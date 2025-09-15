Sinh ra khi công nghệ đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, trưởng thành trong bối cảnh thế giới chuyển mình nhanh chóng và chứng kiến những biến động sâu sắc từ kinh tế - xã hội - môi trường, Gen Z hình thành một bản lĩnh rất riêng: nhạy bén, linh hoạt, độc lập và đầy sáng tạo.

Đây cũng là thế hệ đang góp phần thiết lập lại tiêu chuẩn mới trong tiêu dùng, dịch vụ, lối sống và cả bất động sản. Bằng tư duy khác biệt, Gen Z tạo nên "gu" mua nhà hoàn toàn mới. Không chỉ nhìn vào vị trí hay diện tích, họ dành sự ưu tiên nhiều hơn cho không gian sống xanh - bền vững, thiết kế hiện đại và linh hoạt, gắn kết cộng đồng. Nhà cũng có thể là văn phòng làm việc, là studio sáng tạo hay đôi khi, trở thành "resort" để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Solaria Rise – khu căn hộ tọa lạc tại "trái tim" đại đô thị Waterpoint 355ha, do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) hợp tác phát triển, chính là lời đáp dành cho thế hệ trẻ, về một "chuẩn sống mới" đậm chất Gen Z.

Không còn giới hạn mình trong mô hình làm việc 9–5 ở văn phòng (từ 9h sáng đến 5h chiều), "thế giới phẳng" cho phép Gen Z chọn những mô hình linh hoạt hơn: hybrid, freelance hay startup ngay tại nhà. Vì vậy, "nhà" vừa là nơi để ở, vừa ngập tràn cảm hứng để làm việc, sáng tạo mỗi ngày.

Solaria Rise được thiết kế để đáp ứng chính xác nhu cầu đó. Với vị trí nằm ở trung tâm đại đô thị Waterpoint, liền kề vịnh cảng nước ngọt 8,6ha và công viên trung tâm 25ha, phần lớn các căn hộ Solaria Rise đều sở hữu tầm nhìn thông thoáng ra cảnh quan thiên nhiên, sông nước, kích hoạt sự sáng tạo. Lối thiết kế mở, đề cao sự kết nối trong nhà - ngoài trời và tối ưu hóa công năng sử dụng giúp không gian sống tại Solaria Rise luôn đầy năng lượng tự nhiên. Nhờ đó, cư dân Solaria Rise dễ dàng thiết kế các không gian làm việc giàu cảm hứng ngay tại nhà.

Ngay bên dưới căn hộ, các không gian "co-working" như phòng làm việc trong nhà, khu làm việc, khu đọc sách ngoài trời, hài hòa giữa thiên nhiên… cũng được bố trí linh hoạt. Ở đó, cư dân trẻ có thể tập trung làm việc hoặc trao đổi, kết nối, thậm chí tìm thấy đồng đội cho các dự án khởi nghiệp. Một môi trường mà dân văn phòng hybrid hay freelancer đều dễ dàng "bắt sóng".

Lợi thế vị trí càng làm cho Solaria Rise trở thành lựa chọn lý tưởng. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền tỉnh lộ 830, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành. Chỉ hơn 30 phút di chuyển, cư dân đã có mặt tại trung tâm TP.HCM.

Trong bối cảnh hạ tầng phía Tây đang bứt tốc với hàng loạt công trình trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành (dự kiến thông xe 2026), Vành đai 4 (dự kiến khởi công 2026), khoảng cách giữa dự án và các vùng kinh tế trọng điểm càng được rút ngắn theo thời gian. Nhờ đó, cư dân dễ dàng kết nối cơ hội nghề nghiệp, kinh doanh, đồng thời đón trọn tiềm năng tăng trưởng.

Sau những giờ "work hard", Gen Z cần những giây phút tận hưởng, nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Với họ, "chill" không phải lười biếng hay giải trí hời hợt, mà đó là cách reset tâm trí, giữ nhịp cân bằng.

"Chill" có khi là một buổi chạy bộ quanh công viên, một trận bóng rổ hứng khởi, hay buổi BBQ cùng bạn bè tối cuối tuần… Hoặc "chill" chỉ đơn giản là được thư thái bên hồ bơi, đọc một cuốn sách, tập vài động tác yoga tĩnh tại, hít thở sâu…

Solaria Rise mang đến trọn bộ tiện ích để cư dân trẻ tận hưởng theo đúng cách họ muốn. Tổ hợp hồ bơi giữa thiên nhiên tựa như "vườn nhiệt đới", khu BBQ, phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời… được thiết kế theo phong cách "resort living", đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu vận động tái tạo năng lượng, thư giãn tâm trí hay kết nối gia đình, bạn bè. Tại Solaria Rise, Gen Z không chờ đến cuối tuần để tận hưởng. Họ chọn sống trọn từng khoảnh khắc – mỗi ngày.

Bên ngoài khu căn hộ là cả một hệ sinh thái tiện ích "tất cả trong một" của đại đô thị tích hợp Waterpoint. Vịnh cảng nước ngọt 8,6ha là điểm hẹn lý tưởng cho những buổi chèo sup, kayak ngắm hoàng hôn. Tổ hợp thể dục - thể thao và sự kiện 3ha mang đến đa dạng loại hình vận động từ tennis, bóng đá, bóng rổ, bơi lội… Cùng với đó, trường nội trú song ngữ quốc tế, siêu thị thực phẩm, phòng khám đa khoa, F&B… đều chỉ cách 5-15 phút đi bộ hoặc đạp xe, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận mọi dịch vụ mình cần.

Gen Z tiếp cận "sống xanh" không phải từ những khẩu hiệu lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng nhất quán: bớt đồ đạc thừa, tiết kiệm năng lượng, cân nhắc tác động môi trường... Gen Z hiểu rằng "sống xanh" cũng là cách họ chọn sống có trách nhiệm hơn với chính mình, với cộng đồng và các thế hệ tương lai.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, Solaria Rise kiến tạo không gian sống xanh - bền vững thông qua cách thiết kế thông minh, tối ưu năng lượng gió và ánh sáng tự nhiên, vật liệu thân thiện môi trường và quy hoạch chú trọng mảng xanh, hài hòa cảnh quan sinh thái đô thị.

Hiện hữu giữa một đại đô thị tích hợp bền vững, Solaria Rise thừa hưởng trọn vẹn các chỉ số "xanh" ấn tượng của Waterpoint như: mật độ dân số chỉ 84 người/ha, mật độ xây dựng 23%, hơn 95 ha mảng xanh và mặt nước bao phủ…

Đặc biệt, sự "xanh" của Solaria Rise không chỉ nằm ở môi trường tự nhiên mà còn ở nhịp sống. Đó là một lối sống đô thị hiện đại nhưng bền vững, nơi cư dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, được truyền cảm hứng để di chuyển xanh, sống năng động và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Các tuyến đường xe đạp, đường chạy bộ được quy hoạch tách biệt, kết nối xuyên suốt toàn khu, khuyến khích thói quen di chuyển xanh. Bên cạnh đó, hệ thống xe buýt liên vùng đã đi vào vận hành, kết nối Waterpoint với TP.HCM và các khu vực lân cận. Điều này giúp cư dân dễ dàng di chuyển mà không cần phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, góp phần giảm áp lực giao thông và khí thải.

Luôn khao khát thể hiện cá tính – sống đúng chất riêng, thế hệ trẻ đề cao sự khác biệt. Không gian sống trở thành nơi để họ kể câu chuyện của riêng mình, tự do khẳng định bản sắc cá nhân.

Solaria Rise đáp ứng nhu cầu đó bằng sự đa dạng loại hình căn hộ: từ studio cho người độc thân, căn 1 phòng ngủ cho cặp đôi, đến căn 2–3 phòng ngủ cho gia đình trẻ hay căn hộ 2 tầng tích hợp đa công năng. Mỗi lựa chọn mở ra một lối sống khác nhau.

Với thiết kế hiện đại, linh hoạt, cư dân có thể tùy biến không gian sống theo phong cách riêng: tối giản để gọn gàng, mang hơi thở nghệ thuật hay phá cách đậm cá tính.

Sống đúng gu riêng còn là cách cư dân tận hưởng nhịp sống theo cách của riêng mình. Chỉ vài bước chân để bắt trọn chất tiện nghi, năng động của phố thị và cũng chỉ vài bước chân để thả chậm tốc độ, hòa mình vào thiên nhiên tĩnh tại. Đủ đầy không gian mở cho những buổi gặp gỡ, gắn kết và cũng đủ riêng tư, yên bình để trở về với chính mình. Và chính sự đa dạng ấy làm nên sức hút của một nơi ở không rập khuôn, nơi bạn thật sự sống và tận hưởng trọn vẹn.

Nơi "trái tim" sinh thái của đại đô thị Waterpoint, Solaria Rise giao thoa đa chất sống. Một không gian hiện đại, linh hoạt cho người trẻ "work hard" đầy cảm hứng, tiện nghi ngay ngưỡng cửa cho những phút "chill smart" đúng gu, bền vững cho hành trình "live green" và đủ tinh tế để mỗi người được "be yourself" theo cách riêng. Để từ đó, nhà vừa là nơi để trở về, vừa là nơi bắt đầu cho những câu chuyện đầy cảm hứng - bởi chính bạn, dành cho bạn.

Ánh Dương Thanh Niên Việt