Từng có vốn hóa gần gấp đôi MB, Petrolimex nay chỉ bằng khoảng 1/4 ngân hàng này. Viettel Global từ gần cuối danh sách tỷ đô có lúc vươn lên thứ 2, còn FPT lớn gần gấp 3 nhưng vẫn tụt hạng. Gần 10 năm trên sàn chứng khoán, những cái tên quen thuộc đã đổi chỗ cho nhau ra sao?
Ngày 28/11/1996, Chính phủ thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam. Gần 4 năm sau, vào ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên mở cửa với 2 mã cổ phiếu REE và SAM. Đến cuối năm, thị trường có 5 cổ phiếu niêm yết, tổng vốn hóa 986 tỷ đồng. Quy mô của toàn bộ thị trường khi ấy còn cách rất xa ngưỡng 1 tỷ USD, chứ chưa nói đến việc có một doanh nghiệp đạt đến mốc giá trị vốn hóa 1 tỷ USD.
Sau 30 năm thành lập UBCKNN, tính đến cuối tháng 10/2026, trên HOSE, HNX và UPCoM đã có 62 doanh nghiệp đạt vốn hóa từ 1 tỷ USD. Trong đó, 16 doanh nghiệp vượt 5 tỷ USD. Vingroup, Vinhomes, Vietcombank và BIDV vượt 10 tỷ USD.
Từ 2 mã cổ phiếu ban đầu, thị trường chứng khoán Việt Nam đang là nơi hiện diện của những đơn vị lớn thuộc các ngành ngân hàng, công nghiệp, tiêu dùng, công nghệ và hạ tầng... Cùng với sự biến động đầy ấn tượng của quy mô, mối tương quan giữa các doanh nghiệp cũng thay đổi một cách thú vị. Những cái tên vẫn quen thuộc, nhưng vị trí hôm nay đã rất khác. Một lát cắt 10 năm trên quãng đường 30 năm.
Cuối tháng 10/2026
62 cái tên trên bản đồ tỷ đô
4 mã trên 10 tỷ USD12 mã trên 5 đến 10 tỷ USD46 mã còn lại
Mỗi ô là 1 doanh nghiệp. Chạm để xem hành trình trên bản đồ.
Nguồn dữ liệu: CafeF.vn, tại thời điểm cuối mỗi năm.
Ô bằng nhau để đếm thành viên, không thể hiện quy mô vốn hóa.
01
Những cuộc đổi ngôi
Petrolimex · MB
Sự đảo chiều đến từ cả 2 phía
Cuối năm 2017, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán PLX) có vốn hóa gần 87.000 tỷ đồng, gần gấp đôi Ngân hàng Quân đội (MB, mã chứng khoán MBB). Petrolimex đứng thứ 10 trong nhóm tỷ đô, còn MB đứng thứ 17. Đến tháng 10/2026, MB đạt vốn hóa hơn 194.000 tỷ đồng, lớn gấp khoảng 4,5 lần Petrolimex. Ngân hàng lên vị trí thứ 9, còn doanh nghiệp xăng dầu xuống thứ 42.
Sự đảo chiều này được tạo nên từ sự chuyển động của cả 2 phía. Vốn hóa MB tăng hơn 4 lần, trong khi Petrolimex giảm khoảng một nửa. Trong cùng giai đoạn, số ngân hàng thuộc nhóm tỷ đô tăng từ 7 lên 20, tỷ trọng vốn hóa trong danh sách tăng từ gần 23% lên hơn 31%.
PETROLIMEX · MBDIỆN TÍCH TỶ LỆ VỐN HÓA TẠI MỐC ĐANG CHỌN
1,9×
Petrolimex lớn hơn Ngân hàng Quân đội tại cuối năm 2017.
201710/2026
Kéo thanh năm hoặc bấm từng mốc. Mỗi mốc chuẩn hóa theo doanh nghiệp lớn hơn để so tương quan, không dùng để đo tăng trưởng tuyệt đối giữa các năm.
Viettel Global
Một hành trình tiến lên từ nhóm cuối
Cuối năm 2018, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global, mã chứng khoán VGI) đứng thứ 24 trong 31 thành viên tỷ đô với vốn hóa khoảng 1,8 tỷ USD. Khi tìm ra không gian tăng trưởng mới, Viettel Global tăng trưởng doanh thu không ngừng. Cuối năm 2024, với vốn hóa gần 10,9 tỷ USD, đơn vị phụ trách đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Viettel đã vọt lên vị trí thứ 2, chỉ sau Vietcombank.
Đến tháng 10/2026, Viettel Global ở vị trí thứ 6, vốn hóa gần 9 tỷ USD, gấp khoảng 5 lần cuối năm 2018.
VIETTEL GLOBAL · THỨ HẠNG QUA CÁC MỐC
#2
Vị trí cuối năm 2024. Từ #24 năm 2018 đến #6 tháng 10/2026.
Đường đi lên tương ứng thứ hạng tiến gần vị trí số 1.
02
Vị trí số 1 đã thay đổi ra sao?
Dù bản đồ doanh nghiệp tỷ đô ngày càng đông đúc, tại các mốc cuối năm, ngôi vị vốn hóa lớn nhất qua 10 năm vốn chỉ xoay quanh 3 cái tên. Vinamilk dẫn đầu năm 2017. Vingroup đứng đầu giai đoạn 2018–2020. Vietcombank giữ vị trí số 1 trong 4 năm 2021–2024. Đến cuối năm 2025 và tháng 10/2026, Vingroup trở lại ngôi đầu.
NGƯỜI GIỮ NGÔI ĐẦU
2017VNM
13,3 tỷ USD
Vinamilk
Chọn 1 mốc trên dòng thời gian để xem doanh nghiệp dẫn đầu.
Các vị trí dẫn đầu tại mốc cuối năm 2017–2025 và cuối tháng 10/2026, không đại diện mọi phiên trong năm.
Sự thay đổi không dừng ở tên doanh nghiệp dẫn đầu. Khoảng cách cũng được nới rộng. Cuối năm 2017, Vinamilk có vốn hóa hơn 302.000 tỷ đồng, bằng gần 1,5 lần Vingroup. Đến tháng 10/2026, Vingroup đạt khoảng 1,9 triệu tỷ đồng, gần gấp 16 lần Vinamilk.
VINAMILK · VINGROUPDIỆN TÍCH TỶ LỆ VỐN HÓA TẠI MỐC ĐANG CHỌN
1,5×
Vinamilk lớn hơn Vingroup tại cuối năm 2017.
201710/2026
Kéo thanh năm hoặc bấm từng mốc. Mỗi mốc chuẩn hóa theo doanh nghiệp lớn hơn để so tương quan, không dùng để đo tăng trưởng tuyệt đối giữa các năm.
Với 72,4 tỷ USD, vốn hóa Vingroup lúc này lớn hơn tổng vốn hóa 5 doanh nghiệp đứng ngay sau gồm Vinhomes, Vietcombank, BIDV, VietinBank và Viettel Global, cộng lại khoảng 66,8 tỷ USD. Nếu tính thêm Techcombank, tổng vốn hóa của 6 doanh nghiệp đạt khoảng 75,8 tỷ USD, nhỉnh hơn Vingroup.
THÁNG 10/2026 · CÙNG THANG DIỆN TÍCH
VINGROUP72,4
tỷ USD
5 DOANH NGHIỆP NGAY SAU66,8
tỷ USD
Diện tích 5 ô cộng lại tương ứng 66,8 tỷ USD. Chọn “Xem gộp” để so sánh trực tiếp với VIC.
Danh sách doanh nghiệp lớn đã dài hơn, đồng thời xuất hiện một khoảng cách rất lớn ở vị trí dẫn đầu.
03
Những câu chuyện khác bên trong bản đồ
Sabeco
Từng nằm trong top 10
Cuối năm 2017, doanh nghiệp bia đứng thứ 6, vốn hóa khoảng 7 tỷ USD. Tháng 10/2026, Sabeco vẫn là doanh nghiệp tỷ đô nhưng xuống thứ 36, với khoảng 2,1 tỷ USD. Nỗi buồn của Sabeco là giá trị vốn hóa nằm trên một đường đi xuống kể từ năm 2018.
SABECO
10/20262,1 tỷ USDVị trí #36
Chạm từng điểm hoặc kéo thanh năm. Mỗi điểm là 1 mốc quan sát trong dữ liệu.
FPT
Thăng hoa lên đỉnh rồi lao dốc
FPT là một trong những bluechip đem lại "nỗi đau" lớn cho nhiều cổ đông, cũng là trường hợp minh chứng cho việc dù vốn hóa tăng nhưng thứ hạng vẫn giảm. Từ khoảng 1,3 tỷ USD cuối năm 2017 lên 3,9 tỷ USD tháng 10/2026, quy mô tăng gần 3 lần, nhưng thứ hạng chuyển từ 23 xuống 25.
Giữa 2 đầu kỳ ấy là một giai đoạn lên đỉnh rồi lao dốc. Cuối năm 2024, FPT đạt vốn hóa hơn 224.000 tỷ đồng, đứng thứ 5 trong danh sách. Đến phiên 23/1/2025, cổ phiếu lập đỉnh, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 227.000 tỷ đồng.
Vốn hóa sau đó lùi về hơn 163.000 tỷ đồng tại cuối năm 2025 và khoảng 99.000 tỷ đồng vào cuối tháng 10/2026. So với đỉnh tháng 1/2025, mức thu hẹp khoảng 128.000 tỷ đồng, tương đương 56%. Tại các mốc cuối năm 2024, cuối năm 2025 và tháng 10/2026, thứ hạng lần lượt giảm từ 5 xuống 15, rồi 25.
FPT
−56%Vốn hóa so với đỉnh tháng 1/2025 Khoảng 128.000 tỷ đồng thu hẹp
Các công ty chứng khoán
Nhóm tỷ đô mới nổi
Cuối năm 2017, danh sách chưa có công ty chứng khoán nào. Sau làn sóng IPO và lên sàn 2 năm qua, đến tháng 10/2026, có 6 công ty chứng khoán tỷ đô gồm TCX, VCK, SSI, VPX, HCM và VIX, tổng vốn hóa khoảng 12,5 tỷ USD. Những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thị trường nay cũng chiếm một phần đáng kể trên bản đồ.
6 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỶ ĐÔ · 10/2026
TCX
3,6
VCK
2,6
SSI
2,3
VPX
1,7
HCM
1,2
VIX
1,2
12,5tỷ USD tổng vốn hóa 0 thành viên tại cuối năm 2017
VIMC · MVN
Từ bờ vực phá sản đến gần 3 tỷ USD vốn hóa
MVN mang theo một quá khứ khác hẳn vị thế doanh nghiệp gần 3 tỷ USD hôm nay. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, trước đây mang thương hiệu Vinalines, từng đứng bên bờ vực phá sản. Năm 2013, tổng nợ phải trả lên tới khoảng 67.550 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 23.000 tỷ đồng. Quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ và sắp xếp doanh nghiệp thành viên giúp các khoản này giảm mạnh trong những năm sau.
Ngày 8/10/2018, hơn 5,4 triệu cổ phiếu MVN được đưa lên UPCoM với giá tham chiếu 10.000 đồng. Nhưng ngay khi chào sàn, cổ phiếu đã bị hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào thứ 6 hằng tuần, do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.
Bước ngoặt diễn ra vào năm 2021, khi chính thức đổi tên, kết quả kinh doanh đảo chiều rõ rệt, dần xóa hết lỗ lũy kế. Cuối năm 2021, MVN đứng thứ 47 trong nhóm tỷ đô, vốn hóa khoảng 1,6 tỷ USD. Đến tháng 10/2026, doanh nghiệp đứng thứ 28, với khoảng 2,9 tỷ USD.
2013
Nợ phải trả khoảng 67.550 tỷ đồng. Lỗ lũy kế hơn 23.000 tỷ đồng.
08.10.2018
Đưa cổ phiếu lên UPCoM. Bị hạn chế giao dịch ngay khi chào sàn.
2021
Chính thức đổi tên. Kết quả kinh doanh đảo chiều rõ rệt.
2021
Vốn hóa 1,6 tỷ USD. Vị trí #47 trong danh sách tỷ đô.
10/2026
Vốn hóa 2,9 tỷ USD. Vị trí #28 trong danh sách tỷ đô.
TTCK Việt Nam từng chưa đạt con số 1.000 tỷ đồng, nay đã có 62 cái tên vượt qua mốc vốn hóa tỷ đô. Danh sách dài thêm, thứ hạng cũng thay đổi. Một doanh nghiệp lớn hơn chính mình gần 10 năm trước vẫn có thể đứng thấp hơn, khi những thành viên khác tiến nhanh hơn.
Bản đồ dưới đây ghi lại vốn hóa và thứ hạng tại các mốc cuối năm từ 2017 đến 2025 và cuối tháng 10/2026. Bạn có thể chọn một doanh nghiệp để theo dõi, hoặc chuyển qua từng năm để xem những cái tên nào gia nhập, rời đi và trở lại nhóm tỷ đô.