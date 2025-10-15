Trong một bài viết cách đây 5 năm, tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện Nutricare không cho phép nhân viên sale và PG bán hàng bằng mọi giá. Thay vào đó, người Nutricare sẽ hỏi câu đầu tiên là "mẹ có đủ sữa cho bé hay không?". Tại sao Nutricare lại chọn hướng đi này?

Bắt đầu với 100% nhân sự chuyên môn về dinh dưỡng và thực phẩm, từ những ngày đầu thành lập, quan điểm nhất quán của chúng tôi không phải bán sản phẩm bằng mọi giá, mà trao giá trị thật sự cho cộng đồng. Với trẻ sơ sinh bình thường, trong 6 tháng đầu đời sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất hỗ trợ trẻ phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Chúng tôi khuyến khích điều đó. Chỉ khi có vấn đề, Nutricare mới hỗ trợ thêm thông qua các giải pháp Dinh dưỡng Y học.

Nếu bạn là người khoẻ mạnh, ai đó cho bạn 2 chai đạm, bạn có truyền không? Chắc chắn không dù có truyền cũng không gây hại gì. Thực sự, cơ thể con người là "cỗ máy hiện đại nhất hành tinh", nên luôn có khả năng tự thích nghi và tiến hoá. Chúng tôi tôn trọng cơ chế tự nhiên và chỉ khuyến nghị bổ sung khi cần thiết. Nutricare không vì doanh số mà đưa ra các khuyến nghị sai lầm khiến người dùng bổ sung khi không thực sự cần thiết.

Khởi đầu với sản phẩm cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, sau 15 năm, Nutricare đã mở rộng phục vụ hàng triệu người với nhiều dòng dinh dưỡng chuyên biệt khác cho trẻ tiêu hóa kém, miễn dịch yếu… Có những sản phẩm ngách, nhưng chúng tôi duy trì vì vẫn có một nhóm khách hàng thật sự cần. Ví dụ, Nutricare có sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho người bệnh ung thư, tuyến giáp, người bệnh thận, gan... Đây là những phân khúc đặc thù, rất ít hãng làm.

Về hệ thống, chúng tôi đã mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng nhà máy công nghệ riêng, chuẩn bị cơ sở sản xuất ở miền Nam và miền Bắc để tối ưu chi phí. Đồng thời, Nutricare hội tụ được đội ngũ trẻ, chuyên nghiệp, hiểu rõ đặc thù ngành Dinh dưỡng Y học - vốn là một lĩnh vực ngách, khó và đòi hỏi bản lĩnh.

Như đã chia sẻ, ông cho rằng sản phẩm Dinh dưỡng Y học là lĩnh vực phức tạp. Vậy bên cạnh nỗ lực của đội ngũ chuyên gia Nutricare, công ty đã ứng dụng thành tựu quốc tế như thế nào để tạo ra sản phẩm phục vụ người Việt?

Dinh dưỡng có đặc thù là nhu cầu thường xuyên, hàng ngày. Người phương Tây có câu "You are what you eat" (nghĩa là "Bạn là những gì bạn ăn"), rất đúng. Chất lượng khẩu phần khác nhau sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe.

Hiện nay, Việt Nam đang thay đổi mạnh về điều kiện sống: kinh tế phát triển, hội nhập sâu rộng, lối sống, giờ giấc sinh hoạt, khẩu phần ăn và mô hình bệnh tật cũng thay đổi. Điều này tạo ra những nhu cầu dinh dưỡng mới.

Ở các nước phát triển, người dân và các quỹ y tế chi tiêu cực mạnh cho sức khỏe. Họ có cơ chế thị trường mở, nên nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn vào công nghệ mới, kể cả cho những căn bệnh hiếm. Họ phát triển rất nhanh, rất xa.

Tại Việt Nam, nước ta thường xuyên nằm trong nhóm có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, song quy mô GDP và thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức trung bình trong khu vực. Người Việt có hai nhóm chính: một nhóm trẻ em vẫn bị suy dinh dưỡng (năm 2023, tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi là 18,2%), thiếu vi chất, chậm mọc răng, dễ ốm. Nhóm còn lại là người gặp "bệnh của nhà giàu" như bệnh mạch vành, rối loạn chuyển hóa, gout, đái tháo đường… Nghĩa là vừa có cộng đồng thiếu dinh dưỡng, vừa có cộng đồng thừa dinh dưỡng.

Nutricare xây dựng chiến lược kết nối quốc tế, đặt cơ sở nghiên cứu ở Mỹ để tiếp cận công nghệ mới nhất. Tại Mỹ, nền khoa học rất cởi mở, là nơi khởi nguồn của nhiều sáng tạo đột phá. Nhờ vậy, chúng tôi cập nhật xu hướng dinh dưỡng và y học, ví dụ protein thay thế, chế độ ăn cho người rối loạn chuyển hóa, giải pháp hỗ trợ kéo dài tuổi thọ và chất lượng sống. Nhiều ý tưởng mới chỉ 3 - 5 năm là đã thay đổi toàn bộ nền tảng công nghệ.

Như vậy, có thể hiểu Nutricare đang chuẩn bị trước cho kịch bản Việt Nam giàu lên và phải đối mặt nhiều bệnh của người giàu?

Đúng. Quan trọng hơn, thế giới đang tìm ra cách điều trị một số bệnh nan y. Ví dụ, tiểu đường trước nay được coi như căn bệnh sống chung tới cuối đời, không chữa khỏi, chỉ kiểm soát bằng thuốc và tiêm insulin. Nhưng gần đây đã có nghiên cứu cấy ghép để bệnh nhân không phải phụ thuộc tiêm nữa.

Trong dinh dưỡng, chúng tôi nhận được nhiều đề xuất phát triển lợi khuẩn chuyên biệt, hỗ trợ bệnh nhân ổn định chỉ số như acid uric, đường huyết… Người Việt thường mắc rối loạn chuyển hóa sớm hơn phương Tây, nên đây là hướng đi rất tiềm năng.

Thực tế, Nutricare đang nghiên cứu ứng dụng những nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng. Đó là các chủng probiotic được biệt hóa để "ăn" hoặc "dọn" những hợp chất gây bệnh. Ví dụ với gout: các thực phẩm giàu purin như thịt đỏ, nội tạng, tiết canh… khiến acid uric tăng cao. Nếu đưa lợi khuẩn chuyên biệt vào, chúng sẽ chuyển hóa purin, giảm nguy cơ lên cơn gout.

Một số nhóm nghiên cứu quốc tế, trong đó có đối tác của Nutricare tại Mỹ và Phần Lan, đã phát triển lợi khuẩn cho các vấn đề như mỡ máu, béo phì. Bản chất vẫn là probiotic, nhưng được "lập trình" để xử lý đúng loại chất thừa trong cơ thể.

Nutricare đặt cơ sở tại Mỹ cũng nhằm tiếp cận trực tiếp các xu thế khoa học dinh dưỡng hiện đại. Singapore đã có nhiều tiến bộ, Thái Lan còn chậm, còn Việt Nam muốn bắt kịp thì phải kết nối toàn cầu ngay từ bây giờ. Đây chính là định hướng lâu dài của chúng tôi.

Dù chưa có kết quả rõ rệt nhưng để theo đuổi hướng đi đó thì tôi nghĩ không khó, vì bây giờ nguồn lực đầu tư ở Việt Nam rất tốt, rất nhiều. Vấn đề là mình có làm hay không thôi, còn nếu quyết tâm thì làm được.

Từ trải nghiệm của một người trong cuộc, ông đánh giá hành trình chăm sóc dinh dưỡng cho người Việt có khó khăn, thách thức nào đặc biệt và Nutricare đã vượt qua những điều đó ra sao?

Có người nói với tôi, khó khăn do tăng trưởng tốt chính là "nỗi đau hạnh phúc". Quá trình đi lên của một doanh nghiệp luôn có những thách thức hiện hữu như thiếu nguồn lực, khó tiếp cận nguyên liệu đạt chuẩn, hạ tầng sản xuất hạn chế, thủ tục pháp lý phức tạp, áp lực cạnh tranh từ thị trường... Chẳng hạn như thời gian đầu, sản lượng nhỏ khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn nguyên liệu chất lượng từ các nhà cung cấp uy tín; các thủ tục pháp lý để đưa một sản phẩm ra thị trường mất nhiều thời gian và chi phí; hay khi doanh nghiệp tăng trưởng nhanh song hạ tầng lại chưa theo kịp.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là ra quyết định đúng ở thời điểm then chốt. May mắn là đội ngũ nhân sự Nutricare luôn chấp nhận thay đổi, chấp nhận rủi ro để bứt phá. Nhờ đó, chúng tôi vượt qua các ngưỡng phát triển, liên tục tăng trưởng.

Con người thường có xu hướng ở trong "vùng an toàn". Khi đã quen với một việc, họ ngại thay đổi, dù chỉ có 20% rủi ro cũng không muốn thử. Tôi nghĩ đó là thách thức lớn nhất của mỗi người, kể cả ở tuổi 50 như tôi. Nhưng càng rèn luyện, mình càng lì lợm, càng bản lĩnh để vượt qua.

Năm 2023, Nutricare ra mắt sản phẩm Metacare Opti. Sản phẩm này được chia sẻ là sở hữu đột phá công nghệ 30 tỷ lợi khuẩn Postbiotic. Ông có thể giải thích rõ hơn về công nghệ lợi khuẩn này?

Trong cơ thể con người có rất nhiều vi khuẩn cùng sống, bao gồm cả lợi khuẩn và hại khuẩn. Sự tồn tại của chúng luôn ở trạng thái cân bằng. Lợi khuẩn giúp kích hoạt tế bào miễn dịch, giúp cho niêm mạc ruột khỏe hơn, chặt chẽ hơn. Nhưng khi dùng kháng sinh, rượu, hay ăn thực phẩm nhiễm độc, lớp màng bảo vệ này dễ bị tổn thương, gây tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa.

Nói đến cân bằng hệ vi sinh đường ruột, mọi người cần quan tâm đến Prebiotic, Probiotic và Postbiotic. Prebiotic là chất xơ từ rau củ, làm thức ăn cho lợi khuẩn. Probiotic là vi sinh vật sống có lợi cho sức khỏe nhưng lại rất nhạy cảm, dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ, độ ẩm, pH, tia cực tím… nên khó bảo quản, vận chuyển.

Trong khi đó, Postbiotic là công nghệ bất hoạt lợi khuẩn. Tức là vi khuẩn không còn sống, nhưng các thành phần có lợi và hoạt tính sinh học vẫn được giữ lại nguyên vẹn. Nhờ vậy, sản phẩm duy trì tính ổn định, dễ bảo quản, mà vẫn phát huy tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa và miễn dịch. Có thể hiểu là lợi khuẩn đã bị phân tách thành các thành phần tốt. Khi uống vào, cơ thể hấp thu để kích hoạt hệ miễn dịch. Dựa vào cơ chế đó, chúng tôi đã ứng dụng công nghệ 30 tỉ lợi khuẩn Postbiotic vào trong sản phẩm dinh dưỡng Metacare Opti nhằm hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe, tăng cân, cao lớn.

Sản phẩm của Nutricare ra đời trong bối cảnh thị trường ban đầu chưa hiểu rõ Postbiotic. Tuy nhiên, khi trải nghiệm thực tế, người dùng rất tích cực đón nhận sản phẩm Metacare Opti vì thấy hiệu quả cải thiện tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ em. Từ đó, khái niệm Postbiotic cũng dần trở nên phổ biến hơn.

Trải qua hành trình 15 năm, ông nhận thấy "trái tim" và "đạo đức" đóng góp ra sao trong việc phát triển các sản phẩm Dinh dưỡng Y học của Nutricare? Công ty đã làm gì để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa giữ vững tính khoa học cũng như tính chuẩn mực trong ngành dinh dưỡng?

Bản thân tôi từng làm việc tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đồng thời, cộng tác với nhiều trường đại học, bệnh viện. Tôi dành nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc cho đam mê nghiên cứu. May mắn là niềm đam mê này lại mang về kết quả tốt trong công việc, cho đội ngũ của mình và cho cộng đồng.

Trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, bản năng của con người luôn muốn khỏe mạnh hơn, sau đó là đẹp hơn. Đam mê nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng của tôi cũng xuất phát từ mong muốn tạo ra cái hay, cái tốt, trước hết cho bản thân, gia đình, sau đó mở rộng cho cộng đồng.

Từ đam mê và năng lực chuyên môn ấy, chúng tôi tạo ra sản phẩm thực sự tốt, khách hàng dùng xong muốn quay lại và từ đó đạt hiệu quả kinh doanh kỳ vọng. "Trái tim" và "đạo đức" đã dẫn dắt đam mê, thôi thúc đội ngũ liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, giúp Nutricare hoàn thiện các giải pháp dinh dưỡng, từng bước hiện thực hoá sứ mệnh của mình.

Trong ngành dinh dưỡng, cụ thể là ngành sữa, áp lực cạnh tranh là rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi có chiến lược riêng thông qua việc nghiên cứu kỹ khách hàng, tạo nhiều giá trị phù hợp nhất với khách hàng bằng thế mạnh của mình, đồng thời luôn đảm bảo tối ưu chi phí. Đây là nguyên tắc được nhắc lại trong mọi cuộc họp hội đồng quản trị. Chúng tôi hướng tới phục vụ khách hàng tốt hơn nữa thông qua hoàn thiện kỹ năng, năng lực quản lý, cách thức vận hành của chính mình.

Đối với nội bộ, Nutricare rất coi trọng môi trường làm việc. Chúng tôi áp dụng bộ tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng nhân viên theo chuẩn Nhật Bản, với 13 nhóm chỉ tiêu. Người lao động cần áp lực hợp lý để phát triển, nhưng cũng cần môi trường văn minh và công bằng. Nutricare nỗ lực tạo dựng một môi trường làm việc để mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển và gần đây nhất, trong năm 2024, Nutricare đã được vinh danh "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Khối doanh nghiệp vừa".

Trong 5–10 năm tới, Nutricare sẽ tập trung vào những chiến lược nào để khẳng định vị thế là Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học?

Chúng tôi tập trung vào Dinh dưỡng Y học cá nhân hóa. Xu hướng này sẽ bùng nổ trong 3 năm tới nhờ sự phát triển của AI giúp người dùng tiếp cận tri thức sức khỏe khách quan hơn. Đặc biệt, thế hệ trẻ có kiến thức và kỳ vọng cao hơn, đòi hỏi sản phẩm phù hợp cá nhân.

Xu hướng tiêu dùng cũng thay đổi: giới trẻ chú ý đến trách nhiệm xã hội. Họ chọn sản phẩm không chỉ vì ngon hay rẻ, mà vì doanh nghiệp tử tế. Một sự cố nhỏ của lãnh đạo cũng có thể khiến họ tẩy chay ngay. Vì vậy, cách doanh nghiệp vận hành, quan hệ với cộng đồng, bảo vệ môi trường, minh bạch… quyết định rất nhiều đến hình ảnh thương hiệu.

Cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt: Thái Lan, Singapore, Mỹ, châu Âu, Nhật… đều có sản phẩm tốt. Doanh nghiệp Việt muốn được ủng hộ phải tạo điểm chạm từ sớm, để người tiêu dùng có sự gắn bó. Ngoài năng lực chuyên môn, Nutricare cũng không đứng ngoài các xu hướng ESG: năng lượng tái tạo, lao động văn minh,… Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và sẽ sẵn sàng từ chối những thương hiệu, doanh nghiệp thiếu trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Việc thực hiện ESG cũng giúp Nutricare kết nối tốt hơn với quốc tế. Hiện tại, sản phẩm của Nutricare đã xuất khẩu chính ngạch ở nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực. Giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tăng cường nâng cao năng lực cạnh tranh, trọng tâm là các sản phẩm Dinh dưỡng Y học cá nhân hoá tăng cơ hội tiếp cận các thị trường mới.

Xin cảm ơn chia sẻ của ông!

Với những gì đã đạt được, có thể khẳng định rằng hành trình 15 năm kiên định với mục tiêu tiên phong kiến tạo Dinh dưỡng Y học của Nutricare đã từng bước mang về những quả ngọt.

Không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống cho hơn 1 triệu khách hàng Việt, Nutricare đang từng bước vươn mình ra thế giới, qua đó khẳng định trình độ, năng lực và sự tin cậy của sản phẩm Made in Vietnam trên bản đồ Dinh dưỡng Y học toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc dự đoán đúng xu thế cùng sự bắt tay với các cơ sở nghiên cứu danh tiếng trên thế giới giúp Nutricare không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn sẵn sàng ứng dụng những thành tựu Dinh dưỡng Y học vào đáp ứng những nhu cầu mới của người Việt, nhất là khi nền kinh tế Việt Nam thường xuyên nằm trong top tăng trưởng hàng đầu thế giới cùng với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, tạo động lực cho sự phát triển.

Sau 15 năm, Nutricare giờ đây vững vàng bước vào chặng đường mới: tiếp tục ứng dụng tri thức toàn cầu, tiên phong Dinh dưỡng Y học cá nhân hóa, vươn tầm quốc tế, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi thế hệ người Việt Nam.

