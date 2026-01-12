Cũng trong năm 2025, tại Việt Nam, Masterise Homes được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu của năm" trong khuôn khổ FChoice 2025 Awards – sự ghi nhận dành cho doanh nghiệp đã tiên phong xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, nơi "hàng hiệu" không bị giới hạn trong một phân khúc siêu sang, mà trở thành chuẩn mực sống được thiết kế riêng cho từng nhóm khách hàng.

Để hiểu rõ hơn triết lý đứng sau hành trình ấy, từ những dự án mang tính biểu tượng đến hệ tiêu chuẩn áp dụng xuyên suốt các dòng sản phẩm – chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group.

Năm 2025, Masterise Homes được vinh danh là "Doanh nghiệp BĐS hàng hiệu của năm". Nếu chỉ chọn một từ để mô tả điều đã giúp Masterise dẫn dắt hành trình này, bà sẽ chọn từ nào và vì sao?

Tôi nghĩ đó là "tiên phong". Masterise Homes không đơn thuần đi theo xu hướng. Chúng tôi bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi rằng thị trường Việt Nam có thể tiến xa đến đâu về chất lượng sống. Việc hợp tác với các thương hiệu vận hành quốc tế hàng đầu là một bước đi quan trọng, giúp thiết lập những chuẩn mực rõ ràng về chất lượng, trải nghiệm và dịch vụ – những yếu tố còn thiếu tại thị trường trong giai đoạn đó.

Nhưng nếu nhìn lại, khoảnh khắc có ý nghĩa nhất không nằm ở những ghi nhận bên ngoài, mà ở thời điểm chúng tôi nhận ra rằng bất động sản Việt Nam không thể chỉ dừng ở việc "xây nhà", mà cần phát triển những không gian thực sự nuôi dưỡng lối sống. Nhận thức đó đến từ việc quan sát sự lớn mạnh của tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới – những người không chỉ tìm nơi để ở, mà tìm một môi trường phản ánh phong cách sống và tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

Khi ấy, thị trường còn thiếu một chuẩn chung về chất lượng. Sự chênh lệch giữa kỳ vọng ngày càng tinh tế của người Việt hiện đại và những gì thị trường đang cung cấp đã tạo ra một khoảng trống rất rõ rệt. Chính khoảng trống đó thôi thúc Masterise Homes dẫn dắt sự thay đổi, và branded living ra đời như một câu trả lời tự nhiên cho nhu cầu ấy.

Vì sao Masterise lại quyết định mở rộng hệ sinh thái "hàng hiệu" sang nhiều phân khúc hơn, thay vì giữ nó như một đặc quyền chỉ dành cho nhóm siêu giàu?

Thực ra, phát triển hàng hiệu với đa dạng phân khúc là chiến lược đã được chúng tôi hiện thực hóa trong một thời gian dài, chứ không phải là quyết định gần đây. Chúng tôi tin rằng mỗi gia đình, mỗi thế hệ, mỗi tầng lớp khách hàng đều có những nhu cầu khác nhau về không gian sống, và ý tưởng "không gian sống hàng hiệu cho từng phân khúc" (branded living) ra đời từ sự thấu hiểu đó. Sự đa dạng về danh mục này vừa hay lại đáp ứng đúng xu hướng thị trường, khi nhu cầu người mua nhà tại Việt Nam đang ngày càng trở nên đa dạng hơn. Người mua nhà ngày nay không chỉ tìm kiếm một chỗ ở, mà còn quan tâm nhiều hơn đến phong cách sống, môi trường sống,… và có rất nhiều kỳ vọng khác nhau. Trong bối cảnh đó, branded living không nên bị giới hạn như một "đặc quyền", mà cần phát triển thành một chuẩn chất lượng sống phù hợp với nhiều phân khúc hơn.

Tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới ở Việt Nam đang lớn mạnh nhanh chóng, với tư duy toàn cầu và mong muốn rõ ràng về chất lượng sống. Họ xứng đáng được sống trong những không gian chuẩn mực, với sự chăm sóc chu đáo về cả thể chất lẫn tinh thần, sự chỉn chu và thấu hiểu trong từng trải nghiệm. Vì vậy, chúng tôi xem trọng việc mở rộng tinh thần hàng hiệu cho nhiều phân khúc, đưa chất lượng quốc tế đến nhiều đối tượng khách hàng hơn, nhưng luôn được điều chỉnh để phù hợp với văn hoá và nhịp sống Việt Nam.

Với danh mục đa dạng, điều gì đảm bảo chuẩn "hàng hiệu" vẫn nhất quán ở mọi phân khúc và xuyên suốt vòng đời sản phẩm?

Với Masterise Homes, "hàng hiệu" không được hiểu đơn thuần là độ nổi tiếng của tập hợp các thương hiệu, mà là một hệ giá trị được định nghĩa rõ ràng và thực thi nhất quán trong suốt vòng đời sản phẩm. Đó là cam kết mang đến chất lượng tốt nhất trong từng phân khúc, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về lối sống, kỳ vọng và thói quen sinh hoạt của từng nhóm khách hàng, từng khu vực và đặc điểm thế đất.

Từ lý tưởng thương hiệu ấy, Masterise Homes phát triển triết lý thiết kế và hệ nguyên tắc cốt lõi làm nền tảng cho mọi dự án – từ việc ưu tiên ánh sáng và thông gió tự nhiên, kiến tạo cảnh quan hỗ trợ những "khoảnh khắc tái tạo năng lượng", lựa chọn vật liệu bền vững, đến cách tổ chức tiện ích phù hợp với nhịp sống và văn hóa của người Việt. Những nguyên tắc này không áp đặt cứng nhắc, mà được chuyển hóa linh hoạt để phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và insight của từng phân khúc khách hàng.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa chuẩn mực quốc tế làm nền tảng và bản sắc Việt Nam tạo chiều sâu đã hình thành nên bộ tiêu chuẩn hàng hiệu của Masterise Homes – bộ tiêu chuẩn đầu tiên tại Việt Nam được thiết lập xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến vận hành dịch vụ. Nhờ đó, mỗi dự án trong hệ sinh thái Masterise Homes không chỉ có bản sắc riêng, mà còn giữ được sự nhất quán về chất lượng và giá trị bền vững theo thời gian.

Với chúng tôi, Branded Living không chỉ là một khái niệm, mà là một cam kết dài hạn: ở bất kỳ phân khúc nào, khách hàng cũng xứng đáng được trải nghiệm một không gian sống được kiến tạo chỉn chu, chuẩn mực và xứng tầm với giá trị mà họ theo đuổi.

Như bà chia sẻ, có thể hiểu rằng triết lý "hàng hiệu" đang hiện diện trong mọi phân khúc sản phẩm của Masterise Homes. Trong số này, có vẻ như hai dòng Lumière Series và Masteri Collection đang được chú ý hơn cả với khá nhiều dự án mới hút khách trong năm nay. Một phần sức hút này có phải đến từ tinh thần "branded living", thưa bà?

Như đã nói, chúng tôi tin rằng "hàng hiệu" không nên là một khái niệm giới hạn trong phân khúc ultra-luxury. Khi thị trường trưởng thành, kỳ vọng của người mua cũng trở nên đa dạng và tinh tế hơn. Có những khách hàng tìm kiếm sự sang trọng mang tính biểu tượng, nhưng cũng có rất nhiều người tìm kiếm một chuẩn sống chất lượng, được chăm chút kỹ lưỡng, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại.

Lumière Series và Masteri Collection ra đời từ chính nhận thức đó. Thay vì thu nhỏ khái niệm hàng hiệu cho vừa với một phân khúc, chúng tôi chọn cách chuẩn hoá tinh thần hàng hiệu rồi "may đo" lại cho từng nhóm khách hàng. Ở mỗi dòng sản phẩm, hàng hiệu không nằm ở mức giá, mà nằm ở cách trải nghiệm sống được thiết kế một cách có chủ đích. Rõ ràng, tinh thần "hàng hiệu" cũng là một trong những giá trị quan trọng tạo nên sức hút cho các dự án.

Vậy thì, với Lumière Series, "hàng hiệu" được thể hiện như thế nào ?

Với Lumière Series, chúng tôi kiến tạo những không gian sống đề cao sự cân bằng hài hòa giữa nhịp sống đô thị hiện đại, sự phát triển của công nghệ và khoảng tĩnh lặng cần thiết bên trong mỗi cá nhân. Thiết kế được phát triển theo hướng giàu tính thẩm mỹ, khai thác tinh tế ánh sáng tự nhiên và các yếu tố thiên nhiên trong không gian sống, nhằm hỗ trợ trạng thái cân bằng cảm xúc và khả năng tái tạo năng lượng mỗi ngày, một nhu cầu tự nhiên quan trọng cho lối sống thành đạt. Mọi chi tiết đều được chọn lọc và sắp đặt có chủ đích, để nuôi dưỡng những thói quen sống tinh tế, phản ánh chuẩn mực cá nhân và khuyến khích những kết nối sâu lắng với chính mình.

"Hàng hiệu" tại Lumière vì thế không mang tính phô trương, mà được cảm nhận qua cảm giác thư thái khi trở về nhà, qua cách không gian tạo ra khoảng lặng giữa đô thị ồn ào, và qua sự thoải mái bền vững được duy trì theo thời gian. Lumière hướng đến những chủ nhân có gu thẩm mỹ rõ ràng, trân trọng chất lượng sống và tìm kiếm một lối sống tinh tế – vừa đủ, nhưng sâu sắc.

Còn với Masteri Collection – dòng sản phẩm gắn liền với lối sống đô thị năng động – tinh thần hàng hiệu được chuyển hoá ra sao?

Với Masteri Collection, "hàng hiệu" được thể hiện qua triết lý thiết kế thành thị hiện đại, nơi mỗi không gian đều mang dấu ấn riêng nhưng không khô cứng hay tách rời đời sống. Thiết kế được định hướng để thúc đẩy những cuộc gặp gỡ tự nhiên, nuôi dưỡng sự kết nối giữa con người với con người, và tạo dựng những trải nghiệm sống có ý nghĩa trong nhịp sống đô thị. Ở Masteri, thiết kế không chỉ giải quyết công năng, mà còn đóng vai trò như chất xúc tác cho những tương tác, khoảnh khắc và mối quan hệ hình thành mỗi ngày.

Masteri Collection được phát triển dành cho nhóm cư dân trẻ hơn, năng động hơn, với nhịp sống linh hoạt và đa nhiệm. Tuy nhiên, sự trẻ trung ấy không đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn bị giản lược. Ngược lại, "hàng hiệu" trong Masteri nằm ở tính hợp lý, hiệu quả và sự thấu hiểu sâu sắc đời sống đô thị hiện đại – nơi mọi giải pháp đều được cân nhắc để phục vụ đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Chúng tôi tập trung tối ưu hóa trải nghiệm sống hàng ngày ở mọi cấp độ: từ quy hoạch tổng thể, kết nối giao thông, hệ tiện ích gắn liền với thói quen sinh hoạt thực tế, đến cách cộng đồng được hình thành và vận hành. Masteri không hướng đến việc trở thành một biểu tượng xa vời, mà hiện diện như một phần tự nhiên của cuộc sống đô thị – nơi mọi tiện nghi đều đúng chỗ, đúng nhu cầu, tạo điều kiện để cư dân phát triển, làm việc, gắn kết và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Khi đặt cạnh nhau các dòng sản phẩm khác nhau, điều gì đảm bảo Lumière Series và Masteri Collection vẫn giữ được "chất hàng hiệu" chung của Masterise Homes?

Câu trả lời nằm ở bộ tiêu chuẩn hàng hiệu được chúng tôi áp dụng xuyên suốt toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm. Dù ở bất kỳ phân khúc nào, những nguyên tắc cốt lõi về thiết kế, chất lượng thi công, trải nghiệm vận hành và sự tôn trọng đời sống cư dân đều là nền tảng không thay đổi.

Trong bất động sản, các tiêu chí như vị trí, pháp lý, tầm view thường được xem là yếu tố quyết định giá trị. Với Masterise Homes, đây là những tiêu chí cơ bản bắt buộc phải có với những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng giá trị bền vững của bất động sản không chỉ dừng lại ở các yếu tố này, mà còn ở khả năng kiến tạo một môi trường sống phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc, từng giai đoạn sống của khách hàng.

Sự khác biệt giữa Lumière và Masteri vì thế không nằm ở danh mục tiêu chuẩn, mà ở cách triển khai những tiêu chuẩn đó. Lumière thiên về chiều sâu cảm xúc và thẩm mỹ sống; Masteri nhấn mạnh sự linh hoạt, năng động và tính kết nối của đời sống đô thị. Nhưng ở cả hai dòng sản phẩm, "hàng hiệu" đều được hiểu theo cùng một tinh thần: mang đến trải nghiệm sống tốt nhất trong phân khúc, được duy trì nhất quán theo thời gian.

Chính việc đảm bảo rằng dù ở bất kỳ dự án nào thuộc Masterise Homes, cư dân đều cảm nhận được một môi trường sống được kiến tạo chỉn chu, đồng bộ và quen thuộc về chất lượng trải nghiệm, đã tạo nên tinh thần chung và là cách chúng tôi gìn giữ "chất hàng hiệu" của Masterise Homes trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Nhìn lại hành trình này, bà có cho rằng việc phát triển các dòng sản phẩm như Lumière và Masteri đã góp phần định hình rõ hơn khái niệm "hàng hiệu trong bất động sản" tại Việt Nam?

Tôi nghĩ là có. Khi "hàng hiệu" không còn bị gắn chặt với một phân khúc duy nhất, mà được hiểu như một chuẩn mực trải nghiệm có thể áp dụng linh hoạt, thị trường sẽ dần hình thành một mặt bằng chất lượng mới. Người mua bắt đầu biết mình có thể kỳ vọng điều gì ở một không gian sống được phát triển nghiêm túc.

Với Masterise Homes, đó chính là mục tiêu dài hạn: không chỉ tạo ra những dự án nổi bật, mà góp phần nâng cao cách người Việt cảm nhận và lựa chọn không gian sống cho mình. Khi mỗi phân khúc đều có một chuẩn mực rõ ràng, "hàng hiệu" sẽ không còn là khái niệm xa xỉ, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống đô thị hiện đại.

Nhiều dự án của Masterise Homes đạt tỷ lệ hấp thụ cao ngay cả khi thị trường còn thận trọng. Theo bà, điều gì thực sự đứng sau kết quả này?

Tỷ lệ hấp thụ cao không đến từ một chiến dịch truyền thông, mà từ sự hòa hợp tự nhiên giữa sản phẩm đúng nhu cầu và những tiêu chuẩn được xây dựng từ sự thấu hiểu, cũng như uy tín của thương hiệu.

Khách hàng ngày nay không chỉ lựa chọn không gian sống dựa trên tiêu chí cơ bản như vị trí, tính pháp lý, mà họ còn mong muốn nhìn thấy chất lượng sống hàng ngày được phản chiếu trong thiết kế, tiện ích và cảnh quan. Khi một dự án được làm đúng và làm đủ, khách hàng cảm nhận được điều đó rất nhanh. Và từ đó, quyết định mua không còn phụ thuộc quá nhiều vào các yếu tố truyền thống, mà dựa nhiều hơn vào giá trị sống thực sự mà dự án mang lại.

Khi khách hàng ngày càng trẻ hóa, họ tìm kiếm điều gì ở "hàng hiệu trong bất động sản"?

Thế hệ khách hàng ngày nay được tiếp xúc rộng rãi với những trải nghiệm sản phẩm và thương hiệu ở nhiều ngành hàng khác nhau, từ công nghệ, thời trang, dịch vụ đến du lịch. Họ cũng sống trong một bối cảnh toàn cầu hóa rõ nét hơn, nơi phong cách sống quốc tế trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thường ngày. Vì vậy, "hàng hiệu" trong cảm nhận của họ không còn dừng lại ở một sản phẩm có thương hiệu phổ biến hay nổi tiếng, mà là một hệ giá trị trải nghiệm trọn vẹn và nhất quán.

Từ góc nhìn đó, định nghĩa về sự cao cấp của thế hệ này trở nên thực tế và tinh tế hơn: không phô trương, không cần tuyên ngôn lớn, mà thể hiện qua việc không gian sống có hỗ trợ nhịp sống của họ hay không – từ tập luyện buổi sáng, làm việc tập trung, tái tạo năng lượng giữa thiên nhiên, đến việc trở thành một phần của cộng đồng có cùng nhịp sống và lối sống.

Đó cũng là lý do khi tìm đến bất động sản với nhu cầu thực, họ không chỉ hỏi dự án ở đâu hay giá bao nhiêu, mà đặt câu hỏi sâu hơn: không gian này có đồng hành được với tương lai sống mà tôi hình dung hay không. Tôi từng nghe một khách hàng trẻ nói: "Tôi nhìn thấy tương lai của mình trong căn nhà này." Quyết định mua đến nhanh không phải vì hiệu ứng thị trường, mà vì sản phẩm chạm đúng nhu cầu và cảm xúc.

Hình ảnh phối cảnh trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.

