Từng có vốn hóa gần gấp đôi MB, Petrolimex nay chỉ bằng khoảng 1/4 ngân hàng này. Viettel Global từ gần cuối danh sách tỷ đô có lúc vươn lên thứ 2, còn FPT lớn gần gấp 3 nhưng vẫn tụt hạng. Gần 10 năm trên sàn chứng khoán, những cái tên quen thuộc đã đổi chỗ cho nhau ra sao?

Ngày 28/11/1996, Chính phủ thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam. Gần 4 năm sau, vào ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên mở cửa với 2 mã cổ phiếu REE và SAM. Đến cuối năm, thị trường có 5 cổ phiếu niêm yết, tổng vốn hóa 986 tỷ đồng. Quy mô của toàn bộ thị trường khi ấy còn cách rất xa ngưỡng 1 tỷ USD, chứ chưa nói đến việc có một doanh nghiệp đạt đến mốc giá trị vốn hóa 1 tỷ USD.

Sau 30 năm thành lập UBCKNN, tính đến cuối tháng 10/2026, trên HOSE, HNX và UPCoM đã có 62 doanh nghiệp đạt vốn hóa từ 1 tỷ USD. Trong đó, 16 doanh nghiệp vượt 5 tỷ USD. Vingroup, Vinhomes, Vietcombank và BIDV vượt 10 tỷ USD.

Từ 2 mã cổ phiếu ban đầu, thị trường chứng khoán Việt Nam đang là nơi hiện diện của những đơn vị lớn thuộc các ngành ngân hàng, công nghiệp, tiêu dùng, công nghệ và hạ tầng... Cùng với sự biến động đầy ấn tượng của quy mô, mối tương quan giữa các doanh nghiệp cũng thay đổi một cách thú vị. Những cái tên vẫn quen thuộc, nhưng vị trí hôm nay đã rất khác. Một lát cắt 10 năm trên quãng đường 30 năm.