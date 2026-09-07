Có một nghịch lý đang hiện hữu trên tiến trình đô thị hóa của Việt Nam. Những thành phố ngày càng hiện đại, những tòa nhà cao hơn, những khu công nghiệp rộng mở…, tất cả tạo nên diện mạo mới của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ. Nhưng ở đó, hàng triệu người lao động trí óc lẫn chân tay đang chật vật tìm cho mình một chốn an cư.

Thống kê của Avison Young chỉ ra, trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã tăng lần lượt 72%, 50% và 34%, trong khi thu nhập trung bình chỉ tăng 6-10%/năm. Giá nhà tại các đô thị lớn đã cao gấp khoảng 25-30 lần lần thu nhập bình quân/năm, vượt xa ngưỡng 4-6 lần theo thông lệ quốc tế. Nhiều người trẻ dù làm việc cật lực nhiều năm cũng không mua nổi một căn nhà.

Không đủ khả năng mua nhà, nhiều người buộc phải chấp nhận thuê trọ trong nhiều năm với điều kiện sống chật chội, thiếu không gian phát triển cho con trẻ, chất lượng công trình và an ninh - an toàn không đảm bảo cùng nguy cơ phải chuyển nhà bất cứ lúc nào.

Sống trong một căn nhà không thuộc về mình đồng nghĩa với việc cuộc sống luôn ở trạng thái "sống tạm". Không dám mua một chiếc tủ vì sợ lần chuyển nhà sau sẽ không mang theo được. Không dám sửa sang không gian sống vì đó vẫn là nhà của người khác. Không dám lập những kế hoạch dài hơi cho tương lai vì nơi ở luôn bất định.

Có những mất mát còn day dứt hơn thế. Nhiều gia đình buộc phải gửi con về quê cho ông bà chăm sóc vì không đủ điều kiện thuê một căn nhà rộng hơn nơi thành phố. Có người nhiều năm sống xa cha mẹ già vì ở quê nhà không tìm được việc làm đủ để trang trải cuộc sống…

Từ bao đời nay, quan niệm "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà" được khái quát hóa như những cột mốc quan trọng của đời người. Giấc mơ về căn nhà đầu tiên chưa bao giờ chỉ là câu chuyện có một căn nhà che mưa, che nắng. Đó là cảm giác được ổn định, là điểm tựa để lên kế hoạch cho cuộc đời, nơi một gia đình được ở gần nhau và mỗi người đều cảm thấy mình có nơi để thuộc về.

Ý thức sâu sắc về khoảng trống ấy, Entiz Group lựa chọn bắt đầu bằng một câu hỏi: Nếu ngôi nhà đầu tiên là nền móng của cả một cuộc đời, liệu hàng triệu người lao động có xứng đáng được sống tốt ngay từ mái ấm đầu tiên? Chính từ trăn trở đó, thương hiệu Fhome ra đời.

Nếu nhìn nhận ngôi nhà đầu tiên như một sản phẩm bất động sản, điều nhiều người quan tâm sẽ là diện tích, giá bán hay phương thức thanh toán. Nhưng nếu coi đó là nền móng của cả một cuộc đời, giá trị cốt lõi sẽ được đo bằng chất lượng sống, sự gắn kết giữa con người và những cơ hội được mở ra cho tương lai.

Đó cũng là triết lý hình thành nên thương hiệu Fhome. Trong nhiều năm, nhà ở xã hội thường được mặc định là phân khúc đi kèm với những giới hạn: diện tích nhỏ hơn, tiện ích ít hơn, vị trí xa hơn. Định kiến ấy khiến không ít người xem việc sở hữu nhà ở xã hội chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ.

Với Fhome, Entiz Group lựa chọn bắt đầu từ chất lượng sống của cư dân. Theo đại diện doanh nghiệp, một căn hộ vừa túi tiền không đồng nghĩa với việc người ở phải chấp nhận đánh đổi trải nghiệm sống, không gian kết nối hay cơ hội phát triển của các thành viên trong gia đình.

Đây cũng là thông điệp được luôn được nhấn mạnh trong các cuộc họp của các cơ quan quản lý nhà nước về việc nâng cấp chất lượng, mẫu mã cho nhà ở xã hội. Theo đó, nhà ở xã hội không phải là nhà ở chất lượng kém mà cần được thiết kế theo dự án nhà ở thương mại.

Entiz thấu hiểu rằng, người lao động cần một nơi để yên tâm đi làm mỗi sáng vì biết con mình có không gian vui chơi an toàn. Một nơi cha mẹ có thể an dưỡng khi tuổi già. Một cộng đồng đủ gắn kết để hàng xóm biết nhau, trẻ em lớn lên cùng nhau và mỗi gia đình đều cảm thấy mình thực sự thuộc về.

Đó là lý do Fhome lựa chọn thông điệp First Home, Full Life. Triết lý ấy được hiện thực hóa thông qua mô hình "Ngôi làng thẳng đứng" - nơi những giá trị quen thuộc của làng Việt được tái hiện trong không gian sống hiện đại.

Thay cho các dãy nhà luôn "đóng cửa cài then" là những không gian mở khuyến khích cư dân gặp gỡ, kết nối và sẻ chia. Các dự án được quy hoạch như một cộng đồng sống với công viên, sân chơi trẻ em, nhà sinh hoạt cộng đồng, không gian thương mại, gần nơi làm việc và những tiện ích phục vụ nhiều thế hệ.

Theo CEO Phan Lê Mỹ Hạnh, Fhome được định vị phát triển trở thành mô hình nhà ở xã hội thế hệ mới: "Fhome được xây dựng từ một niềm tin rất giản dị: Ngôi nhà đầu tiên có thể thay đổi cuộc sống của cả một gia đình. Hưởng ứng Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, Entiz Group không chỉ mong muốn bổ sung nguồn cung, mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về nhà ở xã hội bằng những dự án được đầu tư bài bản, lấy chất lượng sống của cư dân làm trung tâm".

Từ thương hiệu Fhome, Entiz Group phát triển hai dòng sản phẩm là Fhome và Fhome⁺, đáp ứng những nhu cầu an cư khác nhau nhưng cùng chung một giá trị cốt lõi.

Dòng sản phẩm Fhome được phát triển dành cho công nhân, người lao động và các gia đình trẻ tại các khu công nghiệp, trung tâm tăng trưởng mới. Fhome hướng tới một không gian sống dễ sở hữu nhưng giá trị sở hữu lại vượt trên từng mét vuông căn hộ. Đó là nơi cư dân được an cư gần nơi làm việc, giảm áp lực di chuyển, đồng thời được sống trong một cộng đồng gần gũi, thân thuộc.

Căn hộ Fhome được thiết kế linh hoạt theo nhu cầu thực tế của các gia đình trẻ, ưu tiên công năng sử dụng, 100% căn nhà đón nắng và gió tự nhiên với lô-gia rộng thoáng, bố trí điện dự phòng 300W/căn, hành lang rộng 2m. Trong nội khu, hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ với công viên, sân chơi trẻ em, nhà cộng đồng, không gian sinh hoạt chung và các khu vực sinh kế nhỏ, giúp cư dân vừa thuận tiện mua sắm, vừa có thêm cơ hội phát triển kinh doanh.

Đặc biệt, triết lý "Ngôi làng thẳng đứng" được thể hiện ngay trong từng chi tiết quy hoạch. Hành lang rộng, nhiều không gian mở tạo giao tiếp tự nhiên... được lồng ghép khéo léo nhằm khuyến khích sự kết nối giữa hàng xóm, gìn giữ nét văn hóa đẹp "tối lửa tắt đèn có nhau" của người Việt.

Có thể dễ dàng hình dung về dòng sản phẩm này thông qua Fhome Nam Cấm, dự án nhà ở xã hội nằm liền kề Khu công nghiệp WHA trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Dự án được quy hoạch như một khu dân cư hoàn chỉnh với mục tiêu giúp cư dân yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và từng bước xây dựng cuộc sống ổn định tại vùng động lực phát triển mới của tỉnh.

Nếu Fhome là điểm khởi đầu của hành trình an cư, thì Fhome⁺ lại hướng đến những người trẻ và các gia đình mong muốn nâng cấp chất lượng sống tại đô thị.

Vẫn giữ triết lý "ngôi nhà đầu tiên" nhưng Fhome⁺ được phát triển tại các trung tâm đô thị với lợi thế kết nối giao thông, giáo dục, y tế và hệ thống dịch vụ hiện đại. Không gian sống được chăm chút về thiết kế, cảnh quan và tiện ích, tiệm cận tiêu chuẩn của nhà ở thương mại, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không cần phải đi xa.

Định hướng này được hiện thực hóa rõ nét tại dự án Fhome⁺ Hưng Lộc, nằm trong lòng khu đô thị Entiz The Fusion, nơi cư dân được thụ hưởng hệ sinh thái 45 tiện ích đồng bộ từ trường học, quảng trường, công viên, khu thể thao đến các không gian văn hóa và thương mại.

Đặc biệt, Chợ Hưng Lộc được quy hoạch ngay trong lòng khu đô thị, củng cố cho quan niệm "an cư song hành cùng lập nghiệp" của chủ đầu tư Entiz Group. Nhờ vậy, cư dân vừa thuận tiện mua sắm, vừa có điều kiện phát triển kinh doanh và gia tăng nguồn thu nhập ngay tại nơi sinh sống.

Trong khi đó, dự án Fhome⁺ Lào Cai mở ra cơ hội an cư ngay trung tâm thành phố cửa khẩu với 164 căn nhà ở xã hội được phát triển theo tiêu chuẩn nhà ở thương mại. Hệ tiện ích từ vườn dạo bộ, sân chơi trẻ em, vườn trên mái đến dãy shophouse thương mại dịch vụ dưới chân đế giúp mọi nhu cầu của cuộc sống đều được đáp ứng trong bán kính vài phút đi bộ.

Có thể thấy, Entiz Group đang hiện thực hóa tầm nhìn "First Home, Full Life" với thương hiệu Fhome: Trao cho người lao động nhiều hơn một căn hộ vừa túi tiền. Đó là một cộng đồng để gắn bó, một môi trường để con trẻ trưởng thành, một nền tảng để gia đình phát triển và một khởi đầu vững chắc cho tương lai.

Có những công trình được đo bằng chiều cao. Có những dự án được ghi nhớ bằng giá trị đầu tư. Nhưng cũng có những mái nhà được nhớ đến như một dấu mốc trọng đại, một sự khởi đầu, một bước ngoặt quan trọng của đời người.

"Khi phát triển thương hiệu Fhome, Entiz Group hướng tới sứ mệnh sứ mệnh trao cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên cho những người lao động đang cống hiến mỗi ngày cho xã hội. Chúng tôi mong rằng, sau rất nhiều năm nữa, sẽ có thêm thật nhiều gia đình nhìn lại và nói rằng: Một cuộc sống tốt đẹp đã bắt đầu từ ngôi nhà ấy", CEO Phan Lê Mỹ Hạnh tâm niệm.

Bài: Ánh Dương Thiết kế: Hương Xuân





Ánh Dương Thanh Niên Việt