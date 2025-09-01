Giữa lúc cả nước đang hướng về những thời khắc lịch sử với niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc, Mỹ Anh cùng nhiều đồng nghiệp tại ROX chọn cách gửi trao những giọt máu nghĩa tình, tiếp thêm sự sống cho những đồng bào đang cần.

Tinh thần "sống đẹp" trong văn hóa chung của ROX không còn là khẩu hiệu, mà đã thấm sâu vào từng hành động cụ thể của mỗi người lao động ở đây. Hoạt động hiến máu chỉ là một phần trong tinh thần sống đẹp và chất của người ROX. Bởi hạnh phúc, theo các nghiên cứu xã hội học, vốn có tính lan tỏa… Các nghiên cứu xã hội học đã chứng minh hạnh phúc không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân, mà còn có xu hướng lan tỏa. Khi một người ROX hạnh phúc, họ muốn chia sẻ, kết nối và giúp đỡ người khác, tạo thành giá trị cộng hưởng về tinh thần "sống đẹp" ở khắp mọi nơi.

Từ miền núi cao Tồm Làm (Bắc Kạn) đến đảo Lý Sơn xa xôi, đâu đâu cũng thấy dấu chân của người ROX. Đó có thể là một lớp học, một điểm trường được tu sửa; là những ngôi nhà được xây dựng khang trang thay thế cho những ngôi nhà tạm, nhà dột nát; là thư viên xanh cho em;…

ROX là một ví dụ điển hình cho việc doanh nghiệp áp dụng thành công tư duy quản trị hiện đại, kết hợp giữa văn hóa - công nghệ - con người để nâng cao năng lực nội tại.

Thực tế đã chứng minh, kể từ sau Đổi mới 1986, khu vực kinh tế tư nhân không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Từ chỗ chỉ đóng góp chưa tới 1/4 GDP, đến nay khối này đã chiếm hơn 40% GDP và tạo ra hàng chục triệu việc làm. Trong dòng chảy phát triển ấy, những doanh nghiệp biết đặt con người làm trung tâm, coi văn hóa và hạnh phúc của nhân viên là nền tảng, đã bứt phá ngoạn mục và vươn lên dẫn dắt.

Câu chuyện của ROX chỉ là một lát cắt trong bức tranh rộng lớn hơn: sự trỗi dậy của kinh tế tư nhân Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới. Ra đời năm 1996, sau gần 3 thập kỷ hoạt động ROX Group đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, thu hút hàng trăm nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD, nộp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng.



Người lao động tại ROX Group được tương tác trong hệ sinh thái làm việc số với app nội bộ, chatbot AI giải đáp tức thì, các nền tảng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP, quản lý tài sản FM và cả các giải pháp công nghệ tự phát triển để phục vụ người lao động như OpRisk trong quản lý rủi ro, C-Product trong quản lý hành trình trải nghiệm khách hàng, bán hàng;…

Nhờ thế, với đội ngũ nhân sự tối ưu, người ROX quản lý và phát triển hàng trăm dự án bất động sản. Nhiều dự án có sự hợp tác của các đối tác quốc tế hàng đầu như The Legend Danang; KCN Gia Lộc… Trong xu hướng đề cao giảm phát thải, ROX tiên phong phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời. Các nhà máy này không chỉ giúp tạo công ăn việc làm, cải thiện kinh tế của địa phương mà còn là điểm tựa cho một tương lai an toàn năng lượng, thúc đẩy năng lượng xanh của Việt Nam.

Những thành quả của ROX phần nào phản ánh bức tranh của một Việt Nam đang trên đà phát triển: những đô thị văn minh, những khu công nghiệp xanh, những nhà máy năng lượng tái tạo, những khách sạn thông minh… Không chỉ là các thành tựu vất chất, đời sống văn hóa - tinh thần của người dân cũng được nâng tầm. Những sân khấu sáng ánh đèn, những buổi hòa nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế. Tất cả được ghép lại thành bức tranh đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam đa sắc màu và thật sự rực rỡ, mang lại niềm tin về một cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn cho người Việt.



ROX đã minh họa rõ cho một xu hướng trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam: phát triển tổ chức bền vững và trở thành lực lượng xung kích trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Sự thay đổi thể chế, chính sách cởi mở đã tạo nên tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, tiếp sức cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân như ROX hình thành, lớn mạnh và đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao vị thế quốc gia.

Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Trong đó, doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế và góp phần quan trọng vào mục tiêu trên.

Với một triệu doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, chiếm 30% thu ngân sách nhà nước và tạo ra tới 82 - 85% việc làm xã hội. Đây là minh chứng cho sức sống và vai trò không thể thay thế của khu vực tư nhân trong nền kinh tế.



Những thành quả là cơ sở cho niềm tin vào một quyết sách đúng đắn: Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế; cùng với đó là các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đã giúp khu vực này phát triển mạnh mẽ.

Những doanh nghiệp tư nhân như ROX bằng nội lực mạnh mẽ với mô thức quản trị đúng đắn lấy công nghệ làm đòn bẩy - con người là trung tâm đã tự khẳng định bản lĩnh và vai trò không thể thiếu trong nền kinh tế. Khi mỗi doanh nghiệp tư nhân đều vươn lên theo hướng đó, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện đồng hành cùng dân tộc kiến tạo một nền kinh tế hiện đại, bền vững và thịnh vượng.

