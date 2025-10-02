Giữa lòng Hà Nội hối hả, những tòa cao tầng chen chúc, những con phố đông nghẹt xe cộ và bầu không khí ô nhiễm ngày càng nặng nề, người dân Thủ đô vẫn luôn khao khát tìm một chốn an cư sinh thái, nơi có thể tạm xa ồn ào phố thị để tìm về với thiên nhiên. Thế nhưng, giữa quỹ đất ngày càng khan hiếm của Thủ đô, giấc mơ ấy dường như xa xỉ.

Dân số không ngừng tăng, hạ tầng nội đô quá tải, giá bất động sản leo thang chóng mặt đã đẩy nhiều gia đình vào tình thế khó xử. Nhóm khách hàng đang sống trong những các khu nhà ở cao tầng, chung cư đi vào sử dụng nhiều năm khao khát một "bước nâng cấp" để tiệm cận chuẩn mực sống mới. Nhưng hành trình ấy lại không hề đơn giản.

Chung cư cao cấp nội đô, dù tiện lợi, vẫn bó hẹp trong diện tích khiêm tốn, thiếu chỗ để xe, thiếu mảng xanh, lại luôn bị bủa vây bởi khói bụi và tắc đường. Ngược lại, nhà phố ngoại đô rộng rãi, nhiều cây xanh, trong lành và an yên hơn, nhưng mức giá cao cùng khoảng cách xa trung tâm khiến không ít gia đình e ngại.

Người mua nhà rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan", khi cả hai lựa chọn đều chưa thực sự chạm đến mong muốn trọn vẹn.

Giữa những lựa chọn nhiều mặt trái ấy, một câu hỏi lớn vẫn vang lên: đâu mới là giải pháp dung hòa cả 4 yếu tố: xanh để sống an lành, tiện ích để tận hưởng, kết nối để thuận tiện và giá hợp lý để an tâm tài chính? Quan trọng hơn, đâu mới là tài sản mang tính tích sản truyền đời, vững bền theo năm tháng, thay vì chỉ "hữu hạn sử dụng" như những căn hộ chung cư?

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Phú Thị Riverside đã tạo nên một lời giải dung hòa. Dự án được kiến tạo như một "phố xanh Hà Thành" đích thực, vừa đảm bảo không gian sống xanh – rộng – trong lành, vừa sở hữu tiện ích đồng bộ, kết nối thuận tiện và đặc biệt là mức giá hợp lý. Đây không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản mang giá trị tích lũy lâu dài, trở thành "của hiếm" giữa thị trường bất động sản Hà Nội.

Phú Thị Riverside gây ấn tượng ngay từ yếu tố giá bán. Chỉ từ 50 triệu đồng/m² sàn sử dụng, khách hàng đã có thể sở hữu nhà phố có sân vườn riêng và sổ đỏ lâu dài. Trong bối cảnh giá chung cư ngày càng tăng cao, nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng thì Phú Thị Riverside mở ra một lựa chọn hiếm có: vừa rộng rãi, vừa xanh mát, lại mang tính tích sản truyền đời.

Dù có mức giá hợp lý, Phú Thị Riverside vẫn sở hữu vị trí chiến lược hiếm có. Tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, dự án chỉ mất 15–20 phút để đến Hồ Gươm, 25 phút để tới sân bay Nội Bài, và 5 phút để kết nối với ga Yên Viên – điểm giao thoa của nhiều tuyến metro quan trọng.

Hạ tầng giao thông khu vực Gia Lâm cũng đang bước vào giai đoạn "cất cánh" với hàng loạt dự án cầu mới được đưa vào triển khai. Sau khi cầu Vĩnh Tuy 2 được thông xe, hàng loạt cây cầu Ngọc Hồi, Tứ Liên, Hồng Hà lần lượt được khởi động, cùng với cầu Trần Hưng Đạo dự kiến khởi công vào cuối năm 2025. Nhờ đó, hành trình từ Gia Lâm vào trung tâm chỉ còn khoảng 15-20 phút, thay vì mất 30-40 phút như trước đây. Từ lợi thế ấy, Phú Thị Riverside vươn lên trở thành "cửa ngõ xanh" của Thủ đô, nơi vừa gần gũi trung tâm, vừa giữ trọn sự an lành của không gian ven sông.

Không chỉ hưởng lợi từ mạng lưới cầu hiện đại, Phú Thị Riverside còn sở hữu ưu thế hiếm có khi nằm gần cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (CT.04). Đây là tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 100 km, giúp rút ngắn thời gian từ Hà Nội tới Hải Phòng xuống chỉ còn hơn 1 giờ thay vì 2–2,5 giờ trước kia. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển đến dòng chảy thương mại, du lịch và logistics của cảng biển Hải Phòng, cũng như mở rộng kết nối tới Quảng Ninh – vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và là một trong những cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của cả nước.

Tất cả những ưu thế này giúp Gia Lâm trở thành trung tâm mới của phía Đông Hà Nội. Nằm trọn trong hành lang kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, kết nối trực tiếp với ba cực tăng trưởng Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Gia Lâm được dự báo sẽ sớm trở thành tọa độ chiến lược. Và trong bức tranh ấy, Phú Thị Riverside chính là một trong những dự án hiếm hoi "chạm đúng điểm rơi" – nơi an cư xanh mát và đầu tư thịnh vượng cùng hội tụ trong một giá trị bền vững.

Điểm khác biệt làm nên thương hiệu Phú Thị Riverside chính là không gian sống "ba tầng xanh" độc bản. Đây là một khái niệm đặc biệt, được hình thành từ sự giao hòa của 3 yếu tố Thủy, Mộc, Thiên.

Thủy là màu xanh sóng nước với 500m mặt tiền bám dòng Thiên Đức hiền hòa, ôm trọn dự án. Đây là đô thị duy nhất tại Thủ đô đang mở bán sở hữu vị trí trải dài theo mặt sông tự nhiên, mang đến phong thủy vượng khí và không gian an trú trong lành hiếm có cho gia chủ.

Mộc là mảng xanh hệ sinh thái, khi cỏ cây hoa lá bao phủ khắp khu đô thị, mật độ xanh lên tới gần 70%. Đặc biệt, toàn bộ các căn nhà phố, biệt thự đều có sân vườn sau – điều hiếm thấy trong các dự án đô thị hiện nay, để mỗi căn nhà đều là một khu vườn thu nhỏ, chan hòa cùng thiên nhiên.

Thiên là không gian xanh đến từ bầu trời. Mỗi căn nhà đều được thiết kế với hệ thống kính lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn khoáng đạt hướng ra sông và trời cao, để cư dân tận hưởng trọn vẹn khoảng trời riêng tư. Tầm nhìn rộng mở 360° là đặc quyền sống xanh sống thoáng mà những khu cao tầng chen chúc không bao giờ có thể mang lại.

Tại Phú Thị Riverside, mỗi ngày sống đều là một giai điệu, được dệt nên từ 5 "thanh âm rực rỡ" tạo thành bản hòa ca thịnh vượng ngay giữa lòng Thủ đô.

Đầu tiên là "thanh âm kết nối" với mạng lưới giao thông thuận tiện. Nằm ở cửa ngõ phía Đông Hà Nội, Phú Thị Riverside chỉ cách ga Yên Viên 5 phút, các tuyến metro số 1, 4, 8 từ 5–10 phút, sân bay Nội Bài hoặc Gia Bình 25–30 phút, và Hồ Hoàn Kiếm chỉ 15–30 phút di chuyển. Mỗi chuyến đi đều trở nên dễ dàng, để "một bước từ nhà đến trung tâm" không còn là khẩu hiệu, mà là trải nghiệm thực sự.

Tiếp đến là "thanh âm viên mãn" trong hệ tiện ích toàn diện. Ngay trong nội khu, cư dân có thể trải nghiệm gym, spa, khu BBQ, trường mầm non, trung tâm y tế Đông y, công viên ven sông. Trong bán kính chưa đầy 2km, hơn 100 tiện ích ngoại khu sẵn sàng phục vụ: hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị, ngân hàng, quán cà phê, chợ truyền thống… biến nơi đây thành một cộng đồng khép kín nhưng vẫn kết nối linh hoạt với Thủ đô.

"Thanh âm trong trẻo" được thể hiện trong thiết kế tinh tế. Kiến trúc của Phú Thị Riverside được định hình bởi sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và thiên nhiên. Những mảng kính lớn mở rộng tầm nhìn, đưa ánh sáng vào từng không gian sống, chỉ cần phóng tầm nhìn đã thấy cả thiên nhiên xanh trong lành phía trước. Phần lớn diện tích dành cho cảnh quan, công viên, đường dạo bộ ven sông và sân vườn sau nhà, kiến tạo nên một "phố xanh" vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Tại Phú Thị Riverside, cư dân còn được tận hưởng "thanh âm yên bình" được tạo nên từ hệ thống an ninh đa lớp với bảo vệ trực 24/7 và camera giám sát toàn khu được triển khai đồng bộ, bảo chứng cho sự yên tâm trong từng nhịp sống.

Cuối cùng là "thanh âm đồng điệu" của một cộng đồng tinh hoa. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một chốn an cư lý tưởng, mà còn là điểm hội tụ của những cư dân văn minh, trí thức. Không gian sinh hoạt chung khuyến khích kết nối, kiến tạo một cộng đồng Hà thành tinh hoa, đồng điệu trong lối sống hiện đại và nhân văn.

Phú Thị Riverside không chỉ là một khu đô thị mà còn là sự hòa quyện của ba mạch chảy xanh riêng biệt, mỗi loại hình sản phẩm được thiết kế để đáp ứng những mong muốn đa dạng, từ nhịp sống sôi động đến sự riêng tư tinh hoa, tất cả đều được ôm ấp bởi dòng Thiên Đức hiền hòa.

Bắt đầu từ những dãy phố ven sông sầm uất của Nhật Giang Shophouse, nơi trở thành tâm điểm giao thương phồn hoa ngay giữa lòng dự án. Những căn shophouse Nhật Giang không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, mà còn mang đến cơ hội kinh doanh lý tưởng nhờ thiết kế hiện đại, không gian mở linh hoạt phù hợp cho các loại hình thương mại đa dạng như quán cà phê hay cửa hàng cao cấp.

Ở đây, sự nhộn nhịp của buôn bán hòa quyện hài hòa với không khí xanh mát, tạo nên một nhịp sống vừa sôi động vừa gần gũi, nơi cư dân có thể vừa đầu tư sinh lời vừa tận hưởng sự tiện nghi hàng ngày.

Từ không gian giao thương ấy, Thịnh Giang EcoHouse mở ra một chương mới về lối sống xanh khoáng đạt, nơi thiên nhiên và cộng đồng gắn kết một cách tự nhiên. Những căn nhà phố EcoHouse được kiến tạo với sân vườn sau rộng rãi, mời gọi cư dân tự tay chăm sóc khu vườn riêng hoặc tổ chức những buổi sum họp gia đình ngoài trời, trong khi hệ thống kính lớn và ban công thoáng đãng mang ánh sáng tự nhiên tràn ngập từng góc nhà.

Với diện tích linh hoạt từ 70 m2, đây chính là nơi lý tưởng để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình, nơi mỗi buổi sáng thức dậy bên tiếng chim hót và gió sông thoảng qua, giúp cư dân tái tạo năng lượng giữa guồng quay hối hả của Thủ đô.

Và khi hành trình khám phá chạm đến đỉnh cao của sự sang trọng, Hoàng Giang Villas hiện lên như biểu tượng vị thế tinh hoa, với những căn biệt thự ven sông khan hiếm dành riêng cho giới thượng lưu. Nằm sát bên dòng Thiên Đức, mỗi biệt thự là một kiệt tác kiến trúc riêng tư, sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng sông cùng sân vườn rộng lớn và khu BBQ ngoài trời.

Không chỉ là nơi an cư, những căn villas này còn khẳng định phong cách sống đẳng cấp, nơi chủ nhân có thể tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong khi vẫn kết nối với cộng đồng tinh hoa xung quanh.

Có thể nói, ba mạch chảy xanh từ 3 dòng sản phẩm Nhật Giang Shophouse, Thịnh Giang EcoHouse, Hoàng Giang Villas không chỉ đa dạng hóa lựa chọn mà còn cùng nhau dệt nên bức tranh hoàn chỉnh của Phú Thị Riverside – một cộng đồng nơi mọi khát vọng đều tìm thấy sự toại nguyện bên dòng sông vĩnh cửu.

Với tiến độ triển khai vượt bậc, Phú Thị Riverside đang từng bước hoàn thiện để chào đón những cư dân đầu tiên, biến giấc mơ an cư thành hiện thực chỉ trong vài tháng tới. Hiện tại, dự án đã đạt 80% mức hoàn thiện, từ hạ tầng giao thông nội khu đến các mảng cảnh quan xanh mướt như công viên ven sông và đường dạo bộ thơ mộng, tất cả đều đang được đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo chất lượng vượt mong đợi.

Đến quý 4 năm 2025, cư dân sẽ chính thức nhận bàn giao nhà hoàn thiện, với mặt ngoài được chăm chút tinh tế theo phong cách hiện đại, trong khi phần nội thất bàn giao thô mang đến sự tự do sáng tạo, giúp mỗi gia đình biến không gian thành tổ ấm riêng tư và độc đáo.

Để hành trình sở hữu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, Phú Thị Riverside mang đến chính sách bán hàng đặc biệt, được thiết kế như một lời mời gọi chân thành dành cho những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa giá trị an cư và tài chính.

Chỉ với khoản thanh toán đầu tiên từ 3,6 tỷ đồng, khách hàng đã có thể nhận ngay nhà phố 4 tầng cùng sổ đỏ lâu dài, với đơn giá hấp dẫn chỉ từ 50 triệu đồng/m² sàn sử dụng – một mức giá hiếm có cho sản phẩm ven sông cao cấp tại Hà Nội. Hơn nữa, chương trình ưu đãi còn bao gồm chiết khấu lên tới 10,5%, hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt 18 tháng đầu, cùng gói vay linh hoạt lên đến 70% giá trị hợp đồng, giúp giảm gánh nặng tài chính và mở rộng cơ hội sở hữu cho nhiều gia đình hơn.

Và để thêm phần hứng khởi, sự kiện bốc thăm may mắn sẽ mang đến những phần quà giá trị như chiếc Mazda 6 Premium sang trọng, viên kim cương lấp lánh hay vàng 9999 tinh khiết, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng – một bất ngờ ngọt ngào đánh dấu hành trình mới bên dòng Thiên Đức.

Có thể nói, Phú Thị Riverside không chỉ là lời giải trọn vẹn cho bài toán an cư của người Hà Thành – sống xanh, sống tinh hoa, sống truyền đời – mà còn là nền tảng để kiến tạo một cộng đồng thịnh vượng, nơi mỗi cư dân đều góp phần vào bản giao hưởng bền vững ven sông. Đây chính là lúc để bạn trở về nhà, nơi khát vọng phố xanh Hà Thành không còn là giấc mơ xa xôi.

Bài: BTV Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Thanh Niên Việt