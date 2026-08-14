Nhìn lại bức tranh ngành logistic trong một thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thương mại điện tử và nhu cầu giao hàng tức thời đã tạo ra áp lực khổng lồ lên hệ thống giao vận tại nhiều đô thị. Thực tế này buộc các đơn vị giao vận hàng hóa phải thay đổi chiến lược kinh doanh để đáp ứng đa dạng nhu cầu của cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp (B2B).

Từ góc độ của Ahamove, một chiến lược nâng cấp hạ tầng vận tải đã được đặt ra, kèm theo đó là sự chuyển mình từ vai trò của một ứng dụng giao vận chặng cuối sang định vị là chuyên gia giao hàng. Điều này thể hiện ở việc Ahamove đã tập trung cao độ vào năng lực vận tải cốt lõi: Chọn cách phát triển hệ sinh thái hạ tầng phương tiện theo đúng nhịp tăng trưởng của thị trường.

Những kết quả tăng trưởng đã phản ánh vai trò ngày càng lớn của các giải pháp vận tải đa tải trọng trong chiến lược phát triển của Ahamove. Với dải phương tiện từ xe tải 500kg đến 5 tấn được kết nối trên nền tảng số, dịch vụ xe tải không còn là một mảng bổ trợ mà từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp.

Việc tập trung vào năng lực vận tải tải trọng lớn giúp Ahamove khẳng định vị thế là một trong những lựa chọn thuê xe tải chở hàng Việt Nam, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khắt khe từ các nhà phân phối và chuỗi bán lẻ trong kỷ nguyên logistics mới.

Bên cạnh các chỉ số về quy mô, chỉ số "sức khỏe" của Ahamove cũng rất khả quan. Thống kê của Ahamove cho thấy, hơn 1/10 khách hàng từ những ngày đầu tiên vẫn đang sử dụng dịch vụ sau hơn một thập kỷ. Đáng chú ý hơn, cứ mỗi thế hệ khách hàng mới gia nhập, có tới 1/3 người dùng tiếp tục gắn bó sau 5 năm. Ở góc độ đối tác, Ahamove duy trì được mạng lưới hơn 1.000 tài xế có thâm niên trên 8 năm.

Các chỉ số này đã phản ánh mức độ gắn bó của cả khách hàng và đối tác tài xế với nền tảng, đồng thời cho thấy hiệu quả của mô hình vận hành mà Ahamove theo đuổi trong 11 năm qua.

Nếu vận tải xe máy giúp Ahamove thâm nhập thị trường và định hình thói quen người dùng, thì xe tải chính là chiến lược để doanh nghiệp khai thác phân khúc khách hàng doanh nghiệp (B2B). Điều đó xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng của Ahamove. Giá cả không minh bạch, tài xế từ chối bốc xếp, khó đặt xe vào giờ cao điểm và thiếu công cụ theo dõi đơn hàng… là những bài toán mà phần lớn các doanh nghiệp SME, chủ shop, sàn thương mại điện tử phải đối mặt trong quá trình kinh doanh tại các đô thị lớn.

Từ việc chỉ có xe máy, Ahamove bắt đầu đưa vào vận hành xe ba gác và xe tải nhẹ 500kg - 1 tấn từ năm 2015. Năm 2019 Ahamove tiếp tục bổ sung thêm phương tiện xe tải cỡ 2 tấn vào khâu vận hành. Đến năm 2021, dòng xe Van xuất hiện để đáp ứng các quy định khắt khe về giờ cấm tải tại đô thị. Năm 2026 Ahamove khẳng định vai trò của một "Chuyên Gia Chuyển Nhà" khi tiếp tục ra mắt dịch vụ Chuyển nhà, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Tính đến năm 2026, Ahamove đã hoàn thiện hệ sinh thái với các dòng xe tải nặng từ 3 - 5 tấn, phủ sóng toàn bộ nhu cầu vận chuyển từ hàng hóa siêu nhẹ đến hàng hóa công nghiệp quy mô lớn. Việc mở rộng dải tải trọng này giúp Ahamove nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thuê xe tải chở hàng đang gia tăng, đồng thời giúp khách hàng có thể kết hợp lựa chọn linh hoạt loại hình phương tiện ở nhiều mức tải trọng trong khâu vận tải hàng hóa.

Lợi thế cạnh tranh của Ahamove nằm ở khả năng cung cấp dịch vụ chuyên biệt với với nhu cầu khách hàng. Đối với giao vận xe máy, 100% xe có trang bị baga, xử lý hàng cồng kềnh và mức COD lên tới 10 triệu đồng – thuộc nhóm cao thị trường. Riêng với xe tải, thay vì phải duy trì đội xe riêng tốn kém, các chủ xưởng có thể dễ dàng tiếp cận thuê xe tải 500kg/1T/5T ngay trên ứng dụng với giá cả minh bạch và lộ trình tối ưu.

Trước đây mỗi lần có đơn hàng, anh Nam – chủ một xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất tại Thạch Thất (Hà Nội) luôn mệt mỏi tìm kiếm đơn vị giao vận bởi nhiều lý do: Tài xế từ chối bốc xếp hàng nặng, định giá theo cảm tính, không theo dõi được được đơn hàng… Và mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh bắt đầu sử dụng app đặt xe tải của Ahamove.

Việc theo dõi lộ trình liên tục giúp anh hoàn toàn yên tâm về độ an toàn của hàng hóa, nhất là khi Ahamove có chính sách bảo hiểm 100% giá trị hàng hóa. Quan trọng hơn, các gói dịch vụ phân hóa rõ ràng (cơ bản và nâng cao) cho phép anh tùy chọn hỗ trợ bốc xếp, giúp giải phóng nhân lực tại xưởng và tối ưu hóa chi phí vận hành cho từng chuyến hàng. Có thể thấy, thông qua việc xây dựng các lợi thế cạnh tranh mang tính thực tế cao, Ahamove dần thoát khỏi hình ảnh một ứng dụng "shipper" thuần túy để trở thành một chuyên gia cung cấp giải pháp giao vận toàn diện.

Trong kỷ nguyên logistics 4.0, sự khác biệt giữa các doanh nghiệp không còn nằm ở số lượng phương tiện mà nằm ở năng lực xử lý dữ liệu. Ahamove không định nghĩa AI bằng những thuật toán xa vời, mà coi đó là DNA để tạo ra kết nối hiệu quả, giúp vận hành tinh gọn.

Hệ thống AI auto-dispatch (tự động điều phối) trở thành chìa khóa giải quyết bài toán hiệu suất. Thay vì để tài xế tự chọn đơn hàng một cách cảm tính, thuật toán sẽ tính toán dựa trên vị trí, lộ trình tối ưu và loại phương tiện phù hợp nhất để gán đơn. Điều này giúp giảm thiểu quãng đường chạy rỗng của tài xế và rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng.

Hay như trợ lý ảo AhAI được tích hợp trên ứng dụng giao hàng như một công cụ hỗ trợ trực tiếp cho người dùng đặt đơn nhanh bằng giọng nói. Nhờ khả năng xử lý giọng nói thông minh, AhAI giúp rút ngắn tối đa thời gian thao tác: người dùng không cần gõ địa chỉ thủ công mà vẫn có thể tạo đơn chính xác và nhanh chóng. Lớp tương tác AI này không chỉ đem lại sự tiện lợi, linh hoạt mà còn góp phần hiện đại hóa trải nghiệm dịch vụ của Ahamove.

Song song với trải nghiệm tiện lợi đó, Ahamove giải quyết bài toán cốt lõi về tốc độ và chi phí bằng các thuật toán tối ưu hóa giao vận. Trong logistics, giao hàng nhanh thường đi kèm cước phí cao, nhưng nhờ công nghệ điều phối thông minh, Ahamove vẫn duy trì được mức giá cạnh tranh trong khi đảm bảo tỷ lệ giao hàng đúng hẹn và niềm tin từ khách hàng.

Cột mốc 11 năm được Ahamove gọi là "Sinh nhật chuyển mình" - Sự "chuyển mình" được thể hiện toàn diện theo cả chiều rộng và chiều sâu. Cùng quá trình định hình thói quen vận chuyển trên thị trường, sắc cam của Ahamove đã lan rộng tại hơn 20 tỉnh thành và hướng tới phủ sóng toàn quốc trong năm 2026. Sự chuyển mình còn ghi nhận từ những bước nhảy vọt về tư duy kinh doanh được triển khai trên toàn hệ sinh thái, ứng dụng AI để thương hiệu vươn lên một tầm cao mới. Trong kỷ nguyên mới, Ahamove không định nghĩa AI bằng những thuật toán phức tạp mà biến AI thành DNA tinh thần của thương hiệu. Đó là một gam màu hiện đại giúp Ahamove định hình lại mọi chuyển động theo hướng kết nối thông minh hơn, vận hành tinh gọn hơn, trải nghiệm tinh tế hơn.

Từ một ứng dụng kết nối xe máy nhỏ lẻ, Ahamove đã hoàn thiện các mảnh ghép, từng bước khẳng định vị thế của một "Chuyên Gia Giao Hàng" thực thụ khi sở hữu dải hạ tầng từ xe máy đến xe tải trọng lớn 5 tấn, tự chủ về công nghệ AI điều hành và nắm giữ tệp khách hàng doanh nghiệp (B2B) có độ gắn bó cao. Nhìn vào lộ trình phát triển bền vững, Ahamove đang tạo ra một nền tảng mà ở đó các bên đều có lợi: Khách hàng có dịch vụ minh bạch, tài xế có thu nhập ổn định và doanh nghiệp tối ưu được chi phí logistics.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn tối ưu hóa chuỗi cung ứng và chuyển đổi số toàn diện, thành tựu của Ahamove không chỉ mang ý nghĩa với riêng doanh nghiệp. Đó là minh chứng cho thấy: Các nền tảng công nghệ "Made in Vietnam" nếu kiên định với bài toán cốt lõi và thấu hiểu sâu sắc hạ tầng bản địa, hoàn toàn đủ sức vươn lên dẫn dắt cuộc chơi logistic ngay trên sân nhà.

Ánh Dương Thanh Niên Việt