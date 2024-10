Kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán là điều bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mong muốn khi tham gia. Dù vậy trên thực tế, để chiến thắng thị trường cũng không phải là điều dễ dàng, ngay cả với những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam những năm qua, Passion Investment dưới sự chèo lái của "thuyền trưởng" Lã Giang Trung đã trở thành cái tên khá quen thuộc với những dự báo có độ chính xác cao cùng tỷ suất sinh lợi danh mục vượt trội thị trường, lên tới hàng chục phần trăm mỗi năm.

Tại talk show The Investors do CafeF phối hợp cùng VPBank Securities tổ chức, ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment đã chia sẻ "bí kíp" thành công trong đầu tư. Chương trình được dẫn dắt bởi host Nguyễn Đức Hùng Linh – Nhà sáng lập Think Future Consultancy.

Host Hùng Linh: Anh có thể chia sẻ về triết lý kinh doanh và triết lý đầu tư của Passion Investment?

Ông Lã Giang Trung: Triết lý kinh doanh xuyên suốt của Passion Investment là không mất tiền từ đó hình thành quan điểm đầu tư "phòng thủ là quan trọng nhất". Bởi thị trường chứng khoán Việt Nam biến động rất lớn, nếu tránh được những cú sập thì những việc tiếp theo rất đơn giản. Chúng tôi luôn cố gắng mua ở giá thấp và bảo toàn vốn khi khó khăn. Để làm được điều đó có rất nhiều cách và một trong những cách mà Passion Investment áp dụng là phương pháp đầu tư giá trị.

Host Hùng Linh: Đầu tư giá trị là phương pháp đang rất phổ biến trên thế giới và đã được áp dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Passion Investment từng được biết đến với phương pháp đầu tư nổi bật là "all in", phương pháp này khác gì so với lý thuyết phải đa dạng danh mục đầu tư đang phổ biến trên thị trường?

Ông Lã Giang Trung: Khi quản lý danh mục hiện đại chúng ta thường thiên về việc đa dạng hoá danh mục. Đa dạng hoá danh mục cũng rất tốt vì có thể giảm thiểu rủi ro, nhưng nếu đa dạng quá nhiều thì danh mục sẽ biến thành thị trường, nghĩa là tỷ suất lợi suất chỉ tương đương thị trường.

Thực tế, những nhà đầu tư xuất sắc nhất trên thế giới cũng có sự tập trung danh mục nhất định để đạt hiệu suất khác với thị trường, tất nhiên có thể cao hoặc thấp hơn. Dựa trên cơ sở đó, Passion Investment hướng đến việc không đầu tư dàn trải vì tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của chúng tôi khá cao lên đến 40-50% mỗi năm.

Dù vậy, "all in" hay "tất tay" vào một số ít cổ phiếu là cách chúng tôi không còn quá chú trọng như đã từng làm. Trước kia, có những giai đoạn Passion Investment chỉ đầu tư khoảng 3-5 cổ phiếu, hiện bình quân danh mục có khoảng 8-10 cổ phiếu. Mức độ tập trung cũng giảm bớt vì trước có những cổ phiếu chiếm 70% danh mục, nhưng hiện cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất cũng chỉ khoảng 30-40%.

Host Hùng Linh: Thị trường chứng khoán vốn là nơi tranh tài của nhiều nhà đầu tư để cố gắng mua thấp bán cao. Với thị trường sideway như hiện tại, để đạt mục tiêu lợi nhuận 40-50% cũng khá áp lực, làm sao để Passion Investment thực hiện?

Thị trường chứng khoán có tính biến động rất lớn, không phải như kinh doanh bình quân 15% mỗi năm. Có giai đoạn thị trường tăng mạnh tài khoản tăng gấp đôi, gấp 3 lần, nhưng có những giai đoạn giảm sâu có thể chia 2, chia 3 tài khoản. Thông thường, chứng khoán Việt Nam từ 2-3 năm sẽ có một đợt sụt giảm mạnh và nếu quản trị không tốt có thể "bay" nửa tài khoản. Khi đó, để lấy lại những gì đã mất chúng ta phải tăng gấp đôi.

Do đó, Passion Investment ưu tiên quản trị rủi ro để khi thị trường khó không mất tiền hoặc mất rất ít, ngược lại lúc thị trường thuận kiếm được nhiều tiền hơn. Như vậy, mức tỷ suất bình quân sẽ đạt được như mong muốn.

Host Hùng Linh: Vậy phương pháp đầu tư của Passion Investment có kết hợp với các công cụ như phái sinh hay đòn bẩy để tăng lợi nhuận khi thị trường tốt không?

Phương pháp của Passion Investment không giới hạn trong một sản phẩm truyền thống. Không chỉ mua cổ phiếu mà có thể phái sinh khi thị trường đi xuống hay sử dụng đòn bẩy khi thị trường đi lên. Nói chung, công cụ ở thị trường Việt Nam không nhiều, nhưng hai công cụ đó kết hợp với danh mục đầu tư cũng khá phức tạp khi quản trị chiều lên và xuống.

Quản trị rủi ro của Passion Investment có hai mức (1) quản trị rủi ro trên giá vốn, (2) quản trị rủi ro tránh bị mất lãi, có nghĩa chiếu theo mức giảm kể từ mức lãi cao nhất. Bởi lợi nhuận có được cũng là giá vốn của chúng ta nên cần quan tâm. Đối với danh mục, Passion Investment nếu để lỗ 5-7% ngay từ đầu năm sẽ rất căng thẳng, nếu lãi 30% từ đầu năm thì mức giảm 5-10% là mốc quan trọng để quản trị rủi ro.

Host Hùng Linh: Liên quan đến phương pháp quản trị rủi ro để cố gắng "không lỗ", anh có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục hiệu quả khi thị trường biến động để giữ được cổ phiếu có tiềm năng thay vì vội bán chốt lời và dứt khoát cắt lỗ cổ phiếu kém?

Ông Lã Giang Trung: "Giữ lãi" thường rất khó vì không biết cổ phiếu có thể tăng đến bao nhiêu. Khi đó, chúng ta hãy nhìn định giá. Thường những cổ phiếu "hot trend" có thể vượt định giá tương đối nhiều và nếu bán ở mức thấp sẽ rất phí. Nhà đầu tư nên đưa ra mức lãi kỳ vọng, nếu vượt ngưỡng thì có thể chốt lời từng phần theo chiều giá lên.

Ngược lại, cắt lỗ cổ phiếu lại khá đơn giản. Trong đầu tư, chúng ta đưa ra nhận định về cổ phiếu và thị trường hoàn toàn có thể đúng hoặc sai, thậm chí điểm nó sai có thể chúng ta cũng chưa nhận biết được. Nguyên tắc rõ ràng là nếu giá cổ phiếu giảm và tài khoản lỗ cần xem xét những luận điểm đầu tư và kỳ vọng ban đầu có thay đổi gì không. Nếu thay đổi chắc chắn phải cắt lỗ, còn nếu lập luận không thay đổi nhưng vẫn lỗ, xác suất cao (trên 50%) là chúng ta đã sai nhưng không nhận biết được. Trường hợp đó nhà đầu tư cần giảm tỷ trọng và bắt đầu suy nghĩ lại. Nếu tuân thủ nguyên tắc, rủi ro sẽ giảm đi và hiệu suất sẽ tăng lên.

Host Hùng Linh: Có thể thấy Fundamental (phân tích cơ bản) vẫn là yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định. Vậy Passion Investment lựa chọn cổ phiếu dựa trên phân tích cơ bản như thế nào?



Ông Lã Giang Trung: Phân tích cơ bản xoay quanh việc phân tích doanh nghiệp và tìm giá trị hợp lý. Việc nghiên cứu có thể dựa trên những thông tin có sẵn được công bố công khai hoặc có những thông tin sâu hơn cần đi khảo sát, nghiên cứu từ nguồn đối tác, người mua hàng của doanh nghiệp. Đa phần nhà đầu tư lâu năm đều có thể làm việc đó. Nhưng cái khó nhất là dựa trên thông tin có được để tính toán mức định giá phù hợp và đưa ra quyết định đầu tư ở mức giá đó. Đặc biệt, nhà đầu tư nên nhớ một nguyên tắc là việc ước tính chỉ là ước tính, hoàn toàn có thể đúng hoặc sai. Nếu chúng ta đưa ra ước tính thận trọng thì có thể giảm rủi ro và bảo toàn tài sản tốt hơn.

Host Hùng Linh: Tìm kiếm thông tin là từ khoá quan trọng mà anh nhắc đến. Trên thị trường chứng khoán, việc có được thông tin và đưa ra giả định đầu tư từ thông tin đó là một vấn đề. Bởi mức độ minh bạch thông tin chưa thực sự rõ ràng, có những lúc thông tin như bị "tung hoả mù". Bản thân nhà đầu tư hay nhiều nhà phân tích cũng không thực sự hiểu và tin tưởng được thông tin mà doanh nghiệp cung cấp.

Tôi đã từng thấy báo cáo phân tích của một công ty chứng khoán lớn dự báo khuyến nghị mua một cổ phiếu. Khi cổ phiếu lên khuyến nghị mua là đúng, nhưng khi cổ phiếu giảm đến chỉ còn 1/3 giá vẫn có tới 3 khuyến nghị mua cổ phiếu đó. Người phân tích cũng là người theo dõi cổ phiếu trên khá lâu năm và nắm được doanh nghiệp. Việc khuyến nghị bị sai lệch có thể do kinh nghiệm người phân tích, nhưng cũng có thể thông tin doanh nghiệp đưa ra chưa thực sự chính xác và chưa phản ánh đúng giá trị cổ phiếu khiến nhiều nhà phân tích bị rối.

Có cách nào nào giúp nhà đầu tư thông thường có được thông tin để đưa ra quyết định đầu tư với xác suất thành công cao?

Ông Lã Giang Trung: Nếu muốn có nhiều thông tin thì chắc chắn phải mất nhiều công sức, nhưng nhà đầu tư thường không có đủ thời gian để làm việc đó. Do đó, họ phải chấp nhận đưa ra quyết định tương ứng với mức độ thông tin có được. Passion Investment cũng đặt ra kỳ vọng tương ứng với những mức độ thông tin như 50%, 80%, nhưng không bao giờ đặt 100% vì việc thu thập thông tin quá mất công so với những gì có thể thu được.

Với nhà đầu tư thông thường, nếu mức độ thông tin chỉ đạt 50% thì mức độ dự báo theo chiều lên và xuống đều thấp. Nếu dự báo quá thấp so với thực tế tốt của doanh nghiệp hoặc quá cao so với thực tế xấu của doanh nghiệp thì chỉ cần bảo vệ chiều xuống, tức là đợi cổ phiếu giảm khá nhiều so với mức tính toán ban đầu mới xuống tiền. Tôi nghĩ rằng nhà đầu tư không nên cố gắng có được nhiều thông tin hơn nữa, điều quan trọng là đưa ra quyết định dựa trên thông tin đó như thế nào.

Host Hùng Linh: Mức độ thông tin của nhà đầu tư thông thường chắc chỉ đạt được 30-40% nên họ cũng cần chờ cổ phiếu xuống sâu để yên tâm giải ngân thay vì FOMO mua đuổi. Với phương pháp đầu tư của Passion Investment, dự báo xu hướng chung của thị trường chiếm bao nhiêu % trong việc đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu?

Ông Lã Giang Trung: Việc dự báo đối với Passion Investment rất quan trọng. Xu hướng thị trường Việt Nam trong 10-15 năm qua chủ yếu biến động sideway trong biên rộng và đa phần cổ phiếu đều vòng lên, vòng xuống theo chu kỳ. Tuy nhiên, tôi nghĩ dự báo trung hạn với chu kỳ trên 1 năm sẽ có xác suất đúng nhiều hơn so với việc dự báo ngắn hạn trong vài tháng.

Để dự báo trung hạn, chúng ta cần đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô, trong đó yếu tố quan trọng nhất tác động đến chu kỳ chứng khoán là chính sách tiền tệ. Nếu chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ hỗ trợ thị trường và ngược lại. Đó sẽ là bước đệm để nhà đầu tư dự báo thị trường và quyết định tăng/giảm tỷ trọng.

Host Hùng Linh: Từ đầu năm đến nay "sóng" VN-Index trải từ 1.200-1.300. Thị trường biến động chưa đến 10% khiến khả năng dự báo chính xác rất khó. Tuy nhiên, biên độ dao động cổ phiếu có thể lớn hơn nên có thể nương theo biến động để trading?

Ông Lã Giang Trung:Tôi nghĩ rất khó để dự báo mức biến động 10%-15%, những nhịp biến động lớn từ 20-30% sẽ dễ dự báo hơn. Với thị trường chung, kỳ vọng mua toàn bộ ở đỉnh, bán toàn bộ ở đáy ngắn hạn chỉ đạt hiệu suất 10% nhưng không ai làm được việc đó cả. Tất nhiên thị trường biến động 10% cũng có những cổ phiếu có thể biến động 20-30%, nhưng rất khó để dự báo và tận dụng. Đặc biệt, việc trading những cổ phiếu beta dựa theo biến động thị trường và bỏ qua yếu tố cơ bản khá rủi ro.

Host Hùng Linh: Passion Investment có trading thường xuyên và dùng những phương pháp kỹ thuật để dự báo chuẩn hơn trong ngắn hạn?

Ông Lã Giang Trung: Passion Investment trading thường xuyên và dùng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật. Nhưng chúng tôi chưa quen với trading ngắn hạn vì thấy nó rất khó khăn. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu và cố gắng để thực hiện việc đó.

Phương pháp đầu tư của Passion Investment có ba bước chính. Thứ nhất là dựa trên xu hướng trung hạn, điều này sẽ xác định phân bổ tỷ trọng cổ phiếu bao tiền. Thứ hai là lựa chọn cổ phiếu dựa vào yếu tố cơ bản. Cuối cùng là cố gắng trong giai đoạn ngắn có thể tận dụng nhiều cơ hội hơn.

Host Hùng Linh: Chính sách tiền tệ tác động lớn đến thị trường chứng khoán. Trong năm nay, dù lãi suất thấp nhưng chứng khoán chưa đạt được mức tăng trưởng như thời kỳ Covid, trong khi đó bất động sản lại có vẻ sôi động. Lý do gì khiến thị trường chứng khoán thiếu sức nóng trong giai đoạn này dù được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô?



Ông Lã Giang Trung: Giai đoạn này khác với năm 2020. Khi đó, đồng pha với chính sách tiền tệ thế giới, Việt Nam nới lỏng chính sách tiền tệ rõ ràng. Hiện chính sách tiền tệ chỉ là muốn nới lỏng, nhưng 6 tháng đầu năm chưa có dư địa nới lỏng nhiều vì Mỹ vẫn đang ở giai đoạn lãi suất cao. Tuy nhiên, từ tháng 9 trở đi, tôi nghĩ việc nới lỏng ở Việt Nam sẽ dễ hơn khi Mỹ chuẩn bị hạ lãi suất và tỷ giá hạ nhiệt.

Tuy nhiên, nền kinh tế của Việt Nam cũng chưa quá mạnh. Nhìn sang Trung Quốc, họ cũng nới lỏng liên tục trong 2 năm nay nhưng nền kinh tế đi vào pha khó thì bất động sản và chứng khoán đều không hồi phục. Do đó, nới lỏng nhưng mức hấp thụ của nền kinh tế mới là điều quan trọng.

Thêm vào đó, so về định giá, dù ở hai mốc điểm hoàn toàn khác nhau nhưng định giá chứng khoán hiện không thấp hơn năm 2020. Đó là lý do dù chính sách tiền tệ dù nới lỏng, dòng tiền cũng rất phân vân. Do đó, nếu giai đoạn này nới lỏng cộng thêm kinh tế Mỹ ổn định thì thị trường có thể đi lên, nhưng không thể kỳ vọng con sóng mạnh mẽ như năm 2020.

Host Hùng Linh: Định giá là yếu tố rất quan trọng và đôi khi trong cơn sốt nóng của thị trường khiến nhiều nhà đầu tư vô tình bỏ quên. Theo anh, mức định giá nào là hợp lý với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại?

Ông Lã Giang Trung: Nhìn vào thị trường chứng khoán Việt Nam, P/E khoảng 9-10 lần là mức rất thấp, định giá quanh mức này thì thị trường tạo đáy. Hiện tại P/E thị trường đang ở mức 13 lần – đây không phải mức thấp nhưng cũng không quá cao. Thị trường hiện có hai nhóm cổ phiếu đang bị định giá rất thấp là bất động sản và ngân hàng (có lý do để bị định giá thấp), các nhóm khác định giá rất cao do lợi nhuận hồi phục mạnh.

Thị trường đang ở trạng thái phân cực về định giá. Nếu bỏ tiền vào nhóm định giá rất cao thì không hợp lý, bỏ tiền vào nhóm định giá thấp lại lăn tăn vì quá khó. Tôi nghĩ rằng thị trường đang ở giai đoạn rất khó để lựa chọn, nhưng với quan điểm đầu tư an toàn thì định giá rẻ vẫn là ưu tiên.

Host Hùng Linh: Sau thời gian dài gắn bó với thị trường chứng khoán, kỷ niệm nào khiến anh cảm thấy nhớ nhất?



Ông Lã Giang Trung: Tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2005, nhưng giai đoạn đầu tôi cũng không hiểu sao bản thân lại kiếm được tiền. Thường với nhà đầu tư kỷ niệm đáng nhớ nhất không phải kiếm được bao tiền mà là mất bao nhiêu tiền. Kỷ niệm khó quên nhất của tôi có lẽ là rót tiền tỷ mua cổ phiếu theo phong trào vào giai đoạn thị trường OTC phát triển 2009-2010. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ những cổ phiếu đó mà công ty thì không biết đi đâu rồi. Nhiều khi nghĩ lại vẫn vì không hiểu sao mình có thể bỏ tiền vào những mảnh giấy vô giá trị như vậy.

Host Hùng Linh: Đây cũng có lẽ cũng là bài học với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Bởi một người được đào tạo bài bản cũng vẫn có thể mất tiền dù có 5 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Rõ ràng những những nhà đầu tư mới không có kiến thức thì rủi ro rất cao. Anh có lời khuyên gì nhà đầu tư mới tham gia thị trường?

Ông Lã Giang Trung: Với nhà đầu tư tay ngang, quan trọng nhất là lựa chọn phương pháp đầu tư phù hợp. Tôi nghĩ trading hàng ngày và theo dõi thị trường liên tục không phù hợp với những "nhà đầu tư partime". Phương pháp đầu tư cho những người không có nhiều thời gian, dù chỉ mang lại hiệu suất vừa phải đó là lựa chọn những công ty tốt, chia cổ tức đều đặn và có định giá phù hợp. Mức định giá có hai loại là cổ tức trên giá và lợi nhuận trên giá và nhà đầu tư cần so sánh hai cái đó với lãi suất tiền gửi. Sau khi chọn được cổ phiếu phù hợp, nhà đầu tư sẽ mua khi giá phù hợp và bán khi giá tăng lên. Phương pháp này sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng có lợi suất 15% mỗi năm.

Host Hùng Linh: Với những nhà đầu tư theo dõi thị trường thường hay mắc phải những cạm bẫy tâm lý. Anh đưa ra lời khuyên gì giúp nhà đầu tư vượt qua cạm bẫy tâm lý để đưa ra quyết định sáng suốt?

Ông Lã Giang Trung: Về chuyên môn, phải có thời gian nghiên cứu và trải nghiệm. Về tâm lý, nếu trading thường xuyên thì sẽ liên tục phải đưa ra quyết định. Nếu quyết định sai sẽ tác động tiêu cực đến tâm lý, nhưng ra quyết định đúng cũng có thể khiến chúng ta bị lơ là, chủ quan. Khi đưa ra quyết định sai, nhà đầu tư cần chấp nhận đó là điều tất yếu và chỉ là một phần của cuộc chơi. Khi đưa ra quyết định đúng cũng đừng nên tự tin rằng bản thân xuất sắc.

Chúng ta cần cân bằng cảm xúc vì bản chất thị trường chứng khoán là đưa ra quyết định và dựa trên xác suất. Những người xuất sắc thường xác suất đúng cao và hiệu suất tốt về dài hạn chứ không thể đúng hoàn toàn. Khi tài khoản lãi/lỗ quá nhiều, nhà đầu tư nên có những hoạt động ngoài công việc để thu hút sự tập trung và quên đi trạng thái tâm lý đó.

Host Hùng Linh: Thắng không kiêu, bại không nản và giữ kỳ vọng vừa phải để giữ sự an nhàn trong đầu tư. Vậy theo kinh nghiệm của anh, những nhà đầu tư hay thua lỗ có đặc điểm gì phổ biến?

Ông Lã Giang Trung: Tôi thấy có hai đặc điểm phổ biển là đặt kỳ vọng quá cao khiến mức chấp nhận rủi ro cao và tham gia giao dịch quá nhiều dẫn đến dễ quyết định sai. Dù không dành nhiều thời gian cho thị trường, nhưng không ít nhà đầu tư kỳ vọng lãi gấp đôi một năm. Điều này khiến họ rất dễ tham gia những deal rủi ro, không nghiên cứu kỹ mà muốn đánh nhanh thắng nhanh bằng cách tư vấn đội nhóm. Nếu nhà đầu tư giảm được hai yếu tố đó sẽ bớt thua lỗ.

Host Hùng Linh: Trải qua nhiều thăng trầm trên thị trường chứng khoán, nơi khiến con người ta hao tổn khá nhiều "công lực", anh có bí kíp gì để giữ vững thể lực và trí lực để có động lực làm việc bền bỉ?

Ông Lã Giang Trung: Làm nghề đầu tư nhìn rất nhàn vì thực ra không làm gì hao tốn thể lực mà chỉ ngồi suy nghĩ và ấn enter thôi. Điều khiến người đầu tư hao tổn nhất có lẽ là việc đưa ra quyết định liên tục và nhận được kết quả đúng sai mỗi ngày. Nếu sai tâm trạng sẽ rất tệ, ngược lại đúng sẽ vui. Vì làm nghề có "biến động nhịp tim cao" nên nhiều bạn bè của tôi già đi trông thấy.

Tôi nghĩ mỗi người đều có một phương pháp riêng để chống chịu áp lực của nghề. Quan trọng nhất là phải tìm được thú vui nào đó để bản thân cắt được dòng suy nghĩ khi thua lỗ. Bởi chỉ cần lỗ 5-10% tài sản trong một ngày đã có thể "bay" luôn khoản lương tích luỹ trong nhiều năm. Điều này khiến áp lực tâm lý rất lớn. Nếu để tâm trí cuốn theo những cảm xúc tiêu cực đó chúng ta sẽ bị "bào mòn" hàng ngày và điều đó rất nguy hiểm.

Riêng bản thân tôi cứ mỗi khi stress vì thua lỗ nhiều quá lập tức sẽ tìm một cuốn sách để đọc. Thời điểm mình đọc não bộ gần như được giải phóng và không nghĩ đến việc đó nữa. Bên cạnh đó, tôi cũng thường tập luyện những môn thể thao cường độ cao như chạy bộ, bơi lội, đá bóng để giảm stress. Nói chung những môn thể thao nào cần sự tập trung cao, đang chơi không thể suy nghĩ nhiều là sự lựa chọn rất tốt, còn chơi bộ môn mà vẫn nghĩ về chứng khoán là chưa ổn.

Nhiều người cũng có cách giảm stress khác như ngồi thiền chẳng hạn. Nhưng tôi cứ thiền lại nghĩ nhiều về chứng khoán nên không "chơi" được bộ môn này.

Host Hùng Linh: Nguyên tắc của thiền là nhất niệm thành vô niệm mà trong lúc ngồi thiền cứ nghĩ về chứng khoán là vạn niệm luôn (cười).

Ông Lã Giang Trung: Tựu chung lại, tôi nghĩ việc quản trị rủi ro để không mất tiền là điều quan trọng nhất. "Thị trường chúng khoán là nơi kiếm tiền thì lâu, mất tiền thì nhanh" là câu nói tôi rất tâm đắc. Nếu hiểu được điều này, tôi tin nhà đầu tư sẽ có được thành công lâu dài trên thị trường.

Bài: Phương Ly Ảnh: Việt Hùng Thiết kế: Hương Xuân

PV Nhịp Sống Thị Trường