Có bao giờ bạn tự hỏi “tiền chờ chi hay đã chi cũng có thể sinh lời?”. Câu trả lời là có, và triết lý này cũng đang dẫn dắt một cuộc cách mạng tư duy về cách người dùng hiện đại quản trị dòng tiền cá nhân. Và điển hình cho xu hướng này là Bộ đôi Sinh lời từ VIB – một giải pháp tài chính mà nhiều nhân vật đại diện cho thế hệ người dùng hiện đại đang tận dụng để sinh lời kép.

Trong thế kỷ 21, tài sản không chỉ là tiền hay những gì hữu hình bạn đếm đoán được. Đó còn là thời gian bạn dành cho đam mê, kinh nghiệm tích lũy sau mỗi dự án, tư duy rèn luyện qua từng quyết định. Và tất cả, dù là tiền, đam mê, thời gian, kinh nghiệm hay tư duy… đều có thể sinh lời, nếu bạn biết cách và tận dụng đúng công cụ.

Gần đây, trên mạng xã hội và báo chí, diễn viên Kaity Nguyễn, tác giả sách Ngọc Nick M và chuyên gia tài chính Thái Vân Linh – những người khác nhau về hoàn cảnh, tuổi tác, công việc… nhưng đang cùng chung một tư duy: Không nên để nguồn lực nào, dù hữu hình hay vô hình, được phép nằm im; mọi thứ cần phải vận động, tạo ra giá trị, và lý tưởng nhất là sinh ra nhiều lớp lợi ích cùng lúc.

Ví dụ, một chuyến du lịch không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là networking và học hỏi văn hóa. Một khóa học online không chỉ nâng cao kỹ năng mà còn mở rộng tầm nhìn chiến lược. Và với mỗi đồng tiền nhàn rỗi trong tài khoản hay tiền đã chi tiêu, người dùng cũng nên biết cách tận dụng để tạo thêm giá trị.

Nếu trước đây chỉ cần làm việc chăm chỉ, gửi tiết kiệm đều đặn là có thể đủ để đảm bảo tương lai thì thế hệ Millennials và Gen Z đang đối mặt với lạm phát leo thang, chi phí y tế, giáo dục tăng, công nghệ tạo ra vô vàn cơ hội và đòi hỏi sự linh hoạt cao. Mô hình tài chính cũ – phân chia rạch ròi giữa "tiền để dùng" và "tiền để gửi" – không còn đủ. Thay vào đó, mỗi đồng tiền phải tự làm việc và sinh lời.

Đây là sự tỉnh táo để tối ưu hóa mọi nguồn lực nhằm đạt được cả thành công tài chính lẫn hạnh phúc cá nhân. Và quan trọng hơn, đây là tư duy phù hợp với tinh thần thời đại – nơi ranh giới giữa công việc và đam mê, giữa kiếm tiền và sống ý nghĩa, giữa đầu tư tài chính và đầu tư bản thân được xóa mờ.

Và tiền "giữ cũng lời, chi cũng lợi" chính là biểu hiện cụ thể nhất, dễ đo lường nhất. Ngay cả khoảng thời gian mà đồng tiền chờ được sử dụng cũng được tối ưu hóa. Tiền chi ra không chỉ đổi lấy giá trị tương ứng và còn nhận thêm một phần gia tăng.

Ba ví dụ thành công cá nhân sau đây là lời chứng thực cho một làn sóng tư duy mới – bạn có thể vừa giàu có về tài chính, vừa giàu có về trải nghiệm và ý nghĩa. Tất cả bắt đầu từ một quyết định đơn giản: không để bất kỳ nguồn lực nào – dù là tiền bạc, thời gian, tư duy hay đam mê… nằm yên lãng phí.

Ở tuổi 26, Kaity Nguyễn không chỉ là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt mà còn là nhà sáng lập KAT House – nơi đào tạo diễn viên trẻ. Với cô, quản lý tài chính không khác gì quản lý sự nghiệp: đều cần kỷ luật, tầm nhìn và khả năng điều hướng.

"Khi mình nỗ lực làm việc mỗi ngày, thì tiền của mình cũng nên như vậy," Kaity chia sẻ về tư duy được hình thành từ sớm nhờ hai nền văn hóa Việt Nam và Mỹ. Cô không thích cảm giác tiền ngủ quên, vì khi đó, nó không tạo ra giá trị.

Từ những vai diễn đầu tiên, Kaity đã học cách chia dòng tiền thành ba phần: chi tiêu cá nhân, tiết kiệm dài hạn, và đầu tư cho bản thân. Cách làm này giúp cô luôn chủ động trước mọi kế hoạch – dù là phim ảnh, kinh doanh hay dự án sáng tạo.

Với Kaity, sinh lời không chỉ nằm ở tài chính. Mỗi vai diễn, mỗi dự án nghệ thuật đều là khoản đầu tư dài hạn – nơi cô đặt cả tâm huyết, thời gian và năng lượng. "Đầu tư cho một bộ phim, vai diễn, mình nhận được nhiều hơn cả lợi nhuận. Có khi đó là tình yêu từ khán giả, có khi là một bài học giúp mình trưởng thành hơn," cô nói.

KAT House chính là minh chứng – nơi cô dành nguồn lực cho thế hệ tiếp theo, tin rằng đầu tư cho con người là đầu tư bền vững nhất. Và để thực hiện tất cả điều đó một cách hiệu quả, cô tìm thấy giải pháp giúp mỗi đồng tiền chờ chi và đã chi đều sinh lợi thông qua Bộ đôi Sinh lời VIB.

"Tôi thích cảm giác tiền luôn có ích, dù mình chưa dùng đến. Cứ để đó, mỗi ngày nó lại sinh lời một chút, yên tâm mà vẫn linh hoạt," cô nói về tài khoản Siêu Lợi Suất VIB với lợi suất lên đến 4,3%/năm. Kết hợp với thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card hoàn tiền đến 5% cho chi tiêu online, cô cảm thấy mỗi đồng tiền được sinh lời hai lần – một lần khi giữ, một lần khi chi.

Gần hai thập kỷ với nghề viết, Ngọc Nick M – tác giả của loạt sách "1987", "1987+: 30 chưa phải là Tết", "Ba lô trên thảm đỏ" – đã đi qua hơn 25 quốc gia. Điều anh tâm đắc không phải là đi càng nhiều càng tốt mà là đi sao cho mỗi chuyến đi đều sinh lời.

"Trước đây tôi nghĩ trải nghiệm chỉ là cảm xúc. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng thấy nó giống như một khoản đầu tư – khi mình biết đặt công sức, thời gian, và tâm huyết vào đúng chỗ, giá trị mang lại sẽ vượt xa con số," anh chia sẻ.

Với Nick M, "Tiền và thời gian đều có điểm chung, khi biết đặt đúng chỗ, cả hai sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho mình và cho người khác”.

Chuyến đi Ý đắt nhất nhưng cho ra đời cuốn "Ba lô trên thảm đỏ", bảy năm sau vẫn được nhắc đến. Chuyến đến Hà Lan thôi thúc anh viết "1987" – đạt hơn 21.000 bản bán ra, tái bản 7 lần, trở thành hiện tượng xuất bản của thế hệ 8X.

"Tôi học được một điều: tiền nên là công cụ để bạn sống tốt hơn, chứ không phải thứ khiến bạn bị giới hạn," anh nói về những gì học được từ thế hệ trẻ quốc tế – họ quản lý tài chính để mua lại thời gian và tự do.

Là người làm sáng tạo tự do, điều hành Montauk by LP Club – cộng đồng sáng tạo cho người trẻ dấn thân – Nick M chia tài chính thành bốn phần rõ ràng: 40% cho vận hành và quỹ dự phòng, 30% cho phát triển bản thân và công việc, 20% cho đầu tư dài hạn, 10% dành cho cảm xúc. "Tôi tin rằng khi tài chính được quản lý chặt, cảm xúc sẽ được tự do. Sáng tạo cũng cần có kỷ luật," anh nói.

Với người thường xuyên làm việc xuyên biên giới như Nick M, duy trì dòng tiền vừa linh hoạt vừa sinh lời là điều quan trọng. "Tôi từng để phần tiền chờ chi trong tài khoản thanh toán thông thường để tiện rút khi cần, nhưng thực ra khoản đó gần như không sinh lời," anh kể.

Mọi thứ thay đổi khi anh dùng Bộ đôi Sinh lời VIB. "Phần tiền chờ chi của tôi vẫn để đó nhưng lại được sinh lời mỗi ngày với lợi suất lên đến 4,3%/năm. Khi kết hợp với thẻ VIB Smart Card – hoàn tiền đến 5% cho các chi tiêu online – tổng lợi ích có thể lên đến 9,3%.” Dòng tiền không còn ngủ quên, mà giúp anh thực hiện triết lý tiền chờ chi cũng lời, tiền chi ra cũng lợi, anh chia sẻ.

Đặc biệt, với thẻ VIB Smart Card có khả năng thanh toán toàn cầu, Nick M có thể tự do mua bản quyền hình ảnh, vé máy bay hay chi tiêu cá nhân mà vẫn được hoàn tiền – giúp anh tự do di chuyển mà không lo gián đoạn. "Người làm sáng tạo hay thích xê dịch như tôi rất cần sự linh hoạt," anh nói.

Doanh nhân Thái Vân Linh – với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư – mang đến góc nhìn chuyên sâu hơn về xu hướng sinh lời hiện đại.

"Sau nhiều năm tham gia lĩnh vực tài chính và đầu tư, tôi nhận ra hiểu biết tài chính không chỉ giúp mình giàu hơn, mà còn mở ra sự chủ động – một loại tự do mà sự tích lũy đơn thuần không mang lại," Thái Vân Linh chia sẻ.

Chứng kiến nhiều trường hợp thành công lẫn thất bại, điều chị nhận ra: Quan trọng không phải mức vốn khởi điểm, mà là khả năng hiểu và kiểm soát dòng tiền của chính mình. Một doanh nghiệp tăng doanh thu nhanh chưa chắc đã bền vững nếu không quản trị được thanh khoản; một cá nhân tiết kiệm nhiều cũng chưa chắc an toàn nếu không biết cách làm cho dòng tiền tiếp tục sinh lời.

Thái Vân Linh nhấn mạnh "phân lớp dòng tiền" –chia đời sống tài chính thành những lớp mục tiêu rõ ràng. "Cần tách rõ tiền chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, và quỹ dự phòng. Quan trọng là phải tìm cách để tiền làm việc, tìm ra những công cụ vừa giữ được thanh khoản, vừa sinh lợi nhuận," chị giải thích.

Trong bối cảnh số hóa và thói quen tiêu dùng thay đổi, tư duy tài chính truyền thống đang lỗi thời. “Thế hệ người dùng hiện nay cần những công cụ giúp họ vừa duy trì thanh khoản, vừa không bỏ phí giá trị của phần tiền chưa dùng đến, thậm chí là đồng tiền đã tiêu đi.”

"Điển hình là Bộ đôi Sinh lời của VIB," chị nói. Tài khoản Siêu Lợi Suất giúp tiền chờ chi sinh lời mỗi ngày với lợi suất đến 4,3%/năm, trong khi thẻ Smart Card hoàn tiền đến 5% cho giao dịch online. "Tổng lợi ích đạt gần 9,3% nhưng người dùng vẫn có thể rút – nạp tùy ý mà không mất lợi tức tích lũy."

Quan trọng hơn, mô hình này khuyến khích hành vi tài chính khoa học. Người dùng duy trì số dư cao thì lợi tức cao, tỷ lệ hoàn tiền cũng cao hơn, từ đó vô hình chung tạo thói quen quản trị tốt dòng tiền.

"Với tôi, điều quan trọng nhất trong quản trị tài chính ngày nay không phải là biết quá nhiều, mà là biết tận dụng đúng công cụ. Một giải pháp tài chính phù hợp sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, giảm áp lực và mở ra sự tự do lựa chọn trong cuộc sống," Thái Vân Linh nhấn mạnh.

Ba con người, ba lĩnh vực, ba cách sống khác biệt. Kaity Nguyễn sống trong ánh đèn sân khấu. Ngọc Nick M xách ba lô đi khắp thế giới để viết và sáng tạo. Thái Vân Linh hoạt động trong thế giới tài chính và đầu tư. Nhưng cả ba người đều tìm thấy điểm chung ở Bộ đôi Sinh lời VIB.

Đây không phải trùng hợp. Bộ đôi Sinh lời VIB là sản phẩm được thiết kế cho xu hướng sinh lời kép mà thế hệ người dùng hiện đại đang theo đuổi.

Bộ đôi Sinh lời VIB gồm hai trụ cột phục vụ nhu cầu quản trị tài chính cá nhân hiện đại: tiền bạn đang giữ và tiền bạn chi tiêu.

Với tài khoản Siêu Lợi Suất, tiền chờ chi sinh lời mỗi ngày với lợi suất lên đến 4,3%/năm. Bạn rút, chuyển, thanh toán bất cứ lúc nào mà không mất phần lợi nhuận đã tích lũy. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi mà Kaity đặt ra: "Làm sao để tiền của mình không ngủ quên nhưng vẫn sẵn sàng khi cần?"

Với thẻ VIB Smart Card, mỗi giao dịch online được hoàn tiền đến 5%. Lần sinh lời thứ hai xảy ra ngay tại thời điểm bạn chi tiêu. Như Nick M chia sẻ: "Dòng tiền không còn ngủ quên, mà có thể tự làm việc để sinh lời." Khi kết hợp cả hai, tổng lợi ích có thể lên đến 9,3%. Nhưng con số không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là tư duy vận hành đằng sau nó.

Thái Vân Linh nhấn mạnh "phân lớp dòng tiền". Bộ đôi Sinh lời VIB hiểu điều này. Giải pháp không bắt bạn chọn giữa thanh khoản và cơ hội, giữa linh hoạt và lợi nhuận. Thay vào đó, nó cho phép dòng tiền của bạn vận hành sinh lời hai chiều cùng lúc.

Điều làm nên sự khác biệt của Bộ đôi Sinh lời không chỉ là tính năng mà là cách nó được thiết kế: lấy nhu cầu thực tế làm trung tâm. Không có thủ tục rườm rà, phí ẩn hay điều khoản khó hiểu. Mọi thứ được tối giản để phục vụ mục đích duy nhất: giúp tiền làm việc hiệu quả, phù hợp với nhịp sống của bạn. Riêng thẻ Smart Card còn cho phép bạn tự thiết kế ảnh in trên thẻ bằng Gen AI – một chi tiết tưởng nhỏ nhưng thể hiện triết lý "cá nhân hóa trải nghiệm".

Giá trị lớn nhất của Bộ đôi Sinh lời không nằm ở những lợi ích trực tiếp mà ở cách nó định hình thói quen tài chính. Khi biết rằng đồng tiền đang giữ đều sinh lời, bạn có động lực duy trì số dư cao hơn. Khi thấy tiền hoàn tích lũy từ mỗi giao dịch online, bạn chi tiêu có ý thức hơn. Khi theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, bạn tự nhiên phát triển kỷ luật quản trị tài chính, nhờ đó sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống tư duy về cách quản trị nguồn vốn – thứ có giá trị vượt xa bất kỳ khoản lợi nhuận nào.

Với Bộ đôi Sinh lời VIB, bạn cũng không bị ràng buộc phức tạp. Chỉ có một tư duy đơn giản: để mọi nguồn lực của bạn bao gồm tiền bạc, thời gian, năng lượng, đam mê – đều vận hành đúng hướng để cuộc sống tự khắc sinh lời.

Như Ngọc Nick M có nói: "Khi thời gian, năng lượng và tiền vận hành đúng hướng – cuộc sống tự khắc sinh lời." Và Bộ đôi Sinh lời VIB chính là công cụ giúp bạn biến triết lý đó thành hành động mỗi ngày.

