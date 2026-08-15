Việt Nam được SkyWorld xác định là một thị trường tăng trưởng trọng điểm, với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và nhu cầu ngày càng cao đối với những không gian sống chất lượng. Đây cũng là cơ sở để SkyWorld định hình chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam, mang những kinh nghiệm quốc tế vào quá trình kiến tạo cộng đồng hiện đại và khác biệt.

Xin chào ông Lee Chee Seng - CEO SkyWorld Group

Từ góc nhìn của một doanh nghiệp đã có kinh nghiệm phát triển tại Malaysia, ông đánh giá như thế nào về tiềm năng và dư địa tăng trưởng của thị trường BĐS Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

Thị trường BĐS Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chọn lọc và kỷ luật hơn. Nơi những dự án đòi hỏi sự đầu tư chỉn chu sẽ có khả năng đứng vững và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, những nền tảng cốt lõi của Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ. Nền kinh tế tiếp tục thể hiện sức chống chịu tốt, quá trình đô thị hóa vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, đầu tư hạ tầng đang được mở rộng, và nhu cầu nhà ở thực vẫn còn rất lớn tại các vùng đô thị trọng điểm. Ngân hàng Thế giới cũng duy trì triển vọng tăng trưởng ổn định đối với Việt Nam, mặc dù vẫn lưu ý đến một số rủi ro bên ngoài như lạm phát, nhu cầu toàn cầu và áp lực trong lĩnh vực tài chính.

Ở chiều ngược lại, thị trường BĐS cũng đang đối mặt với những thách thức rất thực tế. Khả năng chi trả đã trở thành một vấn đề lớn, giá căn hộ tăng mạnh, trong khi Chính phủ ngày càng quan tâm hơn đến việc kiểm soát đầu cơ và đảm bảo khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân. Điều này đồng nghĩa với việc người mua sẽ trở nên thận trọng hơn, còn các chủ đầu tư cũng cần có trách nhiệm hơn về tính minh bạch pháp lý, chất lượng sản phẩm, chiến lược giá, năng lực bàn giao và giá trị dài hạn của dự án.

Trong quá trình gia nhập và phát triển tại Việt Nam, SkyWorld đã đối mặt với những thách thức nào? Theo ông, đâu là những khác biệt lớn giữa thị trường bất động sản Việt Nam và Malaysia?

Mỗi thị trường mới đều mang đến những bài học và thử thách riêng. Đối với Việt Nam, thách thức lớn nhất không nằm ở nhu cầu thị trường bởi chúng tôi tin rằng nhu cầu này là có thật mà nằm ở việc thấu hiểu cấu trúc thị trường địa phương, môi trường pháp lý, quy trình phê duyệt, kỳ vọng của người mua nhà, cũng như tốc độ thay đổi rất nhanh của thị trường.

So với Malaysia, Việt Nam là một thị trường trẻ hơn và chuyển động nhanh hơn xét trên động lực phát triển đô thị. Malaysia là thị trường nền tảng của chúng tôi, nơi SkyWorld đã quen thuộc hơn với hệ thống xây dựng, khung pháp lý và các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Trong khi đó, Việt Nam là một thị trường rất năng động, sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng có mức độ cạnh tranh cao hơn và kỳ vọng của người mua nhà ngày càng thay đổi rõ nét hơn.

Đối với SkyWorld, dù ở bất cứ thị trường nào cách tiếp cận đúng đắn là luôn giữ tinh thần cầu thị, bản địa hóa sản phẩm một cách cẩn trọng. Đồng thời mang những kinh nghiệm của chúng tôi về chất lượng, quy hoạch và kiến tạo cộng đồng vào Việt Nam theo cách phù hợp, thiết thực và có ý nghĩa với người mua nhà trong nước.

Từ những đánh giá tích cực về tiềm năng của thị trường Việt Nam, đâu là nguồn cảm hứng và cơ sở quan trọng thúc đẩy SkyWorld phát triển dự án đầu tay SkySOLIS?

Là dự án đầu tiên của SkyWorld tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn giới thiệu một không gian sống phản ánh đúng triết lý cốt lõi của mình: kiến tạo những sản phẩm "Healthy Home" bền vững, thiết thực và lấy con người làm trung tâm.

Hơn nữa, chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng lối sống và thói quen sinh hoạt của các gia đình địa phương, bởi chúng tôi tin rằng một dự án thành công phải được thiết kế dành cho chính những chủ nhân tương lai và thụ hưởng giá trị tại nơi đó.

Chính vì vậy, nguồn cảm hứng chính phía sau SkySOLIS bắt nguồn từ niềm tin về một tổ ấm không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn kiến tạo chất lượng sống hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, SkySOLIS được hình thành từ ý tưởng về một "Healthy Home": tổ ấm với nhiều ánh sáng tự nhiên, thông thoáng hơn, gần gũi hơn với thiên nhiên, sở hữu hệ tiện ích hướng đến sức khỏe và những không gian khuyến khích sự gắn kết gia đình, kết nối cộng đồng. Đây không chỉ là một chủ đề thiết kế, mà là những nguyên tắc nền tảng định hướng cách chúng tôi kiến tạo môi trường sống cho cư dân.

Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi không đơn thuần là xây dựng những căn hộ, mà là kiến tạo một tổ ấm nơi cư dân có thể sống rạng rỡ hơn, khỏe mạnh hơn và kết nối sâu sắc hơn trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Ông có thể chia sẻ rõ hơn về tầm nhìn, định hướng phát triển của SkySOLIS cũng như lý do doanh nghiệp quyết định chọn khu vực Bình Dương (cũ) là điểm khởi đầu cho chiến lược đầu tư tại Việt Nam?

SkySOLIS đánh dấu cột mốc quan trọng khi là dự án nhà ở đầu tiên của SkyWorld được giới thiệu tại Việt Nam, đồng thời thể hiện bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng khu vực của Tập đoàn.

SkySOLIS sở hữu vị trí mặt tiền đắc địa trên Quốc lộ 13, tuyến đại lộ huyết mạch rộng 60 mét, kết nối các trục đô thị quan trọng. Bao quanh dự án là hệ tiện ích sống đã hiện hữu và hoàn chỉnh chỉ cách "vài bước chân" như siêu thị Lotte Mart, bệnh viện quốc tế, trường học các cấp… mang đến sự thuận tiện trong đời sống hằng ngày.

Tọa lạc tại khu vực đô thị đang phát triển mạnh mẽ, SkySOLIS thừa hưởng tiềm năng gia tăng giá trị đáng kể từ hạ tầng tương lai, đặc biệt với quy hoạch tuyến metro và nhà ga dự kiến nằm ngay phía trước dự án.

Sự kết hợp hiếm có giữa khả năng kết nối nhanh chóng và hệ tiện ích ngoại khu hiện hữu cùng triển vọng hạ tầng dài hạn đã góp phần củng cố tiềm năng đầu tư nổi bật, cũng như giá trị an cư bền vững của SkySOLIS.

Hơn thế nữa, xét trên định hướng quy hoạch dài hạn, khu vực này còn sở hữu tiềm năng lớn theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng — Transit-Oriented Development, TOD. Kết nối metro được quy hoạch dọc theo Quốc lộ 13 càng củng cố niềm tin của chúng tôi rằng phường Lái Thiêu trong tương lai có thể trở thành một điểm đến đô thị kết nối hơn, thuận tiện hơn và đáng sống hơn.

Theo ông, đâu là những yếu tố tạo nên dấu ấn khác biệt của SkySOLIS giữa bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và nhiều dự án cùng phân khúc xuất hiện tại khu vực?

SkySOLIS tạo nên sự khác biệt ở hai khía cạnh cốt lõi: kiến tạo tổ ấm và triết lý sống bền vững.

Thứ nhất, SkyWorld mang đến Việt Nam tinh thần kỷ luật về chất lượng đã được chúng tôi theo đuổi trong suốt quá trình phát triển tại Malaysia. Chúng tôi áp dụng QLASSIC - hệ thống đánh giá chất lượng công trình xây dựng do CIDB Malaysia phát triển, như một tiêu chuẩn tham chiếu cho chất lượng thi công.

Cùng với đó, SkyWorld sẽ hiện thực hóa các tiêu chuẩn ESG (viết tắt của Environmental - Social - Governance là bộ tiêu chuẩn đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với cộng đồng). Một dự án phát triển bền vững không chỉ dừng lại ở việc giảm thiểu tác động đến môi trường, mà còn cần góp phần kiến tạo một cộng đồng cư dân gắn kết, khỏe mạnh và vững bền hơn.

Thứ hai, SkySOLIS được thiết kế một cách chỉn chu xoay quanh ý tưởng "Healthy Home", dựa trên bốn trụ cột sống cốt lõi: Ánh sáng, Thiên nhiên, Không khí & Nước, và Cộng đồng. Dự án chú trọng tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió chéo, mảng xanh bao phủ, hệ tiện ích hướng đến sức khỏe và những không gian thư giãn lấy cảm hứng từ nước, nhằm nuôi dưỡng một lối sống lành mạnh, cân bằng và trọn vẹn hơn.

Bổ trợ cho định hướng đó, hệ thống tích hợp SkyWorld Connect ứng dụng công nghệ thông minh và tự động hóa để nâng cao sự tiện lợi trong đời sống hằng ngày của cư dân. Từ việc đặt hẹn sử dụng các tiện ích, quản lý ra vào hiệu quả, đến tối ưu hóa việc sử dụng các không gian chung, SkyWorld Connect không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống mà còn góp phần hỗ trợ hiệu quả vận hành dài hạn và tiết kiệm chi phí quản lý cho cư dân.

Vì vậy, sự khác biệt của SkySOLIS không chỉ nằm ở bản thân công trình. Điều quan trọng hơn là kiến tạo một tổ ấm đúng nghĩa giúp nâng đỡ sự thoải mái về thể chất, nuôi dưỡng sự an yên về tinh thần mỗi ngày cho cư dân.

Đó cũng là lý do SkySOLIS đặc biệt chú trọng đến các tiện ích chung, không gian dành cho gia đình và những điểm chạm khuyến khích sự tương tác cộng đồng. Chúng tôi mong muốn cư dân cảm nhận rằng dự án không chỉ góp phần định hình phong cách sống, mà còn nuôi dưỡng cảm giác thuộc về. Nơi mỗi cư dân dù ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng dễ dàng tìm thấy sự kết nối, sẻ chia và niềm tự hào khi gọi SkySOLIS là tổ ấm.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt