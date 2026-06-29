Phát hiện quốc gia kỳ lạ, nằm trên cả 4 bán cầu

TỌA ĐỘ: 1°25'N 173°00'E
TỔNG QUAN & VỊ TRÍ ĐỊA LÝ[SYS.01]

Cộng hòa Kiribati

Tên bản địa:Ribaberiki Kiribati
Vị trí:Trung tâm Thái Bình Dương
Cấu trúc:32 đảo san hô vòng, 1 đảo san hô cao
Diện tích biển:~ 3,5 triệu km²

Vị trí Dị Thường

Quốc gia duy nhất nằm ở cả hai bên kinh tuyến 180 (trên 4 bán cầu). Nơi đầu tiên đón bình minh thiên niên kỷ mới sau khi đổi đường ngày quốc tế năm 1995.

LỊCH SỬ & CHÍNH TRỊ[SYS.02]

Từ Chiến Trường Đến Độc Lập

Ban đầu là nơi sinh sống của người Micronesia. Quần đảo được tàu Anh và Mỹ phát hiện cuối thế kỷ 18.

  • Thế chiến II: Bị quân Nhật chiếm đóng. Đảo Tarawa là nơi diễn ra một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử Thủy quân Lục chiến Mỹ.
  • Độc lập: Từng là thuộc địa của Anh, giành độc lập ngày 12/07/1979.
  • Chính trị: Thể chế Cộng hòa đại nghị (Tổng thống đứng đầu nhà nước và nội các).
  • Ngoại giao: Thành viên LHQ, IMF, Ngân hàng Thế giới. Lập quan hệ với Việt Nam năm 2014.
KINH TẾ & TIỀN TỆ[SYS.03]

Thách Thức Kém Phát Triển

Tình trạng:Một trong những nước nghèo nhất thế giới
Tài nguyên:Hạn chế
Tiền tệ:Đô la Úc (AUD)

Cơ Cấu Nguồn Thu:

- Xuất khẩu cùi dừa khô và đánh bắt cá.

- Du lịch (chiếm >20% GDP).

- Viện trợ nước ngoài (Úc, New Zealand, Nhật Bản) đóng vai trò sống còn, chiếm từ 25% - 50% GDP.

DÂN CƯ & VĂN HÓA[SYS.04]

Hơi Thở Micronesia

Tổng dân số: ~ 121.000
Cộng đồng:Chủ yếu là người Gilbert
Tôn giáo:Kitô giáo (đa số Công giáo)
Ngôn ngữ:Tiếng Anh & Tiếng Gilbert

Nghệ thuật & Biểu tượng

Nền văn hóa nổi bật với các bài hát xướng âm và điệu nhảy truyền thống mô phỏng cử động của chim Frigate (loài chim được in trang trọng trên quốc kỳ nước này).

⚠️ NHỮNG THÁCH THỨC SINH TỒN[ALERT_RED]

Nguy Cơ Biến Mất Khỏi Bản Đồ

Biến Đổi Khí Hậu

Đối mặt với nguy cơ biến mất hoàn toàn do mực nước biển dâng cao. Thực tế, một số hòn đảo nhỏ đã bị nhấn chìm vĩnh viễn vào năm 1999.

Quá Tải Dân Số

Vấn đề cấp thiết buộc chính phủ phải tiến hành các kế hoạch tái định cư cư dân từ các đảo chính chật chội sang các hòn đảo ít dân hơn.

Hệ Thống Y Tế

Kỳ vọng tuổi thọ trung bình rất thấp (khoảng 60 tuổi) và tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh vẫn còn ở mức cao.