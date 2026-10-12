Phía sau hơn 1.100 tỷ đồng lợi nhuận của EVF và hành trình dòng vốn xanh kiến tạo giá trị cho cộng đồng

Trong năm tài chính 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nộp 210 tỷ đồng vào ngân sách

nhà nước, tăng 84% so với mức 114 tỷ đồng của năm trước đó. Với mức tăng này, EVF là doanh nghiệp có

tốc độ gia tăng đóng góp ngân sách mạnh nhất trong nhóm những tên tuổi dẫn đầu ngành dịch vụ tài chính.

NĂM 2024 210 tỷ đồng Đóng góp ngân sách tăng 84% Một doanh nghiệp tài chính tạo ra giá trị cho xã hội bằng cách nào? EVF đóng góp ngân sách 114 tỷ đồng năm 2024 và 210 tỷ đồng năm 2025, tăng 84%. Một doanh nghiệp tài chính tạo ra giá trị cho xã hội bằng cách nào? Cuộn để khám phá Tiếp tục đọc ↓

Đằng sau khoản đóng góp ấy là một năm EVF ghi nhận nhiều dấu ấn trong hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận trước thuế vượt 1.100 tỷ đồng, tăng gần 57%; quy mô tín dụng tiếp tục được mở rộng, trong khi các yêu cầu về an toàn và quản trị rủi ro được chú trọng. Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực vận hành của một tổ chức tài chính, mà còn tạo nền tảng để EVF thực hiện ngày càng tốt hơn nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của người lao động, cổ đông và tiếp tục đưa vốn vào nền kinh tế. Với EVF, đóng góp cho Nhà nước và xã hội vì thế không phải là một câu chuyện đứng ngoài hoạt động kinh doanh. Đó là kết quả của quá trình tăng trưởng, đồng thời là một phần trong định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp đang theo đuổi: biến hiệu quả tài chính thành nguồn lực cho nền kinh tế, chuyển những dòng vốn thành giá trị dài hạn cho cộng đồng.

KINH DOANH HIỆU QUẢ, GIA TĂNG ĐÓNG GÓP CHO NGÂN SÁCH

Thành lập năm 2008, EVF ban đầu đảm nhiệm vai trò thu xếp, quản lý nguồn vốn cho các dự án điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trải qua gần hai thập kỷ, doanh nghiệp từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, chuyển từ một tổ chức tài chính gắn chủ yếu với ngành điện sang mô hình công ty tài chính tổng hợp, cung cấp vốn cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

2023 — 2025 Tổng tài sản Đơn vị: tỷ đồng 80.000 40.000 0 49.221 2023 59.598 2024 83.058 2025 Năm 2025 Lợi nhuận trước thuế Vượt 1.104 tỷ đồng 2024 — 2025 Đóng góp ngân sách Đơn vị: tỷ đồng 114 2024 210 2025 Đóng góp ngân sách tăng 84% Các chỉ tiêu của EVF Tổng tài sản năm 2023 là 49.221 tỷ đồng; năm 2024 là 59.598 tỷ đồng; năm 2025 đạt 83.058 tỷ đồng. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế vượt 1.104 tỷ đồng. Đóng góp ngân sách tăng từ 114 tỷ đồng năm 2024 lên 210 tỷ đồng năm 2025, tăng 84%. Cuộn để khám phá Tiếp tục đọc ↓

Quá trình chuyển đổi này được thể hiện rõ qua tốc độ mở rộng quy mô trong những năm gần đây. Tổng tài sản của EVF tăng từ 49.221 tỷ đồng vào cuối năm 2023 lên 59.598 tỷ đồng năm 2024 và đạt 83.058 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Như vậy, chỉ trong hai năm, quy mô tài sản của doanh nghiệp đã tăng gần 34.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 69%. Động lực tăng trưởng chính đến từ hoạt động tín dụng. Thu nhập lãi thuần - nguồn thu cốt lõi của một tổ chức tín dụng - cũng tăng 31%. Sự mở rộng về quy mô đi cùng bước tiến rõ rệt về lợi nhuận. Nếu năm 2021, EVF ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 412 tỷ đồng thì con số này tăng lên 455 tỷ đồng năm 2022. Sau nhịp điều chỉnh còn 409 tỷ đồng vào năm 2023, lợi nhuận của doanh nghiệp bật tăng lên gần 704 tỷ đồng năm 2024.

Đến năm 2025, EVF lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt hơn 1.104 tỷ đồng, tăng gần 57% so với năm trước và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao. So với năm 2023, lợi nhuận trước thuế của EVF đã tăng khoảng 2,7 lần chỉ sau hai năm. Hiệu quả kinh doanh còn được phản ánh qua phần giá trị doanh nghiệp đóng góp trở lại cho Nhà nước. Theo dữ liệu VNTAX 2026, dựa trên số thực nộp trong niên độ tài chính 2025, EVF đã đóng góp 210 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Con số này tăng 84% so với mức 114 tỷ đồng của năm 2024, tương đương tăng thêm 96 tỷ đồng chỉ sau một năm. Với kết quả trên, EVF nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp dịch vụ tài chính có mức nộp ngân sách lớn nhất được VNTAX thống kê, đồng thời là doanh nghiệp có tốc độ tăng đóng góp mạnh nhất trong nhóm. Mức tăng 84% của EVF cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế gần 57% trong cùng kỳ. Xu hướng tăng mạnh cho thấy kết quả kinh doanh tích cực đang được chuyển hóa thành nghĩa vụ tài chính lớn hơn đối với Nhà nước. Nguồn thu từ doanh nghiệp được đưa vào nguồn lực chung để Nhà nước đầu tư cho hạ tầng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

KHI DÒNG VỐN TẠO RA GIÁ TRỊ VƯỢT RA NGOÀI LỢI NHUẬN

Nếu 210 tỷ đồng nộp ngân sách là phần đóng góp trực tiếp và có thể đo đếm, tác động rộng hơn của EVF còn nằm ở cách doanh nghiệp huy động, lựa chọn và đưa vốn vào nền kinh tế. Với vai trò trung gian tài chính, EVF kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế với nhu cầu vốn của các doanh nghiệp. Một khoản tín dụng được giải ngân có thể trở thành vốn đầu tư nhà máy, thiết bị, hệ thống năng lượng hoặc bổ sung vốn lưu động, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh và duy trì việc làm. Ở góc độ này, giá trị xã hội của một tổ chức tài chính không chỉ được tính bằng số tiền trực tiếp dành cho cộng đồng. Quy mô tác động còn phụ thuộc vào những giá trị mà khách hàng có thể tạo ra từ nguồn vốn được cung cấp. Xuất phát điểm là một tổ chức tài chính gắn với ngành điện, EVF có nền tảng kinh nghiệm trong hoạt động tài trợ năng lượng. Bên cạnh các lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang năng lượng tái tạo, điện mặt trời áp mái và những dự án có yếu tố thân thiện với môi trường.

Với điện mặt trời áp mái, nguồn vốn giúp doanh nghiệp đầu tư hệ thống phát điện phục vụ nhu cầu tại chỗ, giảm chi phí năng lượng và hạn chế phát thải trong quá trình vận hành. Ở quy mô lớn hơn, việc cung cấp tín dụng cho các dự án năng lượng tái tạo góp phần bổ sung nguồn lực cho quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế. Một yêu cầu quan trọng khác là nhận diện và kiểm soát các rủi ro có thể phát sinh đối với môi trường, người lao động và cộng đồng trong suốt vòng đời khoản tín dụng. Để thực hiện yêu cầu này, EVF đã xây dựng Hệ thống quản lý môi trường và xã hội - ESMS, đưa các yếu tố về môi trường, lao động, sức khỏe và an toàn vào quá trình thẩm định, phê duyệt và quản lý khoản vay. Theo chính sách của doanh nghiệp, các dự án được cấp vốn phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tham chiếu những tiêu chuẩn của IFC, ILO và Ngân hàng Thế giới. Hệ thống này bao gồm danh mục loại trừ đối với những hoạt động không đáp ứng yêu cầu, quy trình phân loại mức độ rủi ro và cơ chế theo dõi trong thời gian cấp vốn. Điều đó có nghĩa, trước mỗi quyết định cho vay, câu hỏi không chỉ là khách hàng có khả năng hoàn trả hay không, mà còn là dự án có thể tạo ra tác động gì đối với môi trường và xã hội. Việc tích hợp các tiêu chí này vào quản trị tín dụng cũng tạo điều kiện để EVF tiếp cận nguồn vốn quốc tế. Trong bối cảnh các định chế phát triển ngày càng yêu cầu cao về khả năng nhận diện, kiểm soát và báo cáo tác động, ESMS trở thành một phần quan trọng trong quá trình chuẩn hóa hoạt động của doanh nghiệp. Một dấu mốc đáng chú ý là thỏa thuận tín dụng trị giá 20 triệu USD giữa EVF và Proparco - định chế tài chính phát triển thuộc Cơ quan Phát triển Pháp - được ký vào tháng 9/2026.

Theo kế hoạch, 50% khoản vay được dành cho các dự án mang lại lợi ích khí hậu. Phần còn lại hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo hoặc sở hữu. Cấu trúc này cho thấy một nguồn vốn thương mại có thể đồng thời phục vụ mục tiêu môi trường và mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính. Đây không phải lần hợp tác đầu tiên giữa hai bên. Năm 2021, Proparco từng cấp khoản vay 10 triệu USD cho EVF. Sau 5 năm, quy mô khoản vay mới tăng gấp đôi, bổ sung thêm nguồn vốn trung và dài hạn cho những lĩnh vực đang có nhu cầu đầu tư lớn.

Đối với các dự án khí hậu, nguồn vốn có thể được sử dụng cho năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và các hoạt động góp phần giảm tác động tới môi trường. Với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tín dụng tạo thêm điều kiện để đầu tư thiết bị, mở rộng sản xuất, bổ sung vốn lưu động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo thông tin EVF công bố tại sự kiện ký kết, doanh nghiệp đã phân bổ hơn 280 triệu USD cho tài chính xanh và hơn 700 triệu USD cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo hoặc sở hữu. EVF cũng được Impact Investment Exchange trao chứng nhận Orange Seal, ghi nhận các tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới và hành động khí hậu. Những con số trên phản ánh quy mô nguồn vốn được phân bổ, nhưng chưa phải điểm cuối của câu chuyện. Tác động của tài chính bền vững còn cần được đo lường bằng các kết quả cụ thể như công suất năng lượng sạch được bổ sung, lượng phát thải được cắt giảm, số doanh nghiệp tiếp cận được vốn và hoạt động sản xuất được mở rộng. Đối với một tổ chức tài chính, đây là bước chuyển từ việc thống kê "đã giải ngân bao nhiêu" sang đánh giá "dòng vốn đã tạo ra điều gì". Khi được lựa chọn và quản lý có trách nhiệm, mỗi khoản vay không chỉ mang lại thu nhập cho bên cấp vốn mà còn có thể tạo thêm năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và mở rộng cơ hội kinh doanh. Đó là cách EVF tạo ra giá trị vượt ra ngoài lợi nhuận của chính mình: sử dụng hoạt động tài chính cốt lõi như một công cụ đưa nguồn lực đến những lĩnh vực có khả năng tạo tác động lâu dài cho nền kinh tế.

TỪ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG: CHỮ “S” TRONG CHIẾN LƯỢC ESG CỦA EVF

Trong ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị của ESG, chữ “S” thường được nhận diện rõ nhất qua những chương trình hướng tới cộng đồng. Nhưng với một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trách nhiệm xã hội có phạm vi rộng hơn: bắt đầu từ người lao động, mở rộng đến khách hàng và tiếp tục lan tỏa tới những cộng đồng mà doanh nghiệp có khả năng hỗ trợ. Tại Hội nghị Người lao động năm 2026, EVF tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo, công đoàn và cán bộ nhân viên về điều kiện làm việc, chính sách nhân sự và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Cơ chế trao đổi trực tiếp tạo điều kiện để những đề xuất của người lao động được ghi nhận trong quá trình hoàn thiện chính sách nội bộ. Đào tạo nhân sự cũng trở thành yêu cầu quan trọng khi hoạt động tài chính ngày càng gắn với chuyển đổi số và các chuẩn mực quản trị mới. Đội ngũ nhân viên không chỉ cần nắm vững nghiệp vụ mà còn phải nâng cao khả năng quản trị rủi ro, bảo vệ dữ liệu và phục vụ khách hàng một cách có trách nhiệm.

EVF từng nằm trong Top 5 nhà tuyển dụng được yêu thích ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa và Top 2 ngành tài chính - ngân hàng trong khảo sát của CareerViet. Môi trường làm việc đã trở thành một phần trong quá trình xây dựng thương hiệu và thu hút nhân sự của doanh nghiệp. Từ người lao động, phạm vi trách nhiệm tiếp tục mở rộng tới khách hàng. Với một công ty tài chính, đây là nhóm chịu tác động trực tiếp từ sản phẩm, quy trình tư vấn và cách doanh nghiệp sử dụng dữ liệu. Một sản phẩm tín dụng chỉ thực sự tạo ra giá trị khi điều kiện vay, lãi suất, chi phí và nghĩa vụ thanh toán được trình bày minh bạch; khoản vay phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng; thông tin cá nhân được bảo vệ và khiếu nại được tiếp nhận, xử lý bằng một cơ chế rõ ràng. Tháng 10/2024, EVF trở thành doanh nghiệp thứ hai tại Việt Nam đạt Chứng nhận hạng Vàng về bảo vệ khách hàng do Inclusion Social Ratings đánh giá. Đây là cấp cao nhất của Chứng nhận Bảo vệ khách hàng, ghi nhận việc đáp ứng các tiêu chí về thiết kế sản phẩm, minh bạch thông tin, đối xử công bằng, bảo mật dữ liệu và giải quyết khiếu nại. Chứng nhận có hiệu lực ba năm và đi kèm hoạt động đánh giá giữa kỳ. EVF cũng ban hành chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin, xác định trách nhiệm trong quá trình thu thập, xử lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Khi dịch vụ tài chính ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, an toàn thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà trở thành một phần trong trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người sử dụng. Bên cạnh người lao động và khách hàng, trách nhiệm xã hội của EVF còn được thể hiện qua những chương trình hướng tới cộng đồng. Trong năm 2026, chương trình "Từ trái tim đến trái tim" của EVF được phát động và tổ chức trên cả ba miền với sự tham gia của 17 đơn vị trong toàn hệ thống EVF. Mỗi đơn vị chủ động lựa chọn địa bàn, tìm kiếm những nhóm đối tượng khó khăn, những trường hợp trong xã hội cần hỗ trợ và cách thức triển khai, từ đó, đưa hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng của EVF đến từng đơn vị và để từng người lao động của EVF trực tiếp sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn đó.

Tại xã Trung Lý, khu vực biên giới Thanh Hóa, cán bộ nhân viên EVF phối hợp với chính quyền và lực lượng biên phòng trao 15 phần quà, tổng trị giá 45 triệu đồng, tới các gia đình người có công với cách mạng. Nguồn lực cho chương trình được hình thành từ sự đóng góp của người lao động trong doanh nghiệp. Trước đó, một đoàn cán bộ nhân viên EVF đã di chuyển hơn 840 km để bàn giao công trình lợp mới mái ba phòng học tại điểm trường mầm non thôn Há Già. Gần 62 triệu đồng được quyên góp nhằm cải thiện điều kiện học tập cho khoảng 70 trẻ nhỏ tại khu vực vùng cao. Khi trách nhiệm với người lao động, khách hàng và cộng đồng trở thành một phần của cách doanh nghiệp vận hành, chữ "S" trong ESG mới có thể đi cùng EVF trong dài hạn. Đây cũng là bước chuyển từ những hoạt động xã hội riêng lẻ sang một chiến lược phát triển trong đó tăng trưởng của doanh nghiệp gắn với lợi ích của các bên liên quan. Từ 210 tỷ đồng nộp ngân sách đến hàng trăm triệu USD được đưa vào tài chính xanh, các giá trị EVF tạo ra được hình thành trên nhiều tầng khác nhau. Có những đóng góp đi trực tiếp vào nguồn lực chung của Nhà nước, có những tác động lan tỏa thông qua từng khoản tín dụng và cũng có những giá trị được tạo nên từ sự tham gia của chính người lao động. Nhìn trong tổng thể ấy, trách nhiệm xã hội không phải phần việc được thực hiện sau khi doanh nghiệp đã tạo ra lợi nhuận. Nó hiện diện ngay trong cách lợi nhuận được tạo ra, cách dòng vốn được lựa chọn và cách thành quả tăng trưởng được chia sẻ với Nhà nước, khách hàng, người lao động và cộng đồng.

Thực hiện: Yên Chi - Hải An

Nguồn: Nhịp sống thị trường