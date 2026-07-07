Tất cả các thành phố lớn đều có linh hồn nằm sâu hơn trong những lớp trầm tích thời gian được bồi đắp qua ký ức nhiều thế hệ: một bến cảng, một quảng trường, một nhà ga, một khu chợ, một trục giao thương, một địa danh mà chỉ cần nhắc đến người ta lập tức hình dung ra tinh thần của cả thành phố.

Theo chọn lọc tự nhiên những giá trị ấy không trải đều trên bản đồ. Chúng dịch chuyển, hội tụ và cô đặc về một vùng lõi. Ở đó, lịch sử không chỉ được lưu giữ như ký ức, nó tiếp tục vận hành như một nguồn năng lượng. Ở đó, thương mại không chỉ là hoạt động mua bán, nó trở thành nhịp đập của đời sống đô thị. Ở đó, bất động sản không còn được nhìn như một công trình mà như một biểu tượng không thể nhân bản.

Đó là lý do các đô thị lớn trên thế giới luôn hình thành một vùng lõi mang tính biểu tượng. Hong Kong (Trung Quốc) có Central, nơi quyền lực tài chính và mật độ tài sản đạt trạng thái gần như cực hạn. Singapore có Marina Bay giới thiệu hình ảnh quốc đảo sư tử hiện đại muốn gửi ra thế giới. Dubai có khu vực quanh Burj Khalifa, tham vọng xây dựng một khu trung tâm thủ phủ của giới tỷ phú toàn cầu.

Điểm chung của các tọa độ ấy không nằm ở độ cao của công trình xây dựng. Giá trị của chúng đến từ ba điều kiện hiếm hoi cùng hội tụ: vị trí kim cương độc bản, câu chuyện biểu tượng không thể thay thế và nguồn cung gần như không thể tái lập. Khi ba điều kiện này gặp nhau, bất động sản bước ra khỏi logic thông thường. Nó được định giá bằng mức độ khan hiếm, bằng quyền lực được chạm vào lịch sử, bằng khả năng gắn với một phần trong ký ức lâu dài của đô thị.

Đó cũng là lý do giới siêu giàu trên thế giới ngày càng khắt khe hơn khi lựa chọn tài sản. Một căn hộ xa xỉ có thể được kiến tạo ở nhiều nơi. Một bộ nội thất đắt giá có thể được đặt hàng lại. Một tiện ích cao cấp có thể được sao chép. Nhưng một địa chỉ nằm đúng lõi hình thành của thành phố, có tầm nhìn vĩnh cửu về những biểu tượng đô thị, lại là thứ không thể sản xuất thêm. Trong thế giới của tài sản thượng lưu, sự khan hiếm tuyệt đối mới là xa xỉ tối hậu.

Nếu Hong Kong được nhận diện qua Central, Singapore được nhớ đến bằng Marina Bay, thì TP.HCM cũng có một tọa độ gốc của riêng mình: khu vực quanh Chợ Bến Thành. Đây không chỉ là một vị trí trung tâm theo nghĩa địa lý. Đây là nơi các lớp trầm tích lịch sử, thương mại, văn hóa và nhịp sống Sài Gòn giao nhau với mật độ hiếm có.

Trong ký ức đô thị của nhiều thế hệ, Bến Thành không đơn thuần là một khu chợ. Đó là điểm hẹn, là dấu mốc định vị, là nơi du khách tìm đến trước tiên để cảm nhận tinh thần thành phố. Từ những tuyến đường tỏa đi bốn phía, dòng người, hàng hóa, câu chuyện và cơ hội liên tục dịch chuyển qua vùng lõi này. TP.HCM hiện đại đã mở rộng rất xa, nhưng cảm giác về một trung tâm nguyên bản vẫn thường quay về đây, nơi mái chợ Bến Thành, Công viên 23/9, Bảo tàng Mỹ thuật và các tuyến phố cũ cùng tạo thành một phông nền đô thị giàu bản sắc- hòn ngọc Viễn Đông.

Trong các đô thị đang phát triển nhanh, giá trị của vùng lõi thường chỉ được nhìn rõ khi quỹ đất bắt đầu cạn kiệt. Những khu đất trung tâm từng được xem là tài nguyên phát triển nay dần trở thành tài sản hữu hạn. Giới hạn quy hoạch, áp lực bảo tồn và chi phí tái phát triển khiến khả năng xuất hiện một quỹ đất tương đương ngày càng thấp. Một bất động sản có thể mua bán. Nhưng một vị trí có bề dày lịch sử, bốn mặt tiền chiến lược và khả năng đối thoại trực tiếp với các biểu tượng lâu đời của thành phố thì gần như không thể tái lập.

Bối cảnh đó diễn ra đúng lúc TP.HCM bước vào chu kỳ phát triển mới. Thành phố đang tiến về vai trò của một trung tâm tài chính, dịch vụ cao cấp, công nghệ và kết nối tầm châu Á. Metro số 1, sân bay Long Thành, Vành đai 3 và hệ thống cao tốc liên vùng đang tái cấu trúc cách một trung tâm kinh tế vận hành. Khi hạ tầng mở rộng, vùng lõi lịch sử không mất đi vai trò, mà trở thành một điểm neo giá trị. Thành phố càng vươn ra xa, tọa độ gốc càng quan trọng.

Với giới đầu tư toàn cầu, điều hấp dẫn của TP.HCM không chỉ là tốc độ tăng trưởng. Đó còn là cảm giác về một đô thị đang bước vào giai đoạn trưởng thành nhưng vẫn đi kèm với rất nhiều cơ hội. So với những đô thị đã đạt tới giới hạn phát triển vật lý, quá đắt đỏ và ổn định như Singapore hay Hong Kong, TP.HCM vẫn còn dư địa thênh thang để tái định vị: Một thế hệ doanh nhân Việt Nam mới đang hình thành; cộng đồng chuyên gia, nhà đầu tư; người Việt toàn cầu và tầng lớp thượng lưu nội địa cùng tạo ra nhu cầu mới cho những tài sản vừa có khả năng bảo toàn giá trị, vừa mang tính biểu tượng. Trong hệ quy chiếu ấy, lõi Bến Thành không chỉ là địa chỉ của quá khứ. Nó là điểm giao thoa giữa di sản và tương lai.

Tọa lạc tại tứ giác Bến Thành, trên khu đất khoảng 8.600 m² với bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính, One Central Saigon sở hữu một trong những vị trí hiếm hoi nhất độc nhất vô nhị của trung tâm TP.HCM. Đối diện Chợ Bến Thành, kề cận các trục giao thương trọng yếu và kết nối trực tiếp với nhịp sống sôi động nhất khu trung tâm, dự án đứng tại vị trí kim cương mà giá trị bất động sản, ký ức đô thị và năng lượng thương mại cùng hội tụ.

Nhưng giá trị của One Central Saigon không chỉ nằm ở vị trí vàng theo cách gọi quen thuộc của thị trường. Vị trí ấy đặc biệt vì nó mang tính độc bản. Từ đây, các chủ nhân tương lai có thể nhìn thấy không chỉ một đường chân trời hiện đại, mà còn những biểu tượng đã làm nên ký ức Sài Gòn: Chợ Bến Thành, Bảo tàng Mỹ thuật, Công viên 23/9 và những tuyến phố cũ. Đó không phải tầm nhìn được tạo ra bằng kiến trúc mà được trao tay bởi lịch sử.

Dưới sự phát triển của Masterise Homes, thành viên của Masterise Group, One Central Saigon được tái khởi động với tham vọng vượt ra ngoài một dự án phức hợp thông thường. Dự án hướng đến mô hình landmark mixed-use, nơi căn hộ hàng hiệu, khách sạn hạng sang, văn phòng hạng A+ cùng hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và ẩm thực tinh tuyển được tổ chức trong một trải nghiệm liền mạch. Đây là cấu trúc quen thuộc tại các đô thị toàn cầu: một công trình không chỉ để ở, làm việc hay lưu trú, mà trở thành điểm đến, địa chỉ giao tiếp và biểu tượng nhận diện của thành phố.

Sự hiện diện dự kiến của The Ritz-Carlton, Saigon và The Ritz-Carlton Residences, Saigon trong tổ hợp mang một ý nghĩa vượt ra ngoài tên tuổi thương hiệu. Với bất động sản hàng hiệu, thương hiệu quốc tế không chỉ đại diện cho tiêu chuẩn dịch vụ. Nó là một hệ quy chiếu về vận hành, thiết kế, trải nghiệm, quyền riêng tư và văn hóa sống. Khi một thương hiệu khách sạn xa xỉ hàng đầu thế giới hiện diện tại lõi Bến Thành, điều đó cho thấy TP.HCM và Việt Nam đã bước gần hơn tới bản đồ các điểm đến thượng lưu của châu Á, nơi chuẩn sống không còn được đo bằng sự phô trương, mà bằng sự tinh tế, nhất quán và khả năng phục vụ những nhu cầu rất riêng của cộng đồng tinh hoa.

Ở tầng sâu hơn, One Central Saigon phản ánh sự thay đổi trong cách giới thượng lưu nhìn nhận tài sản. Bất động sản hàng hiệu không chỉ là nơi trú ẩn trước biến động kinh tế, mà còn là tuyên ngôn về vị thế, gu thẩm mỹ và tầm nhìn dài hạn. Với nhóm chủ nhân am hiểu, lựa chọn một căn hộ hàng hiệu ở lõi đô thị là quyền được sở hữu một phần rất nhỏ của một địa chỉ rất lớn: vùng lõi mà thành phố dùng để tự giới thiệu mình với thế giới.

Bất động sản xa xỉ đích thực vì thế không cần nói quá nhiều về sự xa hoa. Nó thuyết phục bằng ngôn ngữ không lời của vị trí. Khi quỹ đất lõi đã hữu hạn, các biểu tượng lịch sử không thể dịch chuyển và chuẩn vận hành quốc tế được đặt vào đúng tọa độ, giá trị của dự án trở thành giá trị của thời gian. Có những bất động sản được xây để bán. Có những công trình được xây để hoàn thiện đường chân trời. Và có những nơi được sinh ra để trở thành biểu tượng mới của một thành phố.

One Central Saigon thuộc về lớp thứ ba ấy. Tại lõi Bến Thành, dự án không chỉ tiếp nối mạch phồn hoa trăm năm, mà còn đặt một dấu mốc cho giai đoạn thành phố bước vào cuộc đối thoại mới với quốc tế. Ở đó, di sản không đứng yên trong quá khứ. Di sản được nâng cấp thành chuẩn sống, thành trải nghiệm, thành tài sản có khả năng đi qua nhiều chu kỳ. Và trong bản đồ của một đô thị đang vươn tầm, tọa độ gốc ấy có thể trở thành nơi giá trị được cô đặc nhất: nhìn lại nguồn gốc của mình, đồng thời hướng cái nhìn phát triển hướng tới tương lai.

Ánh Dương Thanh Niên Việt