine Group sẽ hợp tác với một thương hiệu quản lý vận hành danh tiếng đến từ Dubai để khai thác và điều hành chuỗi lounge và club dành riêng cho các quý ông tại đây, mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa đỉnh cao, tương xứng với phong cách sống của giới tinh hoa toàn cầu.

Bên cạnh những tiện ích nội khu, tại The Golf Mansion, cư dân được hưởng những tiện ích của đô thị hàng hiệu Noble Palace Tay Ho, mở rộng ra là vành đai hơn 100+ tiện ích nội khu và ngoại khu cao cấp từ những dự án bất động sản hạng sang bậc nhất khu Tây Hồ Tây.

Một trong những lợi thế vượt trội là cư dân The Golf Mansion còn được hưởng lợi nhờ vị trí kế bên hệ thống giáo dục S’School, môi trường giáo dục được xây dựng theo phong cách chuẩn quốc tế với mô hình tích hợp toàn diện, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của công dân toàn cầu.

Bên cạnh đó, cư dân The Golf Mansion còn được hưởng những tiện ích từ chuỗi dự án của Sunshine Group tại khu vực này. Những tiện ích từ Noble Palace Tay Ho, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence…tạo nên một thánh đường mua sắm sôi động, cùng các hoạt động lễ hội sẽ mang tới chuỗi trải nghiệm bất tận suốt 365 ngày.

Đặc biệt, những chủ nhân The Golf Mansion sử dụng hệ thống dịch vụ đặc quyền chuyên biệt “One Villa - One Service” cùng dịch vụ quản lý vận hành chuẩn 5 sao toàn cầu với thương hiệu vận hành top đầu thế giới.

The Golf Mansion hiện đang được triển khai đồng bộ, với nhiều dinh thự, biệt thự đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao từ quý 3/2025. Đồng thời, hạ tầng giao thông ngầm và nội khu đang được đẩy mạnh triển khai. Khu công viên cây xanh cũng đang thi công hệ thống MEP, bao gồm cấp thoát nước, điện và thông gió…

The Golf Mansion áp dụng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, tinh tuyển từ vật liệu tới các thiết kế ngoại thất với chất liệu đá tự nhiên cao cấp kết hợp công nghệ phục chế chuyên dụng cho các bảo tàng, lâu đài cổ Châu Âu, đảm bảo chất lượng tổng thể vừa bền vững với thời gian.

Hiện tại, thông tin phân khu The Golf Mansion đã được giới thiệu trên Noble App - nền tảng thông tin chính thức từ chủ đầu tư, tiên phong tích hợp công nghệ AI trong kinh doanh bất động sản. Khách hàng và nhà đầu tư quan tâm có thể booking trực tiếp các sản phẩm hàng hiệu thông qua tính năng House For Sales, hoặc tham gia đặt giá mua nhà theo thời gian thực qua NobleGo – mô hình livestream độc quyền ứng dụng AI tiên phong xuất hiện tại Việt Nam.

TẢI VÀ CÀI ĐẶT NOBLE APP TẠI ĐÂY

Ánh Dương Thanh Niên Việt