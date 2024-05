Lịch sử phát triển xã hội đã chứng minh, nhu cầu thể hiện cái tôi luôn được đặt ở vị trí cao nhất trong mục tiêu phấn đấu của đời người. Khẳng định tính vượt trội, lưu lại dấu ấn cá nhân để được xã hội công nhận chính là “chữ ký định danh” quan trọng bậc nhất của giới tinh hoa, tài phiệt.

Với những người giàu có nhất thế giới, kim cương, du thuyền, siêu xe… chỉ là trang sức. Việc họ sở hữu bất động sản ở đâu, căn nhà đó đặc biệt thế nào mới chính là sự khẳng định đẳng cấp. Không có gì ngạc nhiên khi những bất động sản đắt tiền nhất được tìm thấy ở Monaco – quê hương của một số người Anh giàu có nhất thế giới: Sir Philip Green - ông chủ của Topshop; ông trùm hoá dầu Sir James Ratcliffe và những tỷ phú bất động sản Simon, David Reuben, tay đua công thức một Lewis Hamilton… Hay nhắc tới Palm Beach (Mỹ) là đủ phác hoạ người sở hữu khu bất động sản này ở đẳng cấp nào.

Bất động sản giờ đây không chỉ là giá trị, tiện ích, nó phải bao gồm tính biểu tượng như một tuyên ngôn về vị thế của người sở hữu.

Tại Việt Nam, thu nhập người dân ngày một tăng cao. Theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) mới nhất của Knight Frank, mức tăng trưởng số người siêu giàu ở Việt Nam là 26%, ngang Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc). Số triệu phú dự kiến sẽ tăng đến 114.807 người năm 2026, tức là cứ khoảng 850 người Việt Nam sẽ có 1 triệu phú đô la. Báo cáo cũng cho biết chiếm tới hơn 1/3 giá trị tổng tài sản của nhóm siêu giàu ở Việt Nam là bất động sản.

Là kênh đầu tư ưu tiên của giới siêu giàu nên tiêu chuẩn lựa chọn bất động sản của nhóm người “tinh hoa” ngày một khắt khe. Xu hướng tìm đến những thiết kế “phiên bản giới hạn” thuộc các khu nội đô, được thiết kế bởi những tên tuổi lớn thu hút nhiều sự quan tâm hơn cả.

Nắm bắt được tâm lý khẳng định dấu ấn cá nhân của giới tinh hoa, các nhà đầu tư bất động sản khắp thế giới không ngừng tìm kiếm các nhà thiết kế tài ba giúp họ tạo ra các khu đô thị ngày càng đẳng cấp, khác biệt.

Ông Vũ Quang Hội – Chủ tịch Tập đoàn Bitexco từng chia sẻ: “Tôi không tiếc tiền để đưa những đơn vị thiết kế sáng tạo nhất sang Việt Nam, bởi vì chúng ta phải xây các giá trị, làm để tạo ra niềm kiêu hãnh”. Vì thế, không ngạc nhiên khi những năm qua, tất cả các sản phẩm thuộc chuỗi khu đô thị hạng sang mang thương hiệu “The Manor” (do Bitexco đầu tư và phát triển) luôn trở thành tâm điểm được săn đón ở phân khúc bất động cao cấp trên thị trường.

Nổi trội và tiêu biểu nhất trong thời gian gần đây, The Manor Central Park được kiến tạo với định hướng trở thành “kỷ nguyên mới của 36 phố phường”. Khu bất động sản ở Tây Nam thủ đô này đang trên đà khẳng định sức hút của “phong vị Hà thành” khi hoạ lại tính nguyên bản của một “Hà Nội 36 phố phường” trong giao thoa với những tinh hoa của toàn cầu và thời đại, mang lại chất lượng sống cuộc sống phồn vinh và đẳng cấp cho những cư dân toàn cầu.

Quy tụ hàng loạt tên tuổi nhà quy hoạch, kiến trúc lừng danh thế giới như Carlos Zapata, Kume Sekkei,… The Manor Central Park với ý tưởng tinh tế và hướng đi khác biệt trong thiết kế đã tạo tính độc bản, kỳ vọng trở thành “biểu tượng tinh hoa giữa dòng chảy toàn cầu”.

Ngoài thiết kế đặc biệt, khu đô thị này sử dụng quy hoạch mở thông minh với 2 khu phố Đông và Tây đối xứng nhau qua Công viên Trung tâm rộng đến 6,6 ha. Điểm xanh đắt giá này đã tạo ra một giá trị hiếm có ở vị trí đắc địa giữa thủ đô.

Bên cạnh đó, cảm hứng đắt giá của các khu đô thị sầm uất nhất thế giới như Lower Mahattan, Soho Mahattan ở New York; Boston Newbury ở Massachusetts (Mỹ); khu phố Ginza ở Tokyo (Nhật Bản); Đại lộ Los Ramblas ở Barcelona (Tây Ban Nha) hay Montaigne, Paris (Pháp)… đã giúp The Manor Central Park trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất khi hài hoà nhiều yếu tố. Ở đây, khu Phố Tây được quy hoạch hợp lý và khéo léo giữa chức năng thương mại và an cư, Khu Phố Đông nổi bật lợi thế giao thương, đặc trưng với những dãy nhà phố thương mại hiện đại, phục vụ đa dạng nhu cầu mua sắm, giải trí cao cấp của cư dân.

The Manor Central Park được quy hoạch với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và đẳng cấp “tất cả trong một” đáp ứng mọi nhu cầu đẳng cấp ngay tại khu đô thị từ công viên, tổ hợp thương mại, biệt thự, nhà phố thương mại cao cấp cho tới trường học, bể bơi ngoài trời, sân vận động… Vượt mọi tiêu chuẩn của các dòng bất động sản để ở thuần túy, khu đô thị này với tổ hợp các nhà phố thương mại cao cấp được kỳ vọng dẫn dắt và tạo ra những xu hướng giao thương hiện đại cho toàn khu vực.



Giữa khu đô thị tiện ích, The Manor Central Park kiến tạo dòng sản phẩm độc bản ở Block 15 - The Helia khi chọn vị trí “tâm điểm của tâm điểm” trên khu Phố Đông sầm uất. Toàn bộ các căn "ProMax house" sở hữu thiết kế tối ưu với 2 mặt tiền đều là kính tràn, đem lại những trải nghiệm tối đa của cuộc sống "sôi động ban ngày, rực rỡ về đêm". Mỗi căn lại được thiết kế sáng tạo thông qua những ô cửa kính hiện đại, tăng độ nhận diện thương mại và trải nghiệm khách hàng. Vị trí đắc địa này đồng thời giúp chủ nhân tương lai có thể dễ dàng di chuyển, kết nối đa điểm trong và ngoài thành phố.

Chưa hết, dãy nhà phố hiện đại cũng đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân khi trước mặt là Dwight School Hanoi (sẽ chính thức đi vào giảng dạy vào tháng 8/2024), gần đó là trung tâm sự kiện, giải trí, chăm sóc sức khỏe hàng đầu Aura... Ngoài phố đi bộ, quảng trường châu Âu còn có hệ thống 01 công viên trung tâm, 05 công viên Ngón Tay, 15 công viên nội khu cùng những hàng cây xanh trải dài khắp các con đường lớn nhỏ. Mỗi căn nhà ở đây đều được nâng tầm chất lượng sống với những “lá phổi xanh” điều hòa không khí, nuôi dưỡng sức khoẻ tinh thần.

Nhà sáng lập nổi danh KAR Properties từng nhận định: “Khi giới tinh hoa mua nhà, họ đầu tư vào lối sống”.The Helia đã hoàn thiện bức tranh rực rỡ sắc màu cho một cuộc sống đẳng cấp khi sở hữu nhiều tiêu chí dẫn đầu về một bất động sản siêu sang. Nơi đây xứng đáng trở thành cộng đồng dành cho những cá nhân ưu tú có sức ảnh hưởng trong xã hội. Khu phố được kiến tạo bởi những khối óc tài hoa từ “người đi xây xựng biểu tượng” Bitexco đến những tên tuổi lừng danh: Kume Sekkei, EE&K hay Carlos Zapata - vì vậy The Helia được đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật không chỉ kiến tạo cuộc sống hiện đại, tiện nghi, còn là tài sản kế thừa bền vững.

Nhưng chưa hết, trong khu phố “như một tác phẩm nghệ thuật mang tên cuộc sống ấy” còn có 4 căn toạ lạc ở những vị trí có một không hai. Tọa lạc đắc địa trên những góc phố thịnh vượng bậc nhất, chỉ có 4 căn trong toàn bộ khu sở hữu sự khác biệt vượt trội với 3 mặt thoáng. Hướng nhìn từ các căn nhà này toả đến các dãy nhà phố thương mại sầm uất, nằm trên Phố đi bộ náo nhiệt và đại lộ Hoàng Mai. Không gian nơi đây mở ra một tầm nhìn “triệu đô”, đem tới cho gia chủ một cái tôi kiêu hãnh không thuộc về số đông.

Không chỉ sở hữu địa thế độc nhất, siêu phẩm còn đem tới ấn tượng thị giác đặc biệt: Mặt ngoài hướng tới sự hiện đại, tối ưu tầm nhìn của gia chủ; không gian bên trong được bố trí tối ưu giúp chủ nhân có thể tùy ý thiết kế theo gu thẩm mỹ và sở thích riêng, đảm bảo tối ưu và cá nhân hóa phong cách kinh doanh và cuộc sống sinh hoạt của chủ nhân.

4 căn nhà này khẳng định phong cách sống đỉnh cao với các đặc quyền cá nhân hoá từ vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá đến không gian sống đảm bảo sự riêng tư nhưng vẫn đảm bảo mọi nhu cầu.

Với mong muốn kiến tạo chuỗi đô thị hội tụ tinh hoa dành cho những chủ nhân tinh tế nhất, tại The Manor Central Park, một cộng đồng cư dân tinh hoa đang hình thành và hiện hữu, ngày càng thu hút những người thành đạt và giới siêu giàu Việt Nam. Nhưng giữa cộng đồng ấy còn có những kiệt tác không dành cho số đông - tựa như những bức tranh nổi tiếng của Picasso hay Bùi Xuân Phái. Việc sở hữu những căn nhà độc nhất vô nhị này giống như sở hữu một kiệt tác nghệ thuật mà ở đó, tuyên ngôn và dấu ấn cá nhân được khắc họa đậm nét.

Ánh Dương Tổ Quốc