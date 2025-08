Trước khi trở thành Giám đốc Khối Tiếp thị (CMO) Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú có gần 20 năm dày dặn kinh nghiệm làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) như S.C.Johnson&son, Unilever, FrieslandCampina. Nữ CMO này không nghĩ có ngày sẽ làm việc cho công ty trong nước, hoặc chuyển sang ngành khác ngoài FMCG.

Thế nhưng, cơ hội gặp gỡ với lãnh đạo Techcombank đã thay đổi tất cả. Câu nói đã "hạ gục" và tạo bước ngoặt với nữ CMO này là: "Tại sao là người Việt Nam lại chỉ làm việc cho các tổ chức nước ngoài mà không về đóng góp cho một doanh nghiệp Việt Nam?"

Chia sẻ với chúng tôi, bà Thái Minh Diễm Tú cho biết: "Ở Techcombank, tôi thấy được tầm nhìn, tâm huyết và một khát vọng rất lớn của những người đứng đầu ngân hàng cũng như tin vào chiến lược và đội ngũ nhân tài khiến tôi quyết định mở ra tầm nhìn mới, quyết thay đổi và gia nhập Techcombank". Ngay sau đó, bà Thái Minh Diễm Tú quyết định chuyển cả gia đình từ TP.HCM ra Hà Nội để sống và làm việc.

Ngã rẽ táo bạo về nghề nghiệp khiến nữ CMO này phải hỏi lại chính mình về tấm gương, sự thành công tại các công ty Việt Nam. Niềm tự hào dân tộc ở người phụ nữ có hơn 20 năm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia được đánh thức, với khát vọng có thể làm được những điều lớn lao hơn để góp phần thúc đẩy phát triển cộng đồng vì một Việt Nam vươn tầm.

Thực tế, việc chuyển từ ngành FMCG sang ngân hàng không hề dễ dàng. Ở FMCG các marketer không có cơ hội xây dựng Thương hiệu tập đoàn mà tập trung xây dựng Thương hiệu sản phẩm. Ngay sản phẩm cũng không giống các sản phẩm hữu hình trước đây, dịch vụ tài chính là vô hình, với trải nghiệm khác biệt đòi hỏi tư duy, chiến lược và cách tiếp cận hoàn toàn khác. Bà Thái Minh Diễm Tú phải làm quen và hòa nhập với văn hóa tổ chức, môi trường làm việc hoàn toàn mới, và thêm cả việc chuyển gia đình từ TP.HCM ra Hà Nội.

Thế nhưng, thách thức này cũng đem lại cho nữ CMO cơ hội để xây dựng một bộ máy marketing mới, vạch ra và hiện thực hoá chiến lược thương hiệu, các dự án ý nghĩa có tác động lớn mà trước đây chưa từng có cơ hội được làm.

"Tại Techcombank, tôi có nhiều thử thách hơn, một sân chơi mới, khác, lớn hơn. Tôi có cơ hội được xây dựng một Thương hiệu lớn, được đóng góp quan trọng vào quá trình truyền cảm hứng và mang cảm xúc tạo nên ‘brand love’ (tình yêu thương hiệu) của Techcombank. Thêm nữa, tôi không chỉ cảm nhận thương hiệu mình xây dựng có tác động tích cực đến khách hàng, tổ chức mình đang làm việc, mà còn thấy rõ ảnh hưởng đến cộng đồng. Tôi cảm thấy bản thân có giá trị hơn", bà Diễm Tú chia sẻ.

Và nữ CMO này khẳng định: "Tới Tecombank là bước ngoặt, đồng thời cũng là bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi, và tôi tin rằng đó là duyên!"

Năm 2025, Techcombank đoạt "cú ăn ba" tại giải thưởng APAC Stevie Awards – một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới về đổi mới trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị, vượt qua hàng nghìn đề cử từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ngân hàng này trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh Giải Vàng ở hạng mục "Sáng tạo tiếp thị đa kênh" cùng 2 Giải Bạc cho chiến dịch phát triển thương hiệu và đội ngũ marketing xuất sắc.

Điểm nhấn quan trọng giúp Techcombank đoạt Giải Vàng Stevie Awards là chiến dịch "Tiến tới phiên bản vượt trội trong bạn" (My Own Greatness). Lần đầu tiên tại Việt Nam, mọi người có thể tự do sáng tạo, cá nhân hóa bản nhạc bằng công nghệ AI để tôn vinh chính giấc mơ của mình.

Hơn 40.000 AI Songs được tạo ra và lan tỏa – một con số cực kỳ ấn tượng. Bài hát "Tiến tới ước mơ" do các nghệ sĩ nổi tiếng Soobin, Rhymastic và Slim V thực hiện, thu hút hơn bảy triệu lượt xem trên YouTube trong vòng hai tuần đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó đã nhận tới hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng số. Sự kết hợp giữa công nghệ AI và cảm xúc thăng hoa cùng ước mơ của hàng chục nghìn người dùng đã tạo ra trải nghiệm tương tác độc đáo, đưa chiến dịch này vượt xa khuôn khổ thông thường nhờ sự kết hợp công nghệ 4.0 với câu chuyện giàu cảm xúc.

Trên thực tế, thành công của chiến dịch "My Own Greatness" không chỉ nằm ở những con số mà còn ở chiều sâu triết lý. Bà Thái Minh Diễm Tú nhấn mạnh rằng, chiến dịch này được thiết kế để "truyền cảm hứng và thu hút".

Bên cạnh đó, giải chạy biểu trưng thường niên thành phố HCM và Hà Nội của Techcombank cùng với sự tham gia của hàng chục nghìn người, cũng củng cố thêm cho thông điệp, tượng trưng cho sự kiên cường và tiến bộ. Cách tiếp cận toàn diện – kết hợp công nghệ tiên tiến, sự tham gia của cộng đồng và triết lý thương hiệu mạnh mẽ (Vượt trội hơn mỗi ngày) – đã giúp Techcombank vượt qua vai trò của một ngân hàng thông thường, trở thành động lực thúc đẩy sự thay đổi cá nhân và xã hội. Đây có lẽ là lý do quan trọng nhất khiến cho Ban tổ chức APAC Stevie Awards trao cho Techcombank tới 3 giải thưởng lớn năm 2025.

Năm 2021, khi trở thành CMO của Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú đối mặt với thách thức rất lớn khi cần hiện thực hoá tầm nhìn xây dựng một thương hiệu ngân hàng Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Với kinh nghiệm 20 năm từ ngành FMCG, bà Diễm Tú xây dựng lại đội ngũ tiếp thị và truyền thông tại ngân hàng này, đồng thời mang đến cách tiếp cận bài bản, dựa trên dữ liệu, nghiên cứu sâu về DNA của người Việt cùng văn hóa và cảm xúc khách hàng. Nữ CMO và đội ngũ của mình thiết lập các bộ chỉ số đo lường rõ ràng để theo dõi kết quả hoạt động thương hiệu, đảm bảo mỗi chiến dịch đều có mục tiêu dài hạn. Theo đó, chiến lược marketing của Techcombank không chỉ dừng ở việc quảng bá sản phẩm tài chính mà còn tạo ra một câu chuyện truyền cảm hứng gắn kết với khát vọng của người Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, chính văn hoá tổ chức rất đặc biệt ở ngân hàng số 1 Việt Nam cũng khiến nữ CMO có sự thay đổi rất lớn. Được tự chủ và phát triển bản thân hơn, đồng thời phải vươn tới phiên bản vượt trội của mình mỗi ngày để có thể hiện thực hóa được tầm nhìn vươn tầm quốc tế cho thương hiệu Techcombank.

CMO này cho biết: "Ở các tập đoàn đa quốc gia, việc ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống, hoặc các khuôn mẫu được chuẩn hoá, là khá rõ. Còn tại Techcombank, mỗi Techcomer mang DNA của tổ chức, có khát vọng, quyết liệt và nỗ lưc phát triển bản thân vượt trội hơn mỗi ngày để chinh phục ước mơ hoài bão của mình. Vai trò tại Techcombank mang lại cho tôi và đội ngũ sự tự do để truyền tải những thông điệp tinh tế, khiến khách hàng không chỉ nhớ đến ngân hàng mà còn yêu mến và tin tưởng". Theo đó, việc xây dựng thương hiệu cốt lõi đến việc định hình các chiến dịch truyền thông của Techcombank đều có một góc nhìn mới mẻ, với sự kết hợp giữa cảm xúc và chiến lược.

Thực tế, trong 5 năm gần đây, Techcombank có thể coi là ngân hàng thành công nhất ở Việt Nam về kinh doanh cũng như phát triển thương hiệu, với vị trí số 1 không gây tranh cãi ở nhóm ngân hàng cổ phần. Đây chính là bệ phóng quan trọng cho những cá nhân làm việc tại tổ chức này. Trong 2 năm gần nhất (2024-2025), theo kết quả được Tạp chí Forbes công bố, Techcombank đều được khách hàng bầu chọn là Ngân hàng số 1 Việt Nam.

Năm 2025 cũng là năm thứ 2 liên tiếp bà Thái Minh Diễm Tú được chọn vào danh sách Top 50 CMO APAC Power List của Campaign Asia. Nữ CMO Techcombank trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất cho đến nay làm được điều này. Điểm đặc biệt, việc lọt vào danh sách Top 50 CMO APAC Power List do đơn vị tổ chức tự làm nghiên cứu, đánh giá ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và phỏng vấn những người do họ chọn, chứ không phải danh sách do tự nộp hồ sơ đề cử.

Thông qua cuộc trò chuyện với nữ CMO Techcombank, Ban tổ chức có thêm thông tin về hành trình dài không chỉ có thành công của một marketer xuất sắc mà còn hiểu thêm về những vấp ngã, thất bại, rồi đứng lên của ứng viên mà họ chọn. Sự chân thành cũng như câu chuyện truyền cảm hứng mà nữ CMO mang tới đã thuyết phục được Hội đồng giám khảo.

Bình luận về việc được Ban tổ chức chọn vào danh sách Top 50 CMO APAC Power List - 2 năm liên tiếp, một chuyên gia có tiếng về truyền thông ở Hà Nội nói: "Cũng giống như trong bóng đá, một ngôi sao muốn giành những chiếc Cup danh giá và Quả bóng vàng thì ngoài tài năng, chăm chỉ và kỷ luật thì cần phải ‘chọn đúng nền văn minh’ nữa. Chị Tú đơn giản là đã chọn đúng nơi cần đến".

Sau gần 5 năm tại đây, nữ CMO chia sẻ về nơi mình làm việc: "Xây dựng thương hiệu cùng Techcombank, tôi được truyền cảm hứng bởi nhiều người ở đây và cảm thấy tự hào hơn khi là người Việt Nam. Đam mê công việc và sức hút từ những dự án mang tính đột phá khiến mệt mỏi không còn chỗ tồn tại".

Người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc "giành cú ăn ba" giải thưởng về tiếp thị tại Stevie Awards 2025 bổ sung thêm, những kết quả trong công việc tại Techcombank không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ việc sống đúng với giá trị cá nhân. Triết lý dẫn lối trong suốt sự nghiệp của bà Diễm Tú được tiết lộ là Ikigai (Nhật Bản), bao gồm: Điều bạn yêu thích (Đam mê và sứ mệnh), Điều bạn làm giỏi (Đam mê và nghề nghiệp), Điều giúp bạn kiếm ra tiền (Chuyên môn và kỹ năng), Điều thế giới cần (Sứ mệnh và kỹ năng).

Ikigai thực sự đạt được khi tất cả các lĩnh vực trên gặp nhau tại chính giữa để có một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. Tại Techcombank, bà Diễm Tú tìm thấy sự cân bằng giữa đam mê cá nhân và đóng góp cho tổ chức, góp phần lan tỏa giá trị đến cộng đồng để cùng nhau vì một Việt Nam vượt trội!

Bài: Hoàng Ly Thiết kế: Hương Xuân

