Sau sáp nhập, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế, trung tâm tài chính, dịch vụ, công nghệ và logistics của khu vực. Trong bức tranh đó, khu vực Đông Bắc giữ vai trò đặc biệt khi tập trung công nghiệp, công nghệ cao. Nếu trung tâm TP.HCM được ví như "bộ não", thì khu vực Đông Bắc chính là "cánh tay phải" góp sức hiện thực hóa khát vọng này.

Dựa trên mục tiêu chung của thành phố, thực tế hiệu ứng vết dầu loang cùng dòng dịch chuyển dân cư về các đô thị sát cạnh trong bối cảnh giá tại trung tâm TP.HCM liên tục leo thang, có thể thấy Đông Bắc, nhất là khu vực lõi trung tâm đang nắm giữ lợi thế đầu tư vượt trội.

Theo các chuyên gia bất động sản, vị trí là khởi đầu cho một thương vụ đầu tư tiềm năng. "Vị trí - vị trí - vị trí" cũng chính là tiêu chí mà giới đầu tư sành sỏi quan tâm đầu tiên khi tham khảo một dự án bất động sản. Bởi lẽ vị trí lõi trung tâm tại các khu vực đều được tính toán kỹ trong quy hoạch, ưu tiên phát triển hạ tầng, dịch vụ công, từ đó thu hút dân cư chất lượng cao về sinh sống và làm việc.

Chỉ cách ngã tư Hàng Xanh 15 phút di chuyển (sau khi quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng), Risa by La Pura được giới đầu tư đánh giá là một trong những dự án có vị trí lõi trung tâm đẹp bậc nhất Đông Bắc. Thứ nhất, dự án sở hữu 300m mặt tiền quốc lộ 13, đang được đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường lên 60m, hoàn thành vào cuối năm 2025. Song song, đoạn qua Thủ Đức đặt mục tiêu hoàn tất tái định cư trong năm nay, khởi công từ năm 2026 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2028.

Mới đây, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM đã tổ chức đi thực địa, ghi nhận các điểm ùn tắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp tạm thời tháo gỡ các "nút thắt cổ chai" trong thời gian chờ triển khai dự án mở rộng đồng bộ. Khi hoàn thành, Quốc lộ 13 sẽ bước vào giai đoạn "lột xác", hứa hẹn viết lại "câu chuyện phát triển đô thị" cho khu Đông Bắc TP.HCM nói chung và các dự án dọc trục đại lộ tài chính – thương mại - dịch vụ quốc tế này nói riêng.

Thứ hai, vị trí dự án thuộc phường Bình Hoà, TP.HCM, khu vực phát triển sôi động với hệ tiện ích quốc tế đã hiện hữu trong bán kính 5 – 10 phút di chuyển như: AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex, mầm non quốc tế MMI, khu công nghệ cao VSIP 1,… bảo chứng cho biên độ tăng giá bền vững trong thời gian tới.

Song hành cùng nền tảng vị trí, hạ tầng sẽ là bàn đạp để Risa by La Pura bứt phá mạnh mẽ. Phân tích bản đồ đầu tư công giai đoạn 2025 – 2030, khu vực Đông Bắc TP.HCM hiện lên như một "tổ hợp tăng trưởng" rõ nét khi hội tụ hầu hết các dự án hạ tầng then chốt của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bên cạnh quốc lộ 13 đang được tập trung đẩy mạnh thì các bệ phóng hạ tầng quốc gia xung quanh dự án cũng đang bước vào đường đua cấp tốc như: vành đai 2 khởi công vào cuối tháng 12/2025 và vành đai 3 hoàn thành trong năm 2026. Đáng chú ý, tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) kết nối TP.HCM và Đông Bắc dài gần 22km ngang qua La Pura nằm trong 10 hạng mục ưu tiên triển khai.

Theo quy hoạch mới, khu vực dọc metro được áp dụng cơ chế TOD (Transit Oriented Development), phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Cho phép tăng hệ số sử dụng đất 1,5 lần, khuyến khích mô hình tổ hợp đa chức năng. Dưới góc nhìn quy hoạch đô thị, từ vị trí, tuyến đường và hạ tầng mà Risa by La Pura đang thừa hưởng rất giống với quy hoạch của Xa Lộ Hà Nội – Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Báo cáo mới đây của Savills cũng chỉ ra rằng, giá căn hộ dọc theo metro số 1 đã liên tục tăng kể từ khi bắt đầu mở bán, với mức tăng trung bình từ 70% - 150% tùy theo vị trí. Đáng chú ý, một dự án "all-in-one" toạ lạc ngay trạm dừng metro An Phú, mặt tiền Xa Lộ Hà Nội đã tăng gần 4 lần giá trị so với thời điểm mở bán, từ 35-39 triệu/m2 lên 125 – 140 triệu/m2.

Khi vị trí, hạ tầng phát triển là điều kiện cần để đáp ứng các tiêu chí tiên quyết thì giá trị nội tại sản phẩm độc đáo, khác biệt, chính sách ưu việt sẽ là điều kiện đủ để thuyết phục nhà đầu tư. Dạo quanh một vòng thị trường Đông Bắc TP.HCM, đặc biệt là trục quốc lộ 13, phần lớn các dự án phát triển nhỏ lẻ 1 – 2 toà chung cư, hiếm có dự án nào phát triển thành đô thị all-in-one y tế - giáo dục - giải trí cao cấp.

Đại diện Nhà phát triển Phát Đạt cho biết, giai đoạn 2026 – 2030, đơn vị sẽ bứt phá từ nhà phát triển dự án trở thành nhà kiến tạo trải nghiệm sống toàn diện, hướng đến sự bền vững thông qua việc tận dụng lợi thế quỹ đất tại các khu vực chiến lược để tạo dựng đô thị thông minh. Song song, hợp tác quốc tế và tri thức toàn cầu, học hỏi từ các mô hình quốc tế nhưng nội địa hoá để phù hợp với văn hoá Việt Nam.

Phân khu Risa thuộc La Pura - là một trong những dự án trọng điểm tại trung tâm Đông Bắc TP.HCM ứng dụng mô hình all-in-one y tế - giáo dục - giải trí với hệ thống tiện ích nội khu cao cấp như: Phòng khám sức khoẻ và trường học tiêu chuẩn quốc tế, 20.000m2 thương mại và trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, phố Hàn, phố Nhật,… đáp ứng nhu cầu khắt khe của cư dân hiện đại và giới chuyên gia đang làm việc tại 10 cụm "industrial park" lớn nhất khu vực.

Thêm một điểm cộng dành cho dự án là thiết kế trong sang – ngoài xanh. Nếu như không gian bên ngoài dự án ứng dụng thiết kế Biophilic Design, thiết kế ưa sinh học để thiên nhiên chảy trong từng mạch bê tông, xanh hoá trong tầm mắt, thì bên trong lại được đầu tư chỉn chu mang lại trải nghiệm sống tiện nghi, cao cấp. Dự án sử dụng thang máy thương hiệu Otis hàng đầu thế giới, thiết bị vệ sinh thương hiệu Châu Âu như Duravit và Kohler; Quản lý vận hành bởi CBRE; Ký kết cùng các thương hiệu hàng đầu để xây dựng hệ thống tiện ích cho cư dân: WorkFlow (coworking space hiện đại), KOI Fitness & Wellness, Farmers Market, VietKids, King Food Mart,…

Nhà phát triển Phát Đạt cũng đặt nhiều tâm huyết xây dựng chương trình kỹ năng mềm phát triển toàn diện dành cho cư dân nhí Risa by La Pura từ tài năng nghệ thuật, vận động, hướng đạo sinh, kết nối cộng đồng, đến không gian học tập quốc tế với giáo viên nước ngoài,…

"Với vốn tự có 250 triệu đồng, ngân hàng hỗ trợ lãi suất 2 năm, ân hạn nợ gốc 3 năm, chủ sở hữu Risa by La Pura không chỉ lời tiềm năng tăng giá bền vững mà còn lời cả tương lai cho thế hệ kế thừa. Đó là sự vững vàng để con sẵn sàng bước ra thế giới với cá tính tự lập và trách nhiệm cao; là tài sản tích cóp ba mẹ để dành cho con; Đặc biệt, góp những viên gạch đầu tiên xây nên một cộng đồng dưỡng lành, nơi những đứa trẻ hạnh phúc tự hào dùng tuổi thơ ôm ấp cuộc đời", Nhà phát triển Phát Đạt bày tỏ.

Ghi nhận thực tế phát triển phần lớn những khu vực tăng giá mạnh nổi tiếng trên thế giới đều xoay quanh bộ 3: vị trí trung tâm, lõi quy hoạch hạ tầng và mô hình đô thị all-in-one tích hợp. Bởi khi cộng hưởng bộ 3 trụ cột này sẽ tạo cộng đồng cư dân đa dạng, duy trì dòng tiền cho thuê ổn định, và gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Đơn cử như Tokyo Midtown khu quy hoạch phức hợp gồm đa dạng các cơ sở như trung tâm mua sắm, khối nhà văn phòng, bảo tàng mỹ thuật, cơ quan y tế và công viên… mang lại mức giá thuê cao gấp 2 lần so với khu vực xung quanh. Hay tại Marina Bay, giá căn hộ ven vịnh từng tăng hơn 300% nhờ sự kết hợp đồng thời của mặt tiền đại lộ trung tâm, hệ thống metro kết nối toàn khu và mô hình đô thị tích hợp thương mại, giáo dục, y tế, giải trí.

Tại La Pura, bộ ba trụ cột này không chỉ được thừa hưởng mà còn được nâng tầm: 300m mặt tiền Quốc lộ 13 – đại lộ tài chính tương lai, metro số 2 ngang nhà với cơ chế TOD, và đô thị all-in-one y tế – giáo dục – giải trí cao cấp đầu tiên khu vực. Đây chính là công thức đã được thế giới chứng minh, nay được Phát Đạt nội địa hóa hoàn hảo để kiến tạo một Marina Bay mới ngay tại Đông Bắc TP.HCM.

