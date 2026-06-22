Đang thiết lập môi trường 3D...
Các hòn đảo này hoàn toàn không có người ở cho đến khi các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha phát hiện và đến định cư vào thế kỷ 15.
Ribeira Grande (nay được gọi là Cidade Velha) chính thức là khu định cư lâu dài đầu tiên của người Châu Âu tại vùng nhiệt đới trên thế giới.
Chuyển mình mạnh mẽ từ một quốc gia nghèo nhất thành quốc gia có thu nhập trung bình (MIC - 2008). Gia nhập WTO năm 2008.
Dù mang tên "Mũi Xanh", thực tế đây là vùng bán khô hạn (thuộc vành đai Sahel), thiếu nước ngọt trầm trọng để sinh hoạt.
Khu vực này sinh ra những cơn bão Đại Tây Dương cực mạnh ("Bão kiểu Cabo Verde"). Chúng hút năng lượng từ nước biển ấm trước khi đổ bộ tàn phá Châu Mỹ.
Báo cáo: Số người Cabo Verde sống ở hải ngoại (đặc biệt Mỹ, Bồ Đào Nha) thực tế nhiều gấp đôi lượng dân trong nước.
Quốc gia nhỏ bé này sở hữu sức mạnh thể thao dị thường, liên tục làm rung chuyển thế giới.
Gây tiếng vang rực rỡ tại World Cup 2026: Xuất sắc cầm hòa 0-0 trước Tây Ban Nha ở trận ra quân, tiếp tục cầm hòa nhà vô địch 2 lần Uruguay.
Cabo Verde đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu và vươn lên dẫn đầu khu vực cận Sahara về phát triển bền vững.