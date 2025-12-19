Là dự án căn hộ hàng hiệu tiên phong tại Ciputra, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences của Sunshine Group đang dần hiện hữu như một tuyệt tác giữa khu đô thị này, với vị trí 4 mặt tiền quyền lực, tầm view ôm trọn sông Hồng & hồ Tây, cùng thiết kế căn hộ thông tầng "may đo" nội thất hàng hiệu và tổ hợp hơn 50 tiện ích cao cấp được bố trí xuyên suốt từ mặt đất tới tầng thượng. Tọa lạc trên đỉnh công trình ấy sẽ là một tổ hợp rooftop chưa từng xuất hiện ở Ciputra: tổ hợp nhà hàng hồ bơi sky bar 6 sao mang tên YAMA.

Sự xuất hiện của YAMA vì thế vượt ra ngoài vai trò của một tiện ích. Đây là dấu mốc cho thấy skyline Tây Hồ Tây đã có thêm một điểm đến xứng tầm với cộng đồng tinh hoa đã lựa chọn Ciputra. Từ một khu đô thị vốn được biết đến bởi quy hoạch xanh và môi trường sống chuẩn quốc tế, Ciputra đang bước sang chương tiếp theo của những trải nghiệm ẩm thực, giải trí và wellness diễn ra ngay giữa tầng mây.

Đằng sau sự xuất hiện của YAMA là cuộc gặp gỡ giữa hai tư duy tiên phong. Sunshine Group, với tầm nhìn xây dựng những dự án hàng hiệu mang linh hồn của phong cách sống thượng lưu, không chỉ phát triển không gian an cư mà còn kiến tạo trải nghiệm sống thông qua kiến trúc, công nghệ, tiện ích và dịch vụ vận hành chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, Sunset Hospitality Group đến từ Dubai, là một trong những tập đoàn quản lý dịch vụ khách sạn và phong cách sống hàng đầu thế giới, hiện vận hành gần 90 địa điểm tại 26 quốc gia. Đây cũng chính là thương hiệu đứng sau nhiều nhà hàng rooftop mang tính biểu tượng như SUSHISAMBA, Attiko, Mood Lounge, và là đối tác chiến lược tin cậy của hàng loạt thương hiệu resort, khách sạn xa xỉ toàn cầu. Có thể nói mỗi thương hiệu của Sunset không chỉ là một điểm đến, mà là một phong cách sống được tuyển chọn kỹ lưỡng cho giới thượng lưu.

Sự hiện diện của Sunset cũng bổ sung thêm một đối tác quản lý quốc tế danh tiếng cho Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, sau khi dự án này chính thức được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất của BWH Hotels, cũng là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu hiện nay.

Là thương hiệu độc quyền do Sunset phát triển, tên gọi “YAMA” bắt nguồn từ tiếng Nhật, nghĩa là “ngọn núi” - biểu tượng của sự tĩnh tại, sức mạnh và vẻ đẹp bền vững theo thời gian. Tinh thần ấy trở thành nền tảng tạo nên bản sắc YAMA: một không gian sang trọng giàu chất nghệ thuật với tầm nhìn ngoạn mục giữa thiên nhiên, nơi con người có thể tìm về sự cân bằng thông qua những trải nghiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Tọa lạc tại tầng 39–40 của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, YAMA nâng khái niệm “kết nối với thiên nhiên” lên một tầng trải nghiệm mới. Cấu trúc hai tầng liên hoàn cùng tầm nhìn bao trọn Hồ Tây, sông Hồng và đường chân trời Hà Nội mang lại cảm giác như đang đứng trên boong thượng của một du thuyền lơ lửng giữa không trung. Trong không gian ấy, từ ly cocktail bên hồ bơi vô cực, bữa tối fine dining tinh tế cho đến khoảnh khắc lặng ngắm sắc trời chuyển màu, mỗi trải nghiệm đều được chắt lọc để trở thành dấu ấn khó quên.

Đáng chú ý, toàn bộ không gian YAMA được kiến tạo trên nền tảng của những vật liệu cao cấp mang tính bền vững, được đầu tư chọn lọc đến từng chi tiết. Từ đá, gỗ, kim loại và các bề mặt hoàn thiện được xử lý tinh xảo đến quầy lễ tân, sàn, tường, tay vịn, hệ chiếu sáng và đồ nội thất đặt riêng: mọi chi tiết đều tuân thủ ngôn ngữ thiết kế sang trọng với độ chính xác, tính nghệ thuật và cảm giác bền vững vượt lên trên mọi xu hướng ngắn hạn.

Hành trình đến YAMA khởi đầu tại sảnh đón tầng trệt, với tinh thần “quiet luxury” được cảm nhận ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Hơi thở thiên nhiên được chắt lọc và phản chiếu qua quầy lễ tân xanh lục trầm, vách đá thô mộc kế bên và những mảng khối xanh ánh ngọc mang cảm hứng khoáng thạch và đá quý, như dấu vết của thời gian lắng đọng trong không gian. Những điểm nhấn thị giác này nhẹ nhàng dẫn lối cảm xúc, mời gọi nhịp bước chậm lại để chuẩn bị cho hành trình trải nghiệm phía trên.

Bước lên tầng 39, bạn được chào đón tới một không gian rộng mở, với ánh sáng được dẫn dắt có chủ ý và tầm nhìn mở ra đường chân trời Hà Nội. Tại đây, lễ tân vượt ra khỏi thao tác check-in thông thường để trở thành một nghi thức – bước chuyển giúp khách chính thức bước vào “thế giới YAMA”. Các lựa chọn về bàn ăn, hồ bơi, trải nghiệm F&B hay wellness đều được tư vấn tại khu vực này, vận hành theo tiêu chuẩn của một resort hạng sang, đúng tinh thần “luxury lifestyle” mà YAMA theo đuổi.

Đây cũng là nơi khu vực “Retail Corridor” được kiến tạo như một trục trải nghiệm liền mạch, với những boutique trưng bày hàng hiệu hòa vào không gian mang đậm tinh thần tối giản và cân bằng của YAMA. Chất liệu gỗ, đá tự nhiên và ánh sáng gián tiếp được xử lý tinh tế, tạo cảm giác như đang bước qua một gallery phong cách sống của các thương hiệu xa xỉ. Đây không chỉ là hành lang kết nối, mà là không gian chuyển tiếp đầy cảm hứng, dẫn dắt khách vào một hành trình sang trọng và trọn vẹn hơn.

Không gian thay đồ và chăm sóc cá nhân tại tầng 39 là nơi tinh thần wellness của YAMA được thể hiện rõ nhất. Những điểm nhấn được tiết chế có chủ ý như hệ locker được tổ chức như một gallery kín đáo, bệ lavabo nguyên khối kết hợp đèn vòng nghệ thuật, hay khu phòng tắm phủ sắc xanh sâu mang tính thanh lọc để mỗi cử chỉ nhẹ nhàng như thay trang phục, rửa tay, chỉnh lại mái tóc hay một hơi thở sâu đều trở thành một phần hữu hình của trải nghiệm, trước khi mở ra không gian khoáng đạt của tầng 40.

Đến với tầng 40, bạn đang chính thức bước vào không gian trung tâm - linh hồn của YAMA. Đây là nơi khách hàng có thể đắm mình trong làn nước mát lành tại hồ bơi vô cực với tổng diện tích bể bơi và các sàn tắm nắng lên tới hơn 1200m2, ngắm nhìn đường chân trời Hà Nội trong tầm mắt. Hoặc đơn giản là thưởng thức những món ăn được chế tác tinh xảo tại sky lounge; tái tạo năng lượng cùng các hoạt động phục hồi thể chất như yoga, thiền, pilates; hay thư giãn tuyệt đối trong những buổi trình diễn acoustic riêng tư giữa tầng không.

Khi bước ra khu vực hồ bơi, mặt nước dường như trượt dài đến tận đường chân trời; lan can kính biến mất trong tầm mắt, chỉ còn lại cảm giác cơ thể đang lơ lửng giữa tầng mây. Hoặc khi ngồi lại trong lounge, giữa những bề mặt đá mịn, ghế vải trung tính và ánh sáng dịu dàng, bạn không còn cảm giác mình đang ở “một tòa nhà tại Ciputra”, mà là trên boong thượng của một du thuyền xa xỉ đang thong thả trôi qua bầu trời Tây Hồ.

Sau khoảnh khắc tái tạo năng lượng ấy, du khách có thể tiếp tục hành trình với menu được thiết kế để cân bằng cơ thể. Những món ăn nhẹ giàu dinh dưỡng, nguyên liệu tươi theo mùa, hương vị thanh khiết được chế biến theo triết lý “wellness-cuisine”.

Khi thành phố lên đèn, YAMA khoác lên mình một nhịp điệu mới đầy năng lượng. Không gian trình diễn được khuấy động bởi những lớp âm thanh tuyển chọn, từ jazz du dương, acoustic giàu cảm xúc đến electronic giàu nhịp điệu, đưa du khách bước vào bầu không khí của một sky lounge sôi động giữa tầng không. Tại đây, bạn có thể thưởng thức món ăn nhẹ, trà thảo mộc hay cocktail mang tinh thần wellness, hoặc chọn một sofa hướng ra đường chân trời để cảm nhận âm nhạc, ánh sáng đô thị và làn gió cao tầng hòa quyện thành một trải nghiệm đêm đậm chất YAMA.

Sự xuất hiện của YAMA tại tầng mây Ciputra không đơn thuần là bổ sung một điểm hẹn ẩm thực giải trí mới. Đó là bước hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu trong hệ sinh thái trải nghiệm của Tây Hồ Tây, nơi vốn sở hữu chuẩn sống quốc tế nhưng hầu như chưa có một tổ hợp nhà hàng, bể bơi và sky lounge 6 sao đúng nghĩa.

Với YAMA trên đỉnh Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Sunshine Group không chỉ mang về một “điểm đến đắt giá” dành riêng cho cư dân tại Ciputra mà còn đang định hình lại bản đồ giải trí cao cấp của khu đô thị kiểu mẫu này. Từ đây, Hà Nội sẽ có một không gian ẩm thực giải trí rooftop đạt chuẩn toàn cầu, tương tự như những rooftop “signature” tại Tokyo, Singapore hay Dubai. Đây cũng là bước đi chiến lược của Sunshine Group trong việc nâng tầm giá trị sống tại Tây Hồ Tây và kiến tạo những điểm đến mang dấu ấn vượt thời gian cho Hà Nội.

Ánh Dương Thanh Niên Việt