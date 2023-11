Shinhan Life Việt Nam bổ nhiệm chính thức ông Bae Seung Jun làm tân Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 8/8/2023. Trước khi trở thành người đứng đầu của Shinhan Life Việt Nam, ông Bae Seung Jun đã có gần 15 năm làm việc tại Shinhan Life Insurance Corporation – Công ty mẹ của Shinhan Life Việt Nam, ông có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược Marketing tại thị trường bảo hiểm Hàn Quốc; kinh doanh nước ngoài, nghiên cứu và phát triển thị trường bảo hiểm quốc tế. Ông Bae Seung Jun cũng là một trong những thành viên trực tiếp tham gia quá trình xây dựng và đặt nền móng cho Shinhan Life Việt Nam từ những bước đầu tiên.

Để hiểu hơn về chiến lược phát triển của Shinhan Life Việt Nam dưới sự dẫn dắt của "thuyền trưởng" mới, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Bae Seung Jun - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường lớn với 100 triệu dân, trong khi đó mới chỉ có khoảng 11% dân số có bảo hiểm nhân thọ. Dư địa rất lớn nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Theo ông, đâu là những yếu tố các công ty bảo hiểm như Shinhan Life cần cải thiện để nâng cao tỷ lệ người Việt tham gia BHNT?

Thị trường Việt Nam có khoảng 100 triệu dân, tuy nhiên tỷ lệ tham gia bảo hiểm là không nhiều, vẫn đang dừng ở con số 11% dân số có bảo hiểm nhân thọ.

Vì thế, trong chiến lược phát triển, Shinhan Life tập trung trước vào những tỉnh thành có mức thu nhập trung bình cao để khuyến khích mọi người tham gia bảo hiểm nhiều hơn. Bên cạnh đó, không chỉ Shinhan Life mà các công ty khác trên thị trường cần tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu thực tiễn của khách hàng về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, từ đó giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm bảo hiểm có mức phí bảo hiểm hợp lý, thu hút sự quan tâm và thúc đẩy khả năng tham gia bảo hiểm của người dân.

Với Shinhan Life, bên cạnh các dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi tập trung vào các sản phẩm bảo vệ sức khỏe có chi phí hợp lý cùng quy trình tham gia đơn giản để khách hàng có thể dễ dàng tham gia. Với phân khúc này, chúng tôi đẩy mạnh kênh bán hàng qua điện thoại (Telemarketing) để có thể tiếp cận khách hàng thuận tiện hơn, không bị giới hạn bởi khoảng cách hay số lượng khách hàng nhận tư vấn.

Tôi cho rằng, trong tương lai các công ty bảo hiểm sẽ ngày càng có sự phân chia rõ ràng từng nhóm đối tượng khách hàng và kênh phân phối phù hợp, để có thể xây dựng những giải pháp tài chính tốt nhất phục vụ cho từng nhóm khách hàng cụ thể.

Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam của Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ là 15% vào 2025 và 18% vào 2030. Shinhan Life sẽ tham gia như thế nào vào thúc đẩy mục tiêu trên thành hiện thực?

Thị trường bảo hiểm Việt Nam những năm qua luôn duy trì mức tăng trưởng cao và ổn định. Dù hiện tại có khó khăn, nhưng tôi tin tưởng rằng thị trường sẽ sớm phục hồi và tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Shinhan Life vào thị trường bảo hiểm Việt Nam sau so với các công ty khác, nên để cạnh tranh chúng tôi cần tạo ra những điều khác biệt để tạo dựng vị thế trên thị trường. Ba điểm khác biệt sẽ tập trung ở sản phẩm bảo hiểm, kênh phân phối và vận hành quản trị công ty. Trong tương lai, Shinhan Life sẽ đẩy mạnh kênh hợp tác với các đối tác và phát triển thêm kênh phân phối khác để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, tiếp cận được ngày càng nhiều khách hàng.

Ngoài ra, Shinhan Life có điểm mạnh là mạng lưới các công ty thành viên trong Tập đoàn Tài chính Shinhan đã hoạt động lâu năm tại Việt Nam, nên trong tương lai, chúng tôi sẽ đẩy mạnh sự gắn kết với các công ty thành viên trong tập đoàn, để có thể tận dụng lợi thế phát triển trên thị trường cũng như gia tăng sự khác biệt so với công ty bảo hiểm khác.

Song song, chúng tôi sẽ vận dụng kinh nghiệm của công ty mẹ tại thị trường Hàn Quốc để nâng cao chất lượng dịch vụ, thiết kế các sản phẩm phù hợp đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng Việt Nam. Đồng thời, triển khai những chiến lược, đặc biệt tập trung vào đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức của đội ngũ tư vấn để có thể phục vụ khách hàng tốt nhất cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Shinhan Life đã đưa ra tầm nhìn hoạt động là "Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua Đổi mới", ông có thể giải thích rõ hơn về mục tiêu này?

Tầm nhìn của Shinhan Life Việt Nam có tên tiếng anh là "Enhance the quality of Life through Innovation". Từ "Life" có 2 ý nghĩa: Thứ nhất là Shinhan Life, thứ 2 "Life" còn là Cuộc sống của khách hàng, nhân viên và đội ngũ kinh doanh của Công ty. Từ "Quality" – "Chất lượng" ở đây thể hiện tham vọng của Shinhan Life là bằng dịch vụ và sản phẩm của mình, góp phần nâng cao "chất lượng" cuộc sống của khách hàng, đồng thời không ngừng nâng cao "chất lượng" của Shinhan Life.

Là một công ty mới với gần 2 năm hoạt động, "Innovation – Đổi mới" là điều mà Shinhan Life phải không ngừng nỗ lực để tạo sự khác biệt với các công ty lâu năm trên thị trường. Chúng tôi sẽ Đổi mới ở các kênh phân phối, sản phẩm và vận hành quản trị Công ty. Những sự đổi mới này kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một cuộc sống, một Shinhan Life khác biệt với thị trường, thúc đẩy Công ty không ngừng phát triển.

Hiện tại Shinhan Life mới có kênh Telemarketing và kênh bancassurance, trong thời gian tới Công ty có đa dạng hóa thêm các kênh phân phối sản phẩm?

Do sản phẩm bảo hiểm có tính phức tạp nên đại lý tư vấn trực tiếp sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn nhu cầu của bản thân cũng như nắm được cặn kẽ các tính năng của sản phẩm. Vì vậy, tôi cho rằng, kênh đại lý bảo hiểm cá nhân (kênh FC) vẫn là kênh quan trọng ở hiện tại và trong tương lai đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phát triển như Việt Nam.

Hiện tại kênh đại lý bảo hiểm cá nhân của chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để chính thức đi vào hoạt động trong năm sau. Chúng tôi sẽ không phát triển về số lượng mà sẽ tập trung vào chất lượng, tuyển dụng nhân sự cấp cao có kinh nghiệm giỏi để đào tạo ra một đội ngũ có nền tảng tốt.

Chất lượng và đạo đức kinh doanh của tư vấn tài chính được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung. Quan điểm của ông như thế nào về vai trò của tư vấn bảo hiểm và tại Shinhan Life Việt Nam đang làm gì để nâng cao chất lượng tư vấn?

Tôi cho rằng, chỉ khi được tư vấn kỹ lưỡng bởi đội ngũ tư vấn tài chính có năng lực và hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm, khách hàng mới có thể yên tâm với giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu, điều kiện tài chính của mình. Được như vậy bảo hiểm nhân thọ mới phát huy được giá trị đích thực. Và chỉ khi người dân hiểu được và tin tưởng vào giá trị nhân văn cốt lõi của bảo hiểm, thì mới có thể thúc đẩy sự gia tăng về tỷ lệ khách hàng tham gia BHNT. Vì thế, đội ngũ tư vấn tài chính có một vai trò vô cùng quan trọng.

Nếu trước đây đội ngũ tư vấn chủ yếu tập trung vào tư vấn sản phẩm bảo hiểm thì xu hướng thị trường trong thời gian tới sẽ yêu cầu họ cần phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Không chỉ tư vấn về sản phẩm, các tư vấn tài chính còn có thể hỗ trợ khách hàng trong việc phân tích nhu cầu và khả năng tài chính của cá nhân và gia đình khách hàng qua đó đưa ra được giải pháp tài chính phù hợp nhất. Vì vậy, các tư vấn tài chính sẽ cần đầu tư nhiều vào nâng cao kiến thức về bảo hiểm, tài chính cũng như dành thời gian vào công việc để trở thành những chuyên gia tài chính chuyên nghiệp. Đây cũng là động lực để Shinhan Life tập trung đầu tư vào đào tạo đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, có kiến thức vững chắc và đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao trải nghiệm phục vụ khách hàng, phát huy bản chất cốt lõi nhân văn của bảo hiểm nhân thọ.

Shinhan Life Việt Nam đặt mục tiêu sẽ trở thành Công ty BHNT dẫn đầu thị trường về dòng sản phẩm mang tính bảo vệ. Ông có thể chia sẻ về cơ sở và chiến lược của Công ty để đạt được mục tiêu trên?

Dẫn đầu thị trường về dòng sản phẩm mang tính bảo vệ là một trong những chiến lược chúng tôi nhắm tới, dựa trên các nhận định về nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng, thu nhập của người dân Việt Nam cũng ngày càng tăng và dư địa phát triển của thị trường BHNT vẫn còn nhiều. Một lý do khác nữa là chúng tôi nhận thấy rằng mảng bảo vệ là thị trường ngách mà các công ty khác đang chưa tập trung nhiều. Bản chất của bảo hiểm là bảo vệ, và khách hàng sẽ quay lại nhu cầu bảo vệ cơ bản, như nhu cầu được bảo vệ cơ thể, bảo vệ cuộc sống. Vì vậy, chúng tôi muốn tập trung vào những sản phẩm mang tính bảo vệ. Tuy nhiên, chiến lược này cần thực hiện trong khoảng thời gian dài để có thể đạt được mục tiêu trên.

Trong chiến lược của Shinhan Life, kênh bancassurance và kênh bán hàng trực tiếp qua đại lý chúng tôi sẽ tập trung với đối tượng khách hàng có thu nhập tốt, quan tâm về việc quản lý tài sản, sản phẩm đầu tư. Đối với nhóm khách hàng trẻ hoặc chỉ có nhu cầu bảo vệ, chúng tôi sẽ phân phối sản phẩm mang mệnh giá hợp lý hơn thông qua kênh telemarketing và qua các đối tác chiến lược của Shinhan Life.

Chiến lược chung của công ty chúng tôi là phát triển đa dạng kênh phân phối để tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng khác nhau, qua đó đưa ra giải pháp tốt nhất cho cuộc sống của khách hàng.

Trong tương lai, khi nhắc đến Shinhan Life, tôi mong rằng người dân Việt Nam sẽ nghĩ ngay đến một công ty cung cấp các sản phẩm bảo hiểm có các quyền lợi bảo vệ thiết thực với chi phí hợp lý, dễ dàng tham gia, thanh toán và bồi thường nhanh chóng.

Song song đó, chúng tôi cũng sẽ phát triển thêm những danh mục sản phẩm khác để da dạng hóa các giải pháp tài chính, giúp Shinhan Life phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu bảo hiểm ngày càng cao của khách hàng.

Nhiệm vụ của Shinhan Life là không ngừng đổi mới, liên tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò nhân văn của bảo hiểm nhân thọ, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Xin cảm ơn ông và chúc ông thành công ở cương vị mới!

