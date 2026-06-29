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Quốc gia duy nhất nằm ở cả hai bên kinh tuyến 180 (trên 4 bán cầu). Nơi đầu tiên đón bình minh thiên niên kỷ mới sau khi đổi đường ngày quốc tế năm 1995.
Ban đầu là nơi sinh sống của người Micronesia. Quần đảo được tàu Anh và Mỹ phát hiện cuối thế kỷ 18.
- Xuất khẩu cùi dừa khô và đánh bắt cá.
- Du lịch (chiếm >20% GDP).
- Viện trợ nước ngoài (Úc, New Zealand, Nhật Bản) đóng vai trò sống còn, chiếm từ 25% - 50% GDP.
Nền văn hóa nổi bật với các bài hát xướng âm và điệu nhảy truyền thống mô phỏng cử động của chim Frigate (loài chim được in trang trọng trên quốc kỳ nước này).
Đối mặt với nguy cơ biến mất hoàn toàn do mực nước biển dâng cao. Thực tế, một số hòn đảo nhỏ đã bị nhấn chìm vĩnh viễn vào năm 1999.
Vấn đề cấp thiết buộc chính phủ phải tiến hành các kế hoạch tái định cư cư dân từ các đảo chính chật chội sang các hòn đảo ít dân hơn.
Kỳ vọng tuổi thọ trung bình rất thấp (khoảng 60 tuổi) và tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh vẫn còn ở mức cao.