Tháng 7/2024, trong một căn phòng kín với những KOLs (người có sức ảnh hưởng) ngành xe, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup tiết lộ một thông tin chấn động: VinFast sẽ tung ra 5 mẫu xe máy điện mới với giá rẻ hơn 30% so với các mẫu xe hiện tại.

Tại sao lại là xe máy điện? Ông Vượng có lý lẽ riêng của mình: "Xe máy điện mặc dù không phải là sản phẩm giúp VinFast trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới, nhưng nó giúp cho những nước nghèo như nước ta chuyển đổi xanh, có thể thay đổi được thói quen của người dùng".

Hơn một năm sau, vào những ngày tháng 12/2025 này, khi nhìn lại, người ta đã thấy lời nói khi đó chính là phát súng lệnh cho chiến dịch "phổ cập thị trường" của vị tỷ phú - người được vinh danh là Doanh nhân của năm tại Fchoice 2025.

Dù luôn khẳng định rằng xe điện là xu hướng phát triển tất yếu của nền văn minh tương lai, nhưng ông Vượng hiểu rõ rằng rào cản lớn nhất đang là giá.

"Bây giờ trách nhiệm của những nhà sản xuất gốc như VinFast là phải làm cho xe điện rẻ hơn. Rẻ bằng, thậm chí rẻ hơn xe xăng bình thường" – Ông Vượng nói.

Kết quả của tư duy này là một "cơn địa chấn" trong năm 2025. Giá xe máy điện VinFast đã hạ 15-20%, đi kèm hàng loạt ưu đãi kích thích người tiêu dùng mua xe, bao gồm việc tặng tiền mặt, voucher và miễn phí sạc tại các trạm V-Green.

Doanh số xe máy điện VinFast đã bùng nổ với hơn 120.000 chiếc trong quý III/2025, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đã bàn giao tổng cộng 234.536 xe điện scooter và xe đạp điện, tương ứng mức tăng 489% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tỷ lệ xe bán cho các bên liên quan (như GSM) trong quý III chỉ chiếm 1% tổng doanh số và tính chung 3 quý đầu năm, tỷ lệ này ở mức 5%.

Trước xe máy điện, mặt trận ô tô điện đã được "khai nổ" bởi VinFast VF3 – chiếc xe "quốc dân" với giá 299 triệu đồng. Ra mắt năm 2024, VF3 lập kỷ lục chưa từng có về lượng đặt mua sớm (nhận 27.649 đơn đặt hàng không hoàn lại chỉ 66 giờ sau khi ra mắt), là nhân tố quan trọng đưa VinFast lần đầu tiên trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 Việt Nam, vượt cả Toyota lẫn Hyundai.

VF5, VF6 – những dòng xe A và B với mức giá từ 500-800 triệu đồng đã cùng với VF3 hiện thực hóa giấc mơ "ô tô giá rẻ" cho người Việt, đưa các dải xe của VinFast phủ hết các phân khúc từ A- đến E.

Theo số liệu mới nhất, VinFast đã bàn giao tổng cộng 38.195 ô tô điện trên toàn cầu trong Quý III/2025, ghi nhận mức tăng trưởng 74% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, số xe bàn giao trên toàn cầu của hãng đạt 110.362 chiếc, tăng 149% so với cùng kỳ.

VinFast trở thành hãng xe đầu tiên tại Việt Nam vượt ngưỡng 100.000 xe bán ra chỉ trong ba quý đầu tiên của một năm, sau 13 tháng liên tiếp giữ vị trí nhà sản xuất ô tô bán chạy số một cả nước.

"Nếu tôi nói xe của tôi tốt, các ông có tin không? Còn lâu mới tin. Giá tốt ư? Xe có tốt không mà nói rằng giá tốt?" – Ông Vượng từng nói với các đại lý bên ngoài như vậy khi bắt đầu bán xe VinFast.

Với một hãng xe mới mẻ xuất phát từ nội địa, vị tỷ phú hiểu rõ câu chuyện "xe tốt, giá tốt" là niềm tin cần xây dựng bằng thời gian. Vũ khí để VinFast "đọ được ngay" với các đối thủ lớn nhất trên thị trường nằm ở dịch vụ hậu mãi.

Chính sách bảo hành 10 năm, cứu hộ 24/7, hay việc sửa sai, đền bù nhanh chóng là cách ông Vượng dùng để bù đắp cho những khiếm khuyết của một hãng xe non trẻ đang trong giai đoạn tối ưu hóa.

Cùng lúc đó, sự ra đời của Công ty Thương mại và Dịch vụ FGF - đã đổi tên thành Green Future hồi tháng 3/2025, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê ô tô và kinh doanh xe cũ là "nước cờ" mà ông Vượng sử dụng để giải quyết "nỗi đau" lớn nhất của người dùng xe điện: Mất giá.

FGF thu mua, dọn sạch những chiếc xe cũ đang bị bán phá giá rất rẻ trên thị trường, giúp chủ xe hiện tại yên tâm rằng tài sản của mình được bảo vệ.

"Nhiệm vụ đầu tiên của FGF là làm cho khách hàng không phải 'đau lòng', vì chủ xe nhìn thấy xe của mình bị mất giá quá thì không vui. Sau này nếu có nhu cầu bán, họ sẽ bán được giá tốt hơn. Và khi hết những 'ông' phá giá, thị trường còn lại những 'ông' giá bình thường thôi" – Ông Vượng chia sẻ về bước đi này.

Không chỉ giữ giá, FGF còn là công cụ để phổ cập trải nghiệm. Những chiếc xe cũ được dùng để cho thuê với giá rẻ, đánh trúng tâm lý thích thử nhưng chưa dám mua của người Việt.

Việc VinFast xây dựng một dải xe rộng từ A- đến E là chiến lược thứ 2 của ông Vượng.

"Khi dải xe lớn, chúng tôi có đủ sản phẩm để thử nghiệm, làm cho xe tốt lên. Sau khi xử lý hết những vấn đề có thể xảy ra, xe VinFast có cơ hội đi vào bất cứ nước nào. Ví dụ người Mỹ thích xe to, Châu Âu thích xe nhỏ, châu Á thích xe tầm trung. Tóm lại, thượng vàng hạ cám, cái gì mình cũng phải có" – Ông Vượng nhấn mạnh - "Dù anh giỏi thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ có thể chiếm được một tỷ lệ về thị phần, nhưng nếu có thị phần ở các phân khúc khác nhau để cộng hưởng lại, sẽ tạo ra sản lượng lớn".

Những gì kể trên là điều mà người ta có thể quan sát từ bên ngoài VinFast. Còn bên trong là một bài toán quản trị chi phí khốc liệt và khoa học.

Ông Vượng xây 3 hướng tối ưu chi phí cho xe VinFast nhằm giảm giá thành.

Thứ nhất, tối ưu hóa thiết kế các linh kiện và dùng chung được nhiều nhất các linh kiện giữa các dòng xe. Điều này được hỗ trợ bởi việc xây dựng dải xe rộng.

Thứ hai, giảm số lượng nhà cung cấp để tăng sản lượng mà các nhà cung cấp có thể cấp cho VinFast. Điều này giúp họ giảm giá thành và VinFast được giảm giá.

Thứ ba, đàm phán để đưa những mức giá mua linh kiện trong giai đoạn trước đang ở mức bất hợp lý về mức hợp lý hơn nhờ lợi thế quy mô sản xuất lớn.

Vào tháng 11/2022, nhà máy sản xuất cell pin sạc LFP (Lithium Iron Phosphate) của Vingroup tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) chính thức động thổ, công suất thiết kế 5 GWh/năm - tương đương khoảng 30 triệu cell pin mỗi năm. Đến quý I/2025, nhà máy đã chính thức đi vào vận hành và cho ra đời những sản phẩm cell pin đầu tiên.

Pin LFP được sản xuất từ nguyên liệu "bình dân" là sắt và phốt pho, có giá thành rẻ hơn hẳn dòng pin lithium NMC và NCA với nguyên liệu từ Niken và Coban đắt đỏ. Việc tự sản xuất pin LFP và dùng loại pin này vào xe VinFast sản xuất trong năm 2025 là một trong những yếu tố quan trọng giúp VinFast giảm giá thành sản xuất và tạo ra mặt bằng giá mới thấp hơn trước rất nhiều cho xe điện.

Có một câu chuyện ấn tượng để nói về cách làm khoa học và thần tốc của ông Vượng. Chiếc xe VF3 được hoàn thiện thiết kế và sản xuất chỉ trong 9 tháng, thay vì 5-7 năm như các hãng xe truyền thống, hay 2 năm như tiêu chuẩn cũ của VinFast, hay thậm chí là 13 tháng như kế hoạch ban đầu.

Điều đáng kinh ngạc là ông Vượng cấm làm quá giờ, nên tốc độ đó không đến từ việc vắt kiệt sức lao động mà đến từ sự tối ưu hóa quy trình, kỷ luật sắt. Kết quả: Tỷ lệ hài lòng của khách hàng VF3 lại cao hơn bất kỳ dòng xe nào trước đó.

Trong năm 2025, Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng liên tiếp công bố thành lập những doanh nghiệp mới, trong những lĩnh vực "ngốn tiền" và cực khó mà ít người ngờ tới. Từ đường sắt cao tốc với VinSpeed, năng lượng với VinEnergo, thép với VinMetal và bất ngờ nhất là lĩnh vực sản xuất máy bay, tàu vũ trụ với VinSpace.

Ở góc nhìn tích cực, có thể lý giải cho động thái này bằng “chuỗi giá trị khép kín”, từ vật liệu đầu vào như thép, điện, sản xuất, công nghệ đến sản phẩm cuối cùng. Trong bức tranh lý tưởng, VinMetal có thể sản xuất vỏ ô tô cho VinFast, đường ray cho VinSpeed. VinEnergo có thể cấp năng lượng cho các nhà máy VinFast ở Hải Phòng và Hà Tĩnh. Và VinFast có thể sản xuất đầu máy, toa xe cho VinSpeed hay thậm chí phương tiện cho VinSpace...

Điều đó vừa tối ưu chi phí cho sản phẩm của hệ sinh thái Vingroup, vừa kiến tạo cơ sở hạ tầng sản xuất của quốc gia.

"Rất nhiều người nói rằng chúng ta làm xe điện nhưng không xanh, vậy thì chúng ta làm điện xanh để xanh từ đầu đến cuối" - Đây là câu ông Vượng trả lời cho kế hoạch làm điện khí LNG của Vingroup.

Năm 2025, quá trình tăng giá gấp 6 lần của cổ phiếu VIC đã đưa khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên gần 25 tỷ USD vào đầu tháng 12/2025, lọt top 100 người giàu nhất hành tinh và giữ vị trí người giàu thứ 2 Đông Nam Á. Nhưng con số đó không có nhiều ý nghĩa với ông bằng sự sống còn của VinFast.

Ông Vượng nhắc về quá khứ của mình, khi lái chiếc Lada đỏ vượt dốc ở trời Tây với tâm thế "kiếm ăn chơi chơi". Mất xe này thì mua xe khác. Thua keo này bày keo khác. Nhưng giờ đây, ông Vượng lái chiếc xe VinFast trong một cuộc chiến căng thẳng hơn rất nhiều.

"Bây giờ thì không chỉ là mơ ước, là sứ mệnh, mà nhiều khi nó còn là cuộc chiến sinh tử. Đây là sự sinh tử của một thương hiệu, hay giấc mơ của người Việt. Cho nên ngày xưa tôi có thể vừa làm vừa chơi, còn bây giờ thì không được phép chơi một giây một phút nào" – Ông Vượng khẳng định.

Sự cam kết đó được thể hiện bằng tiền mặt. Sau khi hoàn tất tặng 1 tỷ USD cho VinFast để tháng 11/2024, công ty này vươn lên vị trí số 1 tại Việt Nam về số lượng ô tô bán ra, ông Vượng tiếp tục cam kết tặng thêm 50.000 tỷ đồng để giúp hãng xe điện đầu tư và phát triển kinh doanh.

Tính đến cuối quý 3/2025, ông đã chi 28.000 tỷ tiền mặt từ tài sản cá nhân để tài trợ cho VinFast trong lộ trình cam kết 50.000 tỷ.

Ông Vượng góp vốn thành lập Xanh SM – hãng taxi thuần điện đầu tiên ở Việt Nam, làm nơi tạo đầu ra lớn cũng như quảng bá mạnh mẽ cho VinFast. Xanh SM đồng thời trở thành trung tâm thu thập dữ liệu vận hành của hàng chục nghìn chiếc xe điện, giúp VinFast cải tiến chất lượng, đặc biệt về phần mềm.

Ông Vượng góp 90% vốn thành lập V-Green, hoạt động hoàn toàn độc lập trong vai trò đối tác phát triển mạng lưới trạm sạc cho VinFast trên quy mô toàn cầu.

Ông cũng là người đứng sau chi trả gần 6.000 tỷ đồng cho chương trình miễn phí sạc pin của VinFast - một chương trình đặc quyền chưa từng có trên thị trường, tương đương với việc khách hàng sử dụng xe với chi phí "0 đồng nhiên liệu" trong vòng hơn 2 năm.

Vị tỷ phú đã 2 lần chính thức cam kết trước công chúng về việc sẽ tài trợ cho VinFast đến khi "hết tiền mới thôi" nhưng ông cũng tự đặt lệnh "Không được thua trong cuộc này".

Khi được hỏi liệu có nhu cầu hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam bằng các cơ chế ưu đãi, ông Vượng nói rằng "Ước mơ thì có. Tuy nhiên, Việt Nam chưa phải là nước giàu, nên Chính phủ còn rất nhiều thứ khác phải ưu tiên. Do đó, VinFast xác định nỗ lực tự làm lấy phần của mình".

Thực tế, Việt Nam đã cam kết đạt mục tiêu phát thải bằng không vào năm 2050. Chính quyền các thành phố cũng đang có những kế hoạch rất mạnh mẽ để thúc đẩy việc phát triển xanh, và xe điện cũng sẽ được hưởng một phần trong đó. Đơn cử, thông tin về lộ trình hạn chế xe máy xăng tại nội đô các thành phố lớn đã góp phần thúc đẩy người dân chuyển đổi phương tiện và đem lại doanh số ấn tượng cho cả xe máy điện và ô tô điện VinFast như trong thời gian qua.

Nhiều người nhận xét rằng, ông Vượng đang đi trên con đường mà Chung Ju-yung, người sáng lập Hyundai đã từng đi. Năm 1967, Chung Ju-yung thành lập Hyundai Motor và bị các hãng xe lớn cười nhạo vì Hàn Quốc lúc đó chưa sản xuất được cái xe đạp cho ra hồn. Nhưng với tinh thần "Cứ làm đi", Hyundai đã cho ra đời chiếc xe Pony - chiếc ô tô đầu tiên của Hàn Quốc, đặt nền móng cho ngành công nghiệp ô tô nước này.

Năm xưa, Chung Ju-yung làm ô tô vì lòng tự ái dân tộc, muốn chứng minh người Hàn không chỉ biết làm đường mà còn làm được sản phẩm công nghệ cao. Ngày nay, Phạm Nhật Vượng làm VinFast không chỉ để kiếm thêm tiền – vì bất động sản kiếm tiền dễ hơn nhiều – mà để chứng minh Việt Nam có thể làm chủ công nghiệp, công nghệ.

"Với câu chuyện tối ưu các loại chi phí, sau 1-2 năm nữa thì ít nhất mình cũng về điểm hòa vốn để không bị "chết" trong tương lai. Cứ mở rộng đến đâu thì sẽ tối ưu được chi phí đến đấy. Trong tương lai mình cũng sẽ là một công ty có lãi thôi, không đến nỗi là phải "ăn hại" mãi đâu" – Ông Vượng mỉm cười.

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi bảng vinh danh TẠI ĐÂY với những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới





Bài: Linh Linh Thiết kế: Hương Xuân

Linh Linh - Hương Xuân Nhịp sống thị trường