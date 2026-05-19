Những năm đầu 2000, khi nhiều địa phương phía Bắc vẫn còn là những vùng đất thuần nông, ánh sáng từ các nhà máy trong khu công nghiệp đã mang tới nhịp điệu phát triển mới.

Trên những cung đường còn nhiều bụi đất khi ấy, từng đoàn xe chở nguyên vật liệu nối đuôi ra vào nhà máy. Những cuộc gặp với nhà đầu tư Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) kéo dài đến tận khuya. Và giữa làn sóng mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, có những doanh nghiệp tư nhân đã chọn đi về phía những miền phát triển còn chưa thành hình. ROX Group là một trong số đó.

Một trong những bước ngoặt đầu tiên của ROX Group lại bắt đầu từ một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi: xây dựng hoàn chỉnh nhà máy mới tại Phố Nối chỉ trong vòng ba tháng để kịp mùa sản xuất giày.

Đó là khoảng thời gian mà hàng trăm con người làm việc không ngừng nghỉ. Trên cánh đồng còn ngổn ngang đất đá, hạ tầng và nhà xưởng dần thành hình với tốc độ khiến ngay cả những người trong cuộc sau này nhớ lại vẫn thấy khó tin.

"Khi ấy chúng tôi chỉ có một suy nghĩ: đã nhận việc thì phải làm cho bằng được", anh Trần Phi Hạnh, một nhân sự thế hệ đầu nhớ lại.

Nhà máy hoàn thành đúng tiến độ. Và cũng chính cơ ngơi vừa xây xong ấy đã trở thành cơ duyên mở ra hành trình đầu tư hạ tầng khu công nghiệp của Tập đoàn.

Khi được lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) mời về địa phương triển khai khu công nghiệp, cụm công nghiệp, những nhà sáng lập ROX Group đã đề xuất mô hình khu công nghiệp gắn với khu dân cư - một tư duy còn khá mới mẻ ở Việt Nam thời điểm ấy. Sau khi thí điểm thành công KCN Nam Sách, mô hình khu công nghiệp gắn với khu dân cư đã trở thành tiền đề Đảng và Chính phủ đưa ra các định hướng chiến lược mang tính vĩ mô trong giai đoạn 2002-2003 nhằm giải quyết bài toán đồng bộ hạ tầng và an sinh xã hội.

Giai đoạn phát triển các khu công nghiệp cũng là thời kỳ định hình rõ nét triết lý phát triển đặc trưng của doanh nghiệp này: lấp đầy những khoảng trống thị trường bằng cách tạo ra giá trị mới thay vì cạnh tranh trực diện trên những "đại dương đỏ".

Chuyển mình sang lĩnh vực phát triển đô thị, ROX Group tiếp tục theo đuổi chiến lược đi vào những vùng phát triển mới thay vì cạnh tranh ở các khu vực trung tâm đã bão hòa.

Giai đoạn 2014-2015, khi khu vực nội đô Hà Nội và trục Trung Hòa - Nhân Chính dần quá tải, ROX Group chọn dịch chuyển về phía Tây khi Mỹ Đình, Từ Liêm vẫn còn được xem là vùng ven với hạ tầng chưa hoàn thiện.

Trên quỹ đất hơn 12ha tại cửa ngõ Hồ Tùng Mậu, Goldmark City được phát triển theo mô hình "all-in-one" quy mô lớn hiếm hoi ở phân khúc trung - cao cấp thời điểm đó, tích hợp trường học, trung tâm thương mại, quảng trường và không gian cảnh quan ngay trong nội khu.

Trong bối cảnh phần lớn người dân vẫn ưu tiên bám giữ lõi đô thị cũ, Goldmark City góp phần định hình một tư duy sống mới: đánh đổi vị trí trung tâm để có không gian sống rộng mở, tiện nghi và nhiều trải nghiệm hơn. Đến nay, sau gần một thập kỷ vận hành, khu đô thị vẫn là nơi quy tụ cộng đồng cư dân quốc tế đông đảo tại phía Tây Hà Nội.

Sau Goldmark City, dấu ấn đô thị của ROX Group tiếp tục được nối dài qua các dự án như GoldSeason, GoldSilk Complex tại Hà Nội hay The GoldView tại TP.HCM, từng bước định hình những không gian sống hiện đại gắn với trải nghiệm thuận ích và cộng đồng cư dân đa văn hóa.

Tư duy ấy tiếp tục được mở rộng tới các địa phương. Từ Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Tây Ninh, Cà Mau… các dự án mang thương hiệu ROX Living đang góp phần hình thành những "hạt nhân đô thị mới", nơi không gian xanh, cảnh quan và hệ tiện ích được đầu tư như một phần của chiến lược nâng tầm chất lượng sống địa phương thay vì chỉ phát triển nhà ở đơn thuần.

Ở phân khúc cao cấp hơn, ROX Group cũng bắt đầu phát triển những sản phẩm mới theo tư duy kiến tạo không gian sống đi sâu vào trải nghiệm thông qua thành viên ROX Signature với dự án The Legend Danang.

Tinh thần tiên phong khai phá thị trường ngách cũng được Tập đoàn mang sang lĩnh vực khách sạn và lưu trú. Trong khi phần lớn thương hiệu khách sạn tập trung cạnh tranh tại các trung tâm du lịch lớn, ROX lại phát triển chuỗi khách sạn thuận ích tại các đô thị đang tăng trưởng mạnh về công nghiệp, logistics và dịch vụ, phục vụ nhu cầu lưu trú hiện đại đang gia tăng cùng những chuyển động kinh tế mới.

Và gần đây nhất, lĩnh vực phản chiếu rõ nhất triết lý phát triển của ROX Group là năng lượng tái tạo.

Không đi theo cách phát triển nóng, Tập đoàn chọn bước vào lĩnh vực này bằng tư duy học từ thực tế. Những nhà máy đầu tiên được mua lại để đội ngũ từng bước học vận hành, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng năng lực nội tại cho một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Giữa những vùng nắng gió của Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, các cánh đồng pin mặt trời lấp lánh đang lặng lẽ tích tụ nguồn năng lượng cho những nhà máy, đô thị và nhịp sống mới.

Từ một nhà máy giày với hàng nghìn công nhân cách đây ba thập kỷ, ROX Group dần mở rộng thành hệ sinh thái trải dài từ khu công nghiệp, đô thị, khách sạn đến năng lượng tái tạo. Những lĩnh vực tưởng chừng khác biệt nhưng lại được kết nối bằng một tư duy nhất quán: tạo ra những giá trị thuận ích và bền vững cho nơi doanh nghiệp hiện diện.

ROX Group hôm nay đã trở thành ngôi nhà chung của hàng ngàn cán bộ nhân viên. Tập đoàn ghi dấu ấn qua 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.000 ha, tạo việc làm cho hơn 82.000 lao động và thu hút hơn 600 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 6 tỷ USD.

Bên cạnh đó là hơn 300 dự án đô thị và nhà ở trải dài trên nhiều tỉnh thành, chuỗi 14 khách sạn thuận ích cùng 3 nhà máy điện mặt trời. ROX Group cũng là đối tác tài chính của nhiều tổ chức lớn trong và ngoài nước, từng bước khẳng định uy tín và năng lực phát triển bền vững trên thị trường.

Những nỗ lực ấy đã giúp Tập đoàn được cộng đồng ghi nhận qua hơn 150 giải thưởng trong nước và quốc tế.

ROX Group cũng đang từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế thông qua các mối quan hệ hợp tác với đối tác tại Trung Á như Kyrgyzstan, Mông Cổ hay châu Âu… Doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm thêm cơ hội phát triển trong những lĩnh vực đã tích lũy nhiều kinh nghiệm như phát triển đô thị, năng lượng… Ánh sáng thuận ích mà ROX bền bỉ thắp lên suốt 30 năm đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, mang theo khát vọng khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

"Trong suốt 30 năm phát triển, ROX Group luôn chọn việc khó để đi đường dài. Đó là hành trình của những lựa chọn kiên định: tiên phong khai phá lĩnh vực mới, dám làm lớn và bền bỉ theo đuổi khát vọng đóng góp lâu dài cho đất nước. Chúng tôi tin rằng, khi doanh nghiệp được xây dựng trên nền tảng bền vững và tư duy phụng sự, những giá trị Việt sẽ được bồi đắp, đủ sức lan tỏa ra ngoài biên giới, tới những chân trời rộng lớn hơn", ông Trần Xuân Quảng, Chủ tịch HĐQT ROX Group nhấn mạnh.

Anh Trần Phi Hạnh vẫn nhớ những ngày lội ruộng đo đất ở Hải Dương đầu những năm 2000, những bữa mì tôm nấu nhờ trong nhà dân hay giấc ngủ chập chờn trong container dựng tạm giữa công trường khu công nghiệp. Khi ấy, đội ngũ ROX còn rất mỏng, mỗi người phải kiêm nhiệm nhiều vai trò.

Dù được giao những nhiệm vụ mới đầy thử thách và không thuộc lĩnh vực chuyên môn nhưng người ROX vẫn nhanh chóng thích nghi nhờ nền tảng được rèn từ môi trường sản xuất: tư duy hệ thống, khả năng lập kế hoạch, tính kỷ luật và sự chi tiết trong vận hành.

Đi cùng nền tảng ấy là tinh thần học hỏi gần như bản năng. Họ học bằng cách bám công trường hàng tuần liền, tự phân loại hồ sơ, theo từng xe cát san lấp mặt bằng và trực tiếp làm việc với địa phương để tháo gỡ từng nút thắt.

"Khi ấy không ai nghĩ mình là chuyên gia. Chỉ biết việc gì chưa biết thì phải học thật nhanh để làm cho kịp", anh Trần Phi Hạnh chia sẻ.

Tinh thần "vừa làm vừa học" ấy sau này trở thành một phần DNA của ROX: sẵn sàng bước vào lĩnh vực mới và tự tạo năng lực từ thực tiễn.

Nhưng xây hạ tầng nhanh chưa đủ để lấp đầy những khu công nghiệp. Trong những năm Việt Nam mở rộng thu hút FDI, ROX Group là một trong những doanh nghiệp tư nhân sớm tham gia vào hành trình kết nối đầu tư quốc tế. Điều khiến hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài từ Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… lựa chọn đồng hành lâu dài với ROX không chỉ nằm ở hạ tầng.

Ngày 28 Tết Âm lịch năm 2004, khi nhiều nơi đã bước vào kỳ nghỉ, đội ngũ ROX vẫn cùng đại diện doanh nghiệp Toyo Denso rong ruổi giữa Hải Dương và Hà Nội để hoàn tất thủ tục trước chuyến bay cuối cùng về Nhật. Chỉ cần chậm vài ngày, kế hoạch đầu tư có thể phải lùi lại nhiều tháng.

Chính cách làm ấy tạo nên niềm tin của nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong giai đoạn Việt Nam bắt đầu bước vào các làn sóng FDI mạnh mẽ. Ghi dấu bằng khả năng thu hút đầu tư và tốc độ lấp đầy khu công nghiệp ấn tượng, ROX được thị trường nhắc đến như "bà đỡ" của các khu công nghiệp thời kỳ đầu hội nhập.

Ông Nakagawa, đại diện Công ty tư vấn BTD (Nhật Bản), đối tác đã đồng hành hơn hai thập kỷ cùng ROX Group thông qua thành viên ROX iPark, cho biết: hai bên đã cùng thu hút gần 90 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Nitori, Brother, Hitachi Cable, Sumitomo Electric Wiring Systems hay Honda Vietnam.

Theo ông, điều tạo nên khác biệt của các khu công nghiệp do ROX phát triển không chỉ là khả năng đón đầu các làn sóng đầu tư, mà còn là khả năng phát hiện nhu cầu và khoảng trống thị trường từ rất sớm để kịp thời cung cấp dịch vụ đáp ứng các nhu cầu ngày càng phức tạp đó từ số hóa, năng lượng xanh đến các mô hình khu công nghiệp thế hệ mới.

Cũng từ quá trình đồng hành cùng nhà đầu tư qua nhiều giai đoạn phát triển, ROX Group dần mở rộng tư duy từ phát triển hạ tầng sang cung cấp các giải pháp tích hợp, nơi khách hàng không chỉ tìm kiếm mặt bằng hay công trình đơn lẻ, mà cần một hệ sinh thái dịch vụ và vận hành đủ đồng bộ để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống lâu dài.

Tư duy ấy tiếp tục được ROX Group mang vào các khu đô thị. Phía sau hàng vạn ô cửa sáng đèn mỗi tối là một hệ thống vận hành gần như không ngừng nghỉ từ kỹ thuật, an ninh đến dịch vụ cư dân được các đơn vị trong hệ sinh thái ROX Key âm thầm duy trì mỗi ngày. Với ROX, hạ tầng không dừng lại ở việc hoàn thiện một công trình, mà còn là khả năng giữ cho trải nghiệm sống được vận hành ổn định và bền bỉ theo thời gian.

Dù là phát triển hạ tầng hay cung cấp dịch vụ, Tập đoàn luôn giữ một logic phát triển nhất quán: đi vào những bài toán khó, tập trung giải quyết nhu cầu thật và xây dựng giá trị đủ dài hạn để có thể đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng, của nền kinh tế và của chính những chuyển động mới của đất nước.

Gắn bó với ROX Group từ những ngày đầu thành lập, chị Hà Thị Bích Hạnh nhớ nhất không phải những cột mốc tăng trưởng, mà là cảm giác mọi người sẵn sàng san sẻ với nhau như một gia đình lớn. Với chị, các hoạt động thiện nguyện hay chương trình ROX Share chưa bao giờ là một phong trào, mà là điều diễn ra rất tự nhiên trong văn hóa của doanh nghiệp suốt nhiều năm qua.

"ROX Group hôm nay vẫn luôn gìn giữ những giá trị nhân văn như một điều rất tự nhiên", chị nói.

Nhân văn - đổi mới - quốc tế cũng đang dần định hình rõ hơn chân dung ROX Group trong giai đoạn phát triển mới.

Nếu tính nhân văn được bồi đắp từ văn hóa sẻ chia, tinh thần đồng hành với con người và các hoạt động cộng đồng suốt nhiều năm, thì đổi mới lại hiện diện trong cách doanh nghiệp liên tục chuyển đổi mô hình vận hành, ứng dụng công nghệ và phát triển những hệ sinh thái dịch vụ theo nhu cầu mới của thị trường.

Trong khi đó, tinh thần quốc tế không chỉ đến từ hành trình đồng hành cùng các dòng vốn FDI từ những ngày đầu mở cửa, mà còn được tiếp nối qua quá trình chuẩn hóa năng lực quản trị, hợp tác với các đối tác toàn cầu và từng bước tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới.

Ba giá trị ấy cũng đang dần vẽ nên chân dung của một thế hệ cán bộ nhân viên ROX mới: cởi mở hơn, linh hoạt hơn và sẵn sàng thích nghi với những chuyển động mới của thị trường và thế giới.

Trong nhiều cuộc trò chuyện nội bộ, những người sáng lập của ROX thường nói điều họ tự hào nhất sau ba thập kỷ không chỉ là các dự án hay quy mô hệ sinh thái, mà là việc doanh nghiệp đã tạo ra được những người trưởng thành từ thực tiễn, dám học cái mới, dám nhận trách nhiệm và không ngại bước vào những lĩnh vực chưa có tiền lệ.

Từ những nhân sự từng lội ruộng đo đất ở Hải Dương đầu những năm 2000 đến lớp nhân sự trẻ hôm nay đang tham gia các dự án chuyển đổi số hay năng lượng tái tạo, dường như vẫn giữ nguyên tinh thần của những ngày đầu mở đường: vừa làm, vừa học và liên tục tự làm mới mình.

Theo ông Trần Xuân Quảng, Chủ tịch HĐQT ROX Group, sau ba thập kỷ, thành tựu đáng tự hào nhất của Tập đoàn không chỉ là quy mô hệ sinh thái hay các dự án đã hình thành, mà là khả năng thực thi và liên tục đổi mới của cả hệ thống được xây dựng trên nền tảng niềm tin và sự trao quyền từ những người sáng lập. Mỗi khi có một bài toán mới được đặt ra, tổ chức luôn có khả năng cùng nhau học hỏi, thích nghi và đi tới kết quả cuối cùng. Chính quá trình ấy giúp đội ngũ trưởng thành hơn mỗi ngày và tạo nên năng lực đi đường dài của ROX Group.

Giai đoạn phát triển mới sẽ đặt ra rất nhiều thách thức khi quy mô ROX Group ngày càng lớn, thị trường mở rộng hơn và nhu cầu khách hàng thì liên tục thay đổi. Nhưng điều quan trọng là cả hệ thống luôn nhìn thấy vấn đề, cùng nhau tìm cách cải thiện và không ngại thay đổi để tốt hơn mỗi ngày.

Bước ra thế giới, ROX Group hiểu rằng mỗi thị trường đều có những khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và cách thức làm việc. Nhưng với nền tảng văn hóa và "mã gen" được bền bỉ xây dựng suốt 30 năm, tập đoàn có đủ nội lực để từng bước hình thành một mô thức quản trị chung, nơi các giá trị cốt lõi có thể dung hòa với văn hóa bản địa. Đó không phải là cách áp đặt từ bên ngoài, mà là quá trình vừa giữ được bản sắc riêng, vừa học hỏi để thích nghi với từng thị trường. Chính tinh thần chính trực tự thân, trách nhiệm chủ động, hiệu quả đến cùng và tư duy đổi mới liên tục đang trở thành nền tảng để đội ngũ nhân sự đồng hành cùng các đối tác quốc tế và mang tới những giá trị thuận ích cho những vùng đất doanh nghiệp hiện diện.

"ROX luôn tin rằng những giá trị bền vững phải giống như ánh sáng mặt trời liên tục lan tỏa năng lượng sống và mở ra những chuyển động mới. Hành trình ‘Kiến tạo - Vươn xa’ của chúng tôi cũng là hành trình mang những giá trị Việt được vun đắp suốt 30 năm tới những chân trời rộng lớn hơn", ông nói.

Ba mươi năm sau ngày đầu khởi nghiệp, những cánh đồng lúa, những khu vực đầm lầy cỏ mọc trước khi ROX Group đặt chân tới đã thay đổi theo nhịp vận hành của nhà máy, của đô thị và của các dòng đầu tư mới. Những khu công nghiệp đã sáng đèn xuyên đêm. Trong các khu đô thị, ánh sáng từ hàng vạn ô cửa dần thắp lên những nhịp sống đủ đầy, rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ. Những cánh đồng pin mặt trời vẫn lặng lẽ tích tụ nguồn năng lượng cho tương lai.

Và hành trình của ROX Group có lẽ vẫn đang tiếp tục được viết bằng thứ ánh sáng bền bỉ nhất: ánh sáng của những con người dám đi trước, dám chọn việc khó và không ngừng khai phá để đưa giá trị Việt vươn xa tới những chân trời rộng lớn hơn.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt