Biến Đổi Khí Hậu Đối mặt với nguy cơ biến mất hoàn toàn do mực nước biển dâng cao. Thực tế, một số hòn đảo nhỏ đã bị nhấn chìm vĩnh viễn vào năm 1999.

Quá Tải Dân Số Vấn đề cấp thiết buộc chính phủ phải tiến hành các kế hoạch tái định cư cư dân từ các đảo chính chật chội sang các hòn đảo ít dân hơn.