Nhiều năm liền, nhắc đến Phú Mỹ là nhắc đến những nhà máy, khu công nghiệp (KCN) và những chuyến tàu hàng cập cảng Cái Mép – Thị Vải. Công nghiệp, cảng biển và logistics đã tạo nên nền tảng kinh tế đặc trưng, hình thành "thỏi nam châm" hút dòng vốn FDI và lực lượng lao động.

Sau khi sáp nhập với TP.HCM, khu vực này được đặt vào một cấu trúc kinh tế rộng lớn hơn, kết nối thế mạnh công nghiệp – cảng biển – logistics với các trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính, công nghệ và hàng không của siêu đô thị có quy mô GRDP hơn 115 tỷ USD.

Sự cộng hưởng giữa nền tảng sẵn có và những nguồn lực mới đang đưa khu vực bước vào một chu kỳ phát triển mới, với dòng vốn chất lượng hơn, chức năng kinh tế đa dạng hơn và cấu trúc nguồn nhân lực cũng dần thay đổi.

Theo thống kê, khu vực Phú Mỹ hiện tập trung 9 KCN, tỷ lệ lấp đầy trung bình trên 70%; nhiều KCN như Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2… đạt gần 100%. Quy mô sản xuất lớn cùng lợi thế cảng nước sâu đưa nơi đây trở thành "cứ điểm" của nhiều tập đoàn quốc tế.

Dòng vốn ngoại hiện diện trên nhiều mắt xích của nền kinh tế địa phương. Trong công nghiệp, Hyosung (Hàn Quốc) đã rót hàng tỷ USD đầu tư các dự án về hóa chất, vật liệu mới và Bio-BDO; Tokuyama (Nhật Bản) vừa đưa vào hoạt động nhà máy polysilicon cấp bán dẫn tại KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ở lĩnh vực cảng biển, những tên tuổi quốc tế như Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd,… cũng tham gia đầu tư, khai thác các cảng container trong cụm Cái Mép – Thị Vải.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô, mà ở chất lượng dòng vốn khi các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ, chuyên môn và giá trị gia tăng cao hơn. Bước chuyển này càng có thêm động lực khi mạng lưới hạ tầng đa phương thức xung quanh khu vực đồng loạt tăng tốc.

Trong đó, sân bay quốc tế Long Thành đang tiến gần giai đoạn vận hành đầu tiên, với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giá trị của sân bay không dừng ở năng lực vận chuyển, mà còn nằm ở các hoạt động kinh tế hình thành xung quanh, gồm logistics hàng không, thương mại, lưu trú, dịch vụ hỗ trợ.

Ở "cửa ngõ ra đại dương", cụm cảng Cái Mép – Thị Vải nhiều năm nằm trong nhóm cảng có hiệu quả khai thác cao trên thế giới. Dư địa phát triển tiếp tục được mở rộng với các dự án đầu tư, nâng cấp cảng biển và thành lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Cùng lúc đó, các trục giao thông chiến lược kết nối liên vùng đang được đầu tư đồng bộ, gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức – Long Thành đã thông xe, cao tốc Long Thành – Hồ Tràm, Vành đai 4… đang trong danh mục các dự án ưu tiên triển khai.

Khi cơ cấu đầu tư ngày càng chọn lọc những ngành có hàm lượng công nghệ và chuyên môn cao, cơ cấu nhân lực đi cùng cũng thay đổi, kéo theo sự hiện diện ngày càng lớn của kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, đội ngũ quản lý, nhân sự quốc tế và lao động chất lượng cao.

Theo thống kê, khu vực hiện có khoảng 25.000 chuyên gia quốc tế sinh sống và làm việc thường xuyên. Quy mô này chưa bao gồm lực lượng kỹ sư, nhân sự chuyên môn cao trong nước. Nhu cầu nhân lực được dự báo tiếp tục gia tăng khi sân bay Long Thành vận hành, các KCN thế hệ mới được lấp đầy và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ đi vào triển khai thời gian tới.

Sự thay đổi về cấu trúc nguồn nhân lực đang tạo ra một lớp nhu cầu mới cho thị trường bất động sản. Từ một khu vực được nhận diện chủ yếu bởi phân khúc đất nền, Phú Mỹ – Tân Thành bắt đầu xuất hiện các dự án căn hộ, nhà ở được quy hoạch đồng bộ, hướng đến nhóm chuyên gia và cộng đồng cư dân có yêu cầu cao về chuẩn sống.

Salacia Villas được VinaLiving phát triển trong chính bối cảnh chuyển mình của khu vực. Tọa lạc giữa mạng lưới công nghiệp – cảng biển – logistics – sân bay, dự án tiếp cận từ một vấn đề rộng hơn của quá trình đô thị hóa: khi dòng chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao gia tăng, đâu sẽ là môi trường sống tương xứng?

Câu trả lời được VinaLiving cụ thể hóa qua định hướng The Expert Living Hub – hệ sinh thái đáp ứng các nhu cầu sống, làm việc, kết nối, trải nghiệm và phát triển.

Thay vì tách nơi ở khỏi nhịp vận hành kinh tế xung quanh, mô hình hướng đến rút ngắn khoảng cách giữa công việc và cuộc sống, đồng thời đưa những nhu cầu về giải trí, mua sắm, dịch vụ và kết nối cộng đồng vào cùng một bán kính sống.

Kế thừa tinh thần kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà của VinaLiving, Salacia Villas tiên phong thiết lập chuẩn sống "resort" tại Tân Thành với quy hoạch đề cao tính riêng tư và trải nghiệm sống chất lượng. Ở đó, cộng đồng chuyên gia có không gian nghỉ ngơi, vận động và tái tạo năng lượng sau nhịp làm việc cường độ cao; trong khi các gia đình có thể tiếp cận hệ tiện ích dành cho nhiều thế hệ ngay ngưỡng cửa.

Nhưng giá trị của một "living hub" không chỉ được quyết định bởi danh mục tiện ích, mà còn là khả năng kết nối nhà ở với thương mại, dịch vụ thiết yếu.

Đó cũng là lý do cấu phần thương mại – dịch vụ được đặt ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển. Ngay cửa ngõ dự án, diện mạo của một điểm đến mới đang dần thành hình: trung tâm thương mại dự kiến vận hành từ Quý 1/2028, kết nối trực tiếp với Phố Thương Cảng sẽ đi vào hoạt động từ Quý 1/2027. Tổ hợp này sẽ bổ sung các chức năng mua sắm, ẩm thực, lưu trú, dịch vụ và trải nghiệm, phục vụ cộng đồng cư dân Salacia Villas nói riêng và giới chuyên gia, người dân khu vực nói chung.

Mới đây, VinaLiving chính thức "bắt tay" PCM – đơn vị phát triển và vận hành bất động sản thương mại – để khai thác thương mại Salacia Villas, đưa các thương hiệu F&B, lưu trú, văn phòng, bán lẻ và dịch vụ về dự án. Sự hợp tác đánh dấu bước chuyển từ xây dựng "phần cứng" sang kích hoạt "phần mềm" của The Expert Living Hub: dịch vụ, trải nghiệm và dòng người – những yếu tố quyết định sức sống thực của một dự án.

Lộ trình này cho thấy một cách tiếp cận khác đối với bài toán phát triển bất động sản tại những khu vực đang tăng trưởng nhanh. Thay vì chờ dân cư hình thành rồi mới bổ sung dịch vụ, tại Salacia Villas, nhà ở, thương mại và trải nghiệm được phát triển song hành với nhịp gia tăng dân cư và hoạt động kinh tế.

Điều này có thể được nhìn thấy qua những thị trường mà VinaLiving đã tham gia phát triển.

Hơn một thập kỷ trước, khi Đà Nẵng đang trong giai đoạn đầu phát triển du lịch cao cấp, VinaLiving triển khai The Ocean Villas Da Nang, tạo bước ngoặt cho phân khúc biệt thự biển, biệt thự sân golf. Những năm 2010, The Garland và Nine South Estates dần ra mắt, tiên phong khai mở mô hình compound (khép kín) - một tiêu chí về chuẩn mực sống cao cấp hiện nay.

Điểm chung của các dự án này nằm ở thời điểm và cách sản phẩm được đặt vào sự chuyển động của thị trường. Nếu Đà Nẵng là chu kỳ của kinh tế du lịch và nhu cầu nghỉ dưỡng, tại TP.HCM là quá trình nâng cấp tiêu chuẩn sống đô thị, thì tại Tân Thành, một lớp nhu cầu mới đang hình thành cùng sự tăng tốc của công nghiệp, logistics, cảng biển và hàng không.

Ở góc độ rộng hơn, đó cũng là hành trình một vùng đất chuyển từ nơi tạo ra việc làm thành nơi con người lựa chọn để xây dựng cuộc sống. Khoảng cách giữa hai bước chuyển ấy không chỉ được lấp đầy bằng đường sá, nhà máy hay những con số đầu tư, mà còn bằng những ngôi nhà đáng sống, những dịch vụ đủ đầy và những trải nghiệm khiến con người muốn ở lại, kết nối và gắn bó dài lâu.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt