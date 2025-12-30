Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong chính không gian quen thuộc của mình, và chỉ với một vài thao tác chạm mở trên ứng dụng NOBLEX, bạn bước vào phòng livestream của NobleGo. Ngay lập tức, một thế giới bất động sản cao cấp hiện ra trực quan trước mắt. Không phải là những thông tin rời rạc, manh mún hay các tầng môi giới trung gian khó kiểm chứng, đây là nơi bạn có thể tìm hiểu bất động sản cao cấp chính chủ, tương tác trực tiếp theo thời gian thực và quan trọng hơn là giành được quyền mua nhà với mức giá do chính bạn quyết định. Tất cả diễn ra công khai, minh bạch trong khoảng 90 phút livestream trên nền tảng số.

Đây là những trải nghiệm đầu tiên khi nói về NobleGo - nền tảng livestream đặt giá mua nhà tiên phong do người Việt phát triển, và cũng là livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng song song trên cả nền tảng số và sóng truyền hình quốc gia. Khác với phần lớn các hoạt động livestream thương mại thường phát sóng trên các nền tảng nước ngoài, NobleGo được tích hợp trên NOBLEX App – một siêu ứng dụng kết nối thông tin và giao dịch đa lĩnh vực, hội tụ các trụ cột tài chính, công nghệ và dịch vụ bất động sản, với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ AI, do Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Sunshine Group) nghiên cứu xây dựng và vận hành.

Bên cạnh danh mục “sản phẩm thực” minh bạch lên tới hơn 10 tỷ USD giá trị cùng cơ chế đặt giá mua nhà độc đáo, NobleGo cũng gây chú ý với hàng loạt dấu ấn đặc biệt: livestream bất động sản tiên phong được sản xuất theo chuẩn truyền hình trực tiếp với chất lượng bài bản, chuyên nghiệp; livestream tiên phong ứng dụng AI như một trợ lý ảo thông minh; livestream có giải thưởng quay số may mắn lên tới hàng trăm triệu tiền mặt và cơ chế công khai toàn bộ thuật toán chọn người thắng để bất cứ ai cũng có thể “check var”; livestream có chính sách ưu đãi gây “shock” bậc nhất khi khách sẵn sàng trả cao hơn nhưng chủ đầu tư “quyết” giảm giá lên tới hàng tỷ đồng, giúp khách giành được quyền mua với giá thấp hơn thị trường ước tính có thể lên tới hơn 10-20 %.

NobleGo

Là chương trình livestream bất động sản hàng hiệu tiên phong tại Việt Nam, NobleGo được đánh giá đã mở ra một “cuộc cách mạng” trong thị trường địa ốc, khi lần lượt đưa lên livestream danh mục sản phẩm chính chủ đa dạng từ biệt thự hạng sang hàng triệu USD, sky villa độc bản, nhà phố hàng hiệu, cho đến những căn studio cao cấp giá hợp lý chỉ từ 2-3 tỷ đồng. Tất cả đều đến từ các dự án minh bạch về pháp lý và tiến độ như Sunshine Green Iconic, Sunshine City, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Noble Palace Long Bien, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences, Sunshine Sky City, Sunshine Legend City…

Tại đây, người xem livestream có thể tiếp cận toàn diện thông tin dự án từ vị trí, quy hoạch, pháp lý đến từng loại hình sản phẩm, với đầy đủ dữ liệu về diện tích, tầng cao, tầm nhìn và mặt bằng chi tiết... Toàn bộ nội dung được trình bày trực quan qua hệ hình ảnh 3D chất lượng cao, biểu đồ minh họa, clip tiến độ thực tế, phỏng vấn chuyên gia, và đặc biệt là công nghệ sa bàn ảo tích hợp công nghệ XR Extended Reality (thực tế mở rộng) giúp không gian dự án được “mở ra” ngay trên sóng livestream, mang đến trải nghiệm theo dõi sinh động và dễ hiểu hơn bao giờ hết.

Không chỉ minh bạch và tiện lợi, NobleGo còn mang đến cơ hội sở hữu bất động sản với mức giá cạnh tranh hiếm có. Mỗi sản phẩm được giới thiệu trên NobleGo thường đi kèm mức giá khởi điểm chỉ bằng 50% giá thị trường, tạo dư địa hấp dẫn cho người mua chủ động định giá. Không còn cảnh mặc định “chốt đơn theo giá niêm yết”, giờ đây khách hàng trở thành người chủ động ra quyết định, và có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá hợp lý, thậm chí tốt hơn kỳ vọng, khi loại bỏ được các chi phí trung gian, kết hợp với các chính sách ưu đãi độc quyền được chủ đầu tư công bố ngay trên sóng livestream.

Thực tế ghi nhận sau hơn 30 phiên live đầu tiên, phần lớn khách hàng đã “chốt deal” ở mức giá thấp hơn thị trường tối thiểu 10 – 20%, đặc biệt một khách hàng đã giành được quyền mua nhà tại dự án Sunshine Legend City với mức giá thấp hơn thị trường lên tới 45% sau khi nhận thêm ưu đãi đặc biệt từ Sunshine Group. Được biết, mục tiêu của livestream NobleGo không phải bán nhà với giá cao nhất mà mở rộng cơ hội tiếp cận bất động sản chất lượng cao với mức giá cạnh tranh, hợp lý nhất cho người dùng cuối.

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý tại NobleGo là việc nền tảng này đưa AI tham gia trực tiếp vào toàn bộ tiến trình của mỗi phiên livestream. Ngay trong quá trình theo dõi livestream, người dùng có thể đặt câu hỏi, nhận phản hồi theo thời gian thực, được AI hỗ trợ giải thích về dự án, chính sách, cảnh báo các điểm cần lưu ý và kết nối ngay với tư vấn viên khi phát sinh nhu cầu chuyên sâu.

Với năng lực hoạt động 24/7 và khả năng học hỏi không ngừng từ hệ thống dữ liệu lớn, Noble AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà là một phần thiết yếu giúp cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu thời gian và nâng cao hiệu quả giao dịch cho người dùng.

Trong bối cảnh nhiều chương trình livestream trên thị trường vẫn còn hạn chế về chất lượng nội dung, NobleGo nổi lên như một mô hình livestream được đầu tư bài bản dành riêng cho lĩnh vực địa ốc, hướng tới xây dựng một giải pháp tin cậy, hiệu quả vượt trội so với các phương thức giới thiệu, quảng bá truyền thống. Đây là livestream bất động sản đầu tiên được phát sóng song song trên cả nền tảng số và sóng truyền hình (VTVcab và các nền tảng liên kết: SCTV, MyTV, TV360…), khẳng định sự bài bản, minh bạch trên thế mạnh tiên phong làm chủ công nghệ lõi của Sunshine Group.

Chia sẻ với báo giới về nền tảng tiên phong này, chuyên gia kinh tế, TS. Đặng Trung Tuyến (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định Sunshine Group đã chứng tỏ được sự nhạy bén khi biết lựa chọn đúng công cụ, đúng thời điểm để tạo ra hiệu quả tối đa. “Họ đã chứng minh rằng ngay cả một "dịch vụ" phức tạp, đòi hỏi niềm tin rất lớn như giao dịch bất động sản hàng hiệu, cũng hoàn toàn có thể chinh phục khách hàng qua sóng livestream, miễn là cách làm đủ sáng tạo và đủ chân thành”, TS. Đặng Trung Tuyến cho hay.

Thống kê sau 32 phiên phát sóng cho thấy NobleGo đạt hơn 5,3 triệu lượt tương tác của khán giả trong thời gian diễn ra livestream (view, like, share..), hơn 212.000 lượt tương tác trực tiếp từ khách hàng để tìm hiểu về dự án (nhắn tin, inbox, gọi điện đa nền tảng..), với số mắt xem đồng thời cao nhất lên tới gần 13.000 trong phiên; gần 147 triệu lượt hiện diện thương hiệu đa nền tảng cùng hơn 500 bài báo chính thống đưa tin. Song song, ứng dụng NOBLEX ghi nhận mức tăng trưởng gần 300% lượt tải mới so với thời điểm trước khi triển khai tính năng livestream.

NobleGo không được xây dựng như một tính năng đơn lẻ, mà là một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể mang tên NOBLEX App. Xuất phát từ thực tế thị trường còn tồn tại nhiều điểm nghẽn về thông tin, giao dịch và niềm tin, Sunshine Group lựa chọn cách tiếp cận mang tính hệ thống, với một hệ sinh thái số có tính toàn diện bậc nhất trong Công nghệ, Tài chính và dịch vụ Bất động sản hiện nay - nơi người dùng được đồng hành trọn vẹn trong suốt vòng đời tài sản, từ giai đoạn sở hữu, vận hành đến tối ưu hóa giá trị dài hạn.

Trên nền tảng đó, ứng dụng NOBLEX đang từng bước hình thành một hệ sinh thái các mini app liên kết, bao phủ những lĩnh vực cốt lõi từ bất động sản, tài chính, thương mại, AI đến quản trị, tạo nên một không gian giao dịch và vận hành tập trung, minh bạch và hiệu quả trên một nền tảng thống nhất.

Nếu NobleGo đảm nhiệm vai trò là một trong những “điểm chạm” đầu tiên cho người mua nhà thì các mảnh ghép còn lại tiếp nối hành trình này với NobleHouses cho phép tiếp cận và booking quỹ căn sơ cấp minh bạch; BankZone hỗ trợ tra cứu và đăng ký các gói vay ngân hàng tối ưu; Noble AI đóng vai trò trợ lý dữ liệu thông minh; trong khi NobleAgents và NobleSales cung cấp các giải pháp đột phá cho đại lý và đội ngũ bán hàng, cùng các nền tảng hỗ trợ quản lý vận hành và khai thác tài sản như NobleLink hay NobleHotels…

Đáng chú ý, NOBLEX cũng đang nghiên cứu và phát triển các tính năng công nghệ tài chính trọng yếu như nền tảng thanh toán trung gian, mở đường cho token hóa bất động sản để xuất khẩu và thu hút dòng vốn quốc tế về với Việt Nam; hay hệ thống xử lý, sàng lọc và phân luồng hồ sơ vay tự động, thông minh, tối ưu trải nghiệm giao dịch và nâng cao hiệu quả cho các bên tham gia.

Sự kết hợp của các mô hình tài sản số và các giải pháp tài chính thế hệ mới này không chỉ thể hiện tâm huyết dài hạn của Sunshine Group trong việc giải quyết những điểm nghẽn cố hữu của thị trường, mà còn đồng hành với chiến lược phát triển kinh tế số đang được đặt ra ở mức ưu tiên cao trong chiến lược phát triển quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam đang ở giai đoạn then chốt của quá trình chuyển đổi số với các khung chính sách dần hoàn thiện nhưng việc triển khai thực tế vẫn cần những mô hình tiên phong đủ quy mô và chiều sâu, vai trò của khối doanh nghiệp đặc biệt quan trọng. Những nền tảng như NOBLEX App không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ vào một sản phẩm cụ thể, mà đang góp phần hiện thực hóa và lan tỏa các mô hình số tiên tiến, từ đó tạo động lực để thị trường vận hành minh bạch, hiệu quả và tiệm cận hơn với chuẩn mực quốc tế.

PV Nhịp sống thị trường