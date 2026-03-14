Khám phá & Trải nghiệm Sờ tận tay xác xe Lynk & Co 06 đã bảo vệ gia đình Việt Có điều ít ai nói sau vụ tai nạn lật 6 vòng kinh hoàng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Thân xe Lynk & Co 06 bị phá hủy sau cú va chạm mạnh nhưng khoang cabin vẫn giữ được cấu trúc, từ đó khiến toàn bộ hành khách bên trong không bị thương nặng. Một phép màu hay là sự tính toán chính xác của kỹ thuật cơ khí?

Video: Trực tiếp khám xét thân xe sau tai nạn Cận cảnh các chi tiết biến dạng bên ngoài và cấu trúc nguyên vẹn bên trong.

Trong ngành ô tô, an toàn thường được nói đến thông qua các bài thử nghiệm va chạm trong phòng thí nghiệm. Những chiếc xe được cho lao vào tường bê tông với tốc độ xác định, cảm biến đo lực và dữ liệu được phân tích chi tiết để đánh giá khả năng bảo vệ hành khách. Nhưng đôi khi, chính những tai nạn ngoài đời thực mới là "bài kiểm tra khắc nghiệt" nhất đối với kỹ thuật an toàn của một chiếc xe. Câu chuyện của chiếc Lynk & Co 06 gặp tai nạn lật nhiều vòng gần đây là một ví dụ điển hình. Theo thông tin được chia sẻ, chiếc xe đã xảy ra va chạm từ phía sau với một xe khách cỡ lớn. Cú đâm mạnh với xung lực cực lớn khiến chiếc crossover mất kiểm soát, lật lộn vòng liên tiếp trước khi rơi xuống mương nước ven đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Khác với những va chạm ô tô thông thường theo kiểu trực diện, lật xe là cơn ác mộng thực sự. Nó khiến cấu trúc thân vỏ phải chịu lực đa hướng một cách vô chừng: từ phía trước, phía sau, hai bên hông và đặc biệt là lực nén từ trên xuống khi nóc xe tiếp đất.

Đoạn video hiện trường cho thấy mức độ nghiêm trọng của cú va chạm.

Điều đáng chú ý là sau vụ tai nạn, dù phần thân vỏ bên ngoài đã biến dạng nặng nề, xé toạc nhiều mảng, nhưng khu vực cabin (khoang hành khách) vẫn giữ được hình dạng tương đối nguyên vẹn. Điều này là mấu chốt sinh tử, giúp toàn bộ hành khách bên trong - gồm ba người lớn và đặc biệt là một em bé mới 4 tháng tuổi - có thể tự thoát ra ngoài an toàn. Nền tảng khung gầm BMA và triết lý

"vùng hấp thụ xung lực" Trong kỹ thuật ô tô hiện đại, yếu tố tiên quyết quyết định khả năng bảo vệ con người không nằm ở hệ thống phanh khẩn cấp ADAS hay các công nghệ an toàn chủ động, mà chính là nền tảng khung gầm. Đây được xem là "bộ xương" của chiếc xe, quyết định cấu trúc chịu lực và khả năng phân tán năng lượng khi thảm họa xảy ra. Chiếc Lynk & Co 06 được phát triển trên nền tảng B-segment Modular Architecture (BMA) do Geely Holdings phát triển. Đáng chú ý, nền tảng này là kết quả của 4 năm nghiên cứu với sự tham gia của gần 100 chuyên gia kỹ thuật toàn cầu, xây dựng dựa trên DNA của kiến trúc CMA lừng danh từ Volvo - thương hiệu vốn được mệnh danh là "an toàn nhất thế giới".

"Triết lý an toàn Bắc Âu: Tạo ra vùng hấp thụ xung lực mềm dẻo bên ngoài, và một lồng thép kiên cố bên trong."

Trong thiết kế của BMA, phần đầu và đuôi xe được cố tình tạo thành các "vùng hấp thụ xung lực". Nghĩa là khi xảy ra va chạm, các cấu trúc kim loại tại đây được lập trình để... được phép vỡ nát. Chúng biến dạng có kiểm soát nhằm "nuốt" trọn năng lượng va chạm, ngăn không cho lực tác động quái ác này truyền sâu vào khu vực khoang lái. Quan sát trực tiếp chiếc Lynk & Co 06 sau tai nạn cho thấy rất rõ nguyên tắc này. Phần đuôi xe - nơi hứng trọn đòn tấn công từ chiếc xe khách - biến dạng cực mạnh, nhiều chi tiết thân vỏ bị xé toạc sau những vòng lộn nhào. Tuy nhiên, sự "tàn tạ" này chính là tấm huy chương cho việc tiêu tán năng lượng thành công. "Nói cách khác, phần vỏ xe bên ngoài đã chấp nhận 'hy sinh' để bảo vệ những sinh mạng bên trong." Cấu trúc thép siêu cường và lớp khiên túi khí Bên cạnh thiết kế "mềm" để hấp thụ lực, yếu tố sống còn thứ hai là độ "cứng" của khoang cabin. Nền tảng BMA sử dụng tới 63,4% thép cường độ cao và siêu cao trong cấu trúc thân xe. Đáng kinh ngạc hơn, có 15,76% là thép Boron siêu cường - loại vật liệu đắt đỏ thường chỉ dùng trong xe tăng hoặc xe sang cỡ lớn.

Cột A chịu lực sống còn Hệ thống túi khí rèm bung mở Cột B vẫn đứng vững vàng Khoảng không trên đầu được bảo vệ

Thép Boron sau quá trình dập nóng có thể đạt độ bền kéo lên tới 1.600 MPa, cao gấp nhiều lần thép thông thường. Vật liệu này được bố trí chiến lược bao quanh các "tử huyệt" như cột A, cột B, cột C và khung nóc xe, tạo thành một "lồng an toàn" bất khả xâm phạm. Trong vụ tai nạn này, vị trí cột A phía ghế phụ là nơi gánh chịu sức ép kinh hoàng nhất sau khi chiếc xe lật úp. Gần như toàn bộ khối lượng hơn 1,4 tấn của chiếc xe cộng với gia tốc rơi đều dồn gánh lên khu vực này. Nếu cột A hoặc cột B gãy gập, mái xe sẽ sập xuống và khoang cabin bị bóp méo, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Ngay cả khi phần vỏ ngoài trầy xước và móp méo, khung xương bên trong vẫn hiên ngang đứng vững. Khoảng không phía trên đầu và không gian quanh ghế ngồi vẫn được duy trì đủ rộng, giúp hành khách không bị ép chặt và có thể di chuyển thoát hiểm. Ngoài "bộ xương thép", lớp khiên mềm cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 4 trên tổng số 6 túi khí trên xe đã kích hoạt ngay phần trăm giây đầu tiên, bao gồm túi khí hông người trước và túi khí rèm chạy dọc hai bên cửa sổ, đỡ lấy phần đầu và cổ của hành khách khi chiếc xe lộn vòng. (Hai túi khí trước không nổ do cảm biến nhận diện lực đâm chính đến từ phía sau, giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa không cần thiết).

Toàn cảnh hiện trường: 17 góc máy chân thực Tiếp tục cuộn/vuốt để tự động khám phá toàn cảnh chiếc Lynk & Co 06 gặp tai nạn.