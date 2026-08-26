Giữa bộ sưu tập giới hạn 58 đại trạch của The Collectors', Riviera Mansion được kiến tạo dành riêng cho những bậc tao nhân phong vị – những chủ nhân không chỉ am hiểu mỹ vị, mà còn xem mỗi cuộc hội ngộ là một nghệ thuật, mỗi bữa ăn là một trải nghiệm và mỗi khoảnh khắc quây quần là một giá trị đáng được gìn giữ. The Collectors' được kiến tạo từ triết lý The Life Trophy, nơi mỗi concept design đại diện cho một hệ giá trị của giới tinh hoa: sống giữa thiên nhiên với Oasis Mansion, kiến tạo những mối giao hảo cùng Privé Mansion, trao truyền gia phong tại Regency Mansion và phản chiếu hệ mỹ học qua Galleria Mansion. Đến Riviera Mansion, hành trình ấy được hoàn thiện bằng nghệ thuật thưởng thức cuộc sống, nơi mỗi phong vị đều trở thành ký ức và mỗi cuộc hội ngộ đều trở thành một phần của di sản.

MỌI PHONG VỊ ĐỀU BẮT NGUỒN TỪ NGUỒN CỘI

Hành trình khám phá Riviera Mansion bắt đầu trước cả khi bước qua cánh cửa. Khu vườn mang tinh thần Địa Trung Hải không chỉ mở ra một cảnh quan nghỉ dưỡng, mà còn dẫn người ta đến với vùng đất đã khai sinh một trong những nền văn hóa ẩm thực giàu bản sắc nhất thế giới.

“ Không chỉ tái hiện tinh thần Địa Trung Hải qua cảnh quan, khu vườn còn gợi mở

lối sống đề cao những bữa ăn sum vầy, những cuộc trò chuyện và

khoảng thời gian

TẬN HƯỞNG BÊN NHAU

Bước tiếp vào bên trong, sảnh hương vị di sản mới thực sự hé lộ linh hồn của Riviera Mansion và cũng là tinh thần của The Collectors'. Nếu mỗi concept design là một cách các bậc sưu tầm lựa chọn gìn giữ những giá trị của đời mình, thì Riviera Mansion bắt đầu từ điều nguyên bản nhất. Thay vì sưu tầm những mỹ vị đã thành hình, nơi đây tìm về cội nguồn làm nên hương vị ấy. Gia vị hiện diện không chỉ như một nguyên liệu, mà là kết tinh của thổ nhưỡng, khí hậu, những tuyến giao thương Địa Trung Hải và các nền văn minh đã bồi đắp nên văn hóa ẩm thực nhân loại. Điều được lưu giữ không chỉ là hương thơm, mà còn là tri thức, ký ức và chiều sâu văn hóa phía sau mỗi hương vị.

“ Xuyên suốt từ tầng một lên tầng hai, sảnh hương vị di sản trở thành sợi chỉ đỏ kết nối toàn bộ dinh thự bằng những hương vị được

BỒI ĐẮP QUA THỜI GIAN

Có lẽ đó cũng là chân dung của bậc tao nhân phong vị. Họ không dừng lại ở việc thưởng thức một món ăn ngon, mà luôn muốn hiểu điều gì đã làm nên hương vị ấy. Bởi với họ, mỗi cuộc hội ngộ đáng nhớ không chỉ bắt đầu từ một bàn tiệc, mà từ sự thấu hiểu nguồn cội của những giá trị được sẻ chia.

MỌI CUỘC HỘI NGỘ ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ NGUỒN CỘI

Rời sảnh hương vị di sản, hành trình tiếp tục mở ra trong đại sảnh giao tế – nơi mỗi cuộc gặp gỡ diễn ra tự nhiên như chính nhịp sống của gia chủ. Không gian không được tạo nên để gây ấn tượng bằng sự xa hoa, mà để những cuộc trò chuyện, tiếng cười và sự hiện diện của những người đồng điệu trở thành điều được lưu giữ lâu nhất sau mỗi lần ghé thăm.

“ Liền mạch với sảnh hương vị di sản và mở rộng tầm nhìn ra khu vườn địa trung hải, đại sảnh giao tế tạo nên một không gian tiếp đón khoáng đạt, nơi

GU THẨM MỸ CỦA GIA CHỦ

được thể hiện một cách tự nhiên

Liền mạch với đại sảnh là khu bếp gia đình và phòng ăn đoàn viên – trái tim của đời sống thường nhật. Đây không phải nơi dành cho những bữa tiệc lớn, mà là không gian của những bữa sáng vội, những bữa tối đủ đầy và những cuối tuần cả gia đình cùng chuẩn bị một bữa ăn.

“ Khi mỹ vị trở thành một phần của nếp sống, căn bếp không chỉ tạo nên món ngon, mà còn nuôi dưỡng

SỰ GẮN KẾT GIỮA CÁC THẾ HỆ

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Ở Riviera Mansion, phong vị không được tạo nên từ những dịp đặc biệt. Nó được bồi đắp từ những điều lặp lại mỗi ngày: một bữa cơm đủ mặt, một câu chuyện bên đảo bếp hay khoảnh khắc cả gia đình quây quần quanh bàn ăn. Chính những nghi thức bình dị ấy mới là nền tảng để mỗi cuộc hội ngộ luôn mang theo cảm giác thân thuộc và đáng nhớ.

MỖI THẾ HỆ ĐỀU CÓ MỘT PHONG VỊ ĐỂ LỚN LÊN

Rời tầng một, hành trình tiếp tục lên tầng hai – nơi những cuộc hội ngộ dần lắng lại để nhường chỗ cho nhịp sống riêng của mỗi thành viên. Nếu tầng một là không gian của sự kết nối, thì tầng hai là nơi mỗi cá nhân được lớn lên trong một thế giới phản chiếu đúng cá tính, sở thích và cách cảm nhận cuộc sống của mình. Bởi một phong vị sống chỉ thật sự bền vững khi được nuôi dưỡng từ những năm tháng đầu đời. Khép mình ở vị trí trung tâm là không gian nghỉ ngơi của gia chủ, nơi phòng ngủ, góc đọc sách ngoài ban công, phòng thay đồ và khu tắm thư giãn được kết nối thành một dòng trải nghiệm liền mạch. Không gian ấy không chỉ dành cho sự nghỉ ngơi, mà còn là khoảng lặng để đọc một cuốn sách, ngắm khu vườn, tận hưởng một bồn tắm cuối ngày và cảm nhận thời gian trôi chậm lại. Bởi sau tất cả những cuộc hội ngộ, điều quý giá nhất vẫn là được trở về với chính mình, để tái tạo năng lượng và tiếp tục gìn giữ phong vị sống của cả gia đình.

“ Không gian nghỉ ngơi của gia chủ được kết nối liền mạch từ phòng ngủ,

góc đọc sách, phòng thay đồ đến khu tắm thư giãn,

MỞ RA MỘT NHỊP SỐNG CHẬM

giữa lòng dinh thự

Rời không gian của gia chủ, hành trình tiếp tục đến với những thế giới rất riêng của thế hệ kế tiếp. Phòng ngủ con gái mở ra những khoảng lặng dành cho hội họa và trí tưởng tượng. Góc vẽ tranh, ánh sáng chan hòa cùng những gam màu Địa Trung Hải khơi gợi khả năng cảm thụ, để tình yêu với cái đẹp được nuôi dưỡng từ những điều bình dị mỗi ngày.

“ Một thế giới nhỏ nuôi dưỡng hội họa,

trí tưởng tượng và

KHẢ NĂNG CẢM THỤ CÁI ĐẸP

ngay từ những năm tháng đầu đời

Trong khi đó, phòng ngủ con trai lại mở ra một thế giới của khám phá và sáng tạo. Những bộ sưu tập mô hình đầu đời không chỉ lưu giữ niềm yêu thích của tuổi thơ, mà còn nuôi dưỡng sự tò mò, tư duy chế tác và tinh thần khám phá bằng chính đôi tay của mình.

“ Không gian dành cho những tâm hồn ưa khám phá, nơi mỗi bộ sưu tập đầu đời đềuNUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ VÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.

KHI MỸ VỊ TRỞ THÀNH NGHỆ THUẬT CỦA NHỮNG CUỘC HỘI NGỘ

Nếu tầng hai là không gian của gia đình, thì tầng ba là nơi phong vị sống được sẻ chia cùng những người đồng điệu. Hành trình bắt đầu từ phòng thưởng mỹ tửu – nơi lưu giữ một bộ sưu tập đặc biệt: bộ sưu tập của thời gian. Mỗi chai vang mang theo dấu ấn của thổ nhưỡng, niên vụ và những năm tháng lặng lẽ trong hầm ủ.

“ Giá trị của phòng thưởng mỹ tửu chưa bao giờ nằm ở việc được cất giữ,

mà ở khoảnh khắc được mở ra, cùng đúng những người biết

TRÂN TRỌNG TỪNG TẦNG HƯƠNG VỊ

và câu chuyện phía sau mỗi ly rượu.

Rời khỏi hầm rượu, sảnh dương cầm dẫn lối đến đại yến sảnh, nơi những hương vị được chuẩn bị từ căn bếp, những ly vang được chọn từ bộ sưu tập và những giai điệu piano cùng hòa vào một nhịp. Nếu tầng một lưu giữ những bữa cơm của gia đình, thì nơi đây được kiến tạo cho những cuộc đoàn viên, những buổi hội ngộ và những khoảnh khắc đủ ý nghĩa để mọi người cùng ngồi lại quanh một bàn ăn.

“ Âm nhạc dẫn lối, mỹ vị kết nối từ sảnh dương cầm đến đại yến sảnh để

MỖI CUỘC HỘI NGỘ ĐỀU ĐƯỢC NÂNG TẦM

thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Bên ngoài là hồ bơi, pool bar và khoảng sân thư giãn trên cao, nơi cuộc gặp gỡ tiếp tục được nối dài trong tinh thần nghỉ dưỡng đặc trưng của miền địa trung hải. Bởi với Riviera Mansion, mỹ vị chưa bao giờ chỉ là món ăn hay ly rượu, mà là khả năng biến mỗi cuộc hội ngộ thành một ký ức đáng được lưu giữ.

“ Một khoảng thư giãn trên

cao, nơi hồ bơi, Pool Bar

và cảnh quan cùng tạo nên

PHONG VỊ SỐNG ĐẬM CHẤT RIVIERA

SAU MỌI CUỘC HỘI NGỘ LÀ NHỮNG GIÁ TRỊ ĐƯỢC TIẾP NỐI

Sau những cuộc hội ngộ, những bữa tiệc và những khoảnh khắc sẻ chia, Riviera Mansion khép lại hành trình bằng không gian tĩnh lặng nhất của dinh thự. Phòng thờ hiện diện như nơi gìn giữ cội nguồn, nhắc rằng mọi giá trị của hôm nay đều được vun bồi từ những thế hệ đi trước. Bởi một phong vị sống chỉ thật sự bền vững khi được đặt trên nền tảng của sự biết ơn và tiếp nối.

“ Một khoảng tĩnh lặng dành cho cội nguồn, để mọi hành trình của hôm nay luôn

BẮT ĐẦU TỪ LÒNG BIẾT ƠN

những thế hệ đi trước

Bước lên tầng cao nhất, vườn rau mang đến một cái kết đầy dụng ý. Từ khu vườn nhỏ ấy, những nguyên liệu tươi mới lại trở về căn bếp, trở thành gia vị, thành bữa cơm và tiếp tục hiện diện trong những cuộc hội ngộ. Một vòng tuần hoàn khép kín, nơi thiên nhiên, mỹ vị và đời sống không tách rời nhau, mà cùng nuôi dưỡng một phong vị sống được bồi đắp qua từng ngày.

“ Khu vườn nhỏ trên tầng thượng khép lại hành trình mỹ vị,

nơi những nguyên liệu tươi mới lại bắt đầu một vòng tuần hoàn của

sự sống và những cuộc hội ngộ

Có lẽ đó cũng là tinh thần mà Riviera Mansion theo đuổi. Không phải sưu tầm để sở hữu, cũng không thưởng thức để phô bày, mà gìn giữ những giá trị đủ sâu để tiếp tục được sẻ chia, đủ bền để tiếp tục được truyền lại và đủ gần gùi để hiện diện trong từng khoảnh khắc của đời sống.

Riviera Mansion 600 m² mặt đất

865 m² sàn xây dựng

343 m² sân vườn

64 m² mặt nước

NƠI PHONG VỊ TRỞ THÀNH MỘT DI SẢN SỐNG

Một phong vị sống không được tạo nên trong một bữa tiệc hay một khoảnh khắc ngẫu hứng. Đó là kết quả của những cuộc hội ngộ được vun đắp qua năm tháng, của những bữa cơm đủ đầy, những ly rượu được mở đúng thời điểm và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là lý do Riviera Mansion hiện diện trong bộ sưu tập giới hạn chỉ 58 đại trạch của The Collectors' – nơi mỗi concept design đại diện cho một hệ giá trị sống, dành riêng cho những chủ nhân theo đuổi triết lý The Life Trophy. Trên quỹ đất 600–1.000m², mỗi đại trạch sở hữu khoảng 900–1.100m² sàn xây dựng, mở ra một hệ không gian nơi mọi trải nghiệm đều có một vị trí xứng đáng: từ sảnh hương vị di sản, phòng thưởng mỹ tửu, đại yến sảnh đến những khoảng sân vườn, hồ bơi và không gian nghỉ dưỡng trên cao.

“ Ôm trọn 58 đại trạch là 28,56 ha cảnh quan xanh, gồm 12,06 ha công viên

và 7 ha hồ Hạc Cầm, kiến tạo một chuẩn sống

BIỆT LẬP GIỮA THIÊN NHIÊN

nhưng vẫn

NỐI VỚI NHỊP SỐNG CỦA ĐÔ THỊ