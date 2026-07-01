







Trên hành trình phát triển của mỗi doanh nghiệp, có những thời điểm việc thay đổi tên gọi không đơn thuần là thay đổi hình ảnh bên ngoài, mà phản ánh sự trưởng thành về nội lực, quy mô và tầm nhìn chiến lược. Đối với QP Holdings, quyết định đổi tên từ QP Xanh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chính là một cột mốc mang tính bước ngoặt.

Tên gọi mới phản chiếu rõ chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới: xây dựng một nền tảng đầu tư và phát triển bất động sản có quy mô lớn hơn, năng lực quản trị hiện đại hơn và khả năng tạo ra giá trị bền vững hơn cho cộng đồng.

"Việc đổi tên không phải là điểm bắt đầu của một hành trình mới, mà là sự tiếp nối của một nền tảng đã được xây dựng vững chắc trong nhiều năm. Chúng tôi muốn thương hiệu mới phản ánh đúng hơn tầm vóc và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo", Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng giám đốc QP Holdings chia sẻ.

Trong ngành bất động sản, sức mạnh tài chính luôn là yếu tố then chốt quyết định khả năng thích ứng và phát triển bền vững của doanh nghiệp trước các biến động. Nhận thức rõ điều này, những năm gần đây, QP Holdings đã liên tục triển khai các kế hoạch tăng vốn nhằm củng cố cấu trúc vốn, nâng cao hiệu quả triển khai dự án và mở rộng thị phần.

Quá trình tăng vốn này không những giúp bồi đắp sức mạnh nội tại mà còn tạo điều kiện giúp doanh nghiệp chủ động đón đầu các cơ hội, từ việc phát triển quỹ đất sạch, đầu tư vào các dự án chiến lược cho đến việc tham gia vào các thương vụ M&A giàu tiềm năng trên thị trường. Song song với lộ trình mở rộng quy mô dòng vốn, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và chuẩn hóa hệ thống vận hành theo các tiêu chí khắt khe của một doanh nghiệp đại chúng.

Theo lãnh đạo công ty, tăng vốn không phải là đích đến cuối cùng mà là công cụ để tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn, giúp doanh nghiệp đủ nguồn lực để triển khai những dự án có quy mô tầm cỡ và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Khác với mô hình nhà phát triển bất động sản truyền thống vốn tập trung vào phát triển và bán sản phẩm, QP Holdings lựa chọn hướng đi phát triển theo mô hình đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp không chỉ trực tiếp phát triển các dự án bất động sản mà còn đóng vai trò đầu tư, sở hữu, quản trị và tối ưu hóa danh mục tài sản nhằm tạo ra giá trị gia tăng dài hạn.

Với mô hình này, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc phân bổ nguồn vốn, quản trị rủi ro và khai thác hiệu quả các cơ hội đầu tư trong toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản.

Trong đó, bất động sản dân dụng tiếp tục là lĩnh vực cốt lõi tạo nên dấu ấn thương hiệu của doanh nghiệp. Bất động sản công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng dài hạn khi Việt Nam đang dần trở thành trung tâm sản xuất mới của khu vực. Trụ cột thứ ba - Đầu tư tài chính giữ vai trò hỗ trợ quản trị nguồn vốn, tối ưu hiệu quả đầu tư và mở rộng các cơ hội hợp tác chiến lược. Đáng chú ý, ba trụ cột này không hoạt động độc lập mà được vận hành trong một hệ sinh thái thống nhất nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn và tạo ra giá trị cộng hưởng.

Ngoài ra, QP Holdings mở rộng hợp tác, liên doanh với các đối tác tài chính, ngân hàng, bất động sản trong và ngoài nước để tăng tốc phát triển và tối ưu hiệu quả cho các bên.

Vận hành theo mô hình Holding không đơn thuần là đa dạng hóa danh mục ngành nghề kinh doanh, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tính nhất quán trong quản trị. Khi phạm vi hoạt động trải dài trong nhiều lĩnh vực, điều giữ cho toàn bộ hệ sinh thái vận hành theo một định hướng nhất quán không nằm ở cấu trúc tổ chức, mà ở hệ giá trị cốt lõi.

Tại QP Holdings, đó là Quality (Chất lượng) và Prestige (Uy tín) - hai giá trị được doanh nghiệp gìn giữ từ những ngày đầu thành lập. Không chỉ là nền tảng tạo nên thương hiệu QP Holdings, Chất lượng và Uy tín còn là nguyên tắc xuyên suốt trong mọi quyết định đầu tư và phát triển của doanh nghiệp.

Chất lượng là tiêu chuẩn trong phát triển dự án, quản trị và vận hành, còn Uy tín được thể hiện thông qua tính minh bạch, năng lực thực thi và trách nhiệm với khách hàng, cổ đông và đối tác. Bộ đôi giá trị này sẽ tiếp tục là kim chỉ nam để QP Holdings vững bước trên mọi hành trình sắp tới, đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Với tiềm lực tài chính ngày càng được củng cố, mô hình holding chuẩn mực cùng hệ giá trị "Chất và Tín", QP Holdings đang bước vào chương phát triển mới với tâm thế đầy tự tin. Giai đoạn 2026 - 2030, QP Holdings đặt mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc phát triển các dự án trọng điểm, gia tăng quỹ đất và đẩy mạnh các hoạt động M&A.

Các dự án như QP Green Park, QP Bình Dương Center hay Khu căn hộ cao tầng D7 và D17 được kỳ vọng sẽ trở thành những dấu ấn quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong năm 2026.

Cùng với nền tảng tài chính ngày càng được củng cố, bộ máy quản trị được nâng cấp và chiến lược phát triển rõ ràng, QP Holdings đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản định hướng thành mô hình đầu tư hàng đầu Việt Nam, tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường bất động sản trong kỷ nguyên mới cùng thông điệp "Trọn niềm tin, nhân giá trị".

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Bài: H Nhung Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Thanh Niên Việt