Việc sáp nhập Hải Dương vào Hải Phòng cùng định hướng điều chỉnh quy hoạch và nhịp độ phát triển kinh tế đang mở ra chu kỳ phát triển mới cho thành phố Cảng. Từ hình ảnh quen thuộc của một trung tâm công nghiệp - cảng biển giữ vai trò đầu mối giao thương, Hải Phòng mở rộng biên độ phát triển và cấu trúc lại các cực tăng trưởng. Quá trình này đồng thời kéo theo sự biến chuyển rõ nét về quy mô, cơ cấu dân cư và tiêu chuẩn sống trên địa bàn.

Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng cho rằng, Hải Phòng có vị thế rất đặc biệt. "Khi chúng ta nhìn lên bản đồ, Hải Phòng là một tọa độ kết nối tất cả các tuyến dọc biển, tuyến từ hậu phương phía sau đến và tất cả đều hướng ra biển. Hướng ra biển cũng có nghĩa là đón thế giới và mang Việt Nam ra với thế giới", ông nhấn mạnh.

Sắp tới, Hải Phòng mang sứ mệnh tiên phong thí điểm mô hình khu thương mại tự do thế hệ mới. Dựa trên lợi thế sẵn có của cảng biển, sân bay, khu kinh tế và các khu công nghiệp, thành phố sẽ có thêm đòn bẩy để bứt phá và lan tỏa động lực tăng trưởng. "Vai trò, sứ mệnh của Hải Phòng không phải chỉ cho riêng Hải Phòng bùng dậy mà là tiên phong để kéo cả nước đi theo", TS. Trần Đình Thiên phân tích.

Từ tọa độ đó, TS.KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng khi không gian mở rộng, quy hoạch cần chuyển từ dồn nén lõi cũ sang mô hình đa cực, đa trung tâm gắn hành lang phát triển. "Trước kia, Hải Phòng chủ yếu tập trung phát triển vào lõi trung tâm thành phố cũ vốn đã chật hẹp. Bây giờ có thêm Hải Dương, mô hình của Hải Phòng là phía Tây kết hợp với Hải Dương tạo thành một cực phát triển lớn, còn phía Đông là cực gắn với cảng Lạch Huyện, sân bay Cát Bi, các khu kinh tế và dịch vụ du lịch biển", TS.KTS. Trương Văn Quảng lý giải về cấu trúc mới mở ra tầm nhìn hướng tới một siêu đô thị biển cửa ngõ quốc tế.

Khi không gian kinh tế và hành lang kết nối được mở rộng, sức hút của thị trường cũng phản chiếu qua dòng vốn và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Theo đó, dòng vốn FDI duy trì ở mức đáng chú ý, 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 3,64 tỷ USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 93,3% kế hoạch cả năm (3,9 tỷ USD). Những nền tảng này tạo cơ sở vững chắc cho nhu cầu nhà ở trong tương lai khi hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mở rộng. Ông Đỗ Hữu Huỳnh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng nhận định: "Bất động sản Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển từ thị trường của một thành phố cảng sang không gian kinh tế rộng lớn, gắn kết công nghiệp, logistics và dịch vụ đô thị".

Dòng vốn đầu tư và nhịp tăng trưởng mới không chỉ mở rộng quy mô thị trường mà còn làm thay đổi bức tranh nhân lực của thành phố. PGS.TS Trần Đình Thiên lưu ý một chuyển biến đáng kể là xu hướng dân cư của Hải Phòng đã có sự đảo chiều so với giai đoạn trước. Nếu trước đây thành phố từng chứng kiến tình trạng người giỏi, nhân lực rời đi nhiều hơn, thì những năm gần đây lực lượng lao động, chuyên gia và nhóm dân cư có thu nhập cao gia tăng trở lại cùng sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, du lịch và hội nhập quốc tế.

"Vấn đề đối với Hải Phòng không phải chỉ là số lượng mà quan trọng hơn là cơ cấu dân cư đang nghiêng về phía trung lưu hóa tăng lên, người giàu và lao động chất lượng cao đổ vào nhiều hơn. Khi đó, nhu cầu cho dân cư tập trung đô thị cũng khác hẳn, đòi hỏi cách tiếp cận đô thị phải đẳng cấp cao, xanh, sạch và gắn với biển", PGS.TS Trần Đình Thiên chỉ rõ - tạo tiền đề cho sự hình thành các tọa độ đô thị mới.

Trước những vận hội mới, không gian đô thị Hải Phòng đang từng bước dịch chuyển về phía Bắc sông Cấm, Thủy Nguyên và Vũ Yên. Khi tầm nhìn dịch chuyển mở ra một cực tăng trưởng giàu tiềm năng, bài toán cốt lõi đặt ra cho các vùng phát triển mới này là làm thế nào để tổ chức không gian bài bản, tkhông lặp lại những hạn chế trước đây của những khu đô thị thiếu sức sống và đáp ứng đúng chuẩn mực an cư đang thay đổi của thị trường.

TS.KTS. Trương Văn Quảng lưu ý thực tế ở nhiều đô thị lớn chỉ tập trung vào nhà ở, thiếu dịch vụ cơ bản, thiếu việc làm hoặc kết nối kém với đô thị hiện hữu sẽ dễ rơi vào tình trạng "đô thị ngủ".

Để khắc phục những bất cập trước đây, ông Quảng cho rằng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cần được chuẩn bị đi trước một bước hoặc phát triển đồng hành cùng khu đô thị. Theo ông, các khu đô thị mới cần gắn kết với mạng lưới chung của thành phố - từ trục giao thông đến điện, nước, thoát nước, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các tiện ích như trường học, y tế, thương mại, cây xanh - đồng thời công khai, minh bạch thông tin để người dân yên tâm an cư khi khu vực hoàn thiện.

Đặt trong cấu trúc mở rộng của Hải Phòng, đảo Vũ Yên sở hữu đặc điểm tự nhiên riêng khi được bao bọc bởi sông nước, cảnh quan sinh thái và nằm kề cận khu vực đô thị trung tâm hiện hữu. TS.KTS. Trương Văn Quảng nhận định, Vũ Yên có nhiều điều kiện để trở thành một trung tâm mới góp phần hỗ trợ cực phát triển phía Đông và cộng hưởng với khu vực đô thị lõi, nhất là ở các mảng dịch vụ, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng và không gian sống sinh thái. Cùng với đó, các tuyến kết nối cầu đường, trong đó có cầu Hoàng Gia đã thông xe kết nối trực tiếp đến trung tâm thành phố và các định hướng hạ tầng liên kết như cầu Ngô Quyền theo quy hoạch giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển, đưa khu đảo gắn kết chặt chẽ hơn với phần còn lại của thành phố.

Phát triển không gian trên đảo, ông Quảng nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng và bảo toàn tối đa hệ sinh thái tự nhiên, sông nước và mặt nước làm nền tảng, đồng thời kết hợp hài hòa với các yếu tố nhân tạo để tạo dấu ấn riêng. Theo ông, việc tránh sao chép những mô hình na ná nhau và giữ được bản sắc riêng là yếu tố quan trọng để khu đô thị tạo sức hút khác biệt.

Sự mở rộng của không gian kinh tế và đô thị cũng đang định hình lại dòng vốn cũng như lựa chọn nhà ở của người mua tại Hải Phòng. Ông Đỗ Hữu Huỳnh cho rằng, xu hướng đầu tư đang dịch chuyển dần từ kỳ vọng ngắn hạn sang giá trị sử dụng thực, chất lượng và khả năng khai thác bền vững. "Tôi tin tưởng rằng xu hướng đầu tư tương lai sẽ không còn chạy theo những cơn sốt giá mà sẽ hướng đến giá trị thực, chất lượng và khả năng phát triển bền vững", ông nhận định.

Theo phân tích của ông, dòng vốn thời gian tới sẽ tập trung vào ba xu hướng nổi bật: bất động sản công nghiệp và logistics gắn với lợi thế cảng biển; nhà ở phục vụ nhu cầu thực, đặc biệt là căn hộ hiện đại cho gia đình trẻ, chuyên gia và tầng lớp trung lưu; cùng các đô thị xanh, sinh thái được quy hoạch đồng bộ và có hạ tầng, tiện ích chất lượng.

Song hành với sự dịch chuyển của dòng vốn là sự thay đổi trong tâm lý và tiêu chí chọn nơi ở của cư dân. TS.KTS. Trương Văn Quảng cho rằng khi mức sống và nhận thức nâng lên, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa nắng mà cần mang lại sự tiện nghi, thoải mái và cảm giác gắn bó. "Người xưa có câu 'một đêm nằm bằng một năm ở'. Một ngôi nhà phải là nơi mình về, nơi mình đến, nơi mình thuộc về mình". ông chia sẻ.

Từ những nguyên tắc quy hoạch và xu hướng dịch chuyển của thị trường, bài toán đặt ra cho các dự án căn hộ tại đảo Vũ Yên là làm sao hài hòa giữa yếu tố sinh thái đặc thù, năng lực kết nối và chất lượng vận hành thực tế.

TS.KTS. Trương Văn Quảng cho rằng phát triển nhà cao tầng tại Vũ Yên không đồng nghĩa với đánh đổi cảnh quan tự nhiên. Ngược lại, khi được tổ chức hợp lý về mật độ xây dựng, khoảng cách và chiều cao, công trình cao tầng có thể giải phóng diện tích mặt đất để dành không gian cho cây xanh, mặt nước, giao thông và các tiện ích chung, đồng thời tạo luồng thông khí tự nhiên và tối ưu ánh sáng.

Bên cạnh đó, để giữ giá trị dự án và sự hấp dẫn người mua và nhà đầu tư, ông Đỗ Hữu Huỳnh nhấn mạnh ba yếu tố cốt lõi: "Một là chất lượng xây dựng, hai là pháp lý rõ ràng và ba là quản lý chuyên nghiệp".

PGS.TS Trần Đình Thiên bổ sung thêm, phát triển không gian sống cần đi cùng mức giá phù hợp và hệ sinh thái tiện ích, hạ tầng vận hành thực chất để đáp ứng nhóm cư dân có thu nhập và tiêu chuẩn sống ngày càng nâng cao, tránh tình trạng chỉ có hạ tầng hay công trình nhưng thiếu hoạt động sống thực tế.

Đặt trong xu hướng đó, dự án The Harbor Skyline xuất hiện với định hướng theo mô hình "thành phố cao tầng trên đảo", tích hợp nhà ở, cảnh quan, tiện ích và không gian sinh hoạt cộng đồng trong cùng một tổng thể. Dự án thuộc

The Harbor Skyline trên đảo Vũ Yên thuộc dòng thương hiệu Imperia Royal Island do MIK Group phát triển - đơn vị có kinh nghiệm phát triển dòng sản phẩm căn hộ cao tầng với hơn 20.000 căn hộ đã bàn giao cho hơn 30.000 khách hàng trên cả nước. Chính thức động thổ ngày 4/11/2026 với quy mô gần 50 ha, dự án đánh dấu một chương phát triển mới của MIK Group tại Hải Phòng, mang tinh thần đất Cảng vào không gian sống cao tầng hiện đại ngay cửa ngõ giao thương.

Nhờ lợi thế hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện như cầu Hoàng Gia và các trục liên kết về trung tâm Hải Phòng cũ cũng như khu vực phía Bắc sông Cấm, cư dân có thể rút ngắn thời gian di chuyển đến các khu vực làm việc, hành chính và dịch vụ của thành phố. Về mặt kiến trúc và không gian, dự án hướng tới tối ưu tầm nhìn hướng sông, đón gió và ánh sáng tự nhiên, kết hợp mảng xanh đa tầng để tạo sự thông thoáng và riêng tư cho từng căn hộ.

Điểm nhấn tạo nên trải nghiệm sống trọn vẹn tại The Harbor Skyline nằm ở hệ thống tiện ích được tổ chức đa tầng, phục vụ xuyên suốt nhịp sinh hoạt thường nhật lẫn nhu cầu thư giãn, kết nối của cộng đồng cư dân.

Ngay trong nội khu, các không gian chức năng được phân bổ hướng tới sự tiện nghi và cân bằng: từ hệ thống bể bơi, khu thể thao rèn luyện thể chất hằng ngày đến các không gian tái tạo năng lượng như khu thủy liệu pháp, vườn cảm giác, khu tập yoga và thiền định. Với nhóm cư dân trẻ, chuyên gia hoặc người làm việc linh hoạt, khu co-working cùng các không gian sinh hoạt cộng đồng chung tạo điều kiện làm việc, trao đổi và gắn kết láng giềng ngay ngưỡng cửa. Đồng thời, các yếu tố về quy hoạch tách biệt luồng di chuyển nội khu hợp lý, kiểm soát an ninh, phòng cháy chữa cháy và dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp đóng vai trò duy trì sự an tâm, trật tự và tiện lợi trong đời sống hằng ngày.

Không dừng lại ở tiện ích nội khu, lợi thế của The Harbor Skyline còn được mở rộng khi đặt trong hệ sinh thái tổng thể của đảo Vũ Yên với các tiện ích quy mô như sân golf, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa, công viên, trung tâm thương mại và không gian mặt nước tự nhiên. Sự kết hợp giữa không gian sống riêng tư trên cao, hệ tiện ích nội khu đa dạng và mạng lưới dịch vụ của toàn khu đảo giúp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở thực, làm việc và nghỉ ngơi của các gia đình trẻ, chuyên gia và tầng lớp trung lưu.

Khi Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng tầm đô thị thông minh, sáng tạo và hội nhập quốc tế, giá trị của một dự án bất động sản không chỉ nằm ở quy mô hay kỳ vọng ngắn hạn, mà ở khả năng duy trì chất lượng sống và giá trị sử dụng lâu dài.

PGS.TS Trần Đình Thiên kỳ vọng Hải Phòng sẽ trở thành điểm đến hội nhập quốc tế, nơi vừa đáng đến vừa đáng sống. Trong dòng chảy đó, những dự án chú trọng quy hoạch sinh thái, tiện ích đồng bộ và vận hành bài bản như The Harbor Skyline (Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên) được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn mực an cư mới - nơi cư dân không chỉ tìm thấy một nơi ở hiện đại, tiện nghi và an toàn, mà còn có thể gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của thành phố Cảng.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt