Phát hiện quốc gia tí hon kỳ lạ ở hành tinh Trái Đất

TỌA ĐỘ: 16°00'N 24°00'W
HỒ SƠ ĐỊA LÝ & VỊ TRÍ[SYS.01]

Cộng hòa Cabo Verde

Vị trí:Tây Phi (cách đất liền ~570km)
Tọa độ:16°00'N, 24°00'W
Địa hình:10 đảo núi lửa (9 có người ở)
Thủ đô:Praia (đảo Santiago)
Chiến lược:Ngã tư hàng hải Âu - Phi - Mỹ
DỮ LIỆU CƠ BẢN[SYS.02]

Phân Tích Xã Hội

Dân số (2026):~ 530.000 người
Ngôn ngữ:Tiếng Bồ Đào Nha / Creole
Thể chế:Cộng hòa dân chủ ổn định
Khí hậu:Biển đảo, trung bình 22°C-27°C
Y tế:Sạch bệnh sốt rét (WHO 2024)
LỊCH SỬ ĐỘC ĐÁO[SYS.03]

Từ Đảo Hoang Đến Cảng Biển

Các hòn đảo này hoàn toàn không có người ở cho đến khi các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha phát hiện và đến định cư vào thế kỷ 15.

Cột mốc lịch sử

Ribeira Grande (nay được gọi là Cidade Velha) chính thức là khu định cư lâu dài đầu tiên của người Châu Âu tại vùng nhiệt đới trên thế giới.

ĐIỂM SÁNG KINH TẾ[SYS.04]

Câu Chuyện Thành Công

Chuyển mình mạnh mẽ từ một quốc gia nghèo nhất thành quốc gia có thu nhập trung bình (MIC - 2008). Gia nhập WTO năm 2008.

  • Dịch vụ & Du lịch: Chiếm >70% GDP. Du lịch là trọng tâm thu hút 58% vốn đầu tư nước ngoài. Tận dụng triệt để cảng Porto Grande.
  • Nông nghiệp hạn hẹp: Chỉ <2% đất canh tác được do địa hình núi lửa. Nhập khẩu >90% lương thực.
  • Kiều hối: Đóng góp khoảng 20% GDP từ cộng đồng hải ngoại.
  • Tiền tệ: Đồng Escudo neo giá trị trực tiếp vào đồng Euro tạo độ ổn định cực cao.
ĐẶC TÍNH KHÍ TƯỢNG[SYS.05]

Nghịch Lý Mũi Xanh

Vành đai khô hạn

Dù mang tên "Mũi Xanh", thực tế đây là vùng bán khô hạn (thuộc vành đai Sahel), thiếu nước ngọt trầm trọng để sinh hoạt.

Cái Nôi Của Siêu Bão

Khu vực này sinh ra những cơn bão Đại Tây Dương cực mạnh ("Bão kiểu Cabo Verde"). Chúng hút năng lượng từ nước biển ấm trước khi đổ bộ tàn phá Châu Mỹ.

NHÂN KHẨU HỌC DỊ THƯỜNG[SYS.06]

Quốc Gia Hải Ngoại

Dân cư sở tại: 530.000
Kiều bào hải ngoại: ~ 1.000.000

Báo cáo: Số người Cabo Verde sống ở hải ngoại (đặc biệt Mỹ, Bồ Đào Nha) thực tế nhiều gấp đôi lượng dân trong nước.

⚠️ PHÁT HIỆN DỮ LIỆU ĐỘT BIẾN[ALERT_RED]

Kẻ Ngáng Chân Khổng Lồ

Quốc gia nhỏ bé này sở hữu sức mạnh thể thao dị thường, liên tục làm rung chuyển thế giới.

Tubarões Azuis (Cá Mập Xanh)
BÓNG ĐÁ

Gây tiếng vang rực rỡ tại World Cup 2026: Xuất sắc cầm hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở trận ra quân, tiếp tục cầm hòa nhà vô địch 2 lần Uruguay.

TẦM NHÌN TƯƠNG LAI[SYS.08]

Điểm sáng Năng lượng Tái tạo

Cabo Verde đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu và vươn lên dẫn đầu khu vực cận Sahara về phát triển bền vững.

HIỆN TẠI (20%)
MỤC TIÊU 2030 (50%)
MỤC TIÊU 2050 (100%)