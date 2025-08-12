Với tinh thần quyết đoán, tâm huyết và tầm nhìn dài hạn, ông Mạnh đã chia sẻ câu chuyện về khát vọng đánh thức tiềm năng của vùng đất này, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện, tạo nên một không gian sống không chỉ để ở, mà còn để lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng.

Quyết định đặt nền móng phát triển tại Vân Đồn không xuất phát từ sự ngẫu hứng, mà dựa trên một tầm nhìn dài hạn, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực và kinh nghiệm. Trong đó, Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG đóng vai trò nền tảng quan trọng, với hơn 20 năm hình thành và phát triển, sở hữu ba dây chuyền sản xuất quy mô lớn, tổng công suất hơn 2.100 tấn thủy tinh/ngày cùng đội ngũ 2.000 cán bộ nhân viên. Các sản phẩm kính của CFG không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn chinh phục được nhiều thị trường khó tính trên thế giới, khẳng định năng lực sản xuất và quản trị chất lượng. Tiềm lực mạnh mẽ từ CFG đã tạo nền tảng vững chắc cho các dự án chiến lược được minh chứng từ các hoạt động kinh doanh trước đó như sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư các khu công nghiệp, cảng biến, và đến hiện tại Phương Đông Wonder Island.

Cùng chung một đội ngũ quản trị với CFG, Công Ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đô thị Phương Đông (chủ đầu tư dự án Phương Đông Wonder Island) không chỉ kế thừa tiềm lực tài chính, năng lực quản trị, mà còn là sự kỹ tính và tiêu chuẩn quốc tế của những con người tâm huyết, kiên định với mục tiêu. Với họ, Phương Đông Wonder Island không chỉ là một dự án đầu tư ngắn hạn mà là cả tâm huyết và tầm nhìn chung của Chủ tịch Đỗ Thành Trung cùng đội ngũ ban lãnh đạo, những người đã đặt trọn khát vọng kiến tạo một khu đô thị biển phức hợp hiện đại, bền vững tại Vân Đồn. "chúng tôi không chạy theo trào lưu nhất thời, càng không làm để "đánh tiếng" rồi rút lui, mà xác định kiến tạo đô thị là một quá trình nghiêm túc, đòi hỏi sự đầu tư bài bản và cam kết lâu dài với vùng đất này" Ông Mạnh nói : "Với mạng lưới công ty thành viên và đại lý có mặt trên cả nước ngoài, cùng kinh nghiệm đầu tư vào nhiều cụm công nghiệp và khu công nghiệp, CFG đã quyết định mở rộng bước tiến sang lĩnh vực bất động sản, như một hướng phát triển tất yếu và bền vững."

Nói về Vân Đồn, có lẽ trong mắt nhiều người, nơi đây chỉ là một góc nhỏ yên bình bên vịnh Bái Tử Long, nép mình khiêm tốn so với những điểm đến du lịch rực rỡ khác. Nhưng với chúng tôi, Vân Đồn không chỉ là một vùng đất đặc biệt mà như một "lời mời gọi" đầy tiềm năng đang chờ được đánh thức.

Vào khoảng năm 2011, tôi nhớ, trong khi Hạ Long đã bắt đầu phát triển mạnh về nghỉ dưỡng, các tập đoàn lớn như BIM Group đã có quy hoạch rõ nét, tiếp theo là Sun Group thì Vân Đồn vẫn chưa có sự khác biệt nào đáng kể, thậm chí còn bị xem là vùng kém phát triển. Khi ấy, lượng biên chế nhà nước tại Vân Đồn chỉ khoảng 4.000 người và đang có xu hướng giảm, không mấy nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản quan tâm, chú ý đến.

Tuy nhiên, nhờ vị trí cửa ngõ chiến lược và được bao quanh bởi quần thể đảo lớn nhỏ thuộc vịnh Bái Tử Long – nơi có tiềm năng phát triển nghỉ dưỡng không kém gì Khánh Hòa, chúng tôi có niềm tin Vân Đồn hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến hấp dẫn.

Hơn thế nữa, Vân Đồn còn nhiều đảo chưa được khai thác bài bản và đúng mức. Một số địa điểm như Quan Lạn, Minh Châu… chủ yếu được khai thác theo dạng du lịch trong ngày theo tour. Điều này càng khiến chúng tôi nhìn thấy rõ hơn tiềm năng phát triển mô hình đô thị biển tích hợp giữa An cư – Giải trí – Kinh doanh – Nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Vân Đồn – một mô hình mà cả cư dân tại Quảng Ninh cũng như du khách đều đang ngày càng có nhu cầu.

Chúng tôi quyết định bắt đầu một hành trình dài hơi để kiến tạo nên một nơi đáng sống nhất tại trung tâm của đặc khu Vân Đồn. Trên hành trình đó, chúng tôi đặt tên cho dự án là Phương Đông hàm chứa biểu tượng ánh sáng đầu ngày và một sức sống đang hồi sinh trên vùng vịnh đảo. Ý tưởng này còn bắt nguồn từ chính địa thế độc đáo của dự án: một dải đất rộng hơn 170 ha, phía tây giáp núi và phía đông trải dài 3km theo đường cong mềm mại của vịnh Bái Tử Long.

Đặc biệt, khi chúng tôi bắt tay vào dự án, câu hỏi lớn nhất không chỉ là "xây gì", mà là "gửi gắm điều gì". Cái tên Phương Đông xuất hiện trong dòng suy nghĩ ấy. Cũng không phải ngẫu nhiên khi trong brochure giới thiệu dự án, chúng tôi gọi nơi đây là "vịnh đảo mặt trời" bên cạnh di sản Bái Tử Long, mà đó chính là cách chúng tôi định vị Phương Đông: một đô thị biển văn minh, hiện đại, mà vẫn gìn giữ được mạch sống của thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Bất kỳ hành trình lớn nào cũng đi kèm với những thử thách, nhất là khi bắt đầu từ một vùng đất chưa nhiều dấu chân. Tôi nhớ rất rõ giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình triển khai là khâu san lấp mặt bằng. Khối lượng công việc khổng lồ với hơn 7 triệu mét khối đất đá cần được xử lý đã đặt ra áp lực rất lớn về tiến độ, nhân lực và kỹ thuật.

Tuy nhiên, chúng tôi đã lựa chọn phương án tự thực hiện toàn bộ công tác san lấp thay vì thuê đơn vị ngoài – một quyết định táo bạo nhưng mang lại sự chủ động tuyệt đối. Đã có thời điểm, các xe vận chuyển khối lượng lên tới 97 tấn/xe hoạt động liên tục để đảm bảo tiến độ "cuốn chiếu", san lấp đến đâu triển khai thi công đến đó – theo đúng tinh thần thần tốc, quyết liệt.

Điểm đột phá mang tính chiến lược trong giai đoạn này đến từ ý tưởng táo bạo của ông Đỗ Thành Trung – người đã đề xuất mở một tuyến đường san lấp riêng biệt, tại vị trí mà chưa ai từng nghĩ đến, dù trước đó đã có nhiều lần khảo sát khu vực này.

Tuyến đường mới này không chỉ tạo ra sự khác biệt lớn về hiệu quả thi công, phục vụ cho việc vận chuyển vật liệu san lấp, mà còn mở ra thêm một kết nối từ dự án tới đường cao tốc. Từ đó, tạo ra quỹ đất cho địa phương phát triển các cụm công nghiệp, đồng thời tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Không ít người trong nghề, kể cả những chuyên gia giàu kinh nghiệm, cũng phải "tâm phục khẩu phục" trước quyết định mang tầm chiến lược ấy. Thực sự, Chủ tịch Đỗ Thành Trung là người có tầm nhìn vượt chuẩn mực thông thường, cách ông nghĩ và làm là điều mà ít ai dám nghĩ đến ở thời điểm đó.

Đối với tập thể Công ty, Chủ tịch Đỗ Thành Trung chính là "ngọn hải đăng" liên tục truyền cảm hứng, soi sáng cho chúng tôi vượt qua giông bão trong mọi hành trình. Trong cách sống và cách làm việc, ông là tấm gương hội tụ đủ Trí – Tâm – Tầm – Tài – Tiến để không chỉ tôi mà toàn thể cán bộ, nhân viên noi theo.

"Khu đô thị biển" không còn là khái niệm xa lạ, tuy nhiên, với Phương Đông Wonder Island, chúng tôi lại định vị là một "khu đô thị biển phức hợp". Điểm khác biệt nổi bật nhất của khu đô thị Phương Đông so với các khu đô thị khác trong khu vực chính là sự kết hợp hài hòa giữa không gian sống hiện đại với tiện ích biển công cộng.

Thực tế, Phương Đông Wonder Island là dự án duy nhất sở hữu bãi tắm công cộng được cấp phép chính thức tại Vân Đồn. Trước đó, hầu hết bãi tắm trong khu vực đều là tự phát, chưa được quy hoạch bài bản hay quản lý chuyên nghiệp. Chính vì thế nên ngay từ những ngày đầu quy hoạch, việc xây dựng bãi tắm công cộng đã được xác định là một phần trọng tâm trong định hướng phát triển khu đô thị Phương Đông, dù vào giai đoạn 2010–2011, điều kiện phát triển và tầm nhìn quy hoạch còn nhiều hạn chế.

Cho đến nay, ngoài bãi tắm Phương Đông đang được vận hành và giám sát bởi cơ quan chức năng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn vệ sinh môi trường, hoạt động 24/7, thì dự án liên tục được quy hoạch bổ sung, nâng cấp với hơn 500 tiện ích nổi bật nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ an cư, nghỉ dưỡng đến chăm sóc sức khỏe bao gồm bến du thuyền, công viên nước bốn mùa, quảng trường biển trung tâm 2,2ha, quảng trường nhạc nước ven biển, trung tâm thương mại rộng 1,3ha với các thương hiệu quốc tế, cùng khu giải trí – ẩm thực, hệ thống nhà hàng, quán cà phê …

Đặc biệt, với sự hiện diện của Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông - Bệnh viện được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, cung cấp hàng đầu các dịch vụ chăm sóc y tế đạt đẳng cấp thế giới thu hút khách hàng trong nước và khu vực châu Á tại Phương Đông Wonder Island, dự án sẽ trở thành khu đô thị có tổ hợp dịch vụ an cư hoàn hảo nhất tại Vân Đồn.

Không những thế, tại Phương Đông Wonder Island chúng tôi còn kết hợp giữa nghỉ dưỡng - dưỡng lão & chữa bệnh– một ý tưởng tiên phong tại miền Bắc Việt Nam. Khi đa số các mô hình dưỡng lão hiện nay ở miền Bắc chủ yếu nằm trên núi như Hòa Bình, Ba Vì, Sóc Sơn... có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất thô sơ, thiếu vắng dịch vụ đi kèm, và gần như tách biệt với đời sống sinh hoạt của con cháu. Thì, chúng tôi muốn phát triển một mô hình "resort dưỡng lão" thực thụ, nơi người cao tuổi được trải qua "thời thanh xuân thứ hai" ngay tại nơi có không khí trong lành bên Vịnh Kỳ quan, với đầy đủ dịch vụ chăm sóc cao cấp cũng như khám chữa bệnh chuyên nghiệp. Với mô hình này, chúng tôi dự kiến sẽ phát triển riêng một phân khu có quy mô 5,000 phòng để làm dịch vụ dưỡng lão - công suất khoảng 10,000 người mời các chuyên gia nước ngoài cùng tư vấn triển khai. Đây là phân khu có vị trí nằm ngay trên trục đường 58m thẳng tới Bệnh Viện Đa khoa Phương Đông.

Đây không chỉ là một chiến lược phát triển thị trường, mà còn là minh chứng cho giá trị nhân văn được vun đắp từ chính người đứng đầu dự án – Chủ tịch Đỗ Thành Trung, cùng các cán bộ lão thành của Công ty. Sau cả một đời cống hiến cho tập đoàn, Quảng Ninh – đặc biệt là Vân Đồn – vẫn là nơi họ mong muốn quay về sinh sống, gắn bó và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển lâu dài.

Chúng tôi tin rằng, những giá trị cốt lõi như chất lượng sống, tính nhân văn và phát triển bền vững chính là nền tảng giúp Phương Đông Wonder Island không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn trường tồn với thời gian.

Phát triển một khu đô thị ven biển luôn là bài toán nhiều ẩn số, đặc biệt khi phải dung hòa giữa yếu tố thương mại, nghỉ dưỡng và cả đời sống thường nhật của cư dân. Với một khu đô thị ven biển quy mô lớn như Phương Đông Wonder Island, cũng đặt ra yêu cầu rất cao trong bài toán quy hoạch tổng thể.

Chúng tôi đã tận dụng lợi thế chiều dài bờ biển để trải dọc các phân khu, tạo nên những dải không gian chức năng liên hoàn mà vẫn tách biệt hợp lý. Ý tưởng là mỗi phân khu đều có vai trò riêng: nơi dành cho cuộc sống thường nhật của cư dân, nơi dành cho hoạt động thương mại – dịch vụ, và khu vực gắn với trải nghiệm nghỉ dưỡng ven biển.

Trong đó, các khu biệt lập – nơi cư dân cần sự riêng tư, yên tĩnh được bố trí lùi sâu vào trong, có giới hạn tiếp xúc trực tiếp với khu vực thương mại sôi động hay các tuyến du lịch chính. Ngược lại, các không gian cần tính kết nối cao như quảng trường nhạc nước, sân khấu biển, tuyến phố mua sắm hay bãi tắm sẽ được bố trí tại các điểm nhấn công cộng ven biển.

Phát triển bền vững luôn là tiêu chí mà chúng tôi hướng đến. Trong lĩnh vực sản xuất, quan điểm của chủ tịch Đỗ Thành Trung là xây dựng một nhà máy trong công viên – công viên trong nhà máy, tạo môi trường làm việc xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường. Những Nhà máy của CFG đều được áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguồn nhiệt thải của Nhà máy được tận dụng để sinh hơi phát điện tạo ra nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo quay trở lại phục vụ sản xuất theo công nghệ hiện đại nhất trên thế giới.

Tư duy này cùng đi theo ông khi xây dựng Phương Đông Wonder Island.

Trong thi công hạ tầng ven biển, thay vì đổ đất tràn lan như các dự án thông thường, chúng tôi sử dụng giải pháp kè cừ đóng thẳng, sau đó đổ đất vào bên trong – một cách làm kỹ thuật cao nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường biển và khu dân cư lân cận. Bãi tắm công cộng được bổ sung cát định kỳ hằng năm để duy trì chất lượng bờ biển, đồng thời bảo vệ cấu trúc tự nhiên và phục vụ cộng đồng địa phương.

Dự án cũng tạo ra các tiện ích mở, giúp người dân có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các không gian công cộng như quảng trường, sân khấu biển, công viên… Điều này không chỉ tăng cường đời sống tinh thần, mà còn mở ra cơ hội việc làm, phát triển kinh tế cho cộng đồng cư dân bản địa.

Về môi trường, khu đô thị được quy hoạch bài bản theo hệ thống, có đội xe chuyên dụng thu gom rác thải, vệ sinh định kỳ toàn khu vực nhằm giữ gìn môi trường sống trong lành. Đây là một trong những điểm khác biệt rõ nét so với những vùng phát triển tự phát.

Về dài hạn, dự án không chỉ góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, mà còn thúc đẩy phát triển hạ tầng chung cho toàn khu vực như đường sá, điện nước… Đồng thời, việc hình thành một khu đô thị hiện đại cũng làm tăng công suất cho thuê tại các nhà nghỉ, khách sạn lân cận, gián tiếp hỗ trợ các hộ kinh doanh, dịch vụ trong vùng phát triển mạnh hơn.

Vân Đồn được đánh giá là một trong những khu vực sở hữu điều kiện tự nhiên và khí hậu lý tưởng bậc nhất miền Bắc. Nhờ được bao quanh bởi vịnh Bái Tử Long và hệ thống núi đá vôi trùng điệp, nơi đây có khả năng tự điều hòa khí hậu, tạo nên không gian sống trong lành, mát mẻ quanh năm. Nền nhiệt trung bình tại Vân Đồn luôn thấp hơn 1–2 độ C so với khu vực trung tâm Quảng Ninh, và hầu như không chịu ảnh hưởng của bụi than từ mọi hướng gió – điều hiếm thấy tại các vùng ven biển công nghiệp phía Bắc.

Chính điều kiện khí hậu và địa hình này đã mang lại cho Vân Đồn chất lượng không khí vượt trội, độ ẩm cân bằng và ánh nắng dồi dào. Đây là tiền đề hoàn hảo cho một lối sống mới đang ngày càng được ưa chuộng trên thế giới - solar living (sống chan hòa với năng lượng tự nhiên, tái tạo tinh thần, nạp lại năng lượng tích cực mỗi ngày).

Tận dụng ưu thế đó, chúng tôi đã định hình lại không gian sống theo hướng mở, nhiều ánh sáng, đón gió và hòa quyện cùng cảnh quan. Từng thiết kế, từng tiện ích đều được cân nhắc để mang lại cảm giác sống thư thái, khỏe mạnh và thân thiện nhất với môi trường. Từ đó, giúp cư dân cảm nhận được sự an yên, thoáng đãng từ chính nơi mình ở.

Việc hình thành một đô thị hiện đại ven biển giúp gia tăng đáng kể quỹ đất ở, khả năng lưu trú và hạ tầng dịch vụ. Đây đều là những yếu tố đang rất cần thiết trong quá trình đô thị hóa và đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư, lao động chất lượng cao đến với Vân Đồn.

Không dừng lại đó, dự án còn mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực cho kinh tế địa phương, từ việc tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, đến việc thu hút dòng vốn đầu tư, dịch vụ và thương mại. Đặc biệt, Phương Đông cũng sẽ là một "trạm trung chuyển lưu trú và sinh sống" lý tưởng", hỗ trợ kết nối và khai thác hiệu quả tiềm năng từ các khu công nghiệp quy mô lớn tại Vân Đồn.

Trong tương lai gần, mục tiêu quan trọng của chúng tôi là hoàn thiện toàn bộ tuyến đường 58 – trục giao thông huyết mạch kết nối nội khu dự án ra các tuyến quốc lộ, tạo điều kiện để vận hành đồng bộ hệ thống hạ tầng và giới thiệu các dòng sản phẩm mới như Edigrand, Ediflex – kết hợp lưu trú và thương mại ra thị trường. Hạ tầng hoàn thiện cũng sẽ góp phần nâng tầm trải nghiệm tại Phương Đông Wonder Island – quần thể đô thị biển được định vị là điểm đến mới của du lịch và nghỉ dưỡng Vân Đồn.

Đồng thời, chúng tôi cũng đang tìm kiếm đối tác chiến lược để triển khai các hạng mục mang tính điểm nhấn, như khách sạn cao cấp – mảnh ghép quan trọng tạo nên diện mạo của một khu đô thị nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Về dài hạn, như Chủ tịch Đỗ Thành Trung từng nhấn mạnh: "Năm sau phải hơn năm trước", đây cũng chính là "kim chỉ nam" cho đội ngũ phát triển dự án. Nhờ vậy, các công trình, hạng mục tiện ích như bãi tắm, quảng trường, sân khấu biển... không chỉ được quy hoạch đồng bộ mà còn được nâng cấp, cải tiến, ứng dụng công nghệ và xây dựng lại liên tục - trở thành một dấu ấn riêng biệt của khu đô thị biển đầu tiên tại Vân Đồn. Cũng chính nhờ lợi thế này, Phương Đông Wonder Island đang ngày càng thu hút đông đảo cư dân, du khách và trở thành một trong những tâm điểm mới về trải nghiệm biển đảo phía Bắc.

Với tôi, Phương Đông giống như một cánh buồm đang vươn khơi giữa lòng vịnh đảo, vừa là biểu tượng của khát vọng đổi mới không ngừng, vừa thể hiện sự linh hoạt trong chiến lược, mà vẫn giữ vững cốt lõi về chất lượng, giá trị sống và sự kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Chúng tôi không chọn lối đi ồn ào, cũng không nuôi tham vọng tạo ra một công trình hoành tráng chớp nhoáng. Thay vào đó, Phương Đông được kiến tạo như một hành trình dài hơi, từng bước, từng cải tiến đều bắt nguồn từ sự thấu hiểu sâu sắc địa phương và tôn trọng tuyệt đối tiềm năng riêng biệt của vùng đất này.

Song, cánh buồm ấy sẽ không thể căng gió nếu thiếu bàn tay chèo lái của những con người quả cảm và bền bỉ. Chính sự quyết đoán, hăng say và lòng chân thành của những người đặt cả trái tim mình vào từng viên gạch nơi vùng đất Vân Đồn đã làm nên bản sắc riêng cho Phương Đông.

Và tôi tin rằng, với tất cả những điều ấy, Phương Đông Wonder Island sẽ trở thành biểu tượng sống động và bền vững, không chỉ của một đô thị ven biển, mà còn của một tinh thần phát triển có chiều sâu.

Xin cảm ơn ông về những chia sẻ rất thú vị!

Ánh Dương Thanh Niên Việt