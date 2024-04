Vào ngày 7.4 (TP.HCM) và 14.4 (Hà Nội), Sun Life Việt Nam đã mang cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đến gần 1000 ứng viên tiềm năng tại chương trình "Light Up Your Life - Lạc Quan Lập Nghiệp".

Tại chương trình, người tham dự đã được trực tiếp trải nghiệm không gian làm việc đạt danh hiệu "Great Place To Work" (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) của Sun Life Việt Nam. Trong S.PACE và Y.Lounge - không gian được xây dựng theo phong cách Futuristic, những ứng viên tiềm năng và ưu tú đã được trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc mở với văn hoá tự chủ (adhocracy culture) và văn hoá niềm tin (high-trust culture) mà Sun Life Việt Nam áp dụng để vận hành nhân sự.



Chẳng có bất kỳ rào cản nào, các nhân viên có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi, kết hợp với các thành viên từ mọi phòng ban để tối ưu hoá chất lượng công việc. Không những thế, không gian này còn khuyến khích mỗi thành viên tự chủ trong cách làm việc với sự tín nhiệm từ đội ngũ và cấp quản lý.



Cùng khẩu hiệu "Life’s brighter under the sun" (Cuộc sống tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời), không gian của Sun Life Việt Nam khiến người tham dự hưng phấn và bình an khi tối ưu hoá nguồn sáng tự nhiên hoà lẫn với những tán cây xanh mướt. Các ứng viên tiềm năng cho biết họ cảm thấy yêu thích và tràn đầy năng lượng khi được trải nghiệm không gian chuyên nghiệp và đậm chất nghệ thuật này.



Bên cạnh cơ sở vật chất, các ứng viên tiềm năng còn trực tiếp chứng kiến những chỉ số thịnh vượng mà các kênh phân phối của Sun Life như NOUS, APEX và LIFE CO. mang đến cho khách hàng và những phúc lợi đặc biệt gửi đến đội ngũ của mình.



Anh Lâm Vũ Thắng - Phó Tổng giám đốc các kênh phân phối và anh Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Điều hành, Các Kênh kinh doanh chia sẻ: Sun Life đã trở thành một trong sáu công ty BHNT có thị phần lớn nhất Việt Nam với hơn 2630 tỷ đồng chi trả quyền lợi cho khách hàng. Với ba mô hình cùng cung cách vận hành khác biệt và chế độ phúc lợi tối ưu như LIFE CO (kênh đối tác trọn đời của Sun Life Việt Nam), APEX (mô hình chuyên viên tư vấn bán thời gian) và NOUS (mô hình chuyên viên tư vấn toàn thời gian), Sun Life Việt Nam đã mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp vững bền cho mọi độ tuổi với quỹ thời gian và cách quản trị công việc khác nhau.



Sun Life Việt Nam cũng là đơn vị tiên phong mang hoạt động văn hoá - nghệ thuật vào trải nghiệm đa chiều và gia tăng thấu cảm từ khách hàng với tinh thần "We support art" (Chúng tôi ủng hộ nghệ thuật). Tại chương trình, các nghệ sĩ múa đương đại đã cùng nhau trình diễn một tiết mục để dành tặng các ứng viên.



Theo quan điểm của Sun Life, văn hóa - nghệ thuật là kết tinh của quá trình hoạt động sáng tạo của con người hướng tới chân – thiện – mỹ. Là một trong những tên tuổi hàng đầu trên thị trường Bảo hiểm nhân thọ (BHNT), ngoài việc bảo vệ an toàn tài chính và sức khỏe, Sun Life mong muốn mang đến nhiều niềm vui hơn cho cộng đồng từ những trải nghiệm khác biệt qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Sun Life luôn nỗ lực mỗi ngày để làm sâu sắc thêm cho thông điệp "cuộc sống tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời".



Từ buổi biểu diễn Hài độc thoại đồng hành cùng Saigon Tếu vào năm 2022 mở đầu cho chuỗi hoạt động ủng hộ nghệ thuật, trong những năm qua, Sun Life đã đem đến cho cộng đồng những chương trình ấn tượng như FUSE - Đan dòng sáng chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam – Canada, LIT – Bật sáng, Dưới ánh mặt trời, Đêm nhạc Giáng Sinh Jingle Jazz cùng Phương Vy, đêm trình diễn nghệ thuật xiếc và âm nhạc Flair Showcase… Với việc mang đến những trải nghiệm mới, Sun Life đã tạo nên sự khác biệt và thú vị của mình trên thị trường, giúp người xem phát hiện vẻ đẹp của nghệ thuật và tận hưởng từng phút giây của cuộc sống.



Trong năm 2023, đội ngũ các kênh phân phối Sun Life Việt Nam đã thực hiện những chuỗi workshop sống lành mạnh, hoạt động thủ công mỹ nghệ để tìm thấy nét đẹp bình yên giữa nhịp đời vội vã và cả những đêm hoà nhạc được biểu diễn bởi các nghệ sĩ thực lực nhất Việt Nam. Những workshop ảo thuật "Magic Sól", làm nến thơm, tự trồng sen đá… đem lại những màu sắc rực rỡ và mới mẻ trong cuộc sống của các vị khách và gia đình họ.



Nhìn lại những hoạt động này, nhiều ứng viên cho biết mình cũng là khán giả mộ điệu, yêu các trải nghiệm mà Sun Life Việt Nam mang đến cho cộng đồng bên cạnh các giải pháp BHNT mà quyết định tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại đây. Tinh thần "We support art" còn là một công cụ đắc lực để các chuyên viên tư vấn Tài chính - BHNT gắn kết với khách hàng và tạo nên một cộng đồng yêu cái đẹp - giàu lạc quan.



Văn hoá cởi mở và đồng hành của Sun Life Việt Nam là một điểm sáng khác trong môi trường làm việc. Tại "Light Up Your Life - Lạc Quan Lập Nghiệp", Ban lãnh đạo công ty không chỉ trực tiếp trò chuyện, tháo gỡ thắc mắc mà còn tự tay pha chế thức uống thơm ngon để gửi tặng các ứng viên tiềm năng. Đây là một trong những hoạt động gắn kết hằng tháng, mang tên "Sun Sweet" mà các lãnh đạo cấp cao của công ty thực hiện để gia tăng kết nối và thể hiện sự trân trọng đến các cộng sự tại công ty.



Văn hóa đó đã tạo nên cho Sun Life một đội ngũ nhân sự gắn bó nhiều năm, luôn tận tâm, đam mê, nhiệt huyết với ngành bảo hiểm. Sự chăm chỉ, sáng tạo không ngừng giúp mỗi thành viên tự hoàn thiện bản thân đồng thời chinh phục khách hàng thông qua những giải pháp tư vấn tài chính ngày càng ưu việt.



Hiện diện trong chương trình còn có sự góp mặt của CEO Tuấn Hải - một chân dung thành công trẻ giàu kinh nghiệm khởi nghiệp, lãnh đạo và quản trị nhân sự. Là một CEO 9X, anh đã kết hợp nghệ thuật vào mô hình kinh doanh, đứng sau hàng loạt chương trình nghệ thuật nổi tiếng như "Live concert Đỗ Bảo - Một Mình Bao La", "In The Moonlight" và phát triển tầm ảnh hưởng tích cực của các nhân vật truyền cảm hứng (KOLs). Tuấn Hải cho biết, anh sẽ dành những suất tham dự các chương trình thưởng thức nghệ thuật do công ty mình tổ chức đến riêng cho các "tia sáng" của Sun Life Việt Nam.



Với thành công của "Light Up Your Life - Lạc Quan Lập Nghiệp", Sun Life Việt Nam sẽ tạo cơ hội phát triển sự nghiệp thịnh vượng đến hàng trăm ứng viên sáng giá và mang đến cuộc sống lạc quan cho hàng triệu người trên khắp Việt Nam.



Bài: Kim Ngân Ảnh: Sun Life Vietnam Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Tổ Quốc