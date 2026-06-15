Câu chuyện giữa Danieli và Hòa Phát bắt đầu từ khoảng năm 2000, thời điểm Hòa Phát đang chuyển từ kinh doanh thương mại sang sản xuất thép.

Ông Trần Đình Long từng kể về quyết định mua dây chuyền cán thép của Danieli vào năm 2001. Khi đó, nhiều nhà sản xuất trong nước còn sử dụng thiết bị có nguồn gốc từ Đài Loan hoặc Trung Quốc, trong khi Hòa Phát lựa chọn công nghệ của Italy. Dây chuyền có giá trị lên tới 8 triệu euro, vượt khả năng tài chính của Hòa Phát tại thời điểm ấy.

Để thực hiện thương vụ, doanh nghiệp phải tìm kiếm ngân hàng chấp nhận mở thư tín dụng nhập khẩu thiết bị. Tỷ lệ sử dụng vốn vay cho dự án lên tới 90%. Theo chia sẻ của ông Long, thời gian thu hồi vốn ban đầu được tính toán khá dài, nhưng nhu cầu thép tăng nhanh đã giúp dự án hoàn vốn sớm hơn dự kiến.

8 triệu € Quyết định đầu tư năm 2001 Tỷ lệ sử dụng vốn vay cho dự án lên tới 90%.

Nhìn lại quyết định này, ông Long nhấn mạnh rằng muốn cạnh tranh tốt thì máy móc phải tốt. Việc lựa chọn thiết bị hiện đại dù chi phí ban đầu cao là một trong những quyết định khó khăn của Hòa Phát khi mới gia nhập ngành thép.

Hơn hai thập kỷ sau, mối quan hệ giữa hai tập đoàn đã mở rộng qua nhiều dự án.

Năm 2016, Hòa Phát ký hợp đồng với Danieli để thiết kế và cung cấp dây chuyền cho nhà máy sản xuất thép cán nguội, tôn mạ tại Hưng Yên. Năm 2017, hai bên tiếp tục ký hợp đồng cung cấp tổ hợp đúc phôi tấm mỏng và cán nóng thép dải tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng giúp Hòa Phát tiến vào lĩnh vực thép cuộn cán nóng, loại nguyên liệu sử dụng để sản xuất ống thép, tôn mạ, sản phẩm cơ khí và nhiều mặt hàng công nghiệp khác.

Mối quan hệ hợp tác này còn ghi dấu bằng một sự kiện đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Ngày 24/5/2020, một chuyên cơ Lineage 1000 mang số hiệu 9H-NYC hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng sau hành trình từ Croatia. Trên máy bay là 15 chuyên gia cao cấp của Danieli, mang quốc tịch Italy, Croatia, Serbia và Slovenia.

Thời điểm ấy, Việt Nam đang áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt để phòng chống dịch. Hòa Phát đã tổ chức chuyến bay riêng đưa các chuyên gia đến Dung Quất nhằm hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của dây chuyền thép cuộn cán nóng. Chi phí thuê chuyên cơ hơn 200.000 USD, theo thông tin do chính Hòa Phát công bố.

15 Chuyên gia trên một chuyến bay riêng Hơn 200.000 USD chi phí thuê chuyên cơ đưa chuyên gia Danieli đến Việt Nam năm 2020.

Đến đầu năm 2026, Danieli tiếp tục thông báo nhận đơn hàng cung cấp một nhà máy cán thép thanh và máy đúc liên tục bốn dòng cho Hòa Phát tại Tây Ninh, công suất 700.000 tấn/năm. Trong thông cáo ngày 5/1/2026, Danieli cho biết, đây là dây chuyền cán thép dài thứ 9 mà hãng cung cấp cho Hòa Phát, đồng thời là dây chuyền thứ 24 của Danieli tại Việt Nam trong nhóm thiết bị này.