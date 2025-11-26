Tại nhiều đô thị sầm uất nhất thế giới, vẫn tồn tại nghịch lý của thời đại: giàu có nhưng ít tự do. Báo cáo của Goldman Sachs chỉ ra một thực tế khó tin tại Mỹ, ngay cả nhóm thu nhập từ 300.000 – 500.000 USD/năm vẫn rơi vào tình trạng "tiền vừa về đã hết". Có đến 41% trong nhóm này và 40% ở nhóm trên 500.000 USD thừa nhận gần như không còn tiền dư sau mỗi kỳ lương. Trong khi đó, giá nhà trung vị tăng từ 330.000 USD (đầu 2020) lên 415.000 USD; kèm theo thực phẩm, học phí, bảo hiểm, dịch vụ cùng tăng tốc, sức ép tài chính trở nên hữu hình ngay cả ở đỉnh tháp thu nhập tại những quốc gia siêu cường.

Tại Việt Nam, khi "lạm phát phong cách sống" lên ngôi, nhóm thu nhập cao cũng không còn thấy mình dư dả. Càng cố khẳng định vị thế, con người càng dễ bị cuốn vào vòng xoáy tiêu thụ: bữa tối sang trọng, kỳ nghỉ xa hoa hay chiếc xe đắt tiền, từ niềm vui dần trở thành nghĩa vụ phải duy trì.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản chứng kiến một cuộc chuyển dịch thầm lặng nhưng sâu sắc: từ "xa xỉ" sang "đúng giá trị". Khách hàng không còn bị cuốn theo hào quang, mà soi chiếu giá trị thực thương hiệu mang lại.

Theo Kansas Capital, bài toán đầu tư được tính từ gốc: vị trí và khả năng tiếp cận tiện ích thiết yếu; triết lý vận hành minh bạch, kỷ luật quản trị đáng tin cậy; năng lực "sống xanh" thể hiện qua hiệu quả năng lượng, chi phí vận hành; độ bền công trình, chất lượng bàn giao và dịch vụ hậu mãi nhất quán. "Và sau cùng là tính thanh khoản, cơ chế lãi vay, cấu trúc phí cũng như rủi ro nắm giữ. Người mua đang đánh giá toàn bộ vòng đời giá trị, từ trải nghiệm sống mỗi ngày đến sức khỏe tài chính dài hạn của tài sản" chuyên gia này cho hay.

Điểm tựa mới của giới thành đạt không còn là sự phô diễn, mà là mục tiêu hưởng thụ chất lượng cao, trong khi vẫn vững vàng tài chính - la bàn định hướng cho những quyết định sở hữu thông minh trong thập kỷ tới.

Người mua nhà giờ đây hướng đến các không gian sống "đúng giá trị", có thể cân bằng các yếu tố bền vững

Khi bài toán tài chính trở nên khắt khe hơn, triết lý "đúng giá trị" của S P Setia - tập đoàn bất động sản hàng đầu Đông Nam Á trở thành lời giải cho một thế hệ theo đuổi gu sống tinh tế. Tinh thần ấy được hiện thực hoá tại Setia Edenia, dự án thành phần của khu đô thị sinh thái EcoXuân vừa ra mắt cuối tháng 10/2025. Theo cách tiếp cận "đúng giá trị", sung túc ở Setia Edenia không đo bằng mức chi tiêu, mà bằng cảm giác đủ đầy và cân bằng, thông qua ba trụ cột Thịnh vượng - Kết nối - An yên bổ trợ lẫn nhau, cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần.

Tại Setia Edenia, hai giá trị Kết nối - Thịnh vượng là mạch chảy liền lạc, với vị trí hiếm có ngay trung tâm Lái Thiêu và trục huyết mạch liên vùng Quốc lộ 13. Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy chỉ trong 6 tháng đầu năm, nhu cầu tìm mua nhà đất quanh trục Quốc lộ 13 tăng 32%, giá căn hộ tăng hơn 20%. Báo cáo của Avison Young và DKRA Group cũng ghi nhận đây là khu vực dẫn đầu khu Đông về biên độ tăng giá và thanh khoản, với mức tăng trung bình 10 - 20% mỗi năm. Đáng chú ý, Kansas Capital dự báo khi dự án mở rộng Quốc lộ 13 hoàn tất, mặt bằng giá có thể tăng thêm 15 - 30%, định vị tuyến đường này như "đại lộ giá trị mới" của vùng đô thị Lái Thiêu.

Trên trục Quốc lộ 13, hiện tại lẫn tương lai, hiếm dự án nào sở hữu vị thế trung tâm như Setia Edenia: cách trung tâm thương mại Lotte, Bệnh viện Quốc tế Becamex, hệ thống trường quốc tế và ga Metro tương lai tại ngã tư Cầu Ông Bố trong "10 phút vàng" đi bộ; thêm vài phút lái xe là đến AEON Mall, sân golf Sông Bé, chợ Lái Thiêu và các khu công nghiệp lớn.

Tại Setia Edenia, kết nối là tiện nghi hạng sang vì trả lại thứ xa xỉ nhất: thời gian. Mỗi phút di chuyển được rút gọn là lợi ích kép cho thể chất lẫn tinh thần, là khoảng thời gian trọn vẹn hơn dành cho những điều thực sự quan trọng.

Tâm điểm kết nối giúp Setia Edenia được vinh danh "Best Connectivity Condo Development - Dự án căn hộ có vị trí kết nối tốt nhất" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025. Danh hiệu quốc tế này khẳng định triết lý "đúng giá trị" mà Edenia theo đuổi: kết nối thuận tiện, thịnh vượng trong tầm tay và trải nghiệm sống cân bằng.

Ở bình diện quốc tế, uy tín của chủ đầu tư S P Setia là bảo chứng thuyết phục. Tại London, cùng đối tác, S P Setia đã "tái sinh" di sản Battersea Power Station thành quần thể phức hợp hiện đại, trở thành hình mẫu của nghệ thuật tái thiết đô thị, đến mức được Apple tin chọn làm trụ sở chính tại Châu Âu. Thành công ấy là minh chứng sống động cho năng lực kiến tạo và sức hút thịnh vượng mang dấu ấn Setia, và cũng là kỳ vọng hợp lý cho những giá trị Setia Edenia hướng đến tại Việt Nam.

Khi Thịnh vượng và Kết nối trở thành nền tảng vững chắc, An yên chính là trụ cột hoàn thiện phẩm vị sống tại Setia Edenia.

Cảm hứng từ một "vườn địa đàng" giữa đô thị, Setia Edenia đã kiến tạo ba tòa tháp mang tên ba loài hoa quý. Tòa Azalea - hoa Đỗ quyên biểu tượng khởi đầu và năng lượng tích cực. Tòa Begonia - Thu hải đường sinh trưởng trong ôn hòa, gợi tinh thần "vừa đủ", dành cho những ai trân trọng sự tinh tế và an hòa nội tại. Tòa Camellia - Trà hoa biểu trưng cho phẩm giá, thanh lịch mở ra chuẩn mực sống hướng đến chân – thiện – mỹ, nơi mỗi cư dân tự do tỏa sáng theo cách riêng.

Các tòa tháp cao từ 27 - 28 tầng, quy tụ 865 căn hộ và shophouse. Không chỉ có mật độ xây dựng chỉ 40%, Setia Edenia còn thừa hưởng thảm thực vật di sản gần 20 năm của khu đô thị tích hợp EcoXuân, rộng hơn 10,9 ha. Theo giới chuyên gia, Setia Edenia là dự án nổi bật, nhờ vị trí kết nối hàng đầu, lại sở hữu quỹ xanh rộng bậc nhất dọc trục Quốc lộ 13, mang lại trải nghiệm sống vừa an yên vừa năng động khác biệt.

Tại đây, chuẩn sống township được tái hiện trọn vẹn: từ dãy shophouse sầm uất và café thư giãn, đến khu vui chơi trẻ em ở tầng trệt; tiếp nối là "hệ tiện ích" tại tầng 3 với hồ bơi, phòng gym, không gian yoga và những khu vườn cảnh quan mở ra góc nhìn thư thái. Tất cả kết nối thành một thế giới "private resort - nghỉ dưỡng riêng tư" cho mọi lứa tuổi, đúng chất "sống đủ đầy" ngay trước hiên nhà.

Dưới bàn tay tài tình của nhà phát triển S P Setia cùng hai đơn vị uy tín Ong & Ong (Singapore) và Vertical Studio (Việt Nam), Setia Edenia khoác lên mình ngôn ngữ kiến trúc như dải lụa mềm mại đậm tính nghệ thuật, nối dài câu chuyện xanh vào đời sống mỗi ngày.

Ông Trần Thế Mỹ, đại diện quản lý cảnh quan và kinh doanh chủ đầu tư, gọi mảng xanh ở EcoXuân và Setia Edenia là một triết lý sống: cây không vội vã nhưng vẫn vươn cao, đứng vững giữa biến thiên, làm mát vi khí hậu, lọc bụi và tiếng ồn, thoát nước khi mưa lớn, từ đó kiến tạo sự an yên bền bỉ giữa đô thị.

Tư tưởng "cây chọn đất" như những loài thực vật bản địa hơn 20 năm tuổi, cũng là tinh thần quy hoạch ở Setia Edenia. "Chọn đúng "đất" là đặt gia đình vào hệ sinh thái biết nuôi dưỡng, cảnh quan trưởng thành theo thời gian, cộng đồng ấm áp, vận hành tinh tế, để mỗi "cây" trong gia đình vươn cao, toả bóng và nở rộ đúng mùa. Thuận tự nhiên, thì mỗi ngày ở nhà đều là một mùa an yên nở rộ".

Bên cạnh tổ ấm của con người, cảnh quan Setia Edenia và EcoXuân còn là "ngôi nhà chung" của nhiều loài cây, chim, thú cưng, điểm nhấn sinh động hòa trong chuỗi tiểu cảnh được dệt theo vòng tuần hoàn tự nhiên.

Ở khu vực chủ đề Xuân rực rỡ hoa lá và chồi non cho khởi đầu mới; Hạ rợp bóng tre, căng tràn sức trẻ; Thu dìu dặt hương ngọc lan qua khu vui chơi và lối đá massage thư giãn chân trần; Đông là hàng lá kim, tiếng chuông gió, ghế đá không tựa – không gian thiền tĩnh cho người lớn tuổi tìm lại nhịp thở an nhiên.









Tại EcoXuân và Setia Edenia, hình ảnh "bốn mùa rồi lại Xuân" hiển hiện qua từng góc phố, để sống chậm, sống xanh, sống hạnh phúc không còn là lý tưởng, mà là hiện thực chạm tay.

Vì thế, "sung túc" không phải tiêu thật nhiều, mà quay về sự vừa đủ và an tâm: tiện ích thiết yếu trong tầm tay, cộng đồng lành mạnh, kết nối thuận tiện, chi phí minh bạch và có thể kiểm soát. Setia Edenia từ đó chính là bạn đồng hành, để mỗi quyết định mua nhà là một lựa chọn cân bằng giữa tận hưởng và kỷ luật, lý trí mà vẫn tràn đầy cảm xúc, để bảo vệ hạnh phúc bản thân, gia đình trong dài hạn.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt