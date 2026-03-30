Trong bối cảnh ngành bảo hiểm toàn cầu đang chuyển dịch, một xu hướng mới dần định hình: Tăng trưởng không còn phụ thuộc vào việc mở rộng quy mô nhân sự, mạng lưới đại lý, mà dựa trên năng lực số hóa, công nghệ và hiệu suất vận hành. Trong dòng chảy đó, Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (OPES) nổi lên như một minh chứng rõ nét cho cách một doanh nghiệp có thể định hình mô hình bảo hiểm số và từng bước khẳng định vị thế hàng đầu tại Việt Nam.

Khái niệm bảo hiểm số thường bị hiểu đơn giản là số hóa các biểu mẫu hay đưa hợp đồng lên ứng dụng di động. Tuy nhiên, một trải nghiệm số đúng nghĩa phải giải quyết được những vấn đề cốt lõi của người dùng, dễ tiếp cận, chi phí hợp lý và đáng tin cậy.

Không chỉ là việc có mặt trên nền tảng số, mà là khả năng để bất kỳ khách hàng nào cũng có thể tham gia bảo hiểm trong vài phút, ngay trên điện thoại, thông qua các kênh quen thuộc trong đời sống số. Khi công nghệ được thiết kế xoay quanh trải nghiệm thực tế của người dùng, bảo hiểm không còn là một sản phẩm phức tạp, mà trở thành một dịch vụ đơn giản, thuận tiện và gắn liền với nhu cầu hàng ngày.

OPES, với "định hướng số" ngay từ khi thành lập, đã chọn cách tiếp cận khác biệt. Thay vì tối ưu mô hình truyền thống, doanh nghiệp lựa chọn định vị lại cách ngành bảo hiểm phi nhân thọ vận hành ngay từ lõi. Bắt đầu bằng mô hình B2B2C (Business To Business To Customer - mô hình hợp tác giữa hai chủ thể doanh nghiệp để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng) dựa trên nền tảng API-first, và tiến dần tới cách vận hành đa kênh (Cross-channel orchestration) giữa B2B2C và D2C (Direct to Consumers – đưa sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng).

OPES cung cấp cho đối tác khả năng tích hợp API toàn diện, đưa mỗi điểm chạm đều có thể trở thành một kênh bán. Hệ thống công nghệ sẽ dẫn dắt khách hàng qua một hành trình đơn giản, dù bắt đầu từ web, app, tổng đài hay qua đối tác, dữ liệu đều được đồng bộ. Điều này giúp OPES vừa có hiệu suất của một công ty bảo hiểm lớn, vừa giữ được sự linh hoạt, tinh gọn của một công ty công nghệ thực thụ.

Trong nội bộ, những hoạt động lõi của mô hình bảo hiểm đều được thay đổi. OPES là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc triển khai mô hình "bảo hiểm số toàn trình", giúp khách hàng có thể đăng ký, theo dõi hợp đồng, yêu cầu bồi thường ngay trên ứng dụng hoặc nền tảng trực tuyến.

"Khi những khâu phức tạp nhất được tái thiết kế bằng công nghệ, bảo hiểm không còn là một dịch vụ nặng về thủ tục, mà trở thành một trải nghiệm nhanh gọn, hiệu quả và đáng tin cậy hơn", ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Phó Tổng Giám đốc thường trực OPES nhận xét.

Như công tác giải quyết bồi thường cho sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, vốn được xem là một trong những điểm nghẽn lớn của ngành, đã được OPES tháo gỡ thông qua việc hoàn thành Dự án Tự động hóa giai đoạn 1. Sự ra đời của tính năng Fast-track trong tự động hóa bồi thường xe cơ giới mang đến một giải pháp nhanh gọn chưa từng có trên thị trường, giúp giảm tới 20% thời lượng xử lý hồ sơ.

Hiệu quả của chiến lược này được chứng minh bằng những con số ấn tượng. Nhờ sự tinh gọn và năng lực công nghệ vượt trội, năm 2025 OPES tiếp nhận, xử lý khoảng 36.200 hồ sơ bồi thường cùng gần 14.000 giao dịch sau phát hành, với thời gian xử lý hồ sơ trung bình giảm 18%.

Trên nền tảng đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.833 tỷ đồng, tăng 84% so với năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 35%. Đáng chú ý, mức tăng ấn tượng này đặt trong bối cảnh toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2025 chỉ tăng khoảng 11%.

Nếu số hoá vận hành giúp OPES tái định nghĩa cách ngành bảo hiểm phi nhân thọ thay đổi, chiến lược số hoá sản phẩm là yếu tố giúp doanh nghiệp mở rộng tăng trưởng và củng cố vị thế hàng đầu.

Theo phân tích của McKinsey, cá nhân hoá và giải pháp tích hợp mở ra khả năng tiếp cận những phân khúc khách hàng hoàn toàn mới thông qua các quan hệ hợp tác với doanh nghiệp ngoài ngành bảo hiểm. Mô hình này giúp bảo hiểm xuất hiện ngay trong những thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu thực tế, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi và mở rộng độ phủ thị trường.

Việc nắm bắt sớm xu hướng kết hợp với các công nghệ phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Bigdata) giúp OPES không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn đi trước một bước trong việc định hình cách sản phẩm bảo hiểm được thiết kế và cung cấp. Nhờ vậy, các chương trình bảo hiểm của OPES từng bước được "cá thể hóa" theo khách hàng và đối tác. Nhờ vậy, chỉ trong năm 2025, số lượng đối tác chiến lược của OPES tăng mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính giúp Doanh thu bảo hiểm gốc và lợi nhuận đạt mức tăng trưởng kỷ lục sau 8 năm thành lập.

Khi công nghệ cho phép phân tích dữ liệu khách hàng ở mức độ sâu hơn và các nền tảng số ngày càng kết nối chặt chẽ với nhau, khả năng "đo ni đóng giày" cho từng trải nghiệm bảo hiểm cụ thể sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng của các doanh nghiệp bảo hiểm trong kỷ nguyên số.

"Mọi nỗ lực tối ưu hóa này đều hướng tới một đích đến duy nhất là trải nghiệm người dùng, giúp công ty duy trì tỷ lệ khách hàng hài lòng luôn ở mức trên 95%", Phó Tổng giám đốc thường trực OPES đánh giá. Việc duy trì một bộ máy nhân sự tinh gọn nhưng tối đa hóa công nghệ giúp năng suất vận hành OPES chạm mức kỷ lục 40,5 tỷ đồng doanh thu trên mỗi cá nhân, tăng 57% so với năm trước.

Những bước đi mang tính tái định hình mô hình bảo hiểm số không chỉ dừng lại ở câu chuyện vận hành hay công nghệ, mà đã được phản ánh rõ nét qua những đánh giá từ thị trường.

Năm 2025, OPES vươn lên Top 6 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, tăng mạnh thứ hạng trong bối cảnh toàn ngành chỉ tăng trưởng hơn 11%. Đà tăng trưởng doanh thu 84% không chỉ cho thấy khả năng mở rộng nhanh, mà còn là minh chứng cho việc mô hình bảo hiểm số của OPES đang "đi đúng hướng" và tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Song song với thị phần, giá trị thương hiệu của OPES cũng ghi nhận sự bứt phá tương xứng. Việc lần đầu tiên lọt vào Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín, cùng sự hiện diện trong các bảng xếp hạng lớn như VNR500, FAST500 hay PROFIT500, cho thấy OPES không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn được thị trường ghi nhận về uy tín và năng lực thực thi. Ở góc độ rộng hơn, những giải thưởng quốc tế như "Nhà Bảo hiểm số của năm" hay "Sáng kiến ứng dụng AI của năm" tiếp tục củng cố hình ảnh một doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số của ngành.

Đáng chú ý, "trái ngọt" mà OPES đạt được không chỉ đến từ việc mở rộng theo cách truyền thống, mà là kết quả của một chiến lược nhất quán: lấy công nghệ làm nền tảng, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm và lấy niềm tin làm thước đo giá trị.

Trong một ngành gắn liền với rủi ro và cam kết bảo vệ tài chính, niềm tin không phải là yếu tố bổ trợ, mà chính là điều kiện tiên quyết để hình thành một thương hiệu hàng đầu. Chính từ tư duy đó, OPES không tiếp cận thương hiệu như một câu chuyện truyền thông, mà như một kết quả trực tiếp của trải nghiệm khách hàng.

Khi công nghệ được sử dụng để rút ngắn thời gian xử lý, minh bạch hóa quy trình và đảm bảo việc chi trả quyền lợi diễn ra nhanh chóng, nhất quán, niềm tin không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành một giá trị có thể kiểm chứng. Và khi niềm tin được tích lũy qua từng điểm chạm, thương hiệu không chỉ được củng cố, mà còn trở thành nền tảng giúp OPES từng bước khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường bảo hiểm số.

Nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ yếu tố định hình lên một thương hiệu bảo hiểm số hàng đầu thị trường. Phía sau chiến lược kinh doanh hay lợi thế công nghệ còn là một "mã gene văn hóa" được định hình rõ ràng: công nghệ là đòn bẩy, con người là cốt lõi. Tinh thần đó được nuôi dưỡng trong một môi trường làm việc gắn kết, nơi mỗi cá nhân đều đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Bước sang năm thứ 8, OPES đã có một năm tăng trưởng mạnh mẽ và khẳng định mô hình bảo hiểm số khác biệt, và năm 2026 tiếp tục là giai đoạn tăng tốc với bốn trụ cột chiến lược: kinh doanh, vận hành, sản phẩm và thương hiệu.

Trên phương diện kinh doanh, doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao tốc độ triển khai và hiệu quả hoạt động, hướng tới vị trí Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường. Công nghệ và vận hành tiếp tục được xác định là hai trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển với định hướng Top 1 về bảo hiểm số tại Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến toàn trình, từng bước số hóa hành trình trong & ngoài OPES, phát huy tối đa nội lực của nhân sự kết hợp với các công nghệ AI, Bigdata mới nhất.

Song song với những chiến lược kinh doanh, OPES cũng không ngừng xây dựng thương hiệu OPES trong năm 2026 hướng đến hình ảnh "Chuyên gia trong lĩnh vực số" nhằm gia tăng các chỉ số nhận diện thương hiệu, đưa OPES, mục tiêu vươn lên vị trí Top 5 thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ cả về nhận diện và uy tín.

"Khi công nghệ tiếp tục được tích hợp sâu vào vận hành, mục tiêu không chỉ là tăng trưởng quy mô, mà còn duy trì lợi thế về tốc độ, hiệu quả và trải nghiệm khách hàng", Phó tổng giám đốc thường trực của OPES nhận xét.

Song song với đó, doanh nghiệp cũng đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện trải nghiệm khách hàng theo hướng liền mạch và chủ động hơn. Mô hình dịch vụ khách hàng 24/7 với tổng đài và voicebot sẽ được triển khai, cùng với việc nâng cấp cổng dịch vụ khách hàng nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, tra cứu và thực hiện các giao dịch bảo. Cùng với việc tối ưu hành trình dịch vụ, OPES cũng định hướng phát triển dải sản phẩm theo cấu trúc module, linh hoạt và có khả năng tích hợp với nhiều nền tảng đối tác.

Trên nền tảng các định hướng chiến lược đó, OPES đặt ra các mục tiêu nối tiếp đà tăng trưởng cho năm 2026, với doanh thu dự kiến đạt 7.799 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với năm trước, cùng lợi nhuận trước thuế đạt 936 tỷ đồng, tăng 43%. OPES đồng thời kỳ vọng cải thiện mạnh thứ hạng thị phần, qua đó củng cố vị thế là một trong những thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam.

