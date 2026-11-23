Nhìn vào các dấu ấn “Go global 2026” như VinFast, FPT hay Viettel… đang vươn ra thị trường quốc tế, có thể thấy các 'sếu đầu đàn' đang dấn thân vào những sân chơi rất khó và nhiều doanh nghiệp khác cũng đang tiếp bước. Theo ông, điều này nói lên điều gì?

Thực tế, số lượng doanh nghiệp Việt Nam chủ động vươn ra và xác lập được chỗ đứng vững chắc trên thương trường quốc tế vẫn còn khá khiêm tốn. Suốt nhiều năm qua, nền kinh tế đã gặt hái những kết quả nổi bật trong việc thu hút dòng vốn ngoại. Nhưng ở chiều ngược lại, hành trình bước ra thế giới của khối doanh nghiệp nội địa hãy còn yếu, vẫn cần một lực đẩy mạnh mẽ hơn. Thực tế đó cho thấy những doanh nghiệp tiên phong khai phá thị trường ngoại không chỉ xứng đáng được ghi nhận, mà những bài học kinh nghiệm của họ cũng cần được nghiên cứu, đúc kết và vận dụng một cách nghiêm túc.

Nhìn vào những cánh chim đầu đàn, có thể thấy mỗi doanh nghiệp đang khai phá một con đường riêng. Viettel là doanh nghiệp kiên trì thâm nhập những thị trường viễn thông có trình độ xuất phát thấp, điều kiện khó khăn và thiếu thốn mọi bề. Nhưng hành trình đó của Viettel không chỉ mang lại giá trị về kinh tế mà quan trọng không kém là lan tỏa hình ảnh, khẳng định bản lĩnh. Nó cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể vươn ra, cạnh tranh tại những thị trường đầy thách thức.

Trong khi đó, FPT lại chọn một lối đi khác. Thay vì nhắm vào các thị trường ngách hay vùng nông thôn, FPT lựa chọn tiếp cận những thị trường phát triển, có yêu cầu cao, cạnh tranh quyết liệt, tìm kiếm ở đó cơ hội hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Dám thử sức và cạnh tranh ở những sân chơi khắc nghiệt nhất cũng là một thứ bản lĩnh. Cách tiếp cận này đương nhiên đối mặt với vô vàn trắc trở, và thành công có thể chưa đến ngay như kỳ vọng, nhưng kinh nghiệm thu về là cực kỳ quý giá.

Một trường hợp điển hình khác là VinFast. Họ lựa chọn xe điện, một ngành công nghiệp mang tính thời đại và cạnh tranh vô cùng khốc liệt. VinFast chấp nhận bù lỗ, kiên trì mở rộng, có lúc tiến lúc lùi. Việc một doanh nghiệp Việt bước thẳng vào lĩnh vực công nghệ cao đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những thách thức chưa từng thấy. Chấp nhận đánh đổi và đang khẳng định những kết quả bước đầu. Hành trình của Vinfast xứng đáng dành được sự cổ động mạnh mẽ từ góc độ một doanh nghiệp tiên phong mở lối, định hình chân dung hiện đại cho nền kinh tế: công nghệ cao, số và xanh.

Tất nhiên, Go Global không chỉ là câu chuyện độc quyền của các tập đoàn công nghệ hay công nghiệp lớn. Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, dệt may cũng đã có những bước tiến đáng nể trên thị trường quốc tế. TH true MILK, Nafoods, May 10, … là những doanh nghiệp như vậy.

Không nên và không thể đòi hỏi doanh nghiệp “đem chuông đi đánh xứ người” phải có lãi ngay trong vài năm đầu. Đầu tư có “điểm hòa vốn”. Có những khoản đầu tư phải sau 4-5 năm, thậm chí lâu hơn, mới đạt điểm hòa vốn. Nguyên tắc này đối với các doanh nghiệp, các dự án đầu tư tiên phong, còn chứa đựng sự rủi ro.

Tuy nhiên, để xã hội có cái nhìn đầy đủ hơn, chính xác hơn về thực tế nghiệt ngã này, các doanh nghiệp tiên phong cần chủ động chia sẻ thông tin về mục tiêu, quá trình đầu tư và lộ trình phát triển tại thị trường nước ngoài. Điều này giúp xã hội hiểu rõ hơn những khó khăn, chi phí và hiệu quả mà doanh nghiệp hướng tới, thay vì chỉ nhìn vào kết quả kinh doanh trước mắt để đánh giá thành công hay thất bại.

Chúng ta đã nhắc nhiều đến khát vọng toàn cầu hóa, nhưng thực tế cho thấy hoạt động tiến ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp nội địa mới ghi nhận sự bứt tốc rõ rệt trong giai đoạn 2025-2026. Theo ông, những yếu tố nào đang thúc đẩy xu hướng này, thưa ông?

Theo tôi, một trong những nguyên nhân là môi trường kinh doanh trong nước vẫn còn một số vướng mắc cần tháo gỡ. Thủ tục và điều kiện khởi nghiệp ở một số lĩnh vực còn phức tạp, khiến doanh nghiệp, đặc biệt là các startup, có xu hướng lựa chọn những thị trường hoạt động có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn.

Tất nhiên, trong nền kinh tế vận hành theo nền tảng số và toàn cầu hóa, việc vươn ra biển lớn cũng là cách để doanh nghiệp đón đầu xu thế thời đại. Nhưng muốn thúc đẩy làn sóng này đúng hướng, bài toán gốc rễ vẫn là tháo gỡ rào cản thể chế nội tại. Chúng ta phải xây dựng được một môi trường khởi nghiệp thực chất để giữ chân những người sáng tạo ở lại làm giàu trên sân nhà, thay vì buộc họ phải rời đi.

Mặt khác, chúng ta cũng cần nhìn nhận lại khái niệm “Go Global”. Vươn ra toàn cầu không nhất thiết là cứ phải mang vốn ra nước ngoài đầu tư. Một con đường bền vững và hiệu quả khác là kéo các đối tác quốc tế vào Việt Nam, hợp tác để tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản trị của họ, từ đó từng bước tiến ra thế giới.

Chúng ta không nên chỉ hô hào doanh nghiệp “xung phong” ra nước ngoài, nhất là khi nội lực còn yếu. Khí phách là cần thiết, nhưng làm ăn là phải tính đến hiệu quả. Nếu biết “đứng trên vai” đối tác ngoại ngay tại sân nhà, doanh nghiệp trong nước sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian nâng cấp năng lực.

Ở góc độ vĩ mô, câu chuyện Go Global còn thay đổi cách chúng ta định vị nền kinh tế. Đã đến lúc không nên chỉ chăm chăm nhìn vào GDP, mà phải quan tâm đến GNI – tức là tổng thu nhập quốc dân từ hoạt động của tất cả người Việt, cả ở trong và ngoài nước. Đó đích thực là thực lực Việt, do chính năng lực của người Việt Nam tạo ra. Trong khi đó, GDP tính cả phần do doanh nghiệp nước ngoài tạo ra – là phần hiện chiếm tỷ trọng khá lớn trong GDP (gần 25%) và đang có xu hướng tăng nhanh.

Trong tương quan này, nên đặc biệt lưu ý kinh nghiệm Nhật Bản. Kinh tế Nhật Bản trải qua những “thập niên mất mát”, 2-3 chục năm GDP tăng trưởng rất thấp. Tuy nhiên, đừng quên rằng khi điều kiện kinh doanh trong nước khó khăn, Nhật Bản tích cực đầu tư ra ngoài. Trong khi thu hút đầu tư nước ngoài ít, lại đầu tư ra nước ngoài lớn, GNI của Nhật lại tăng rất mạnh. Nói vậy để thấy rằng việc nhận diện nền kinh tế Nhật trong các “thập niên mất mát” chỉ căn cứ vào GDP có thể dẫn đến đánh giá không thật chính xác về Thực lực kinh tế của Nhật trong nền kinh tế toàn cầu.

Theo logic đó, khuyến khích doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu là phương thức quan trọng để nâng tầm vị thế thực chất của nền kinh tế Việt Nam, mang lại lợi ích đích thực cho người Việt. Để làm được điều này, nhà nước phải có những chính sách - bệ đỡ đủ mạnh, bám sát những rủi ro đặc thù mà doanh nghiệp Việt phải đối mặt trên thương trường quốc tế để hỗ trợ xử lý.

Theo ông, thế nào là một doanh nghiệp Việt Nam thực sự ghi dấu ấn trên bản đồ kinh tế thế giới? Ngoài thị phần và thương hiệu, đâu là yếu tố quyết định để một doanh nghiệp không chỉ tham gia mà còn có thể tạo xu hướng, dẫn dắt thị trường quốc tế?

Theo tôi cần nhìn vào hai yếu tố. Thứ nhất là vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, thể hiện qua thị phần, chất lượng sản phẩm và sức mạnh thương hiệu. Sản phẩm phải được thị trường đón nhận và có chỗ đứng nhất định.

Yếu tố thứ hai và ngày càng quan trọng là khả năng tiên phong và dẫn dắt. Doanh nghiệp không chỉ sản xuất những sản phẩm mà nhiều quốc gia khác cũng đang làm, mà cần có khả năng đi trước, tạo mở những hướng phát triển mới.

Những ngành truyền thống như nông nghiệp, dệt may vẫn có vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, để tạo dựng vị thế dẫn dắt, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ ngày càng chi phối nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp cần có năng lực khác biệt.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để nâng cao vị thế trên thị trường toàn cầu, Việt Nam cần phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân đủ mạnh. Lực lượng này, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ, phải có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị và chi phối các ngành kinh tế trọng điểm. Nếu thiếu vắng những tập đoàn nội địa có quy mô và năng lực cạnh tranh tốt, mục tiêu vươn lên thành cường quốc kinh tế sẽ rất khó thành hiện thực.

Tuy nhiên, bài học từ Hàn Quốc hay Trung Quốc cũng cho thấy một thực tế. Việc xây dựng được vị thế quốc tế đã khó, nhưng để duy trì vị thế đó còn khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, Việt Nam cần nghiên cứu nghiêm túc kinh nghiệm của các quốc gia đi trước, từ đó, mới có cơ sở để thiết kế các chính sách căn cơ, giúp bồi dưỡng và xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp trong nước vững bước vươn ra thế giới.

Nếu lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu để phản ánh diện mạo kinh tế Việt Nam năm 2026, theo ông, chúng ta nên nhìn vào những tiêu chí nào?

Trước hết, tôi cho rằng nên nhìn vào những tập đoàn lớn đã có danh tiếng, gắn với các công trình, sản phẩm và thành tích có giá trị thực chất. Từ góc nhìn hiện nay, có một số doanh nghiệp đáng chú ý.

Đầu tiên là VinFast. Doanh nghiệp này đã trụ vững trong một thị trường đầy sóng gió, không chỉ duy trì hoạt động mà còn tiếp tục vươn ra thị trường quốc tế. Đây là điều đáng ghi nhận trong bối cảnh lĩnh vực xe điện có mức độ cạnh tranh rất cao và biến động mạnh.

Một cái tên khác là Sun Group, với những dự án tại Phú Quốc và các công trình chuẩn bị cho APEC 2027. Sun Group đang quyết liệt triển khai những dự án này. Đáng chú ý là những công trình ấy còn hướng tới việc tạo dựng một hình ảnh quốc gia khác biệt tại một sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Viettel cũng là một trường hợp đáng chú ý. Doanh nghiệp có những sản phẩm đáp ứng được những yêu cầu thách thức bậc nhất về công nghệ, gắn với sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. Viettel đang hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, tích cực tham gia vào những lĩnh vực công nghệ mới như chip và bán dẫn. Những hoạt động này có giá trị tạo đà và thúc đẩy mạnh quá trình phát triển công nghệ của Việt Nam.

Trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo AI, CMC cũng đang nổi lên ở vị trí tiên phong.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Đèo Cả cũng là cái tên xứng đáng được nhắc tới. Thời gian qua, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều công trình nổi bật, mang tính kỷ lục, tiên phong và đi đầu. Đây là những dấu ấn đáng chú ý trong quá trình phát triển hạ tầng của đất nước.

Ngoài những trường hợp trên, trong lĩnh vực ngân hàng và nông nghiệp cũng có thể có những doanh nghiệp tiêu biểu. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ thành tích của họ trong năm 2026.

Nhìn chung, đây là những doanh nghiệp và những dấu ấn đáng chú ý có thể ghi nhận ở thời điểm hiện nay, trên cơ sở các công trình, sản phẩm và kết quả thực tế.

Với thông điệp “Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu”, FChoice 2026 tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam. Theo ông, một doanh nghiệp cần có những phẩm chất và năng lực cốt lõi nào để không chỉ tạo ra bước phát triển đột phá cho chính mình, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của nền kinh tế Việt Nam?

Một doanh nghiệp muốn phát triển đột phá và vươn lên vị trí cao hơn trên thị trường, cần có những năng lực và phẩm chất riêng. Theo tôi, có ba yếu tố đặc biệt quan trọng.

Thứ nhất là định hướng công nghệ từ sớm và khát vọng đạt tới những tiêu chuẩn cao. Những doanh nghiệp như Viettel, VinFast, Sun Group, CMC hay Đèo Cả đều cho thấy cách tiếp cận hướng tới những tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật mà cả các tiêu chuẩn văn hóa, nghệ thuật trong lĩnh vực mình hoạt động.

Chẳng hạn, với Đèo Cả, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng, điều đáng chú ý là định hướng tạo ra những công trình không chỉ bảo đảm chất lượng, kỹ thuật mà còn có giá trị thẩm mỹ. Sun Group hay Vingroup cũng theo đuổi cách tiếp cận tương tự.

Thứ hai là năng lực tổ chức và quản trị. Ở đây, cần nhấn mạnh khả năng xây dựng một lực lượng đủ mạnh, chứ không đơn thuần là số lượng nhân sự. Quan trọng là khi cần, doanh nghiệp có thể tổ chức, điều phối và huy động lực lượng một cách nhanh chóng, linh hoạt.

Sun Group là một ví dụ. Khi cần tập trung nguồn lực cho những dự án có mức độ ưu tiên cao, doanh nghiệp có thể điều chuyển nhân sự từ những dự án khác sang để đáp ứng yêu cầu. Điều đó cho thấy năng lực tổ chức lực lượng và quản trị nguồn lực, chứ không chỉ đơn thuần là doanh nghiệp có quy mô lớn hay đông nhân viên.

Thứ ba là tinh thần vì quốc gia, dân tộc. Đây là phẩm chất đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp ở những quốc gia “đi sau”. Doanh nghiệp không thể chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình mà cần gắn sự phát triển với mục tiêu chung của đất nước. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, muốn giữ được vị thế lâu dài, doanh nghiệp phải sẵn sàng chia sẻ, thậm chí đánh đổi một phần lợi ích riêng vì những mục tiêu lớn hơn của quốc gia. Khi đất nước cần, doanh nghiệp phải sẵn sàng dốc sức và chia sẻ trách nhiệm.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm một yêu cầu quan trọng, đó là các tập đoàn lớn phải tạo được sức lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

VinFast là một ví dụ đáng chú ý khi xây dựng chuỗi công nghiệp hỗ trợ và hệ sinh thái nhà cung ứng xung quanh mình. Tuy “trẻ”, Vinfast đã tổ chức được cả một hệ sinh thái công nghiệp, trong đó, hàng nghìn doanh nghiệp Việt liên kết với trụ cột Vinfast, tạo thành chuỗi sản xuất xe điện Việt Nam với năng lực ngày càng được cải thiện.

Cách làm này cần được nhân rộng, bởi thực tế ở không ít tập đoàn lớn khác, mối liên kết với các doanh nghiệp nội địa vẫn chưa thực sự rõ nét.

Khi những tập đoàn như VinFast, Sun Group, Viettel hay Đèo Cả tạo được nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng, không chỉ năng lực của chính họ được nâng lên mà sức mạnh của cả nền kinh tế cũng được củng cố.

Một tập đoàn lớn không chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Nó còn phải tạo được sức lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Khi các doanh nghiệp khác cùng lớn lên, năng lực của chính tập đoàn cũng mạnh hơn và sức mạnh quốc gia cũng được tăng cường.

Xin cảm ơn ông!

Bài: Khánh Linh Ảnh: Việt Hùng Thiết kế: Hải An

Khánh Linh - T/K: Hải An Việt Nam hàng ngày