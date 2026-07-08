Đối với ABBank, sự phát triển bền vững của một định chế tài chính không chỉ được đo bằng lợi nhuận tài chính mà còn được cân đong bằng những giá trị mà tổ chức ấy đóng góp cho xã hội.

Nửa đầu năm 2026, tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ qua những hành trình gieo mầm hạnh phúc vững bền.

Tại thôn Bot Grek, xã Kdang (tỉnh Gia Lai), một công trình lớp học mới đầy ý nghĩa đã chính thức được khởi công xây dựng. Chỉ ít lâu nữa, hai phòng học mới khang trang, kiên cố có tổng diện tích 137 m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thành, trở thành nơi đón bước chân đến trường của những bé thơ vùng nắng gió. Công trình này không chỉ mở ra một không gian học tập an toàn, ấm áp mà còn tiếp thêm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng khó khăn tại Gia Lai.

Song song với các công trình hạ tầng giáo dục, chuỗi sự kiện thiện nguyện hướng về trẻ em mang tên "Ngày cuối tuần hạnh phúc" của ABBank phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng bắt đầu khởi động. Từ Điện Biên – nơi mở ra hành trình đầu tiên - cho đến vùng đất Quảng Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước, 45 công đoàn bộ phận của ABBank sẽ biến mỗi cuối tuần trở thành một niềm vui cho các em thơ thiệt thòi.

Mỗi phần quà được trao tay, mỗi hoạt động vui chơi được tổ chức, mỗi vòng tay ôm chặt... đều đong đầy tình yêu thương và gửi gắm thông điệp về một ngày mai tươi đẹp hơn cho thế hệ mầm non của đất nước.

Những hành động thiết thực này không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn gieo niềm tin và hy vọng trong cộng đồng. Đó cũng là cách ABBank kiên trì trên hành trình vừa phát triển kinh doanh mạnh mẽ, vừa lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn nhất.

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Song hành cùng những giá trị nhân văn hướng về cộng đồng, ABBank đồng thời tập trung củng cố nội tại, quyết liệt làm mới chính mình để tạo nên một diện mạo và vị thế hoàn toàn khác biệt trên thị trường tài chính.

Cuối tháng 1/2026 trở thành một cột mốc quan trọng của ngân hàng với chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu. ABBank kiên định hơn bao giờ hết với sứ mệnh phụng sự và một tầm nhìn rộng mở, lấy con người làm gốc để bứt phá.

Tính đến thời điểm hiện tại, sự chuyển mình này đã đồng bộ trên toàn hệ thống gồm 165 điểm giao dịch và chi nhánh, cùng sự đồng lòng của hơn 3.400 nhân sự. Trong dòng chảy đổi mới đó, văn hóa ABBank được định hình rõ nét: Mỗi điểm chạm, mỗi tương tác với khách hàng đều nhất quán thông điệp "Con người là yếu tố quý giá nhất và khách hàng làm trung tâm trong mọi giai đoạn vươn mình".

Không dừng lại ở việc thay đổi diện mạo, nội lực công nghệ của ABBank cũng ghi nhận những bước tiến vượt bậc nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng theo hướng số hóa và cá nhân hóa. Trong đó, mô hình Số hóa giao dịch tại quầy sẽ là bước chuyển mạnh mẽ, đón đầu xu hướng số và nâng tầm trải nghiệm tài chính trực tiếp.

Mô hình cho phép nhận diện nhu cầu của từng khách hàng và phân luồng phục vụ ngay tại bước đầu tiên, rút ngắn thời gian chờ, giảm thiểu thủ tục tại quầy và tăng hiệu quả tư vấn chuyên sâu. Khách hàng có thể tự phục vụ nhiều hơn thông qua hệ thống trang thiết bị hiện đại và ứng dụng công nghệ thông minh. Nhờ đó, thời gian giao dịch được tối ưu hóa tối đa, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả tư vấn của đội ngũ nhân sự. Với mô hình này, phần lớn giao dịch và thủ tục tại quầy sẽ được số hóa, giúp Chuyên viên tư vấn có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tư vấn chuyên sâu tới khách hàng.

Số hóa giao dịch tại quầy sẽ lần lượt triển khai và áp dụng trên toàn hệ thống theo lộ trình.

"Cải thiện trải nghiệm của khách hàng cũng chính là điều ABBank hướng tới. Khách hàng đến ABBank - không chỉ xong việc mà còn cảm thấy mình được chăm sóc theo từng nhu cầu cụ thể. Đồng thời, ngân hàng tối ưu hoạt động tại phòng giao dịch và nâng cao hiệu quả nhân sự." – một cán bộ ABBank chia sẻ.

Cùng với "cách mạng" trải nghiệm tại phòng giao dịch, ABBank tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi khía cạnh. Trên nền tảng Ngân hàng số, ABBank ghi nhận khách hàng cá nhân mới trong 6 tháng đầu năm tăng khoảng 250% so với cùng kỳ, số lượng giao dịch trên kênh số đạt gần 50 triệu lượt, tương đương hơn 8 triệu giao dịch mỗi tháng.

Riêng với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng số ABBank được nâng cấp hơn với nhiều tính năng, mở rộng toàn bộ không gian vận hành tài chính, đạt được nhiều con số tích cực như: khoảng 47% tài khoản doanh nghiệp được mở hoàn toàn online, 30% bảo lãnh được phát hành online, hơn 140.000 giao dịch thu và chi hộ mỗi tháng.

Điểm nhấn tự hào nhất chính là việc ABBank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai nâng cấp bảo mật FIDO2 theo chuẩn quốc tế.

Cụ thể, FIDO2 sử dụng công nghệ passkey dựa trên mã hóa khóa công khai, cho phép khách hàng xác thực chỉ bằng vân tay, khuôn mặt hoặc khóa bảo mật phần cứng – thay vì mật khẩu và OTP dễ bị tấn công. Giải pháp này giúp chống phishing (tấn công giả mạo - PV) gần như tuyệt đối, tăng tốc độ giao dịch và nâng cao đáng kể mức độ bảo vệ tài khoản cho khách hàng.

Đó không chỉ là những con số và tiện ích thông thường, mà trở thành dấu ấn của một hệ sinh thái tài chính số đang ngày càng hoàn thiện bằng những nỗ lực không mệt mỏi.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kế hoạch kinh doanh được tính toán kỹ lưỡng từ sớm nhưng cũng không kém phần táo bạo và quyết liệt đã đưa ABBank tăng tốc mạnh mẽ, mang lại các kết quả tích cực trên mọi mảng hoạt động.

Đầu tiên phải kể hoạt động tín dụng định hướng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, tuân thủ chặt chẽ định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Song song đó, mảng huy động tập trung phát triển các sản phẩm tiền gửi linh hoạt, đáp ứng tối ưu nhu cầu tích lũy và đầu tư của cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

ABBank còn đặt trọng tâm tăng cường hoạt động dịch vụ. Phát triển sản phẩm thẻ trở thành trọng tâm của năm 2026 nhằm mở rộng tệp khách hàng chất lượng. Bên cạnh đó, ở mảng kinh doanh ngoại tệ, ABBank là một trong số ít ngân hàng phát triển tính năng mua ngoại tệ trên ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân với ưu thế đặt mua trước 15 ngày. Trên thị trường, ABBank khẳng định vị thế khi nằm trong Top 5 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất Việt Nam trên hệ thống FX Matching theo công bố của London Stock Exchange Group (LSEG) tại Vietnam FX Awards 2026.

Nhiều chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng quy mô lớn như Siêu Party Sinh nhật, Trăm Phần Trăm Hạnh Phúc... giúp gia tăng sự gắn kết bền chặt giữa nhà băng và hơn 2,5 triệu khách hàng.

Kết thúc chặng đường nửa đầu năm 2026, ABBank ghi nhận kết quả kinh doanh bán niên dự kiến cực kỳ ấn tượng: Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đầu năm đạt 3.016 tỷ đồng, hoàn thành hơn 67% kế hoạch cả năm là 4.500 tỷ đồng; Tổng tài sản cán mốc 260.656 tỷ đồng; Dư nợ đạt 138.124 tỷ đồng, huy động đạt 163.823 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát chặt chẽ ở mức dự kiến 0,55% và hệ số an toàn vốn (CAR) dự kiến đạt mức cao trên 12%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ABB của ABBank thực sự trở thành một hiện tượng. Tính đến ngày 30/6/2026, giá trị cổ phiếu ABBank đã đạt 18.500 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái và lọt vào nhóm những cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất trên sàn UPCoM, nhận được sự quan tâm của các quỹ & nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Đằng sau mỗi dấu ấn bứt phá được ghi nhận trên thị trường là sự đồng lòng, bền bỉ lao động và kiến tạo giá trị mỗi ngày của tập thể con người ABBank.

Nửa đầu năm 2026, năng suất lao động tính theo lợi nhuận trước thuế của ABBank đã tăng hơn 60% so với cùng kỳ 2025.

Để tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp và tinh thần đồng hành của đội ngũ ABBankers, ngân hàng đã quyết liệt triển khai các chính sách điều chỉnh lương khởi điểm và tăng lương đợt 1 năm 2026 trên toàn hệ thống. Ngoài ra, thông qua các chương trình phát triển năng suất và chính sách ESOP (Cổ phiếu thưởng cho người lao động), ABBank còn từng bước xây dựng một đội ngũ không chỉ cùng làm việc, mà cùng sở hữu, cùng gắn bó và cùng kiến tạo tương lai.

"Một tổ chức muốn đi xa và vững bền, động lực lớn nhất phải đến từ bên trong. Bằng việc gắn kết lợi ích của cán bộ nhân viên với sự thịnh vượng của tổ chức, ABBank đang kiến tạo một vòng tròn hạnh phúc đích thực – nơi con người cùng sở hữu và cùng phát triển." – lãnh đạo ABBank chia sẻ.

Sự chuyển mình toàn diện của ABBank đã nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng từ các tổ chức uy tín, có thể kể đến:

Nền tảng vững chắc nhất cho tầm vóc mới của ABBank chính là việc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận tăng vốn điều lệ từ gần 14.000 tỷ đồng lên trên 20.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Đây là bệ đỡ tài chính giúp ngân hàng tăng tốc kinh doanh. Đồng thời, ngân hàng đang tích cực hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để chuyển sàn và chính thức đưa cổ phiếu niêm yết trên HOSE dự kiến từ quý 4/2026.

Trong lộ trình này, niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư được củng cố vững chắc khi ABBank đẩy mạnh các bước hành động theo đúng kế hoạch. Hiện nhà băng xúc tiến triển khai đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 15%, tương đương gần 209,6 triệu cổ phiếu. Nguồn phát hành được sử dụng từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của ngân hàng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng ngay từ thời điểm phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa đầu tháng 7/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của cơ quan quản lý.

Với 06 trụ cột thúc đẩy và 03 nền tảng vững chắc đã được xây dựng và liên tục củng cố trong thời gian qua bao gồm: kiểm soát nợ xấu, tối ưu hiệu quả bảng cân đối, tối ưu chi phí hoạt động, ABBank đang bứt phá để chinh phục những đỉnh cao mới, với sứ mệnh là Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc cho khách hàng và cộng đồng.

Bài: Kim Ngân Thiết kế: Hương Xuân









Ánh Dương Thanh niên Việt