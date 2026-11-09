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Bản đồ tỷ đô trên TTCK Việt Nam

Từng có vốn hóa gần gấp đôi MB, Petrolimex nay chỉ bằng khoảng 1/4 ngân hàng này. Viettel Global từ gần cuối danh sách tỷ đô có lúc vươn lên thứ 2, còn FPT lớn gần gấp 3 nhưng vẫn tụt hạng. Gần 10 năm trên sàn chứng khoán, những cái tên quen thuộc đã đổi chỗ cho nhau ra sao?

CUỘN ĐỂ ĐỌC TIẾP

Ngày 28/11/1996, Chính phủ thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam. Gần 4 năm sau, vào ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên mở cửa với 2 mã cổ phiếu REE và SAM. Đến cuối năm, thị trường có 5 cổ phiếu niêm yết, tổng vốn hóa 986 tỷ đồng. Quy mô của toàn bộ thị trường khi ấy còn cách rất xa ngưỡng 1 tỷ USD, chứ chưa nói đến việc có một doanh nghiệp đạt đến mốc giá trị vốn hóa 1 tỷ USD.

Sau 30 năm thành lập UBCKNN, tính đến cuối tháng 10/2026, trên HOSE, HNX và UPCoM đã có 62 doanh nghiệp đạt vốn hóa từ 1 tỷ USD. Trong đó, 16 doanh nghiệp vượt 5 tỷ USD. Vingroup, Vinhomes, Vietcombank và BIDV vượt 10 tỷ USD.

Từ 2 mã cổ phiếu ban đầu, thị trường chứng khoán Việt Nam đang là nơi hiện diện của những đơn vị lớn thuộc các ngành ngân hàng, công nghiệp, tiêu dùng, công nghệ và hạ tầng... Cùng với sự biến động đầy ấn tượng của quy mô, mối tương quan giữa các doanh nghiệp cũng thay đổi một cách thú vị. Những cái tên vẫn quen thuộc, nhưng vị trí hôm nay đã rất khác. Một lát cắt 10 năm trên quãng đường 30 năm.

Cuối tháng 10/2026

62 cái tên trên bản đồ tỷ đô

4 mã trên 10 tỷ USD 12 mã trên 5 đến 10 tỷ USD 46 mã còn lại

Mỗi ô là 1 doanh nghiệp.
Chạm để xem hành trình trên bản đồ.

Nguồn dữ liệu: CafeF.vn, tại thời điểm cuối mỗi năm.

Ô bằng nhau để đếm thành viên, không thể hiện quy mô vốn hóa.

01

Những cuộc đổi ngôi

Petrolimex · MB

Sự đảo chiều đến từ cả 2 phía

Cuối năm 2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) có vốn hóa gần 87.000 tỷ đồng, gần gấp đôi Ngân hàng Quân đội (MB, mã chứng khoán MBB). Petrolimex đứng thứ 10 trong nhóm tỷ đô, còn MB đứng thứ 17. Đến tháng 10/2026, MB đạt vốn hóa hơn 194.000 tỷ đồng, lớn gấp khoảng 4,5 lần Petrolimex. Ngân hàng lên vị trí thứ 9, còn doanh nghiệp xăng dầu xuống thứ 42.

Sự đảo chiều này được tạo nên từ sự chuyển động của cả 2 phía. Vốn hóa MB tăng hơn 4 lần, trong khi Petrolimex giảm khoảng một nửa. Trong cùng giai đoạn, số ngân hàng thuộc nhóm tỷ đô tăng từ 7 lên 20, tỷ trọng vốn hóa trong danh sách tăng từ gần 23% lên hơn 31%.

PETROLIMEX · MB DIỆN TÍCH TỶ LỆ VỐN HÓA TẠI MỐC ĐANG CHỌN
1,9×

Petrolimex lớn hơn Ngân hàng Quân đội
tại cuối năm 2017.

2017 10/2026

Kéo thanh năm hoặc bấm từng mốc. Mỗi mốc chuẩn hóa theo doanh nghiệp lớn hơn để so tương quan, không dùng để đo tăng trưởng tuyệt đối giữa các năm.

Viettel Global

Một hành trình tiến lên từ nhóm cuối

Cuối năm 2018, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán VGI) đứng thứ 24 trong 31 thành viên tỷ đô với vốn hóa khoảng 1,8 tỷ USD. Khi tìm ra không gian tăng trưởng mới, Viettel Global tăng trưởng doanh thu không ngừng. Cuối năm 2024, với vốn hóa gần 10,9 tỷ USD, đơn vị phụ trách đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Viettel đã vọt lên vị trí thứ 2, chỉ sau Vietcombank.

Đến tháng 10/2026, Viettel Global ở vị trí thứ 6, vốn hóa gần 9 tỷ USD, gấp khoảng 5 lần cuối năm 2018.

VIETTEL GLOBAL · THỨ HẠNG QUA CÁC MỐC
#24 2018 #13 2019 #14 2020 #16 2021 #20 2022 #18 2023 #2 2024 #9 2025 #6 10/26
#2

Vị trí cuối năm 2024.
Từ #24 năm 2018 đến #6 tháng 10/2026.

Đường đi lên tương ứng thứ hạng tiến gần vị trí số 1.

02

Vị trí số 1 đã thay đổi ra sao?

Dù bản đồ doanh nghiệp tỷ đô ngày càng đông đúc, tại các mốc cuối năm, ngôi vị vốn hóa lớn nhất qua 10 năm vốn chỉ xoay quanh 3 cái tên. Vinamilk dẫn đầu năm 2017. Vingroup đứng đầu giai đoạn 2018–2020. Vietcombank giữ vị trí số 1 trong 4 năm 2021–2024. Đến cuối năm 2025 và tháng 10/2026, Vingroup trở lại ngôi đầu.

NGƯỜI GIỮ NGÔI ĐẦU
2017 VNM
13,3 tỷ USD Vinamilk
Chọn 1 mốc trên dòng thời gian để xem doanh nghiệp dẫn đầu.
Các vị trí dẫn đầu tại mốc cuối năm 2017–2025 và cuối tháng 10/2026, không đại diện mọi phiên trong năm.

Sự thay đổi không dừng ở tên doanh nghiệp dẫn đầu. Khoảng cách cũng được nới rộng. Cuối năm 2017, Vinamilk có vốn hóa hơn 302.000 tỷ đồng, bằng gần 1,5 lần Vingroup. Đến tháng 10/2026, Vingroup đạt khoảng 1,9 triệu tỷ đồng, gần gấp 16 lần Vinamilk.

VINAMILK · VINGROUP DIỆN TÍCH TỶ LỆ VỐN HÓA TẠI MỐC ĐANG CHỌN
1,5×

Vinamilk lớn hơn Vingroup
tại cuối năm 2017.

2017 10/2026

Kéo thanh năm hoặc bấm từng mốc. Mỗi mốc chuẩn hóa theo doanh nghiệp lớn hơn để so tương quan, không dùng để đo tăng trưởng tuyệt đối giữa các năm.

Với 72,4 tỷ USD, vốn hóa Vingroup lúc này lớn hơn tổng vốn hóa 5 doanh nghiệp đứng ngay sau gồm Vinhomes, Vietcombank, BIDV, VietinBank và Viettel Global, cộng lại khoảng 66,8 tỷ USD. Nếu tính thêm Techcombank, tổng vốn hóa của 6 doanh nghiệp đạt khoảng 75,8 tỷ USD, nhỉnh hơn Vingroup.

THÁNG 10/2026 · CÙNG THANG DIỆN TÍCH
VINGROUP 72,4 tỷ USD
5 DOANH NGHIỆP NGAY SAU 66,8 tỷ USD

Diện tích 5 ô cộng lại tương ứng 66,8 tỷ USD. Chọn “Xem gộp” để so sánh trực tiếp với VIC.

Danh sách doanh nghiệp lớn đã dài hơn, đồng thời xuất hiện một khoảng cách rất lớn ở vị trí dẫn đầu.

TTCK Việt Nam từng chưa đạt con số 1.000 tỷ đồng, nay đã có 62 cái tên vượt qua mốc vốn hóa tỷ đô. Danh sách dài thêm, thứ hạng cũng thay đổi. Một doanh nghiệp lớn hơn chính mình gần 10 năm trước vẫn có thể đứng thấp hơn, khi những thành viên khác tiến nhanh hơn.

Bản đồ dưới đây ghi lại vốn hóa và thứ hạng tại các mốc cuối năm từ 2017 đến 2025 và cuối tháng 10/2026. Bạn có thể chọn một doanh nghiệp để theo dõi, hoặc chuyển qua từng năm để xem những cái tên nào gia nhập, rời đi và trở lại nhóm tỷ đô.

Bản đồ tương tác · HOSE / HNX / UPCoM
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Bản đồ doanh nghiệp
tỷ đô Việt Nam

2017

Chọn năm để xem đội hình. Chạm vào doanh nghiệp để theo dõi vốn hóa qua các mốc.

25doanh nghiệp 105,1tỷ USD · tổng vốn hóa nhóm
01 Chọn mốc thời gian 02 Tìm mã hoặc lọc ngành 03 Chạm ô để xem hành trình

Diện tích ô thể hiện tỷ trọng vốn hóa trong nhóm tại năm được chọn. Chạm một ô để xem lịch sử. Khung bản đồ được chuẩn hóa theo từng năm. Tổng vốn hóa ghi riêng ở phía trên.