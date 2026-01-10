Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ với lộ giới quy hoạch đến 60m, đồng thời nằm giữa quần thể đô thị Celesta, đối diện Essensia Sky & Parkway Saigon WorldHotels Residences và kết nối trực tiếp với trạm Metro số 4 trong bán kính gần 1km; Essensia Broadway định vị vai trò tiên phong trong việc hình thành một nhịp sống Art–Urban sôi động tại khu Nam thành phố.

Trên quy mô hơn 25.000m², dự án quy tụ 31 căn nhà phố thương mại và 56 căn nhà phố liền kề với biên độ diện tích linh hoạt nhằm đáp ứng hài hòa nhu cầu an cư, đầu tư. Các nhóm sản phẩm này được bố trí chặt chẽ với hệ thống không gian chức năng nội khu, tạo nên dòng chảy trải nghiệm xuyên suốt từ kết nối giao thương, sinh hoạt cộng đồng đến đời sống cá nhân. Để dòng chảy được liền mạch, Essensia Broadway chọn Art-Deco làm ngôn ngữ kiến trúc chủ đạo. Những mảng khối rành mạch, nhịp điệu hình học rõ nét cùng giải pháp ánh sáng tinh tế trở thành nền tảng dệt nên một diện mạo đô thị hiện đại, sang trọng và giàu cảm xúc.

Trong tổng thể ấy, tổ hợp tiện ích Broadway Clubhouse hiện diện như tâm điểm trải nghiệm của toàn khu. Việc Nhà phát triển Phú Long đặt Clubhouse ở trái tim dự án không chỉ là một lựa chọn về mặt quy hoạch mà còn là tuyên ngôn về lối sống. Khi tinh thần phương Đông được tiết chế và đặt vào một bối cảnh đô thị mang cảm hứng Broadway – biểu trưng cho nhịp sống hiện đại phương Tây – sự giao thoa ấy sẽ mở ra một trải nghiệm thị giác chưa từng có cho cư dân hay bất kỳ vị khách nào vô tình có dịp ghé ngang.

Đã hơn mười năm kể từ lần đầu vở nhạc kịch Aladdin được trình diễn trên sân khấu Broadway tại Amsterdam, song hình ảnh thành phố hư cấu Agrabah – quê hương của nhân vật Aladdin – vẫn được nhắc nhớ như một biểu tượng khó phai.

Với giới mộ điệu, vở nhạc kịch thuộc tốp 10 tác phẩm được yêu thích nhất ấy không chỉ ghi dấu bởi âm nhạc và câu chuyện mà còn bởi cách sắc màu, ánh sáng và cảm xúc được tổ chức thành một thế giới giàu mê hoặc. Chất liệu đó đã trở thành cảm hứng cho Broadway Clubhouse – một "ốc đảo" huyền bí giữa đô thị sôi động và giàu sắc màu của Essensia Broadway.

Đơn vị thiết kế Ong&Ong cho biết, tinh thần phương Đông được chắt lọc và tái hiện trong bối cảnh khu phố thương mại và nghệ thuật đậm chất phương Tây. Cuộc gặp gỡ có chọn lọc giữa hai nền thẩm mỹ Đông - Tây được thể hiện rõ nét qua cách tổ chức không gian, bảng màu chủ đạo và xử lý ánh sáng.

Theo đó, diện mạo Clubhouse nổi bật với kiến trúc đôi, hệ mái vòm cong mềm mại đóng vai trò trục dẫn kết hợp cùng những đường nét uyển chuyển và bố cục không gian liền mạch. Từ lớp tường cảnh quan phía ngoài, hiệu ứng "vén màn" được tạo nên bằng các mảng xanh, mặt nước và cấu trúc che chắn, giúp không gian bên trong tách khỏi giao lộ đông đúc.

Bước qua cánh cổng vòm cong, hồ bơi mở ra với những đường nét mềm mại, uốn lượn theo mảng xanh đan cài, dẫn dắt nhịp chuyển động từ ngoài vào trong. Trên nền chuyển động ấy, hệ thống ánh sáng sợi quang được tổ chức thành các dải hình trụ như những cột sáng rọi xuống mặt nước, khắc họa hiệu ứng thị giác huyền ảo khi đêm về. Không gian nhờ đó trở nên dễ chịu và giàu năng lượng hơn, giúp cư dân tái tạo cảm xúc sau một ngày làm việc, nhưng vẫn giữ sự cộng hưởng với bầu không khí sôi động của khu phố xung quanh.

Vẻ đẹp kiến trúc tiếp tục được hoàn thiện thông qua bảng màu với các gam cam đỏ, nâu đồng và trung tính ấm. Nhờ đó, Clubhouse gợi liên tưởng đến sắc thái không gian Trung Đông trong các câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm". Ánh sáng vận hành như một yếu tố kiến tạo nên trải nghiệm: thay cho chiếu sáng trực diện là các giải pháp phản chiếu và hắt nhẹ, tạo nên những lớp bóng đổ mềm mại và tăng chiều sâu thị giác. Ban ngày, ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa thông qua các không gian mở và bố cục linh hoạt, tạo sự kết nối hài hòa giữa nội và ngoại thất. Khi đêm xuống, ánh sáng làm nổi bật các đường cong kiến trúc, mang đến cảm giác lung linh, huyền ảo, đưa cư dân bước vào một không gian cổ tích giữa lòng đô thị.

Không đơn thuần là một công trình kiến trúc đậm tính duy mỹ, các tiện ích tại Clubhouse được thiết kế tỉ mỉ để mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho cư dân, tương tự như cuộc sống của giới thượng lưu phương Đông trong vở nhạc kịch Aladdin. Nổi bật trong đó là hệ hồ bơi đa lớp ngay mặt tiền với hồ bơi thác nước sợi quang học phục vụ nhu cầu vận động nhẹ nhàng và thư giãn, cạnh bên là khu vui chơi dưới nước sinh động dành cho các cư dân nhí. Bể sục Jacuzzi được bố trí tách biệt, giúp cư dân thả lỏng cơ thể sau một ngày dài.

Trên tầng, phòng tập thể thao luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất. Phòng gym với đầy đủ các loại máy móc hiện đại, phòng tập yoga được thiết kế tối giản, màu sắc ấm cúng và hệ cửa lớn để ánh sáng và nhịp thở của thiên nhiên len vào từng chuyển động. Với những cư dân yêu thích bộ môn golf, phòng golf giả lập mang đến điều kiện luyện tập linh hoạt mỗi ngày. Liền kề các không gian vận động là khu spa và phòng xông hơi đá nóng, hoàn thiện hành trình tái tạo năng lượng giữa những lịch trình bận rộn.

Nếu hình dung Clubhouse như một "ốc đảo" thì Bar Rooftop sẽ gợi nhớ tới những quầy bar bên bờ biển Bali - hòn đảo thiên đường cách Việt Nam 4 tiếng bay thẳng với không gian mở và nội thất chủ đạo từ gỗ, tre. Tại đây, cư dân có thể gặp gỡ bạn bè, người thân, trò chuyện trong lúc ngắm hoàng hôn buông xuống trước mặt, thưởng thức những ly cocktail nhiệt đới. Đó chính là ý nghĩa của "nâng tầm trải nghiệm" – triết lý xuyên suốt trong cách Phú Long kiến tạo và sắp đặt hệ tiện ích tại Clubhouse.

Không chỉ vậy, Clubhouse còn được tổ chức như một không gian sinh hoạt chung cho gia đình, với khu vui chơi trẻ em và phòng chiếu phim riêng tư. Trong khi người lớn đọc sách tại thư viện hoặc trò chuyện bên quầy bar, trẻ nhỏ có thể vui chơi an toàn; hoặc cả gia đình cùng quây quần thưởng thức một bộ phim yêu thích. Sự hiện diện đồng thời của nhiều tiện ích trong cùng một không gian cho phép mỗi thành viên tìm thấy trải nghiệm phù hợp, mà vẫn giữ được sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ.

Để bức tranh trọn vẹn hơn, Essensia Broadway hoàn thiện nhịp sống cư dân bằng tổ hợp công viên và quảng trường Broadway rộng hơn 3.000m² – một không gian mở đóng vai trò cân bằng cho toàn khu. Tại đây, nhịp sống được mở rộng theo chiều ngang với quảng trường nhạc nước, khán đài ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, công viên thú cưng, khu BBQ và vườn trị liệu được phân bổ thành từng phân khu chức năng rõ ràng. Mỗi không gian là một trải nghiệm độc lập, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng bổ trợ và cộng hưởng cho nhau.

Theo cách Essensia Broadway được kiến tạo, đời sống không diễn ra ngẫu nhiên mà được dẫn dắt như một hành trình có nhịp điệu – từ những dãy nhà phố mang lại cảm giác an cư, đến hệ tiện ích mở nuôi dưỡng chiều sâu cảm xúc. Trong vòng tròn Art-Urban ấy, kết nối và riêng tư không hề đối lập mà song hành – để mỗi cư dân có thể sống trọn vẹn giữa năng động và an hòa, ngay trong lòng khu phố Broadway.

Ánh Dương Thanh Niên Việt